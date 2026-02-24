Евгений Кънев: В защита на Украйна, а не в защита на “руския мир”

На този ден няма да припомням как тези четири години война промениха целия свят, Европа и България.
Поклон, дълбок поклон пред украинския народ за неговата безмерна устойчивост и невероятна саможертва - под смъртоносен огън, в полярен студ, без базови условия за базови потребности - са готови на всичко да защитят своята свобода и независимост.
Това припомня във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Поклон, дълбок поклон пред страховитата украинска армия, която тотално развенча пропагандните митове за непобедимата степна армада на новите варвари.
Поклон, дълбок поклон пред украинските инженери, учени и военни стратези, които тотално преобразиха начина за водене на война и днес са канени по цял свят да преподават военно дело и внедряват военни иновации.
Поклон и на всички хора, общественици и политици - истински европейци, които направиха всичко по силите си да помогнат на Украйна с вяра, че справедливостта ще надделее.
Тази ще е най-тежката година. Украинците са пред пълно изтощение, но светлината след дългия мрак става все по-силна.
Всеки ден Русия губи стотици войници, стотици милиони, стотици тонове непроизведена или непродадена продукция. Всеки ден са поразени военни заводи, енергийни съоръжения, нефтени платформи, бойни самолети, танкери. Руската икономика се свива, валутните и златните резерви се топят, търговията замира дори с безпределните приятели.
Пътят надолу към неизбежния режим на кървавия диктатор е неизбежен. А и на неговия шут и агент в Белия дом - направил каквото можа да помогне в последните си месеци във властта. Въпросът вече не е дали, а кога.
Макар в началото на войната, България бе сред първите държави, които се притекоха на помощ на Украйна - през по-голямата част от войната водихме амбивалентна и неясна политика. На думи за Украйна, на дела - за Русия.
България не просто построи Турски поток на Русия, за да позволи на Путин да заобиколи Украйна. Чрез него тя позволи на Русия да печели и отглежда своите троянски коне в Европа. Тя позволи на Русия да поправи гафа си с Газпром и отново да продава своя газ в България чрез БОТАШ. Тя позволи на Русия да продължава и до ден днешен да притежава нефтен монопол в България и да влияе върху политиката ѝ. Тя позволи саботирането на алтернативни енергийни проекти и мощности като интерконектора с Гърция, разширението на Чирен и “аварията” с ПАВЕЦ Чаира.
Защото отгледа свои васални политици като ПеБоРа, които винаги са защитавали нейните интереси у нас. В резултат, нашата армия е все така с преобладаваща съветска техника. Нашите служби са глухи и неми за операциите на руските служби у нас - взривове, отравяния, покушения. И не само у нас - България стана централа за интервенция в съседни държави - преврат в Черна Гора, изборите в Румъния, лошите отношения с Македония.
На този фон ПеБоРа вижда в Орбан - който е на път да бъде свален след като провали Унгария - модел за подражание и за България.
“Да се чува гласът на България в Европа” - така Радев си представя по орбански нашия суверенитет.
Да, ние искаме да се чува гласа на България, но в защита на човешките ценности, а не на мракобесието. В защита на Украйна, а не в защита на “руския мир”.
Не искаме България да е поле на руската пропаганда и така заслепена да подкрепя на изборите руски агенти. Не искаме национални медии, които да премълчават истината за ролята на Русия в нашата история. Не искаме да робуваме на исторически фалшификати и чрез поддържане на митове в училище да възпроизвеждаме нашия васалски манталитет спрямо Русия.
Допуснахме съветски човек девет години начело на държавата - а сега евразийският компонент на нацията ни се кани да го направи и премиер. А целият проруски естаблишмънт да се премести зад него в единен блок срещу Европа у нас, в Брюксел и в Украйна.
Дано България избегне съдбата на Украйна!
Досега успява - пак благодарение на Украйна!
Слава на Украйна - най-силната опора на европейската цивилизация!
1 честен ционист
Коментиран от #10
09:56 24.02.2026
2 Последния Софиянец
10:04 24.02.2026
3 Пламен
10:04 24.02.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #28
10:05 24.02.2026
5 Васил
Коментиран от #7, #40
10:05 24.02.2026
6 име
Коментиран от #13, #14
10:05 24.02.2026
7 така е
До коментар #5 от "Васил":Разруха и смърт за неонацизма!
Коментиран от #23
10:06 24.02.2026
9 фен на сидеров
10:06 24.02.2026
11 ЕВ-ГЕНИЙ
10:07 24.02.2026
12 Атина Палада
10:07 24.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #6 от "име":А кой ще защити милион и половина българи в Украйна и 7 млн българи в Русия.
Коментиран от #34, #39
10:07 24.02.2026
16 Атина Палада
Коментиран от #26
10:08 24.02.2026
17 Дедо ви...
10:08 24.02.2026
18 Гориил
10:08 24.02.2026
19 Тодор
10:08 24.02.2026
20 САМО ПИТАМ
10:08 24.02.2026
21 Атина Палада
10:08 24.02.2026
22 дядо поп
10:08 24.02.2026
23 Така е
До коментар #7 от "така е":Руският неонацизъм
10:09 24.02.2026
24 Пламен
Коментиран от #46
10:11 24.02.2026
25 Стенли
Коментиран от #29, #32
10:11 24.02.2026
26 дядо поп
До коментар #16 от "Атина Палада":Само , че няма да има кой да налива повече оръжие , гориво и пари в бездънната яма Украйна.
10:12 24.02.2026
27 Спеде спокойно, деца, за утрешния ден
Българските 85% русофили гласуват.
Идват руски военни комисари и започват да раздават руски военни книжки на всички.
Честито! Ще имате възможност да биете бандеровци не само по форума на Факти, а в Покровск и Купянск. Скоро. Много скоро.
10:12 24.02.2026
28 Хахахаха
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Мир в Украйна нямаше да има копей! Ако Украйна беше паднала, то сега ВСУ щеше да бъде изпратено да воюва с руската армия в Полша и други европейски държави. Защо си мислиш, че путлера щеше да спре в Украйна? Хората от Донбас, получиха ли мир, след руската окупация? Не, нали? Бяха изпратени на фронта да воюват. Мъжко население в Донбас почти вече няма. Това е руския мир и руското асвабаждение.
10:13 24.02.2026
29 Бръм Бръм
До коментар #25 от "Стенли":Грузия няма проблеми с Руската федерация? Случайно Руската федерация да е окупирала две области на Грузия "Южна Осетия" и "Абхазия", а грузинците да са етнически прочистени оттам?
Това викаш не е проблем? Викаш същото ще е, ако Република Турция окупира от Бургас до Благоевград и малко Делиормана. И България няма да има проблем?
10:14 24.02.2026
30 Русия
10:15 24.02.2026
31 Юроатлантик фалшименто
Коментиран от #37
10:15 24.02.2026
34 Стенли
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Е от кого точно да ги защитават в Руската федерация но виж в така наречената държава Украйна е друг въпрос и видяхме преди няколко месеца как искаха да изпратя укрофашистите едно българско момче на фронта макар че ръката беше осакатена, и да попитам с какво точно специално България ни заплашва Русия 🤔
10:17 24.02.2026
35 Поправка
10:17 24.02.2026
37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "Юроатлантик фалшименто":Забрави оня клесс ултраса Мишо,който скоро натори чернозема в Осрайна !
10:18 24.02.2026
38 Ку-ку
10:24 24.02.2026
39 име
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Гредай новините от 2015г как бандерите принудително мобилизират само хора от други етнически групи, бэргари, унгарци, румънци и пак ми кажи българите в Украйна от кой трябва да бъдат защитавани.
10:27 24.02.2026
40 даа така е
До коментар #5 от "Васил":заради тази разруха бяхме 9-та икономика в света нали… а сега благодарение на “добрата” демокрация сме 124-та ! ама много сте “умни” тролейчетата как ви намират с конкурс по тъпота ли?
Коментиран от #48
10:27 24.02.2026
41 военен неможач
10:29 24.02.2026
42 военен неможач
10:30 24.02.2026
43 Безпристрастен
10:37 24.02.2026
44 Госпооодин Кънев
10:53 24.02.2026
46 Васил
До коментар #24 от "Пламен":Пламка нямам желание за увертюри като гушкане ,давай директно както винаги,издухваш му набързо сополите и веднага получаваш 10 €врака .
11:05 24.02.2026
48 Чак пък
До коментар #40 от "даа така е":Девета икономика ,посмали малко ,белким някой клъвне и ти повярва
11:08 24.02.2026
49 Георгиев
- събиране на средства в помощ на правителството там;
- събиране пакети с храна за там;
- записване на желаещи за фронта, в помощ на ВСУ. Но да не забравя, че зад гърба на фронта са заградителните батальони на неговите любимци и вероятността за завръщане е почти нула.
И апропо, тази статия платена ли е?
11:15 24.02.2026
50 Сандо
11:24 24.02.2026
51 Евгений (хубаво руско име)
11:41 24.02.2026
52 Абе
11:57 24.02.2026
53 БАНко
11:59 24.02.2026
54 Григор
Евгений Кънев е на светлинни години от честното и обективно оценяване на фактите. Млад мъж, а страда от амнезия. Ти Евгений имаш ли представа колко са загиналите мирни жители от фашистките обстрели още преди началото на военните действия на 24 февруари 2022 година? Хиляди са Евгений, много хиляди! А за "Алеята на ангелите" в Донецк не си ли чувал Евгений? Там са погребани над 200 дечица убити от фашистките обстрели преди началото на войната. Ама ти не знаеш, пък и кой да ти каже! А за филма на Любомир Данков "Децата на Донбас", също ли нищо не знаеш Евгений? А за филма на френската журналистка Ан-Лор Бонел "Донбас" също ли нищо не си чувал?Що тъй? А за немския режисьор Марк Барталмай създател на филма "Украинска агония. Премълчаната война" също ли нищо не си чувал? А за френския журналист Адриан Буке прекарал две седмици с "Азов" и след това разказал за зверствата им, също ли нищо не знаеш?ЕВГЕНИЙ,ЕВГЕНИЙ,НИТО СИ ЧЕСТЕН,НИТО СИ ОБЕКТИВЕН! ТИ СИ ЗЛОБНО ЧОВЕЧЕ,КОЕТО ВИЖДА САМО ТОВА,КОЕТО МУ ИЗНАСЯ! ТАКАВА "ОБЕКТИВНОСТ" СТАВА САМО ЗА ТОАЛЕТНАТА!
12:05 24.02.2026
57 Любопитен
12:57 24.02.2026
58 Укри
13:05 24.02.2026