Йотова: Колкото повече министри се срещат с политически лидери – толкова по-добре

6 Март, 2026 11:01 804 13

Президентът коментира комуникацията между министри и партийни лидери, евакуацията на българи от Близкия изток и мерките за национална сигурност

Снимка: БГНЕС
Президентът Илияна Йотова заяви, че всеки министър може да контактува с лидерите на политическите партии и подчерта колко е важен диалогът в настоящата ситуация. Тя коментира още, че България се справя „твърде добре” с евакуацията на сънародниците ни от Близкия изток в сравнение с други европейски държави и посочи при какви условия би бил свикан Консултативен съвет по сигурността.

Попитана за срещата между министъра на отбраната Атанас Запрянов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Йотова заяви: „Тук се различавам от министър-председателя. Аз смятам, че всеки един министър може да контактува с всеки един лидер на политическа партия”. Тя припомни, че решението за пребиваването на самолетите на българското летище е било взето от предишното правителство на г-н Желязков, в което министър на отбраната отново е бил генерал Запрянов.

По отношение на критериите за включване в списъците за полетите, президентът препрати към Министерството на външните работи за по-подробна информация, но подчерта: „Ще направим всичко възможно българските граждани, които искат да се приберат в България, своевременно да бъдат прибрани, за да се гарантира тяхната сигурност. Полетите ще продължат”.

Президентът увери, че службите за сигурност следят ситуацията непрекъснато. „Всеки един риск се следи много внимателно, всяка една информация се обсъжда много внимателно. До този момент няма сигнал за пряка опасност за страната ни в този контекст”, заяви тя.

Йотова подчерта, че Консултативен съвет ще бъде свикан незабавно при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона или по отношение сигурността на България, включително при заплахи за киберсигурността или миграционен натиск.

Йотова съобщи, че предстои да се запознае с цялата информация, документите и молбата за напускане на министъра на регионалното развитие. „Днес ще се запозная с цялата информация и ще взема своето решение, за което предполагам, че до довечера ще бъдете уведомени всички”, обясни тя.

Припомняме, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка в четвъртък до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

В навечерието на празника президентът пожела на българските жени да бъдат здрави!


България
