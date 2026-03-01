Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Сачева: Служебното правителство се опитва да бъде политически играч

Сачева: Служебното правителство се опитва да бъде политически играч

1 Март, 2026 16:40 372 11

  • деница сачева-
  • служебно правителство-
  • герб

ГЕРБ ще продължи да бъде гласът на разума, каза тя

Сачева: Служебното правителство се опитва да бъде политически играч - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Ние не вярваме на служебното правителство, че ще създаде неутрален терен за честна и справедлива битка в една предизборна кампания. То трябва да бъде абсолютно неутрално и да се занимава основно с това да организира честни избори, с нищо друго. Няма право да има собствени стратегии, собствена кадрова политика. Но по своя състав и действия е правителство на ПП-ДБ в сътрудничество с бившия президент Радев. То не може да бъде неутрален арбитър, защото се опитва да бъде политически играч". Това заяви пред БНР Деница Сачева, зам.- председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

След като чух изявленията на министъра на регионалното развитие за водата, съм притеснена въобще за цялото регионално развитие, коментира още Сачева в предаването "Неделя 150".

"Госпожа Бонева очевидно не знаеше какво представлява ВиК услугата".

Смяната на областните управители до този момент не се е извършвала по този начин, посочи още тя.

"Еднолично, от днес за утре и то с хора, за част от които имаме информация, че са със съмнителен обществен авторитет.

Отново се връщаме на въпроса за целите на това правителство. Опитват се ни обяснят, че правят всичко под егидата на провеждането на честни избори, а всъщност до момента поведението им показва, че се опитват да разчистват, а не да предоставят чист терен за честни избори".

Сачева напомни, че договорът с "Боташ" също е сключен от служебно правителство и то за период от 13 години.

"Защо не питаме упорито президента Радев какво го накара да сключи този договор?! Ние не сме спрели да задаваме този въпрос".

Когато има геополотическа ескалация, необходимо е партньорство между институциите, отбеляза тя, визирайки развоя на събитията в Близкия изток.

"Формално Съветът по сигурност се председателства от министър -председателя и има ясно разписани постоянни членове. Но в ситуации като тази и като се има предвид, че това е служебно правителство, зад него няма парламентарно мнозинство, е добра практика да бъдат поканени или поне информирани и парламентарните групи. В такива моменти НС е органът, който носи отговорност и по темите, свързани с националната сигурност".

Сачева каза, че Гюров няколко пъти е призоваван да се яви на изслушване в НС, "но откровено го бойкотира".

"Настъпи момент, в който от МС не вдигаха телефона на никой от НС".

Тя коментира, че в предизборната си кампания ГЕРБ ще наблегне основно на програмата и приоритетите си.

"На това да ги обясним на хората, които гласуват. ГЕРБ ще продължи да бъде гласът на разума.

По време на предизборна кампания всички стават сценаристи, режисьори. Колегите от ПП-ДБ традицонно са в ролята на прокурори, на следователи. ГЕРБ ще бъде вероятно единствената партия, в която ще останат политици".

Тя коментира откъс от интервю на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в което казва, че вярва повече на Румен Радев, отколкото на ПП-ДБ.

"Беше в конкретен контекст, а именно по отношение на службите. В нашите преговори с ПП-ДБ непрекъснато е поставян този въпрос за смяна на всички шефове на служби. В този смисъл господин Борисов е предпочитал винаги да има приемственост и каза, че вярва повече на назначенията, които са направени от Румен Радев и неговите служебни правителства, отколкото на тези, които биха могли да бъдат направени от ПП-ДБ.

А иначе ние винаги сме изграждали мостове. Други са тези, които непрекъснато правят кордони, стени. Ще продължим да търсим мнозинства за провеждането на политиките, които вярваме, че са правилни за страната".

Разчитаме на това, че избирателите ще дадат своя вот на хората, които считат за най-разумни, заяви Сачева.

"Винаги, когато се занимаваш с реално управление, може да печелиш аплодисменти, но може да генерираш и упреци. Със сигурност има отражение това, че бяхме в толкова сложна управленска конфигурация. Но резултатите са тези, които са важни. Те вероятно ще бъдат по-видими в един бъдещ период".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    5 0 Отговор
    Тая не стига че е грозна ,ами и мирише миитраата ,и за това не може да забременее.

    16:42 01.03.2026

  • 2 Биволицата пак реве мощно

    6 0 Отговор
    Тази лъже и в сънят си

    16:42 01.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 5 Отговор
    ДСБ излязоха с пост да се включим активно във войната.

    Коментиран от #6

    16:42 01.03.2026

  • 4 Дориана

    4 1 Отговор
    Поведението и начина на говорене на Сачева е нагло и обидно за българските граждани. Точно ГЕРБ СДС с помощта на Пеевски завладяха и политизираха всички институции и ги направиха не работещи за хората , а зависими от тях. Точно те заедно с Главчев сътвориха най- крадливите и опорочени избори в историята ни. Точно те са отговорни за мафията, корупцията и олигархията ширещи се в България. Използват ИТН като маша да сипе ежедневно клюки и компромати срещу Служебното правителство, което е заявило, че ще осъществи честни и прозрачни избори за техен ужас. Целта им е ясна- искат отново да откраднат вота на избирателите чрез хартиените бюлетини и да спрат българските граждани в чужбина да не могат да гласуват , защото знаят , че там никой не ги иска.

    Коментиран от #9

    16:42 01.03.2026

  • 5 Иван

    0 1 Отговор
    Вепър , аре гъч

    16:44 01.03.2026

  • 6 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ще имаш много бакшиш в ресторанта ти. И,най -вече майка ти Гана козата

    16:46 01.03.2026

  • 7 Тома

    0 1 Отговор
    Шайката били гласа на разума.Тази направо ни заколи

    16:46 01.03.2026

  • 8 Тази не я понасям

    1 0 Отговор
    но по този въпрос е абсолютно права. Педи.та. та по всякакъв начин се опитват да завоалират цялата прайдова ситуация около тяхното управление.
    Кой дал парцели около Петрохан... Кой разрешило оръжие.... Кой дарил пари в лични сметки половин милион евра.... И навсякъде изплува името на един Тома Бел.. . А никой за нищо не го разследва и разпитва този индивид.

    16:48 01.03.2026

  • 9 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    ЕЙ ПРЕВРАТАДЖИЙКАТА ДОКОГА С ИЗМАМА ЩЕ ВЪРЛУВАШ ХАХАХАХА С ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ПРЕВЗЕХТЕ ВЛАСТТА БЕЗ ИЗБОРИ ДОКОГА СМЯТАШ ЧЕ С НАСИЛИЕ ЩЕ ПРОСЪЩЕСТВУВАТЕ В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #11

    16:48 01.03.2026

  • 10 боко шишев магтитски

    0 0 Отговор
    и да слушате моята приятелка,иначе ппдб ще ме вкарат в затвора!

    16:49 01.03.2026

  • 11 боко шишев магтитски

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    браво,кап.т!

    16:50 01.03.2026