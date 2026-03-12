Вземете 50% отстъпка за хостинг от

За кучетата и децата

За кучетата и децата

12 Март, 2026

  • диана дамянова-
  • куче-
  • петрохан-
  • убийство-
  • насилие-
  • педофилия

И си мисля, какъв истински изверг трябва да си за да оставиш да изгори /сякаш на клада/ едно живо същество, което си хранил със собствените си ръце

За кучетата и децата - 1
Снимка: Фейсбук
Диана Дамянова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес стана окончателно ясно, не че не го знаехме и преди това, че прекрасните кучета на природозащитниците от Петроханското НПО, са били завързани и оставени да изгорят живи.

В кански мъки.

Вероятно зад това стоят някакви висши мисли на „добрите хора”, мисли за това как да „прекарат” кучетата в отвъдния свят, заедно със себе си.

Това коментира във "Фейсбук" Диана Дамянова.

И си мисля, какъв истински изверг трябва да си за да оставиш да изгори /сякаш на клада/ едно живо същество, което си хранил със собствените си ръце.

И си мисля, че вече извън всякакво съмнение, това са били хора , на които доста човешки неща са чужди.

И си мисля, че тези от недълбоката държава /щото дълбоката е на Пеевски и Борисов/, а недълбоката е на тези, дето подписват държавни договори със свои приятели, после им дават неограничени права, после ги въоръжават до зъби, та тази „недълбоката държава” в лицето на хората, които са ги протежирали и институциите които са им давали, можеше до сега поне да изрази някакво съжаление.

Към хората и към животните.

Ей такова, човешко съжаление. Да, бяха наши приятели, вероятно сме сбъркали в преценката си, може и те да не са били най-добрите хора и т-н и т. н.

Но не!

Ние „нашите” не ги хвърляме под трамвая /по Кирил Петков/.

Нашите затова са наши, щото са святи и ние никога не се отказваме от тях.

Право е на „добрите сили” да не се отказват от техните.

Право е и на хората да знаят, че "добрите" природозащитниците горят кучета на клада.

И застрелват деца.

За радост, не всички....


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    19 12 Отговор
    Още една кучк@ реве за псетата

    13:05 12.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1234

    13 5 Отговор
    Горките животни...... жал ме е за тях...

    13:07 12.03.2026

  • 4 Пейо Делянски

    21 6 Отговор
    Г-жо Дамянова, регистриран е пост от Ваше име, лансиращ като даденост версията на прокуратурата относно Петрохан.
    150 евро бяха заредени във Вашата карта Минимарт плюс.

    13:07 12.03.2026

  • 5 Трол

    11 5 Отговор
    Тия песове трябва да се се чували да квичат на поне пет километра околовръст.

    13:09 12.03.2026

  • 6 Вилата на Ламята

    9 10 Отговор
    Грозната истина е тази - един п е дофил ламя е изплисквал бавно, но сигурно, имал е изключително влияние върху 3 мъже ( причините миже да се турсят в без характер ностра им и вероятно силното му въздействие въху тях?) .Неудобно е да се казва истината така, неполиткоректно е дори. П е дифилията е неполиткоректна у нас. И ако тези " мъже" са знаели за сеамсите със " специално отношение на гледсне на филми с ламята" са си същите като извършителя. А той е един
    Жалко наистина за невинните - кучетата и младежите.

    13:23 12.03.2026

  • 7 Сила

    11 9 Отговор
    Това с кучетата е направо изродско и нечовешко !!! Не мога да си го представя ,играеха си с тях и им се радваха а след няколко часа да ги изгорили живи ...!!!???!!! Това ако са били будисти , Хитлер е бил педиатър в еврейска детска градина ....

    13:26 12.03.2026

  • 8 Тъпата бабичка

    15 6 Отговор
    не разбра ли, че това е показна екзекуция на мафията и на ДАНС, и те са изгорили кучетата. Пеевски пак я активира тая вещица.

    Коментиран от #20

    13:29 12.03.2026

  • 9 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Тая депесарка не разбра ли че това не е самоубкства с палеж...

    13:33 12.03.2026

  • 10 Обичам животните

    6 3 Отговор
    Напълно ви подкрепям госпожо но защо не мислите дедуктивно- ами ако това е удобната истина - аз ЛИЧНО НЕ ВЯРВАМ

    13:37 12.03.2026

  • 11 Хмм

    5 3 Отговор
    сетих се, Валери казва, че са горили прилепи на клада и са секли дървета за разчистванена ранчото в Мексико, това е хиндуизъм, тибетският "будизъм" е заимствал хиндуистки практики, будизмът на Сидхарта изключва всякакво страдание, а тибетските монаси се самозапалват, в хиндуизма на кладата заедно с починалия е жена му, която изгарят жива, ако е самоубийство, може би са исали да се самозапалят, защото изстрелите са в 21.30, а 21.12 пожарът вече е силен, в 20.44 излизат от хижата към гаража трима, Ивей е със съдрани гащи, окървавените ръце може да са от кучетата, а те самите са се уплашили от пожара и излезли навън, но гилзите - някой ги е захвърлил, за да инсценира престрелка, а и сивият джип в гаража...

    13:43 12.03.2026

  • 12 Нагла "синдикалистка"!

    6 2 Отговор
    Повече от нагла! И тя, завалийката, се включи в хора на чалгарските нищожества на сакатия учиндолец, на ГЕРБерастката шайка и на марионетките на Дебелака.! Ти пък откъде знаеш, че точно жертвите са оставили любимите си кучета завързани да изгорят живи?! Откъде знаеш ма, проскубана дъртофенице с петте косъма на кратунаат? Коя си ти да даваш изявления, и то като от последна инстанция! И ти ли правиш цял един народ на олигофрени, като незаконния Сараф ,като лакеите на Тиквата и на Праесто от ДАНС, ГДБОП и прочее паразитни служби, чиято основна работа е да прикриват престъпленията, грабежите и убийствата на господарите си и на колегите си? Шестимата са убити от ДАНСаджии, ГДБОПаджии и милиционерите на Кдърваат! А ти ма , Дамяновата, ти малко ли лази в краката и на Кръстьо Петков и на Вальовия Златю, пръв авер и ортак на СИКаджийската мутра от Банкя?! Хайде стига, ма "синдикалистке"! Седни си на з.....а и млъквай, защото си отврат!

    Коментиран от #16

    13:45 12.03.2026

  • 13 604

    1 4 Отговор
    Доман да спасявате кучетата, изсруди изкукуригали...

    Коментиран от #14, #17

    13:47 12.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Точен

    2 1 Отговор
    Присмял се хърбел на щърбел... Дианче, ясна си...

    13:50 12.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "604":

    УРУ де не Щастен , ЛегаЙ М р и ....

    Коментиран от #23

    13:51 12.03.2026

  • 18 саЛама Иво Калушев (ППДБфил)

    1 2 Отговор
    Ей така трябваше да вържа и изгоря Сандов, Панев, Белев и Васко Масълцето да може сега да сме си заедно и да се думкаме като чакали както на хижа Педохан

    13:53 12.03.2026

  • 19 ПиАр Шит

    1 0 Отговор
    Здравей Въртиопашке

    13:54 12.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПИСАЛ СЪМ ПЪТИ ПО

    1 0 Отговор
    Тази тема. И пак пиша щом си имал куче до себе си имаш Го до живот. ДОРИ И ДА СИ ОТИДЕШ ПРЕДИ НЕГО ДОРИ ДА СЕ САМОУБИВАШ КУЧЕТО ОСТАВА СВОБОДНО ДО ИЗЖИВЯВАНЕ НА ДНИТЕ СИ

    13:58 12.03.2026

  • 22 виктория

    2 0 Отговор
    бабека пак ръси мозък!!!

    13:59 12.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БиБи

    1 0 Отговор
    Дали някой от смоубилите се не се усетил и след като се е гръмнал един два пъти, се е върнал да върже и запали животинките! С извинение, но тази версия си заслужаваме като нация!

    14:01 12.03.2026

  • 25 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Недей мисли толкоз! Не ти се отдава. Да не стане като с кокошшката, дет мислила, мислила и я споминали. Голям плач за животинките, а туй че деца са били соддоммизирани ней толкоз важно. Колко ли още такива секти има и колко ли още деца биват употребени. Това трябва да се разследва, не кууччкарските трагедии

    14:02 12.03.2026