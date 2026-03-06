Орбан заплаши да спре ключови транзитни доставки за Украйна

Будапеща ще „прекрати транзитните доставки през Унгария“, които са важни за Украйна, ако Киев не възобнови транспортирането на руски суров петрол по тръбопровода „Дружба“. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Орбан отново обвини украинските власти в изнудване и подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени.

„Спряхме износа на дизел за Украйна, но все още поддържаме износа на електроенергия. Ще спрем и транзитните доставки, преминаващи през Унгария, които са важни за Украйна, докато не получим одобрението на Киев за възобновяване на доставките на петрол“, заяви Орбан в интервю пред националното радио на страната.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че повреденият през януари петролопровод „Дружба“ може да бъде технически готов за възобновяване на работа след около месец и половина.

На брифинг в Киев Зеленски посочи, че инфраструктурата на тръбопровода, който е ключов маршрут за доставките на руски петрол към Централна Европа, може да бъде възстановена в този срок, след като му бяха нанесени щети при руска въздушна атака през януари.