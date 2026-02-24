Диана Дамянова: Грешка след грешка и после „К`ва стана тая”

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Надявах се, че Андрей Гюров, като умен и разумен човек ще се опита да „играе” правителството като сравнително отдалечено. Дори , ако успее, да го изиграе като напълно отдалечено от всякъде.

Тогава би допринесъл голяма полза за себе си, защото очевидно е че напускаш БНБ , тъй като имаш политически амбиции, но и за партиите които всъщност иска да подкрепи. Така би ги опазил от гражданското усещане че цялата власт е тяхна, което когато си цар на грешките, няма как да не ти донесе допълнителна драма.

Това написа във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Но, не! Гюров го раздава с размах и ни най-малко не иска да прикрие, че е партийно оцветен служебен премиер.

Вероятно, заръката от тези които му гласуваха властта /разбирай Радев/ е именно такава – пълна демонстрация на това , че властта е на ППДБ.

И от тук идват потенциалните проблеми, които доколкото познавам /а повярвайте ми познавам, защото съм била свидетел на всички глупости на кабинета Петков, пък и наблюдавах макар и отстрани сглобката/ ще бъдат изпълнени с грешки и гафове, всеки от които ще „яде” от и без туй невисокия резултат на ППДБ.

Да, напълно естествено е да смениш областните управители, чиято дейност има пряко отношение към изборите. Но, да назначиш на тяхно място своите ярко оцветени политически калинки, това си е от истинска политическа глупост.

Днес цялата преса гърми „смениха 28 областни управители”.

Социалната мрежа си е дала труда на много, ама много места, да извади партийната /то е лесно, те всички принадлежат дали на ПП, дали на ДБ/ им принадлежност, дори вече се разпространяват техни снимки на мероприятия с Калушев.

Дали Радев, който без съмнение е „бащата” на това правителство знае какво са в състояние да произведат 100тина представители на ППДБ във властта и то за рекордно кратко време? Защото аз знам и страх ме хваща.

По-малки и по-големи гафове, които неизбежно ще бъдат приписани на факта, че притежават пълното управление.

Десетина „цицелковци” чакат своя ред, историите им да бъдат разказани в социалната мрежа, а вероятно и в мейнстирим медията и ако те, както първопримера Цицелков вземат та обявят война на половината български народ, направо ми е бледо въображението какво ще последва.

И накрая. Не разбирам Радев.

Той иска цялата власт, вероятно по едно време ще поиска и промяна на формата на управление на страната /как да ви кажа, поради някой несъвършенства на конституцията/.

Защо, когато искаш цялата власт, в увертюрата към това упражнение, даряваш цялата власт на хора, които са царе на гафовете /политически и поведенчески/, но хора на които разчиташ за бъдещи коалиционни партньори.

Дава ли си сметка Радев, че към датата на изборите, населението на България /като изключим 8-те процента жълтопаветна маса/ ще бъде склонно да обвинява за всичките си несгоди управляващото правителство. Сиреч – ППДБ.

И че това изключително много ще „затрудни” бъдеща коалиция на Радев с тях.

Или…. Именно това му е целта, защото той много добре , още от „канадското гражданство” знае с кого си има работа и търси в даряването им с цялата власт именно тяхното самоунищожение. Което …. би направило всяка друга коалиция приемлива?

Или Радев продължава да живее в „мокрите сънища” за пълно мнозинство. Защо не! Щом тези, дето имат десетина процента се борят за 121 депутата, защо Радев да не се бори за 165? Бори се, бори се, колко да се бори?

Но всичко това изключително облагодетелства Борисов и Пеевски. Те вече не отговарят за България.

Борисов си прави срещи с по 300, а скоро и с 3000 души, които хич не ги е страх и ще повтаря и при тяхно и при наше МВР съм печелил избори.

Пеевски се среща с хората си , излъчва неприкрита радост и се кани да стане трета политическа сила при „тяхно МВР”.

Кой пада в капана на собствената си самозабрава, ще видим по резултата.

А случаят със сектата в Петрохан ще си тлее и ще избухва, най малкото защото има голям публичен говорител в лицето на ИТН, който единствен поема ролята на пазител на семейните ценности и защита на децата ни.

Така че залогът на това правителство е, дали ще мине без големи гафове.

Дали?