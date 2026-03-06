Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лионел Меси и компания на гости на Доналд Тръмп в Белия дом

6 Март, 2026 12:30 649 5

През декември Интер Маями спечели за първи път шампионския трофей в най-висшата дивизия на страната, Мейджър Лийг Сокър

Лионел Меси и компания на гости на Доналд Тръмп в Белия дом - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси и съотборниците му от Интер Маями се срещнаха с президента на Съединените щати Доналд Тръмп в Белия дом, за да отбележат триумфа на клуба с титлата в МЛС. През декември Интер Маями спечели за първи път шампионския трофей в най-висшата дивизия на страната, Мейджър Лийг Сокър. Клубът, чийто съсобственик е бившият капитан на Англия Дейвид Бекъм, получи покана да посети Белия дом преди съботния си мач от МЛС срещу Ди Си Юнайтед във Вашингтон.

Меси и неговите съотборници застанаха на сцената, докато Тръмп се обръщаше към медиите, за да отпразнува постижението им, след като преди това предостави актуална информация за продължаващите удари на САЩ и Израел по Иран.

Тръмп заяви: „Синът ми [Барън] каза: „Татко, знаеш ли кой ще бъде там днес? Аз отговорих: „Не, имам много работа“. „Той каза: „Меси!“. Той е твой голям фен. Смята, че си страхотен човек и мисля, че се запознахте преди малко.“

През октомври 38-годишната аржентинска икона Меси обвърза бъдещето си с Маями, подписвайки нов договор до 2028 г. Бившият нападател на Барселона и Пари Сен Жермен стана първият играч в историята на МЛС, който печели наградата за „Най-полезен играч“ в два последователни сезона.

Обръщайки се към Меси, Тръмп добави: „Лео спечели 47-ия трофей в своята невероятна кариера – най-много от всички времена. Можеше да отидеш навсякъде по света, във всеки отбор на света, а ти избра Маями. Просто искам да ти благодаря, че ни поведе на това пътешествие.“

Тръмп добави още: „Не бива да казвам това, защото съм стар, но съм гледал Пеле как играе. Не знам, може би си по-добър от Пеле. Пеле беше доста добър.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Очертава се бойкот на краварското световно по футбол.

    12:32 06.03.2026

  • 2 ПЛАЯЧОВЦИТЕ

    5 0 Отговор
    СЕ НАМИРАТ И СИ ПРАВЯТ ВЗАИМНО ВЯТЪР.

    12:38 06.03.2026

  • 3 хоминид

    0 0 Отговор
    Лионел Меси и неговата компания са на гости ,на Доналд Тръмп в Белия дом.

    13:03 06.03.2026

  • 4 Лудолевски

    0 0 Отговор
    И ние навремено можеше в цял свят но избрахме Рен.Много време играхме,мноого.

    13:32 06.03.2026

  • 5 Трол

    0 0 Отговор
    Масон отива при друг масон.

    13:39 06.03.2026

