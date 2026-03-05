Елена Дариева: Румен Радев до последно ще се опита да остане „господар на мълчанието“

Темата за войната в Близкия изток и усещането за непосредствена заплаха няма как да не резонира в обществото ни. Все пак смятам, че темата за Иран няма бъде доминираща, но свързаните с нея рискове и последствия ще бъдат използвани в предизборната кампания от отделните политически формации. Това сподели в интервю за Nova News социологът Елена Дариева, цитирана от novini.bg.

Тя посочи, че някои политици, използвайки конфликта в Близкия изток, вече започнаха да сеят страхове сред хората за повишаване на цените на горивата и за мигрантски натиск по границата ни, макар и двете заплахи да бяха отречени от служебното правителство.

Дариева припомни, че България е „потребител на сигурност“, предвид факта, че сме членове на НАТО и Европейския съюз.

По адрес на служебното правителство социологът прогнозира, че атаките срещу него вероятно ще се засилват, особено след като премиерът Андрей Гюров обяви, че ще бъде направена ревизия на предходното управление.

„Виждаме много активни атаки срещу вътрешния министър от страна на прокуратурата, виждаме атаки срещу външния министър и срещу правосъдния министър. Политическите формации от бившето управляващо мнозинство са особено активни в критиките си към служебния кабинет, който иска да ревизира действията на предния кабинет на Росен Желязков“, коментира Дариева.

Според нея заявките за честни и прозрачни избори минават през действия, а не през думи, поради което намира за правилно решението на кабинета да смени всички областни управители и началниците на областните дирекции на МВР. И допълни, че след вота на 19 април, в зависимост от броя нарушения, ще стане ясно дали служебното правителство се е справило със задачата си да организира честни избори.

На въпрос за коалицията, с която бившият президент Румен Радев влиза в предизборната кампания, Елена Дариева обясни, че освен името на коалицията – „Прогресивна България“, не знаем нищо друго: нито водачите на листи, нито програмата.

„Хората, които адресират очакванията си към Радев, като че ли по-малко се интересуват от неговата програма. Той се явява като обединяващ вот анти-статукво. Към него се ориентират хора от левия политически спектър, с по-консервативни възгледи, и евроскептици. Румен Радев до последно ще се опита да остане „господар на мълчанието“. В този смисъл вотът за него е до голяма степен емоционален“, каза в заключение социологът.