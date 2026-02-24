Новини
Евгений Кънев: В защита на Украйна, а не в защита на "руския мир"
Евгений Кънев: В защита на Украйна, а не в защита на "руския мир"

24 Февруари, 2026

Украинците са пред пълно изтощение, но светлината след дългия мрак става все по-силна

Евгений Кънев
Финансист, доктор по икономика
На този ден няма да припомням как тези четири години война промениха целия свят, Европа и България.

Поклон, дълбок поклон пред украинския народ за неговата безмерна устойчивост и невероятна саможертва - под смъртоносен огън, в полярен студ, без базови условия за базови потребности - са готови на всичко да защитят своята свобода и независимост.

Това припомня във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Поклон, дълбок поклон пред страховитата украинска армия, която тотално развенча пропагандните митове за непобедимата степна армада на новите варвари.

Поклон, дълбок поклон пред украинските инженери, учени и военни стратези, които тотално преобразиха начина за водене на война и днес са канени по цял свят да преподават военно дело и внедряват военни иновации.

Поклон и на всички хора, общественици и политици - истински европейци, които направиха всичко по силите си да помогнат на Украйна с вяра, че справедливостта ще надделее.

Тази ще е най-тежката година. Украинците са пред пълно изтощение, но светлината след дългия мрак става все по-силна.

Всеки ден Русия губи стотици войници, стотици милиони, стотици тонове непроизведена или непродадена продукция. Всеки ден са поразени военни заводи, енергийни съоръжения, нефтени платформи, бойни самолети, танкери. Руската икономика се свива, валутните и златните резерви се топят, търговията замира дори с безпределните приятели.

Пътят надолу към неизбежния режим на кървавия диктатор е неизбежен. А и на неговия шут и агент в Белия дом - направил каквото можа да помогне в последните си месеци във властта. Въпросът вече не е дали, а кога.

Макар в началото на войната, България бе сред първите държави, които се притекоха на помощ на Украйна - през по-голямата част от войната водихме амбивалентна и неясна политика. На думи за Украйна, на дела - за Русия.

България не просто построи Турски поток на Русия, за да позволи на Путин да заобиколи Украйна. Чрез него тя позволи на Русия да печели и отглежда своите троянски коне в Европа. Тя позволи на Русия да поправи гафа си с Газпром и отново да продава своя газ в България чрез БОТАШ. Тя позволи на Русия да продължава и до ден днешен да притежава нефтен монопол в България и да влияе върху политиката ѝ. Тя позволи саботирането на алтернативни енергийни проекти и мощности като интерконектора с Гърция, разширението на Чирен и “аварията” с ПАВЕЦ Чаира.

Защото отгледа свои васални политици като ПеБоРа, които винаги са защитавали нейните интереси у нас. В резултат, нашата армия е все така с преобладаваща съветска техника. Нашите служби са глухи и неми за операциите на руските служби у нас - взривове, отравяния, покушения. И не само у нас - България стана централа за интервенция в съседни държави - преврат в Черна Гора, изборите в Румъния, лошите отношения с Македония.

На този фон ПеБоРа вижда в Орбан - който е на път да бъде свален след като провали Унгария - модел за подражание и за България.

“Да се чува гласът на България в Европа” - така Радев си представя по орбански нашия суверенитет.

Да, ние искаме да се чува гласа на България, но в защита на човешките ценности, а не на мракобесието. В защита на Украйна, а не в защита на “руския мир”.

Не искаме България да е поле на руската пропаганда и така заслепена да подкрепя на изборите руски агенти. Не искаме национални медии, които да премълчават истината за ролята на Русия в нашата история. Не искаме да робуваме на исторически фалшификати и чрез поддържане на митове в училище да възпроизвеждаме нашия васалски манталитет спрямо Русия.

Допуснахме съветски човек девет години начело на държавата - а сега евразийският компонент на нацията ни се кани да го направи и премиер. А целият проруски естаблишмънт да се премести зад него в единен блок срещу Европа у нас, в Брюксел и в Украйна.

Дано България избегне съдбата на Украйна!

Досега успява - пак благодарение на Украйна!

Слава на Украйна - най-силната опора на европейската цивилизация!


  • 1 честен ционист

    5 47 Отговор
    В България отдавна се усеща запах руccкого мира.

    Коментиран от #10

    09:56 24.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 5 Отговор
    Стотици хиляди българи загинаха от двете страни.Не е ли време за край на тази гражданска война.

    10:04 24.02.2026

  • 3 Пламен

    6 44 Отговор
    Евгени Минчев иска ,,руский мир" , копейките -тоже .

    10:04 24.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    78 9 Отговор
    Оф пръдльо, жалък жълтопаветен! Ако не бяха вашите простотии, вашата наглост и вашите престъпления отдавна да има мир в Украйна! Всички либерали трябва да бъдат съдени от военен съд!

    Коментиран от #28

    10:05 24.02.2026

  • 5 Васил

    9 57 Отговор
    Рашисткият мир е символ на разруха и смърт.

    Коментиран от #7, #40

    10:05 24.02.2026

  • 6 име

    63 7 Отговор
    Защити ли 2014ф украинците в Донбас? Аре сега бегай да защитаваш бандерите, copoсоидиот!

    Коментиран от #13, #14

    10:05 24.02.2026

  • 7 така е

    39 3 Отговор

    До коментар #5 от "Васил":

    Разруха и смърт за неонацизма!

    Коментиран от #23

    10:06 24.02.2026

  • 9 фен на сидеров

    34 8 Отговор
    трябва ли да защитим фашизираната украйна ! нека бъдещето й да бъде на една нормална демократична европейска държава ! едва ли е възможно това , ако не я прегази мечока !

    10:06 24.02.2026

  • 11 ЕВ-ГЕНИЙ

    47 7 Отговор
    ХВАЩАЙ ВЛАКА ЗА УКРАЙНА ДА ЗАЩИТАШ УКРАИНСКИЯ НАЦИСКИ МИР И ДАНО НЕ СЕ ВЪРНЕШ

    10:07 24.02.2026

  • 12 Атина Палада

    8 34 Отговор
    Руската империя се оказа едно не-до-нос-че !

    10:07 24.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    А кой ще защити милион и половина българи в Украйна и 7 млн българи в Русия.

    Коментиран от #34, #39

    10:07 24.02.2026

  • 16 Атина Палада

    7 23 Отговор
    След 4 години СВО,братушките са още в Донбас ...

    Коментиран от #26

    10:08 24.02.2026

  • 17 Дедо ви...

    32 4 Отговор
    Оф, жълтопаветник умора нЕма, от де ги копате такива тука......

    10:08 24.02.2026

  • 18 Гориил

    22 3 Отговор
    В този случай не ви е гарантирана защита от глобалните играчи, участващи във войната с Иран.

    10:08 24.02.2026

  • 19 Тодор

    23 4 Отговор
    Очилата са му запотени и не вижда (анализира) добре процесите.

    10:08 24.02.2026

  • 20 САМО ПИТАМ

    22 4 Отговор
    КеНеФ, КОЛКО ЦЕНТА ПРЕВЕДОХА НА НПОто ЗА ТОВА ТВОЕ ТЕРЗАНИЕ......?

    10:08 24.02.2026

  • 21 Атина Палада

    7 20 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!!!

    10:08 24.02.2026

  • 22 дядо поп

    12 2 Отговор
    Че как ти беше името?

    10:08 24.02.2026

  • 23 Така е

    4 16 Отговор

    До коментар #7 от "така е":

    Руският неонацизъм

    10:09 24.02.2026

  • 24 Пламен

    3 14 Отговор
    Евгени Минчев се снимаше пред рузката църква с Болен Сидероф . После се гушна в парламента с Копейкин .Снимки си правиха русофилите , белким Мордофанова да ги захрани .

    Коментиран от #46

    10:11 24.02.2026

  • 25 Стенли

    18 4 Отговор
    Евгений що чакаш ами не нарамваш пушката и не вървиш да защитаваш любимата си Украйна имахме такъв министър на отбраната който мислеше повече за украинската армия отколкото за българската армия айде нема нужда аман от такива демократи и аз съм далеч от мисълта че всички украинци са лоши хора но дано разумните хора в Украйна се осъзнаят и свалят това управление което погуби страната им само едно нещо ще кажа още защо Грузия няма проблеми с Руската федерация отговор защото имат мъдри политици

    Коментиран от #29, #32

    10:11 24.02.2026

  • 26 дядо поп

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Само , че няма да има кой да налива повече оръжие , гориво и пари в бездънната яма Украйна.

    10:12 24.02.2026

  • 27 Спеде спокойно, деца, за утрешния ден

    4 8 Отговор
    Радев пуска референдум за напускане на ЕС и присъединяване към РФ.

    Българските 85% русофили гласуват.

    Идват руски военни комисари и започват да раздават руски военни книжки на всички.

    Честито! Ще имате възможност да биете бандеровци не само по форума на Факти, а в Покровск и Купянск. Скоро. Много скоро.

    10:12 24.02.2026

  • 28 Хахахаха

    4 16 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Мир в Украйна нямаше да има копей! Ако Украйна беше паднала, то сега ВСУ щеше да бъде изпратено да воюва с руската армия в Полша и други европейски държави. Защо си мислиш, че путлера щеше да спре в Украйна? Хората от Донбас, получиха ли мир, след руската окупация? Не, нали? Бяха изпратени на фронта да воюват. Мъжко население в Донбас почти вече няма. Това е руския мир и руското асвабаждение.

    10:13 24.02.2026

  • 29 Бръм Бръм

    2 10 Отговор

    До коментар #25 от "Стенли":

    Грузия няма проблеми с Руската федерация? Случайно Руската федерация да е окупирала две области на Грузия "Южна Осетия" и "Абхазия", а грузинците да са етнически прочистени оттам?

    Това викаш не е проблем? Викаш същото ще е, ако Република Турция окупира от Бургас до Благоевград и малко Делиормана. И България няма да има проблем?

    10:14 24.02.2026

  • 30 Русия

    16 2 Отговор
    Този жалък плъх и написаният от него пасквил няма смисъл да ги коментираме,вижте му само жалката Соро..... физиономия и всичко приключва.

    10:15 24.02.2026

  • 31 Юроатлантик фалшименто

    17 1 Отговор
    Авторът колко заплати е изпратил на Зеления пор в кiйв? Авторът надянал ли е каската, мешката и пушката и да е отишъл на фронта в покрайнината да даде пример? Не! Ами значи никакъв юроатлантик не е тоя. Истинските юроатлантици са Светлю и Гъби Гъбев. Те вярваха там в нещо си, отидоха и наториха укрочернозема. Ето това са юроатлантици! Хвълъ на тъкъви!

    Коментиран от #37

    10:15 24.02.2026

  • 34 Стенли

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Е от кого точно да ги защитават в Руската федерация но виж в така наречената държава Украйна е друг въпрос и видяхме преди няколко месеца как искаха да изпратя укрофашистите едно българско момче на фронта макар че ръката беше осакатена, и да попитам с какво точно специално България ни заплашва Русия 🤔

    10:17 24.02.2026

  • 35 Поправка

    11 2 Отговор
    В защита на Руския мир, а не в защита на “украинския фашизъм”

    10:17 24.02.2026

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Юроатлантик фалшименто":

    Забрави оня клесс ултраса Мишо,който скоро натори чернозема в Осрайна !

    10:18 24.02.2026

  • 38 Ку-ку

    11 1 Отговор
    Нато воюва с Русия в украйна, а населението на европейскака България в НАТО и ЕС се топи най-бързо в света

    10:24 24.02.2026

  • 39 име

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Гредай новините от 2015г как бандерите принудително мобилизират само хора от други етнически групи, бэргари, унгарци, румънци и пак ми кажи българите в Украйна от кой трябва да бъдат защитавани.

    10:27 24.02.2026

  • 40 даа така е

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Васил":

    заради тази разруха бяхме 9-та икономика в света нали… а сега благодарение на “добрата” демокрация сме 124-та ! ама много сте “умни” тролейчетата как ви намират с конкурс по тъпота ли?

    Коментиран от #48

    10:27 24.02.2026

  • 41 военен неможач

    9 0 Отговор
    Словашкият премиер Роберт Фицо е поискал от оператора на електропреносната мрежа на страната да спре аварийните доставки на електроенергия за Украйна днес, докато преносът на петрол по тръбопровода "Дружба" не бъде възобновен, предаде Ройтерс.

    10:29 24.02.2026

  • 42 военен неможач

    4 0 Отговор
    Междувременно Унгария блокира отпускането на европейски заем за финансирането на Украйна от 90 милиарда евро и 20-ия пакет от санкции срещу Русия заради прекъснатия поток на руски петрол по тръбопровода "Дружба".

    10:30 24.02.2026

  • 43 Безпристрастен

    7 0 Отговор
    Ако имате желание ,отворете вестниците " Утро" Зора" Заря" ( и още няколко други,казионни ежедневници от царска България,в периода 1941-1943 година) .Същите гръмки фрази,апломб на килограми,оди за възхвала на непобедимия Райх.Достатъчно е само да подмените райх,великата немска армия начело с гениалния си водач- фюрера,със Незалежная,нейната армия и водачи.Едно към едно! Следва 1944 година, 9 Май и знамената над Райхстага.А у нас( под натиска именно на съюзниците Англия и САЩ) се учредява Народен съд.В който попадат точно ето такива" елита на България" ,за който и днес точат сопли разни оцелели царедворци и техни наследници.

    10:37 24.02.2026

  • 44 Госпооодин Кънев

    7 1 Отговор
    48 процента от ДНК то на Руснаци и Украинци е Скитска, с много голям процент Тракийска. Войната е гражданска, брат срещу брата. Жалко

    10:53 24.02.2026

  • 46 Васил

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пламен":

    Пламка нямам желание за увертюри като гушкане ,давай директно както винаги,издухваш му набързо сополите и веднага получаваш 10 €врака .

    11:05 24.02.2026

  • 48 Чак пък

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "даа така е":

    Девета икономика ,посмали малко ,белким някой клъвне и ти повярва

    11:08 24.02.2026

  • 49 Георгиев

    8 1 Отговор
    Много редове сте дали на този чужфопоклонник. Вероятно това е нещо като уводна статия за сайта. Не зная защо, изплува тезата на Вуте: " не искам на мене да ми е добре, а сакам на Даме да е зле". Това е за нашия Балкански поток. Ами като е толкова надъхан този Кънев, да създаде една фондация "в помощ на Окраина" с дейности:
    - събиране на средства в помощ на правителството там;
    - събиране пакети с храна за там;
    - записване на желаещи за фронта, в помощ на ВСУ. Но да не забравя, че зад гърба на фронта са заградителните батальони на неговите любимци и вероятността за завръщане е почти нула.
    И апропо, тази статия платена ли е?

    11:15 24.02.2026

  • 50 Сандо

    4 1 Отговор
    Днес няма да можем да се разминем от защитници на Украйна,ама никой от тях няма да отиде на място да я защитава.Защото там бият,а нашите "юнаци" са с умни калпаци и единственото за което могат да се сбият,това е за "мекото на хляба".

    11:24 24.02.2026

  • 51 Евгений (хубаво руско име)

    2 1 Отговор
    Заминавай на Източния фронт да защитаваш нАТО и наркоЗеленски!

    11:41 24.02.2026

  • 52 Абе

    1 0 Отговор
    Генчо, ако те докачим насаме, жална му ма...кя на онова под кръста ти.-......

    11:57 24.02.2026

  • 53 БАНко

    1 0 Отговор
    ТОЛКОВА ЖАЛЪК И ОТВРАЩЕНИЕ !!! А ПОМЕСТЕНАТА АНКЕТА ПОКАЗВА - 65 % БЛАГОДАРЯТ НА ОРБАН ЗА СПРЕНИТЕ 90 000 000 000 ЗА ФАШИСТКА У-КРАЙНА , КОИТО ДНЕС УРСУСЕЛКОВЦИ ТРЯБВАШЕ ДА ДОНЕСАТ В КИЕВ , ПАРИЧКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ !!!

    11:59 24.02.2026

  • 54 Григор

    3 0 Отговор
    "Поклон, дълбок поклон пред украинския народ за неговата безмерна устойчивост и невероятна саможертва - под смъртоносен огън, в полярен студ, без базови условия за базови потребности - са готови на всичко да защитят своята свобода и независимост."

    Евгений Кънев е на светлинни години от честното и обективно оценяване на фактите. Млад мъж, а страда от амнезия. Ти Евгений имаш ли представа колко са загиналите мирни жители от фашистките обстрели още преди началото на военните действия на 24 февруари 2022 година? Хиляди са Евгений, много хиляди! А за "Алеята на ангелите" в Донецк не си ли чувал Евгений? Там са погребани над 200 дечица убити от фашистките обстрели преди началото на войната. Ама ти не знаеш, пък и кой да ти каже! А за филма на Любомир Данков "Децата на Донбас", също ли нищо не знаеш Евгений? А за филма на френската журналистка Ан-Лор Бонел "Донбас" също ли нищо не си чувал?Що тъй? А за немския режисьор Марк Барталмай създател на филма "Украинска агония. Премълчаната война" също ли нищо не си чувал? А за френския журналист Адриан Буке прекарал две седмици с "Азов" и след това разказал за зверствата им, също ли нищо не знаеш?ЕВГЕНИЙ,ЕВГЕНИЙ,НИТО СИ ЧЕСТЕН,НИТО СИ ОБЕКТИВЕН! ТИ СИ ЗЛОБНО ЧОВЕЧЕ,КОЕТО ВИЖДА САМО ТОВА,КОЕТО МУ ИЗНАСЯ! ТАКАВА "ОБЕКТИВНОСТ" СТАВА САМО ЗА ТОАЛЕТНАТА!

    12:05 24.02.2026

  • 57 Любопитен

    0 0 Отговор
    Подлогата КънеФ дали ще напише нещо у фейса /тоя "експерт" само там се изявява/ на 3 март или чака 4 юли или рождения ден на Наркомански?

    12:57 24.02.2026

  • 58 Укри

    0 0 Отговор
    Боклук е този Петрохански либерал

    13:05 24.02.2026