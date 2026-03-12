За кучетата и децата

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес стана окончателно ясно, не че не го знаехме и преди това, че прекрасните кучета на природозащитниците от Петроханското НПО, са били завързани и оставени да изгорят живи.

В кански мъки.

Вероятно зад това стоят някакви висши мисли на „добрите хора”, мисли за това как да „прекарат” кучетата в отвъдния свят, заедно със себе си.

Това коментира във "Фейсбук" Диана Дамянова.

И си мисля, какъв истински изверг трябва да си за да оставиш да изгори /сякаш на клада/ едно живо същество, което си хранил със собствените си ръце.

И си мисля, че вече извън всякакво съмнение, това са били хора , на които доста човешки неща са чужди.

И си мисля, че тези от недълбоката държава /щото дълбоката е на Пеевски и Борисов/, а недълбоката е на тези, дето подписват държавни договори със свои приятели, после им дават неограничени права, после ги въоръжават до зъби, та тази „недълбоката държава” в лицето на хората, които са ги протежирали и институциите които са им давали, можеше до сега поне да изрази някакво съжаление.

Към хората и към животните.

Ей такова, човешко съжаление. Да, бяха наши приятели, вероятно сме сбъркали в преценката си, може и те да не са били най-добрите хора и т-н и т. н.

Но не!

Ние „нашите” не ги хвърляме под трамвая /по Кирил Петков/.

Нашите затова са наши, щото са святи и ние никога не се отказваме от тях.

Право е на „добрите сили” да не се отказват от техните.

Право е и на хората да знаят, че "добрите" природозащитниците горят кучета на клада.

И застрелват деца.

За радост, не всички....