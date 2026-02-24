Диана Дамянова: Грешка след грешка и после „К`ва стана тая”

Надявах се, че Андрей Гюров, като умен и разумен човек ще се опита да „играе” правителството като сравнително отдалечено. Дори , ако успее, да го изиграе като напълно отдалечено от всякъде.
Тогава би допринесъл голяма полза за себе си, защото очевидно е че напускаш БНБ , тъй като имаш политически амбиции, но и за партиите които всъщност иска да подкрепи. Така би ги опазил от гражданското усещане че цялата власт е тяхна, което когато си цар на грешките, няма как да не ти донесе допълнителна драма.
Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.
Но, не! Гюров го раздава с размах и ни най-малко не иска да прикрие, че е партийно оцветен служебен премиер.
Вероятно, заръката от тези които му гласуваха властта /разбирай Радев/ е именно такава – пълна демонстрация на това , че властта е на ППДБ.
И от тук идват потенциалните проблеми, които доколкото познавам /а повярвайте ми познавам, защото съм била свидетел на всички глупости на кабинета Петков, пък и наблюдавах макар и отстрани сглобката/ ще бъдат изпълнени с грешки и гафове, всеки от които ще „яде” от и без туй невисокия резултат на ППДБ.
Да, напълно естествено е да смениш областните управители, чиято дейност има пряко отношение към изборите. Но, да назначиш на тяхно място своите ярко оцветени политически калинки, това си е от истинска политическа глупост.
Днес цялата преса гърми „смениха 28 областни управители”.
Социалната мрежа си е дала труда на много, ама много места, да извади партийната /то е лесно, те всички принадлежат дали на ПП, дали на ДБ/ им принадлежност, дори вече се разпространяват техни снимки на мероприятия с Калушев.
Дали Радев, който без съмнение е „бащата” на това правителство знае какво са в състояние да произведат 100тина представители на ППДБ във властта и то за рекордно кратко време? Защото аз знам и страх ме хваща.
По-малки и по-големи гафове, които неизбежно ще бъдат приписани на факта, че притежават пълното управление.
Десетина „цицелковци” чакат своя ред, историите им да бъдат разказани в социалната мрежа, а вероятно и в мейнстирим медията и ако те, както първопримера Цицелков вземат та обявят война на половината български народ, направо ми е бледо въображението какво ще последва.
И накрая. Не разбирам Радев.
Той иска цялата власт, вероятно по едно време ще поиска и промяна на формата на управление на страната /как да ви кажа, поради някой несъвършенства на конституцията/.
Защо, когато искаш цялата власт, в увертюрата към това упражнение, даряваш цялата власт на хора, които са царе на гафовете /политически и поведенчески/, но хора на които разчиташ за бъдещи коалиционни партньори.
Дава ли си сметка Радев, че към датата на изборите, населението на България /като изключим 8-те процента жълтопаветна маса/ ще бъде склонно да обвинява за всичките си несгоди управляващото правителство. Сиреч – ППДБ.
И че това изключително много ще „затрудни” бъдеща коалиция на Радев с тях.
Или…. Именно това му е целта, защото той много добре , още от „канадското гражданство” знае с кого си има работа и търси в даряването им с цялата власт именно тяхното самоунищожение. Което …. би направило всяка друга коалиция приемлива?
Или Радев продължава да живее в „мокрите сънища” за пълно мнозинство. Защо не! Щом тези, дето имат десетина процента се борят за 121 депутата, защо Радев да не се бори за 165? Бори се, бори се, колко да се бори?
Но всичко това изключително облагодетелства Борисов и Пеевски. Те вече не отговарят за България.
Борисов си прави срещи с по 300, а скоро и с 3000 души, които хич не ги е страх и ще повтаря и при тяхно и при наше МВР съм печелил избори.
Пеевски се среща с хората си , излъчва неприкрита радост и се кани да стане трета политическа сила при „тяхно МВР”.
Кой пада в капана на собствената си самозабрава, ще видим по резултата.
А случаят със сектата в Петрохан ще си тлее и ще избухва, най малкото защото има голям публичен говорител в лицето на ИТН, който единствен поема ролята на пазител на семейните ценности и защита на децата ни.
Така че залогът на това правителство е, дали ще мине без големи гафове.
Дали?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Навреме
12:02 24.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тази
12:04 24.02.2026
4 честен ционист
Коментиран от #7, #22
12:04 24.02.2026
5 име
Коментиран от #26
12:08 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Много точно и честно
12:10 24.02.2026
9 78291
12:11 24.02.2026
10 Ддд
12:14 24.02.2026
11 Тоя въпрос е излишен
12:15 24.02.2026
12 гражданин
12:23 24.02.2026
13 лесно е
Лошото е че веднъж дошъл, улицата няма да може да го махне. Той просто ще я игнорира. А може и някоя глава да счупи на площада.
12:25 24.02.2026
14 Цък
12:26 24.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Умен
12:31 24.02.2026
17 ДългоИме
12:38 24.02.2026
18 Синдикалната мафия
12:40 24.02.2026
19 Смешник
12:45 24.02.2026
20 Хмм
12:50 24.02.2026
21 Господи!
12:50 24.02.2026
22 Ами
До коментар #4 от "честен ционист":дано, дано - като в песничката
12:53 24.02.2026
23 Ха-ха-ха!
12:57 24.02.2026
24 Тази политическа чалгаджийка
12:57 24.02.2026
25 мерач
13:11 24.02.2026
26 контра-елит
До коментар #5 от "име":Защото и ППДБ, и Радев, и останалите мафиоти от другите ОПГта Гроб, Шишита, догановци и прочие, се управляват от едни и същи външни господари.
13:13 24.02.2026
27 Тити на Кака
Новият Омир се оказа Гюров😂😂😂
13:16 24.02.2026
28 Браво на бабичката!
Залегнала е яко на амбразурата срещу Радев и плюе ,ли плюе...!
Всъщност-нищо нова за гореспоменатата бабичка...!
13:26 24.02.2026
29 Бончо
Нали я изговиха поради тъпота и....еъсега плюе ли плюе.
Това е-комунист ли, значи предател!!!
13:29 24.02.2026