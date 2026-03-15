Първи сигнали за нарушения преди изборите

15 Март, 2026 21:12 987 12

  • андрей гюров-
  • пп-дб-
  • герб-сдс-
  • нарушения

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите нарушения, свързани с предстоящите избори, вече са факт, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Темата за вота и днес е водеща в политическите коментари. Премиерът обеща специални полицейски операции, с които да се влияе превантивно върху купуването на гласове. „Работим с добра система от данни, географска информационна система, имаме инфо за рисковите секции и вече имаме заведени 7 досъдебни производства за нарушени избори права на гражданите“, заяви той, цитиран от бТВ.

От ПП-ДБ отчетоха, че трудно ще има честен вот с настоящия главен прокурор. Съмнение за честността на предстоящите избори изрази в събота и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. От ПП-ДБ днес очертаха възможностите за следизборна коалиция с Румен Радев така: „Ясен план за разрушаване на модела Борисов – Пеевски и вече Радев трябва да каже в каква степен антикорупционната наша програма му импонира на него.“

Радев вече даде отговор в Кюстендил в какви коалиции би участвал. „Като влезем в НС и видим какво е разположението на силите като математика и не само, а като ясно заявени политически програми – не съм видял платформите и програмите на тези хора... така че рано е да говорим!“, заяви той.

На този фон от ГЕРБ обявиха, че все още редят листите. „Има листи, които все още не са готови, те не са една и две, не мога да ги изброявам всичките. Когато бъдат готови, ще изберете“, заявиха от партията. От БСП очакват добри резултати на вота, след като от техните листи са отстъпили хора, които са взимали грешни решения. „Нямам никакво съмнение, че БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него. Оттам нататък – глас народен, глас Божи.“

На този етап от левицата отчитат, че е рано да посочат с кого биха работили в следващия парламент, защото има още твърде много неизвестни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Шприца

    7 1 Отговор
    Нашто мевере.

    21:20 15.03.2026

  • 2 ИЗБОРИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ НЕ СА ИЗБОРИ

    10 0 Отговор
    ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ КАК ЛЕЛЯТА ДОПИСВА БЮЛЕТИНИТЕ... И НАКАЗАНИ ПАК НЯМА ДА ИМА...
    СЪЩИЯ СЦЕНАРИЙ ВЕЧЧЕ НАД 36 ГОДИНИ.

    Коментиран от #12

    21:22 15.03.2026

  • 3 Минчжо

    1 5 Отговор
    Освен да хвърлим за Крумка Зарков. Честно момче е.

    21:23 15.03.2026

  • 4 Просто човек

    4 4 Отговор
    ПП-ДБ ако ще се коалирате с Резидента, ме губите…

    Коментиран от #9

    21:29 15.03.2026

  • 5 Грозната истина

    2 3 Отговор
    Чичо Румен и Митко Сърдитко.Ще ни оправат.

    21:30 15.03.2026

  • 6 Трумпет

    2 1 Отговор
    Кви избори, който аз кажа иначе трумбобубулатора, ду ю уанд дъ стейн?

    21:37 15.03.2026

  • 7 ППДБ да ти правят честни избори

    4 2 Отговор
    е същото като ГЕРБ или ДПС да ти правят избори.

    21:40 15.03.2026

  • 8 Който

    5 1 Отговор
    Каже че ще се коалира с ПП и ДБ, няма да гласувам за него! Който се направи на тарикат и мълчи, а не каже ясно, че няма да се коалира с ПП и ДБ, също няма да гласувам за него!

    21:49 15.03.2026

  • 9 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Просто човек":

    Прости Хора много, с теб и без теб все тая.

    22:30 15.03.2026

  • 10 Анджо

    1 0 Отговор
    Това са пълни лъжи, тоя си прави реклама колко работа вършат.

    22:40 15.03.2026

  • 11 нннн

    0 0 Отговор
    Купуването и продаването на гласове е престъпление, за което не се предвижда наказание. Безумие.

    22:41 15.03.2026

  • 12 Патил

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИЗБОРИ БЕЗ НАРУШЕНИЯ НЕ СА ИЗБОРИ":

    Да, поне в България е така.

    22:45 15.03.2026

