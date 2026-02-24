Евгений Кънев: В защита на Украйна, а не в защита на “руския мир”

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На този ден няма да припомням как тези четири години война промениха целия свят, Европа и България.

Поклон, дълбок поклон пред украинския народ за неговата безмерна устойчивост и невероятна саможертва - под смъртоносен огън, в полярен студ, без базови условия за базови потребности - са готови на всичко да защитят своята свобода и независимост.

Това припомня във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Поклон, дълбок поклон пред страховитата украинска армия, която тотално развенча пропагандните митове за непобедимата степна армада на новите варвари.

Поклон, дълбок поклон пред украинските инженери, учени и военни стратези, които тотално преобразиха начина за водене на война и днес са канени по цял свят да преподават военно дело и внедряват военни иновации.

Поклон и на всички хора, общественици и политици - истински европейци, които направиха всичко по силите си да помогнат на Украйна с вяра, че справедливостта ще надделее.

Тази ще е най-тежката година. Украинците са пред пълно изтощение, но светлината след дългия мрак става все по-силна.

Всеки ден Русия губи стотици войници, стотици милиони, стотици тонове непроизведена или непродадена продукция. Всеки ден са поразени военни заводи, енергийни съоръжения, нефтени платформи, бойни самолети, танкери. Руската икономика се свива, валутните и златните резерви се топят, търговията замира дори с безпределните приятели.

Пътят надолу към неизбежния режим на кървавия диктатор е неизбежен. А и на неговия шут и агент в Белия дом - направил каквото можа да помогне в последните си месеци във властта. Въпросът вече не е дали, а кога.

Макар в началото на войната, България бе сред първите държави, които се притекоха на помощ на Украйна - през по-голямата част от войната водихме амбивалентна и неясна политика. На думи за Украйна, на дела - за Русия.

България не просто построи Турски поток на Русия, за да позволи на Путин да заобиколи Украйна. Чрез него тя позволи на Русия да печели и отглежда своите троянски коне в Европа. Тя позволи на Русия да поправи гафа си с Газпром и отново да продава своя газ в България чрез БОТАШ. Тя позволи на Русия да продължава и до ден днешен да притежава нефтен монопол в България и да влияе върху политиката ѝ. Тя позволи саботирането на алтернативни енергийни проекти и мощности като интерконектора с Гърция, разширението на Чирен и “аварията” с ПАВЕЦ Чаира.

Защото отгледа свои васални политици като ПеБоРа, които винаги са защитавали нейните интереси у нас. В резултат, нашата армия е все така с преобладаваща съветска техника. Нашите служби са глухи и неми за операциите на руските служби у нас - взривове, отравяния, покушения. И не само у нас - България стана централа за интервенция в съседни държави - преврат в Черна Гора, изборите в Румъния, лошите отношения с Македония.

На този фон ПеБоРа вижда в Орбан - който е на път да бъде свален след като провали Унгария - модел за подражание и за България.

“Да се чува гласът на България в Европа” - така Радев си представя по орбански нашия суверенитет.

Да, ние искаме да се чува гласа на България, но в защита на човешките ценности, а не на мракобесието. В защита на Украйна, а не в защита на “руския мир”.

Не искаме България да е поле на руската пропаганда и така заслепена да подкрепя на изборите руски агенти. Не искаме национални медии, които да премълчават истината за ролята на Русия в нашата история. Не искаме да робуваме на исторически фалшификати и чрез поддържане на митове в училище да възпроизвеждаме нашия васалски манталитет спрямо Русия.

Допуснахме съветски човек девет години начело на държавата - а сега евразийският компонент на нацията ни се кани да го направи и премиер. А целият проруски естаблишмънт да се премести зад него в единен блок срещу Европа у нас, в Брюксел и в Украйна.

Дано България избегне съдбата на Украйна!

Досега успява - пак благодарение на Украйна!

Слава на Украйна - най-силната опора на европейската цивилизация!