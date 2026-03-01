Сачева: Служебното правителство се опитва да бъде политически играч

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Ние не вярваме на служебното правителство, че ще създаде неутрален терен за честна и справедлива битка в една предизборна кампания. То трябва да бъде абсолютно неутрално и да се занимава основно с това да организира честни избори, с нищо друго. Няма право да има собствени стратегии, собствена кадрова политика. Но по своя състав и действия е правителство на ПП-ДБ в сътрудничество с бившия президент Радев. То не може да бъде неутрален арбитър, защото се опитва да бъде политически играч". Това заяви пред БНР Деница Сачева, зам.- председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

След като чух изявленията на министъра на регионалното развитие за водата, съм притеснена въобще за цялото регионално развитие, коментира още Сачева в предаването "Неделя 150".

"Госпожа Бонева очевидно не знаеше какво представлява ВиК услугата".

Смяната на областните управители до този момент не се е извършвала по този начин, посочи още тя.

"Еднолично, от днес за утре и то с хора, за част от които имаме информация, че са със съмнителен обществен авторитет.

Отново се връщаме на въпроса за целите на това правителство. Опитват се ни обяснят, че правят всичко под егидата на провеждането на честни избори, а всъщност до момента поведението им показва, че се опитват да разчистват, а не да предоставят чист терен за честни избори".

Сачева напомни, че договорът с "Боташ" също е сключен от служебно правителство и то за период от 13 години.

"Защо не питаме упорито президента Радев какво го накара да сключи този договор?! Ние не сме спрели да задаваме този въпрос".

Когато има геополотическа ескалация, необходимо е партньорство между институциите, отбеляза тя, визирайки развоя на събитията в Близкия изток.

"Формално Съветът по сигурност се председателства от министър -председателя и има ясно разписани постоянни членове. Но в ситуации като тази и като се има предвид, че това е служебно правителство, зад него няма парламентарно мнозинство, е добра практика да бъдат поканени или поне информирани и парламентарните групи. В такива моменти НС е органът, който носи отговорност и по темите, свързани с националната сигурност".

Сачева каза, че Гюров няколко пъти е призоваван да се яви на изслушване в НС, "но откровено го бойкотира".

"Настъпи момент, в който от МС не вдигаха телефона на никой от НС".

Тя коментира, че в предизборната си кампания ГЕРБ ще наблегне основно на програмата и приоритетите си.

"На това да ги обясним на хората, които гласуват. ГЕРБ ще продължи да бъде гласът на разума.

По време на предизборна кампания всички стават сценаристи, режисьори. Колегите от ПП-ДБ традицонно са в ролята на прокурори, на следователи. ГЕРБ ще бъде вероятно единствената партия, в която ще останат политици".

Тя коментира откъс от интервю на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което казва, че вярва повече на Румен Радев, отколкото на ПП-ДБ.

"Беше в конкретен контекст, а именно по отношение на службите. В нашите преговори с ПП-ДБ непрекъснато е поставян този въпрос за смяна на всички шефове на служби. В този смисъл господин Борисов е предпочитал винаги да има приемственост и каза, че вярва повече на назначенията, които са направени от Румен Радев и неговите служебни правителства, отколкото на тези, които биха могли да бъдат направени от ПП-ДБ.

А иначе ние винаги сме изграждали мостове. Други са тези, които непрекъснато правят кордони, стени. Ще продължим да търсим мнозинства за провеждането на политиките, които вярваме, че са правилни за страната".

Разчитаме на това, че избирателите ще дадат своя вот на хората, които считат за най-разумни, заяви Сачева.

"Винаги, когато се занимаваш с реално управление, може да печелиш аплодисменти, но може да генерираш и упреци. Със сигурност има отражение това, че бяхме в толкова сложна управленска конфигурация. Но резултатите са тези, които са важни. Те вероятно ще бъдат по-видими в един бъдещ период".