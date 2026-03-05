Елена Дариева: Румен Радев до последно ще се опита да остане „господар на мълчанието“

Темата за войната в Близкия изток и усещането за непосредствена заплаха няма как да не резонира в обществото ни. Все пак смятам, че темата за Иран няма бъде доминираща, но свързаните с нея рискове и последствия ще бъдат използвани в предизборната кампания от отделните политически формации. Това сподели в интервю за Nova News социологът Елена Дариева, цитирана от novini.bg.
Тя посочи, че някои политици, използвайки конфликта в Близкия изток, вече започнаха да сеят страхове сред хората за повишаване на цените на горивата и за мигрантски натиск по границата ни, макар и двете заплахи да бяха отречени от служебното правителство.
Дариева припомни, че България е „потребител на сигурност“, предвид факта, че сме членове на НАТО и Европейския съюз.
По адрес на служебното правителство социологът прогнозира, че атаките срещу него вероятно ще се засилват, особено след като премиерът Андрей Гюров обяви, че ще бъде направена ревизия на предходното управление.
„Виждаме много активни атаки срещу вътрешния министър от страна на прокуратурата, виждаме атаки срещу външния министър и срещу правосъдния министър. Политическите формации от бившето управляващо мнозинство са особено активни в критиките си към служебния кабинет, който иска да ревизира действията на предния кабинет на Росен Желязков“, коментира Дариева.
Според нея заявките за честни и прозрачни избори минават през действия, а не през думи, поради което намира за правилно решението на кабинета да смени всички областни управители и началниците на областните дирекции на МВР. И допълни, че след вота на 19 април, в зависимост от броя нарушения, ще стане ясно дали служебното правителство се е справило със задачата си да организира честни избори.
На въпрос за коалицията, с която бившият президент Румен Радев влиза в предизборната кампания, Елена Дариева обясни, че освен името на коалицията – „Прогресивна България“, не знаем нищо друго: нито водачите на листи, нито програмата.
„Хората, които адресират очакванията си към Радев, като че ли по-малко се интересуват от неговата програма. Той се явява като обединяващ вот анти-статукво. Към него се ориентират хора от левия политически спектър, с по-консервативни възгледи, и евроскептици. Румен Радев до последно ще се опита да остане „господар на мълчанието“. В този смисъл вотът за него е до голяма степен емоционален“, каза в заключение социологът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мальовица
20:32 05.03.2026
2 оня с питон.я
20:33 05.03.2026
3 хаха
Само джафкат безсилно.
Коментиран от #27
20:33 05.03.2026
4 оня с коня
20:33 05.03.2026
5 Ами
20:34 05.03.2026
6 МЪЛЧАНИЕТО Е ЗЛАТО
20:34 05.03.2026
7 Поне ще преброи д билите
20:34 05.03.2026
8 Яшар
Коментиран от #18
20:35 05.03.2026
9 Ама чакай ся...?!
Именно ТЕ в момента са ...,,Господари на мълчанието"...!
Коментиран от #19
20:36 05.03.2026
10 английското лого
20:36 05.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ШИШИ ОТ ОПГ БУЛГАРТАБАК
.......
СА СЕ ПОКАЗАЛИ ОТ БУНКЕРИТЕ .. ПУСНАЛИ СА КУЧКИТЕ ДА ОБЛАЙВАТ ЧЕРВЕНИЯ ЕКСПРЕС :)
20:36 05.03.2026
12 Анонимен
20:37 05.03.2026
13 Георги
20:38 05.03.2026
14 Нашият
20:39 05.03.2026
15 Въпрос
Коментиран от #26
20:40 05.03.2026
16 "Сияние"
Коментиран от #24
20:41 05.03.2026
17 Опа
20:42 05.03.2026
18 Ако не са ти го казвали...
До коментар #8 от "Яшар":...да знаеш...- мнооого си зле...!!!
20:45 05.03.2026
19 Къде се покриха ли?
До коментар #9 от "Ама чакай ся...?!":При избирателите си се покриха. Боко днес прие рапорта на военния министър, инструктира го, после по медиите инструктира Гюров и приключи деня на плюс.
Пеев не го знам къде ходи.
Коментиран от #22
20:46 05.03.2026
20 Трябва
20:46 05.03.2026
21 Ха,хаха
20:46 05.03.2026
22 пейо
До коментар #19 от "Къде се покриха ли?":в дубай съм чакам самолетя
20:47 05.03.2026
23 Само да мълчи, че..
20:49 05.03.2026
24 За Сияние
До коментар #16 от ""Сияние"":Поне имат някаква ясна идея.
20:50 05.03.2026
25 .....
Коментиран от #31
20:50 05.03.2026
26 Знам
До коментар #15 от "Въпрос":Има спусната задача от неговите господари, да насажда страх . Предишната задача, да разделя нацията не е отменена.
20:51 05.03.2026
27 големдебил
До коментар #3 от "хаха":Не знам какво ти е направил тиквата че така лаеш срещу него,но вашия фатмак така самоотвержено руши демокрацията че не знам как ще се оправим след неговите зулуми.И тия разпасали се дечевци и христановци си мислят че България им е бащиния.Не знам какво си мислят че ще им се случи след като свърши офанзивата им.
20:53 05.03.2026
28 Хари Потър
20:54 05.03.2026
29 Архимандрисандрит Бибиян
20:54 05.03.2026
30 Злодеи под слънцето
20:56 05.03.2026
31 радев
До коментар #25 от ".....":късно е походът вече започна!
20:57 05.03.2026
32 непротестиращ
20:57 05.03.2026
33 Юмрук
20:58 05.03.2026
34 Отвратен
Това беше...
Днес съм му яростен критик...
В него виждам един нов ,,месия" ,като ,,Царя" в ,който се вперили взор за нарежда....ЗАБЛУДЕНИТЕ ОВЦЕ"!
21:01 05.03.2026
35 кой разбрал, разбрал...
21:01 05.03.2026
36 Алън Харпър
21:02 05.03.2026
37 ВВС
21:03 05.03.2026
38 Хохо Бохо
21:03 05.03.2026