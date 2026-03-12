За кучетата и децата

Днес стана окончателно ясно, не че не го знаехме и преди това, че прекрасните кучета на природозащитниците от Петроханското НПО, са били завързани и оставени да изгорят живи.
В кански мъки.
Вероятно зад това стоят някакви висши мисли на „добрите хора”, мисли за това как да „прекарат” кучетата в отвъдния свят, заедно със себе си.
Това коментира във "Фейсбук" Диана Дамянова.
И си мисля, какъв истински изверг трябва да си за да оставиш да изгори /сякаш на клада/ едно живо същество, което си хранил със собствените си ръце.
И си мисля, че вече извън всякакво съмнение, това са били хора , на които доста човешки неща са чужди.
И си мисля, че тези от недълбоката държава /щото дълбоката е на Пеевски и Борисов/, а недълбоката е на тези, дето подписват държавни договори със свои приятели, после им дават неограничени права, после ги въоръжават до зъби, та тази „недълбоката държава” в лицето на хората, които са ги протежирали и институциите които са им давали, можеше до сега поне да изрази някакво съжаление.
Към хората и към животните.
Ей такова, човешко съжаление. Да, бяха наши приятели, вероятно сме сбъркали в преценката си, може и те да не са били най-добрите хора и т-н и т. н.
Но не!
Ние „нашите” не ги хвърляме под трамвая /по Кирил Петков/.
Нашите затова са наши, щото са святи и ние никога не се отказваме от тях.
Право е на „добрите сили” да не се отказват от техните.
Право е и на хората да знаят, че "добрите" природозащитниците горят кучета на клада.
И застрелват деца.
За радост, не всички....
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
13:05 12.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 1234
13:07 12.03.2026
4 Пейо Делянски
150 евро бяха заредени във Вашата карта Минимарт плюс.
13:07 12.03.2026
5 Трол
13:09 12.03.2026
6 Вилата на Ламята
Жалко наистина за невинните - кучетата и младежите.
13:23 12.03.2026
7 Сила
13:26 12.03.2026
8 Тъпата бабичка
Коментиран от #20
13:29 12.03.2026
9 ООрана държава
13:33 12.03.2026
10 Обичам животните
13:37 12.03.2026
11 Хмм
13:43 12.03.2026
12 Нагла "синдикалистка"!
Коментиран от #16
13:45 12.03.2026
13 604
Коментиран от #14, #17
13:47 12.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Точен
13:50 12.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сила
До коментар #13 от "604":УРУ де не Щастен , ЛегаЙ М р и ....
Коментиран от #23
13:51 12.03.2026
18 саЛама Иво Калушев (ППДБфил)
13:53 12.03.2026
19 ПиАр Шит
13:54 12.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПИСАЛ СЪМ ПЪТИ ПО
13:58 12.03.2026
22 виктория
13:59 12.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 БиБи
14:01 12.03.2026
25 Баба Гошка
14:02 12.03.2026