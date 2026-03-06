Орбан заплаши да спре ключови транзитни доставки за Украйна

Будапеща ще „прекрати транзитните доставки през Унгария“, които са важни за Украйна, ако Киев не възобнови транспортирането на руски суров петрол по тръбопровода „Дружба“. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Орбан отново обвини украинските власти в изнудване и подчерта, че Будапеща ще използва всички налични средства, докато доставките на петрол не бъдат възстановени.
„Спряхме износа на дизел за Украйна, но все още поддържаме износа на електроенергия. Ще спрем и транзитните доставки, преминаващи през Унгария, които са важни за Украйна, докато не получим одобрението на Киев за възобновяване на доставките на петрол“, заяви Орбан в интервю пред националното радио на страната.
Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че повреденият през януари петролопровод „Дружба“ може да бъде технически готов за възобновяване на работа след около месец и половина.
На брифинг в Киев Зеленски посочи, че инфраструктурата на тръбопровода, който е ключов маршрут за доставките на руски петрол към Централна Европа, може да бъде възстановена в този срок, след като му бяха нанесени щети при руска въздушна атака през януари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #19
10:49 06.03.2026
2 Ренета
Коментиран от #8, #12
10:50 06.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 матю хари
10:53 06.03.2026
5 РАЗБИРА СЕ
10:54 06.03.2026
6 Зелето лъже много
Коментиран от #16
10:54 06.03.2026
7 Пич
Коментиран от #14
10:54 06.03.2026
8 НАТО
До коментар #2 от "Ренета":Ако Урките отворят втори фронт са заминали на кино !!!
Коментиран от #18
10:55 06.03.2026
9 Ха-ха
10:56 06.03.2026
10 Данко Харсъзина
10:56 06.03.2026
11 Абе завивай се по легай бе!😂
10:57 06.03.2026
12 1945
До коментар #2 от "Ренета":не би трябвало, заради проруската и позиция. русия трябва да ги защити
10:57 06.03.2026
13 Дедо
10:58 06.03.2026
14 Тихо πръдляк!
До коментар #7 от "Пич":Некомпетентен си.
10:58 06.03.2026
15 стоян
10:58 06.03.2026
16 да питам
До коментар #6 от "Зелето лъже много":верно ли Орбан и Фицо не казват позицията си за операцията в Иран от страх ?
10:58 06.03.2026
17 ВРЪЩАЙ
10:59 06.03.2026
18 много вярвате на
До коментар #8 от "НАТО":на руски пропагандисти и излишно се плашите.
11:00 06.03.2026
19 Мурка
До коментар #1 от "Гост":НИЕ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ
11:00 06.03.2026
20 Механик
11:00 06.03.2026
21 Хасковски каунь
11:00 06.03.2026