Диана Дамянова: Грешка след грешка и после „К`ва стана тая”

24 Февруари, 2026 12:01 1 970 29

  • диана дамянова-
  • андрей гюров-
  • смяна-
  • служебен премиер-
  • служебно правителство-
  • гафове

Но всичко това изключително облагодетелства Борисов и Пеевски. Те вече не отговарят за България

Снимка: Фейсбук
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Надявах се, че Андрей Гюров, като умен и разумен човек ще се опита да „играе” правителството като сравнително отдалечено. Дори , ако успее, да го изиграе като напълно отдалечено от всякъде.

Тогава би допринесъл голяма полза за себе си, защото очевидно е че напускаш БНБ , тъй като имаш политически амбиции, но и за партиите които всъщност иска да подкрепи. Така би ги опазил от гражданското усещане че цялата власт е тяхна, което когато си цар на грешките, няма как да не ти донесе допълнителна драма.

Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Но, не! Гюров го раздава с размах и ни най-малко не иска да прикрие, че е партийно оцветен служебен премиер.

Вероятно, заръката от тези които му гласуваха властта /разбирай Радев/ е именно такава – пълна демонстрация на това , че властта е на ППДБ.

И от тук идват потенциалните проблеми, които доколкото познавам /а повярвайте ми познавам, защото съм била свидетел на всички глупости на кабинета Петков, пък и наблюдавах макар и отстрани сглобката/ ще бъдат изпълнени с грешки и гафове, всеки от които ще „яде” от и без туй невисокия резултат на ППДБ.

Да, напълно естествено е да смениш областните управители, чиято дейност има пряко отношение към изборите. Но, да назначиш на тяхно място своите ярко оцветени политически калинки, това си е от истинска политическа глупост.

Днес цялата преса гърми „смениха 28 областни управители”.

Социалната мрежа си е дала труда на много, ама много места, да извади партийната /то е лесно, те всички принадлежат дали на ПП, дали на ДБ/ им принадлежност, дори вече се разпространяват техни снимки на мероприятия с Калушев.

Дали Радев, който без съмнение е „бащата” на това правителство знае какво са в състояние да произведат 100тина представители на ППДБ във властта и то за рекордно кратко време? Защото аз знам и страх ме хваща.

По-малки и по-големи гафове, които неизбежно ще бъдат приписани на факта, че притежават пълното управление.

Десетина „цицелковци” чакат своя ред, историите им да бъдат разказани в социалната мрежа, а вероятно и в мейнстирим медията и ако те, както първопримера Цицелков вземат та обявят война на половината български народ, направо ми е бледо въображението какво ще последва.

И накрая. Не разбирам Радев.

Той иска цялата власт, вероятно по едно време ще поиска и промяна на формата на управление на страната /как да ви кажа, поради някой несъвършенства на конституцията/.

Защо, когато искаш цялата власт, в увертюрата към това упражнение, даряваш цялата власт на хора, които са царе на гафовете /политически и поведенчески/, но хора на които разчиташ за бъдещи коалиционни партньори.

Дава ли си сметка Радев, че към датата на изборите, населението на България /като изключим 8-те процента жълтопаветна маса/ ще бъде склонно да обвинява за всичките си несгоди управляващото правителство. Сиреч – ППДБ.

И че това изключително много ще „затрудни” бъдеща коалиция на Радев с тях.

Или…. Именно това му е целта, защото той много добре , още от „канадското гражданство” знае с кого си има работа и търси в даряването им с цялата власт именно тяхното самоунищожение. Което …. би направило всяка друга коалиция приемлива?

Или Радев продължава да живее в „мокрите сънища” за пълно мнозинство. Защо не! Щом тези, дето имат десетина процента се борят за 121 депутата, защо Радев да не се бори за 165? Бори се, бори се, колко да се бори?

Но всичко това изключително облагодетелства Борисов и Пеевски. Те вече не отговарят за България.

Борисов си прави срещи с по 300, а скоро и с 3000 души, които хич не ги е страх и ще повтаря и при тяхно и при наше МВР съм печелил избори.

Пеевски се среща с хората си , излъчва неприкрита радост и се кани да стане трета политическа сила при „тяхно МВР”.

Кой пада в капана на собствената си самозабрава, ще видим по резултата.

А случаят със сектата в Петрохан ще си тлее и ще избухва, най малкото защото има голям публичен говорител в лицето на ИТН, който единствен поема ролята на пазител на семейните ценности и защита на децата ни.

Така че залогът на това правителство е, дали ще мине без големи гафове.

Дали?


София / България
Оценка 2.6 от 32 гласа.
  • 1 Навреме

    4 10 Отговор
    Подменя Гюрюков, после като се съберат с Радев да не им е проблем.

    12:02 24.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тази

    40 8 Отговор
    бабичка и нея я зове старческия дом!

    12:04 24.02.2026

  • 4 честен ционист

    15 25 Отговор
    Гюров ще закопае ПП/ДБ с 3,999%

    Коментиран от #7, #22

    12:04 24.02.2026

  • 5 име

    28 4 Отговор
    Не схващам логиката в разсъжденията на госпожата. Значи, Гюров е човек на ПП с политически амбиции, обаче играе по свирката на Радев и Радев му е сътавил кабинета и го е заставил да сложи фигури на ПП за областни управители. Дори и да е така, това не означава ли че ПП са изключително пpocти? И щом са толкова пpocти, защо Радев да е виновен пак?

    Коментиран от #26

    12:08 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много точно и честно

    17 11 Отговор
    Толкова са забавни тия в служебния кабинет , бият всякакъв театър и са напълно безплатно. То бива простия , наглост, пропадналост , пълни памперси, стари чанти, какво ли още не. Направо са избрани от Бою и Шиши, за да изложат окончателно пуделите с папките. ПП и ДБ ще гледат парламента през крив макарон.

    12:10 24.02.2026

  • 9 78291

    14 7 Отговор
    Куку туту ,изчевай

    12:11 24.02.2026

  • 10 Ддд

    6 11 Отговор
    Много се надявам да се случи това което е написано в статията.

    12:14 24.02.2026

  • 11 Тоя въпрос е излишен

    8 8 Отговор
    с кадри като Бъчвата, Надка, Запрян и останалите ПП+ДБ+ГЕРБ+СДС+ДПС Цъцелковци.

    12:15 24.02.2026

  • 12 гражданин

    17 4 Отговор
    От тази гнус по голяма може да е само Култукривова !

    12:23 24.02.2026

  • 13 лесно е

    5 6 Отговор
    Колкото по-забатачена и счупена е държавата, толкова по-голям ще е белия кон на който иска да дойде Радев. Въпроса е дали ще се качи на него?

    Лошото е че веднъж дошъл, улицата няма да може да го махне. Той просто ще я игнорира. А може и някоя глава да счупи на площада.

    12:25 24.02.2026

  • 14 Цък

    7 5 Отговор
    То бива продажници но чак пък толкова не бива. ПП ДБ и Радев били заедно. Как след ППДБ са му най големите критикари. ГЕРБ почти не критикуват Радев, Пеевски изобщо вече не казва дума против Радев. Защо, умни са знаят че ако го критикуват ще се закопаят. Много ми е интетесно какво ще се случи с педофилската партия.

    12:26 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Умен

    7 5 Отговор
    Алкохолът ли свърши, че тази вместо да си пийка ни залива с глупости.

    12:31 24.02.2026

  • 17 ДългоИме

    7 2 Отговор
    Дианче, така няма и да проумееш "ролята" на Президента ... Ти "коментираш", когато всичко е на масата ... А как коментираш - ние си знаем, "плюнките от устата на Баце още не са "засъхнали" по джурналната ти дрешка ...

    12:38 24.02.2026

  • 18 Синдикалната мафия

    11 1 Отговор
    Тая грозновата бабка с петте косъма на картуната няма ли най-после да затвори мръсната си и голяма уста и да върви да си гледа старините! Нагла, потресаващо нагла слугиня на Тиквата и на Прасето, говори се, че и на двамата търка гърбовете когато я повикат да ги къпе! Пък и е много грозничка бе, много! Ако помните, тя със същия жар го играеше "синдикарлистка" и лазеше в краката но Кръстьо Петков, Бог да го прости, но с още по-голяма страст са мазнеше на Боковия авер и аркадаш - Вальовия Златев, дето много отдавна трябваше да гледа небето през решетки, ама е мултимилионер! Явно, и той я изрита и баба ви Дианка се самоназначи за "политолог"! Да си умреш от майтап! А пък "синдикалистката" Дамянова дано да не умре от срам, ама то пък такива като нея са оперирани от чувство за срам! Те цял живот слугуват!

    12:40 24.02.2026

  • 19 Смешник

    7 1 Отговор
    На такива мисирки като тая Дамянова които са на хранилка при Тиквата и Шиши не трябва да се дава повече думата

    12:45 24.02.2026

  • 20 Хмм

    3 1 Отговор
    стига вече, за всичко Радев виновен, той е сложил на надеждата синьожълтата панделка, никой друг не е окичен, кого представя тя, украйна или България и НАТО

    12:50 24.02.2026

  • 21 Господи!

    4 3 Отговор
    Каква потресаваща наглост! Господи, какъв потресаващ цинизъм, написан от перота на тази вечна слугиня на всички управляващи! Цицелков, нагла лъжкиньо и банкянска слугиньо, се защити блестящо , а чалгарите Хаджи Тошко Африкански с просташкия и мръсен език и Джебчията Балабана няма да излязат от съдебнвите зали докато мърдат, защоот Цицелков ще ги съди! ТОЙ няма никаква забрана, дърлтофелнице Дамянова и е трябвало да го знаеш, преди да изпълниш нареждането на Тиквата и на Прасето и да излееш две кофи помия по ПП и ДБ! Впрочем, не ти ли "обедня" фантазията от протестите миналата огдина срущеу Тиквата и Прасето и те паднаха от власт?! Защото фантазията в кухата ти кратуна ще стане още по-бедна тизи дни, когато служебното парвителство измете всички престъпници, калинки, крадци на милиони, некадърници и неграмотни лакеи на един СИКаджийски престъпник от подземния свят и уродливия му началник, дето тежи 190 кг.

    12:50 24.02.2026

  • 22 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    дано, дано - като в песничката

    12:53 24.02.2026

  • 23 Ха-ха-ха!

    4 2 Отговор
    Грешка на природата си ит ам, Дамянке, пардон - Дианке! Ти си грешка на природата, при това много ужасна грешика,, защото просто я застрасяваш с присъствието си в нея!

    12:57 24.02.2026

  • 24 Тази политическа чалгаджийка

    5 1 Отговор
    Дали само защото й плащат на тази жена или е оцветена в цветовете на дъгата, но е толкова неразбираща, че употребява думи като папагал. Говореше за някакъв "черен лебед" /Радев/ който щял да кацне на гарата. Ама що не се огледа, че вече заприлича на политическа чалгаджийка.

    12:57 24.02.2026

  • 25 мерач

    1 1 Отговор
    И тази проскубана баба бяга като дявол от тамян поне да спомене Възраждане. За другите иначе напоителни лакърдии, сметки за бъдещи коалиции, НО за единствената партия, което не е спряла да брани българския интерес, не е управлявала, не е влизала в никакви мръсни сглобки. Скоро и тя, и целият настоящ "елит" ще се правят на много, много изненадани.

    13:11 24.02.2026

  • 26 контра-елит

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Защото и ППДБ, и Радев, и останалите мафиоти от другите ОПГта Гроб, Шишита, догановци и прочие, се управляват от едни и същи външни господари.

    13:13 24.02.2026

  • 27 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Гюров пише модерната балканска Цицелиада.
    Новият Омир се оказа Гюров😂😂😂

    13:16 24.02.2026

  • 28 Браво на бабичката!

    1 1 Отговор
    Заработи още един цвят от боите за коса,защото изрежда всички цветове на дъгата,върху дрътата си тиква...!
    Залегнала е яко на амбразурата срещу Радев и плюе ,ли плюе...!
    Всъщност-нищо нова за гореспоменатата бабичка...!

    13:26 24.02.2026

  • 29 Бончо

    1 0 Отговор
    Еее ГОЛЯМА ГАДИНКА Е ТАЯ ДАМЯНОВА.
    Нали я изговиха поради тъпота и....еъсега плюе ли плюе.
    Това е-комунист ли, значи предател!!!

    13:29 24.02.2026