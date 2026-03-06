Тодор Тагарев: Американските самолети у нас са цистерни, зареждат други за Иран

Украйна остава на заден план, в момента цялото медийно внимание и това на хората е приковано към войната в Близкия изток, ударите срещу Иран и ответните удари срещу страни от Залива и Израел.
Това коментира пред БНР бившият военен министър Тодор Тагарев.
"В тази ситуация Украйна се справя доста добре. И наистина може да помогне със своето ноу-хау - не само със самите антидрон системи, а въобще с тактиката на разкриване, използване, управление, съгласуване с други системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. Това е уникален опит, с който само и единствено Украйна разполага от тези страни, към които ние бихме могли да се обърнем", изказа мнението си той.
Военният експерт отбеляза и въпроса за количествата средства за нападение и такива за защита. "Украйна много отдавна разбра, че трябва да разработи евтини системи за противовъздушна, антидронна отбрана специално, за да не изтощава капацитета си и да посрещне по-сериозни заплахи, каквито са крилатите, особено балистичните ракети и тези по-новите от типа на кинжал, които доста трудно се свалят, а противодействието за тях наистина става с ракети от типа "Пейтриът", модерните видове от които струват от порядъка на 4 млн. долара и повече", обясни той в интервю за предаването "Преди всички".
"Не намирам логика в това Иран да изстреля ракета срещу Турция", подчерта Тодор Тагарев и разясни:
"Турция е съседна държава на Иран. В Иран живее огромен брой хора от азерски произход. В Иран живеят минимум 8 - 10 милиона азери, според някои данни - 25 - 30 милиона. Последното нещо, което му трябва на Иран, е да настрои тази общност и да настрои Турция срещу себе си. Не виждам логика. Полетът на тази ракета в посока Турция го отдавам приоритетно на някаква техническа неизправност или недобре подготвена за полет, а не че Иран е търсил конфронтация с Турция - не виждам никаква логика. За Азербайджан е още по-трудно да кажа - там дори бих допуснал и обсъждане на някои конспиративни теории, че това може да е опит да се настрои именно тази общност азерската срещу централното управление на Иран".
Според него причината за атаката към Иран е агресивната роля на страната в региона и особено заплахата да създаде ядрено оръжие:
"Ако се сдоби с ядрено оръжие, това би бил огромен проблем не само за Израел, а за целия регион и за световната политика въобще, за състоянието на мира и войната в света".
За да бъде разрешен проблемът, трябва да е категорично ясно и на основата на преки наблюдения и свидетелства, че Иран не продължава разработването на ядрени оръжия, категоричен бе Тагарев. По думите му обаче в последните месеци няма такъв механизъм:
"Иран не е приел да има международна мисия, която да провери всички тези подземни фабрики, центрофуги, които обогатяват уран, там всичко е окопано в тунели, в планини, които произвеждат съответните потенциални носители на ядрено оръжие".
Той допуска, че е имало информации от последните месеци, че Иран е възстановил своята ядрена програма и е започнал отново да работи за създаване на ядрено оръжие.
Като друг проблем бившият военен министър посочи проксисилите на Иран. Според него обаче този проблем може да бъде решен и с други средства. По думите му капацитетът на Иран да ги поддържа рязко спада.
Тодор Тагарев смята, че в Иран ще бъде много трудно да се реализира сухопътна операция, но се работи се за такава.
"Това е много тежка ситуация за Иран и е въпрос само колко добре са скрили своите нападателни средства и каква част от тях ще оцелеят и ще могат да бъдат използвани, но този потенциал ще бъде унищожаван систематично с много големи темпове. И аз лично очаквам тези възможности на Иран да нася удари, още повече пък масирани, каквито е имало последната нощ срещу Израел, да спадне рязко. Тогава вече въпросът е ще се вдигнат ли хората отново, ще излязат ли на протест, ще минат ли някои части от структурите за сигурност на режима към народа и срещу режима".
Според бившия министър в тази ситуация българското правителство прави това, което е възможно. Той е категоричен, че американските самолети, които са в България, са цистерни, които дозареждат във въздуха други самолети, които летят от САЩ или Великобритания в посока Иран или обратно.
По думите му такива решения могат да се взимат от Министерския съвет или от министъра на отбраната, но с изискването незабавно да се информира Народното събрание и президента. Това обаче не се е случило в сегашната ситуация, подчерта Тагарев.
