Първи сигнали за нарушения преди изборите

Първите нарушения, свързани с предстоящите избори, вече са факт, обяви служебният премиер Андрей Гюров. Темата за вота и днес е водеща в политическите коментари. Премиерът обеща специални полицейски операции, с които да се влияе превантивно върху купуването на гласове. „Работим с добра система от данни, географска информационна система, имаме инфо за рисковите секции и вече имаме заведени 7 досъдебни производства за нарушени избори права на гражданите“, заяви той, цитиран от бТВ.

От ПП-ДБ отчетоха, че трудно ще има честен вот с настоящия главен прокурор. Съмнение за честността на предстоящите избори изрази в събота и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. От ПП-ДБ днес очертаха възможностите за следизборна коалиция с Румен Радев така: „Ясен план за разрушаване на модела Борисов – Пеевски и вече Радев трябва да каже в каква степен антикорупционната наша програма му импонира на него.“

Радев вече даде отговор в Кюстендил в какви коалиции би участвал. „Като влезем в НС и видим какво е разположението на силите като математика и не само, а като ясно заявени политически програми – не съм видял платформите и програмите на тези хора... така че рано е да говорим!“, заяви той.

На този фон от ГЕРБ обявиха, че все още редят листите. „Има листи, които все още не са готови, те не са една и две, не мога да ги изброявам всичките. Когато бъдат готови, ще изберете“, заявиха от партията. От БСП очакват добри резултати на вота, след като от техните листи са отстъпили хора, които са взимали грешни решения. „Нямам никакво съмнение, че БСП ще бъде част от следващия парламент и ще играе значима роля в него. Оттам нататък – глас народен, глас Божи.“

На този етап от левицата отчитат, че е рано да посочат с кого биха работили в следващия парламент, защото има още твърде много неизвестни.