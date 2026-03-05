Оцеляването на Иран зависи от Китай?

Пекин не подкрепя наложените на Техеран санкции и продължава да купува петрол от Иран - над 80 на сто от целия ирански износ е предназначен за Китай. Може ли режимът на аятоласите да оцелее без Китай?
Корабоплаването през Ормузкия проток практически е спряно. Въпреки това експертите не смятат, че режимът в Техеран ще рискува да го блокира трайно в знак на отмъщение срещу нападенията на САЩ и Израел.
„Иран извършва към 70 процента от търговската си дейност, извън износа на нефт, през пристанища, които зависят от достъпа до Ормузкия проток", казва експертът по Иран Далга Катиноглу. Той е убеден, че налагането на блокада ще навреди и на самия Техеран.
Енергийната експертка Сара Вакшури също изтъква интересите на Техеран. „От иранска перспектива би било ирационално да се затваря Ормузкият проток, тъй като оттам до страната стигат важни вносни стоки като храни, медикаменти и машини", казва тя в интервю за „Блумбърг".
Големите клиенти в Азия
След нападението на Израел и САЩ срещу Иран цените на нефта и газа много нараснаха. Смята се, че барелът може да надмине 100 долара или повече, ако преминаването през Ормузкия проток остане твърде рисковано.
По данни на американската енергийна агенция EIA, през протока преминават около 20 процента от потребявания в световен мащаб нефт. 80 процента от тях са предназначени за клиенти в Азия, най-вече за Китай, Индия и Япония.
Международните медии отбелязват, че затварянето на Ормузкия проток ще доведе и до проблеми с керосина и втечнения газ, освен с петрола. Оттам се транспортират около 30 процента от нужния на Европа керосин, както и една пета от количествата втечнен газ в световен мащаб.
Много страни, включително САЩ, членките на ЕС, Великобритания, Япония и Канада, разполагат със стратегически резерви. В случай на временно прекъсване на доставките те осигуряват възможност да справяне в рамките на много седмици.
Зависимостта на Иран от Китай
Блокирането на протока обаче би засегнало не само износа на нефт и газ от държавите в Персийския залив за Запада, но и иранските петролни доставки за Китай и Индия. Така икономическата криза в страната би се изострила още повече.
Тъй като от Ислямската революция през 1979 година Иран е под санкциите на Запада, които включват и забрана за износа на нефт. Между 2006 и 2015 година бяха наложени и още санкции от САЩ заради ядрената програма на Иран.
След кратко разхлабване между 2016 и 2018 година на базата на сключеното ядрено споразумение JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - Съвместен всеобхватен план за действие) американският президент Тръмп отново наложи строги санкции след изтеглянето на САЩ от споразумението.
Пекин има само ползи
За държавите, които не се придържат към санкциите, обаче не са предвидени никакви специфични санкции, респективно възможности за износ все пак има. Така се стигна дотам, че почти целият нефтен износ на Иран е за Китай - над 80 процента, както сочат данните на аналитичната компания Kpler.
Китай е не само най-големият получател на ирански нефт, но и на нефт от Венецуела и Русия. Наложените на тези страни западни санкции доведоха до намаляване на цените, от което Китай само печели.
Той печели, а Русия увеличава изнасяните за Китай количества, докато на Иран му се налага да се бори със спадащите приходи от нефтения износ, тъй като санкциите водят до сериозно увеличаване на транспортните разходи с кораби от сенчести флотове, заради посредници или заобиколни маршрути.
„Китай е незаменим като клиент за иранския петролен износ, тъй като купува голяма част от санкционирания суров нефт", обяснява експертът Николай Козанов от университета в Катар.
Враждата със САЩ
Поради всичко това за иранския нефтен износ икономическото развитие на Китай е по-важно от евентуални нови санкции по линия на ООН. А и санкциите срещу Иран, Русия и Венецуела позволиха на Китай да диверсифицира внасяните количества.
Пекин например се дистанцира от доставчиците, които са тясно свързани с Вашингтон, като държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, много от които са обвързани с наложените от САЩ механизми за сигурност и финанси.
Но санкциите определено са отслабили икономическите съпротивителни сили на Иран, тъй като достъпът до нови технологии, международно финансиране и инвестиции е силно ограничен, посочва експертът Николай Козанов. Това в дългосрочен план се отразява негативно върху добива.
Ето и прогнозата на експерта: „Иран вероятно ще продължи да присъства на глобалните петролни пазари, но като структурно отслабен доставчик с големи отстъпки в цените. В определен смисъл негативната спирала на иранския нефтен сектор отразява икономическия и политически упадък на режима".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Пропагандистите съобщиха за свалянето на Ми-8 в Ростов в резултат на „приятелски огън“.
23:03 05.03.2026
23:03 05.03.2026
23:12 05.03.2026
Коментиран от #10
23:12 05.03.2026
23:22 05.03.2026
6 ЦИРК
Китай и сега помага на Иран, ама никога няма да го обяви публично и официално (кои ли дава разузнавателна информация за ударите). Руснаците все още нищо не правят но тихичко ще почнат (при разбитата Украйна могат да дават над 50% от гераните). И Китай и САЩ няма да пропуснат шанса да обатачат САЩ в близко източния ад. А за Иран, тази война вече премина в измерението на религиозна. САЩ и Израел направиха огромна грешка като избомбиха събирането на експертите в Кум (за шиитите това е все едно да избомбиш Ватикана докато кардиналите избират нов папа). За това няма и няма и да има нито протести нито някакви революции в Иран, за тях вече войната е на живот и смърт преплетено с потъпкване на религията им. Да след 5-10 години и мащабна сухоземна операция САЩ, Израел и много вероятно цялото НАТО, ще победят, но цената ще е унищожителна, не само икономически а в десетки или стотици милиони изгубени животи. Дано здравият разум в САЩ победи преди да е станало прекалено късно.
23:22 05.03.2026
23:23 05.03.2026
8 ДрайвингПлежър
В същото време цените на LNG танкерите пробиха и космоса и са вече в нова вселена с над 750% ръст, като обичайния наем от 40 000 долара на ден (освен цената на газа) вече надхвърля 300 000 долара на ден.
а за евроатлантическите индивиди с проветриво междуушие напомням, че Европа се отказа от евтиния тръбен газ и сега 80% от вноса е втечнен!
Коментиран от #13
23:25 05.03.2026
9 ДрайвингПлежър
Коментиран от #11, #24
23:26 05.03.2026
10 ЦИРК
До коментар #4 от "Пич":Във военен план не губят чак толкова много САЩ, радарите са неприятна загуба, но не и незаменима. Но губят съюзниците си в сунитските държави защото ясно показват че НЕ могат да ги защитят. Всички държави в залива плащат огромни пари на САЩ за отбрана и оръжие, предоставили са им бази и какво ли не и в крайна сметка какво стана - всичко е било напразно, САЩ не успяха да ги защитят и държавите им горят, а накрая ще трябва и да платят цялата сметка сами за да възстановят щетите. Да не говорим за приходите им от туризъм (никой няма да отиде пак), а там палми в морето имоти на богати небостъргачи и инфраструктура. Това дори е по-голяма загуба от този един милиард на ден (според пентагона) военни разходи.
Коментиран от #14
23:33 05.03.2026
11 Хохо Бохо
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":„Без газ или без вас? Без вас. Без светлина или без вас? Без вас“ Нали така ревяха евроатлантическите павиани? Еми сбъдна им се. Даже се радваха на взривените тръби
Коментиран от #22
23:36 05.03.2026
23:37 05.03.2026
13 ЦИРК
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Време е да им помогнем и да им продадем "Азербайджански" в микс с "Турски", да надуят сръбската тръба на 130% сега му е времето.
23:37 05.03.2026
14 Пич
До коментар #10 от "ЦИРК":Поста ти е много интелигентен и почти верен! Това което липсва е стратегически прочит! Ще ти го кажа по лежерно - Ако сега Китай удари Тайван, САЩ нямат с какво да отговорят адекватно! Първо затриха много ресурси в Украйна , а сега и в Иран. А производството им е труден и бавен процес, който ще погълне години!
Коментиран от #19, #20
23:49 05.03.2026
Отникъде взорът надежда не види.
23:53 05.03.2026
16 Колев
Пекин що не опази Аятолаха?
Що не опази Техеран?
А?
Коментиран от #18, #21
23:54 05.03.2026
23:55 05.03.2026
До коментар #14 от "Пич":Предрусал ли си?Мятай юргана и легай.🥳
23:57 05.03.2026
20 ЦИРК
До коментар #14 от "Пич":Китай никога няма да "удари" Тайван. Китай иска технологиите в Тайван, не да го бомби и разрушава защото много му е притрябвала там една педя островна земя, или няколко милиона китайци още. Там нещата ще станат мирно и плавно.
Цялата врява с бомбенето на Тайван я сътвориха САЩ, за да прехвърлят Украйна на Европа и за да продават колкото може повече оръжие на Тайван (платежоспособни са са, нещо като емирствата, Катар и Бахрейн). Все още войната в близкия изток е само на няколко дни, нека мине поне месец те нещата ще се поизяснят от мъглата. Но хаосът е на лице и ще става все по-голям, искрата за третата световна е на лице, дали ще пламне шумата ще видим.
23:57 05.03.2026
21 Защото не им пука
До коментар #16 от "Колев":Китай е родина на дипломацията.
Всичко обещава – нищо не дава.
Направи руснаците на слуги и им купува готовото на безценица.
Иранците скоро почти ще им подаряват нефт.
Китай винаги успява да се измъкне сух от всяка ситуация.
23:58 05.03.2026
22 ....
До коментар #11 от "Хохо Бохо":Без малоумнии копейки тоже.
23:59 05.03.2026
Сега се е покрил и – ни гък, ни мък.
А Володката Бункеро Педофилев е минал на денонощна водка.
Връщай малките украинчетс бре! На кого ги подари?
00:03 06.03.2026
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":сте ненадминати в лъжите?
00:06 06.03.2026
25 Сатана Z
Иракски племена: награда за главата на американския пилот!
Местни източници съобщават, че племето Ал-Карамаш в Басра е предложило награда от 1 милион долара за главата на пилота.
00:08 06.03.2026