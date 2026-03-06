Санта Китана се показа преди операциите и отвърна на критиките (СНИМКИ)

Вземете 50% отстъпка за хостинг от

6 Март, 2026 12:31 1 726 21

Новата Ергенка се обърна и към Мартин Николов - Елвиса, за да спре коментарите му, че с Пламена са стигнали до физическа агресия

Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата участничка в "Ергенът" Санта Китана, която моментално прикова погледите и вече трети ден всеки говори за нея, публикува интригуващо признание в социалните мрежи, където надълго и нашироко коментира реакцията на хората към участието ѝ в любовното шоу.

Санта Китана, чието истинско име е Кристина Шидерова, сподели своя снимка отпреди своите 12 пластични операции и незнайни на брой корекции и отвърна на твърденията на Мартин Елвиса и останалите коментатори в студиото към "Ергенът" в "Преди обед", които обсъдиха външния ѝ вид и операциите, на които се е подложила.

Публикация, споделена от SANTA KITANA (@santakitana.real)

"Аз съм жена, която приема себе си и преди, и след интервенциите. Но и съм жена, която е наясно, че за да си АРТИСТ, трябва нещо да те откроява от тълпата. Осъзнах това на много ранна възраст и оттогава насам съм "прегърнала" SANTA KITANA с нейните както позитивни, така и по-трудно възприемчиви характеристики. Осъзнах, че ако моята поява не предизвиква диспут и полемика, то тогава присъствието ми на екран би било напълно излишно. Аз съм жена, която обожава критика и дори тайно се надявам на такава, но позитивният отзвук към моята пъстра персона тези дни искрено ме учуди!!! Бях психически подготвена за публичен линч, а такъв не срещнах! Обществото ни еволюира към това да приема "различните" и съм безкрайно щастлива!!!! Мога да кажа още много, но ще имам времето и за това.

Благодаря на всички, които ме коментират в "Преди обед"! Наистина се стараят да бъдат обективни и освен това искрено ме забавляват!!!
А, на прекрасните Тита и Цвети се възхищавам колко непредубедени са към мен до този момент. За това се изисква проницателност и интелект!", написа тя към стара своя снимка.

По-късно тя сподели и свой кадър отпреди 12 години, като се обърна директно към Елвиса и панелистите му, за да опровергае техните коментари, че с Пламена са стигнали до физическа разправа и агресия.

  • 1 Гадост и зараза

    15 0 Отговор
    Някъде в портите на Ада има пробив...

    12:34 06.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пурко

    23 0 Отговор
    От това, което е била и е станала доброволно на онова, което е сега - това е доказателство, че не е наред с главния мозък, ако изобщо го е имала някога.......

    12:37 06.03.2026

  • 5 Ало -Ало!

    14 0 Отговор
    К@рвеti№а, Сър

    12:38 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БОЦ - ко

    17 0 Отговор
    Ние сме "тълпата",
    А те са @урволята !!!

    12:41 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мераклията

    13 0 Отговор
    Тая на снимката преди операциите, мога и да я ипшющя, тая след операциите само фирки.

    12:42 06.03.2026

  • 10 Иван Венков

    6 0 Отговор
    Операциите не са били наложителни. Всъщност е била по-яка преди това и е ставала секси само с грим. Крис, мисли малко преди да действаш.

    12:43 06.03.2026

  • 11 Цената и екстрите?

    9 0 Отговор
    Другото са безмислици

    Коментиран от #14

    12:44 06.03.2026

  • 12 Запознат

    3 1 Отговор
    Анита да си приготве една тояга и ботушите ще ходи с кози и крави по баирите на Витоша и подгумер 🥳🤭🤣🇮🇱🇮🇱

    12:48 06.03.2026

  • 13 Вярващ

    7 0 Отговор
    Патриарха или Папата ли я възвисисл (канонизирал) за Светица (Санта)?

    12:53 06.03.2026

  • 14 ???

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Цената и екстрите?":

    безмислици? Няма такава дума в българския език

    12:57 06.03.2026

  • 15 Все тая

    6 0 Отговор
    Ужас

    13:01 06.03.2026

  • 16 Страхотия

    4 0 Отговор
    На първата снимка в статията преди и след си и направо мъж с дълга коса, а после след операциите си е като чиста монголка, азърбейджанка от тези племена.

    13:05 06.03.2026

  • 17 Ужас

    9 0 Отговор
    Не са помогнали много пластичните операции. Да пробва да и присадят глава от шимпанзе. Може да е по-добре от тоя сурат сега, а със сигурност ще има и повече мозък

    13:06 06.03.2026

  • 18 ами,

    2 0 Отговор
    Била е с нормална визия но според нея за да си ,,артист,,с пластични операции трябва да добиеш вид на аутист.Не виждам какъв артист е след като е завършила Кралската консерватория по професионални танци в Испания се е набутала в порночалгията.Абсолютно падение.

    13:34 06.03.2026

  • 19 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Какви са тия животни какво е това чалгарско предаване? А се напъвате да забранявате социални мрежи за непълнолетни ама тая п0мия и р@зврат няма проблем да се пуска свободно в национален ефир

    13:37 06.03.2026

  • 20 Чоне

    1 0 Отговор
    Не знам на вас , но на мен на снимката от двадесет и шеста ми прилича на Путин.

    13:40 06.03.2026

  • 21 Жалко

    1 0 Отговор
    Едно хубаво момиче станало пластмасова кукла !

    13:40 06.03.2026