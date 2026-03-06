Новини
Фен на Тотнъм се бие с шапка по главата (ВИДЕО)

6 Март, 2026 11:00 887 1

Тимът на Игор Тудор е пред реалната опасност да изпадне от Висшата лига

Фен на Тотнъм се бие с шапка по главата (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тотнъм продължи с ужасяващата си форма, като след 80 минути игра срещу Кристъл Палас губеше с 1:3 в резултата и "шпорите" бяха с 10 човека на терена. Тимът на Игор Тудор е пред реалната опасност да изпадне от Висшата лига.

Именно това сякаш вбеси привържениците, като повечете от тях си тръгнаха още преди почивката, но фен на Тотнъм не издържа и започна да крещи и да се вайка, а след това да се удря с шапката си в главата, не вярвайки какво наблюдава на терена.

Вижте повече във видеото.


Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 ел мунчо

    0 0 Отговор
    И една песница да си беше фраснал

    11:34 06.03.2026

