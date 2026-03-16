Новини
Мнения »
Служебното правителство ампутира социалното равенство

Служебното правителство ампутира социалното равенство

16 Март, 2026 10:00 1 352 27

  • служебно правителство-
  • социалното равенство-
  • линия на бедност

Мярката не е социална, а икономическа. Тя е насочена към компенсиране на разходи за гориво, а не към подпомагане на бедните като цяло

Служебното правителство ампутира социалното равенство - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От Паулина Шишкова

Според официалната информация, държавата отпуска 20 евро месечно на хора с доходи до два пъти линията на бедност, но само ако притежават автомобил или имат лизинг. Това засяга около 1 милион граждани.

Условието е:

доход до 2× линията на бедност

автомобил или лизинг

платени данъци и глоби

Кой остава извън помощта? — най-уязвимите групи:

хора под линията на бедност, които нямат кола, защото не могат да си позволят

възрастни, болни, трудноподвижни хора

хора, които разчитат на такси, обществен транспорт или помощ от близки

хора, които живеят в селища, където кола не е необходима

Тези хора:

нямат достъп до компенсацията,

но ще плащат по-високи цени за транспорт, включително таксита, които вероятно ще поскъпнат заради горивата.

Справедлива ли е мярката?

От гледна точка на социалната справедливост — не.

Причината е проста: Мярката не е социална, а икономическа. Тя е насочена към компенсиране на разходи за гориво, а не към подпомагане на бедните като цяло.

Логиката на правителството е: „Компенсираме тези, които реално купуват гориво.“

Но това води до парадокс:

най-бедните не купуват гориво, защото не могат да си позволят кола,

следователно не получават помощ,

но плащат косвено чрез по-скъп транспорт.

Защо правителството избира такъв модел

Има три основни причини:

1) Административна простота

Лесно е да се провери:

доход

собственост на автомобил

платени данъци

Трудно е да се изчислят реалните транспортни нужди на хора без автомобили.

2) Политическа логика

Шофьорите са голяма група — над 1 млн. души. Това е мярка, която носи бърза политическа подкрепа.

3) Целта е да се тушира недоволството от цените на горивата

Това е антикризисна, а не социална мярка.

Какво става с хората, които разчитат на такси?

Точно те са най-ощетени:

такситата ще поскъпнат, защото горивото поскъпва

те няма да получат компенсация

ще плащат повече за всяко пътуване

често имат по-голяма нужда от транспорт (болни, възрастни, хора без личен автомобил)

Това е реален социален дисбаланс.

Това е класически пример за регресивна политика — такава, която облагодетелства хора с по-високи разходи (шофьори), а не най-бедните.

Какво би било по-справедливо

Има няколко алтернативи, които други държави използват:

помощ за всички под определен доход, независимо дали имат кола

ваучери за транспорт за възрастни и болни

субсидиране на обществения транспорт

намаляване на акциза за всички

директна финансова помощ за домакинства, а не за автомобили


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 3 Отговор
    Петуханците ще въведат купонната система. Льотчикът ще я гарантира с военно положение.

    10:02 16.03.2026

  • 2 Мишел

    19 0 Отговор
    Тези помощи са отпуснати при такива условия, че да ги получат единици.

    10:07 16.03.2026

  • 3 Ина

    20 0 Отговор
    Що часове безсмислен труд ще бъде хвърлен тук! Що администрация ще бъде включена!

    10:08 16.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 длвока

    14 0 Отговор
    Гюро както всички от ПП и ДБ се осссра мимчето. Глупак Гюро и лъжец. Уж че дава помощ и иска да компенсира поскъпването на горивата, обаче нищо, ама от сърце. И тоя е лъжец както всички в ПП и ДБ. И те много искаха да борят кражбите на ГЕРБ, и така искаха да се борят че се гушнаха и взеха заедно да грабят. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Всеки хубаво да помисли кои как го лъга. А Гюро се насссра.

    Коментиран от #19

    10:12 16.03.2026

  • 6 Мярка

    14 1 Отговор
    Съвсем нормално е като антикризисна мярка да бъде свалено ДДС на горива от 20% на 9%, защото ДДС в момента се начислява на гориво+акциз. Тоест облагат ни двойно.

    10:15 16.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пресолена

    12 1 Отговор
    да не се окаже че голяма част от помощта ще е за хора в гетата безработни и имащи мерцедеси????

    Коментиран от #11

    10:17 16.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хмммм

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "пресолена":

    има мерцедеси за по 3-4 хил. лева. Колите в България не са скъпи!

    10:21 16.03.2026

  • 12 Дориана

    3 3 Отговор
    Да, статията е вярна и точна. Наистина шокиращо е защо, Служебното правителство реши да подпомага само тези, които имат коли Това е много глупаво , защото тези които си позволяват да имат коли и да ги карат значи не са бедни , защо ще ги компенсират. По- правилната мярка беше да се компенсират домакинствата с определен доход. Така, че с тази глупава мярка за компенсация на хора, които не са бедни щом имат коли е абсолютно грешна и ненужна. Тук Правителството се изложи.

    Коментиран от #16

    10:24 16.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оставка

    4 0 Отговор
    на служебната сглобка на ППДБ+ГЕРБСДС+ДПС! Веднага!

    10:29 16.03.2026

  • 15 Пе - де -----р --- та !

    2 0 Отговор
    В Тая Страна Продължава !

    Отнемат ти Гражданските Права !

    Подпомагането !

    А Сега и Това С Горивата !

    И Нито Един !

    Осъден !

    Отказват ти Достъп !

    До Конституционния Съд !

    Можге ли Това Да Бъде Президент ?

    Представител и Защитник !

    На Нацията !

    Мръсни Разбойници !

    10:29 16.03.2026

  • 16 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Кое да му е шокиращото, като ПП-ДБ са се доказали, че действат против народа?

    10:33 16.03.2026

  • 17 Копейка от на чорапчо

    2 1 Отговор
    Парадокса е, че в България има много дебили, които спихват всичко, до което се докоснат. Нали не си мислите, че стоят в къщи и правят бели само там.

    10:38 16.03.2026

  • 18 ШАРЛАТАНИ ОТ ПЕТРОХАН ЗНАЯТ АЛА-БАЛА

    4 0 Отговор
    АКО СИ С 5 АПАРТАМЕНТА И УКРИТ ДОХОД, НАПРИМЕР ПЛОЧКАДЖИЯ, АДВОКАТ И ДР... ОСИГУРЯВАЩ СЕ НА МИНИМАЛЕН ДОХОД ЩЕ ПОЛУЧИШ ПОДКРЕПАТА ОТ 20 Е? ЗАЩО?

    10:38 16.03.2026

  • 19 Копейкин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "длвока":

    Най-големите глупаци сте вие - Рос дебилите.

    10:40 16.03.2026

  • 20 4567

    2 1 Отговор
    Какво социално равенство, какви 5 €? Кога и по какво бедните са били равни на богатите?

    10:43 16.03.2026

  • 21 Който има кола не е беден!

    3 2 Отговор
    Дебили.

    10:51 16.03.2026

  • 22 Танто

    2 0 Отговор
    Тази мярка е най-голямата глупост измислена до сега при високи цени на горивата. Можеха да използват предишния опит на техните съпартийци да има отстъпка на касата, когато плащаш горивото за всеки личен автомобил. Това сега нито е ефективно, нито ще подпомогне съществена част от хората. Една празна новина е само, кьорфишек..

    10:57 16.03.2026

  • 23 Лалугер

    4 0 Отговор
    Гюрювци са Пълна пародия

    11:03 16.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ма много ви е страх...

    2 0 Отговор
    Голям страх тресе шарлатаните мунчови от истината! Истинска радост!

    11:25 16.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Истината":

    А ПалавитеПетроханчета разделиха хората на любители на любителите на момченца и нелюбители на любителите на момченца.

    11:50 16.03.2026