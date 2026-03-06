Санта Китана се показа преди операциите и отвърна на критиките (СНИМКИ)

Новата участничка в "Ергенът" Санта Китана, която моментално прикова погледите и вече трети ден всеки говори за нея, публикува интригуващо признание в социалните мрежи, където надълго и нашироко коментира реакцията на хората към участието ѝ в любовното шоу.

Санта Китана, чието истинско име е Кристина Шидерова, сподели своя снимка отпреди своите 12 пластични операции и незнайни на брой корекции и отвърна на твърденията на Мартин Елвиса и останалите коментатори в студиото към "Ергенът" в "Преди обед", които обсъдиха външния ѝ вид и операциите, на които се е подложила.

"Аз съм жена, която приема себе си и преди, и след интервенциите. Но и съм жена, която е наясно, че за да си АРТИСТ, трябва нещо да те откроява от тълпата. Осъзнах това на много ранна възраст и оттогава насам съм "прегърнала" SANTA KITANA с нейните както позитивни, така и по-трудно възприемчиви характеристики. Осъзнах, че ако моята поява не предизвиква диспут и полемика, то тогава присъствието ми на екран би било напълно излишно. Аз съм жена, която обожава критика и дори тайно се надявам на такава, но позитивният отзвук към моята пъстра персона тези дни искрено ме учуди!!! Бях психически подготвена за публичен линч, а такъв не срещнах! Обществото ни еволюира към това да приема "различните" и съм безкрайно щастлива!!!! Мога да кажа още много, но ще имам времето и за това.



Благодаря на всички, които ме коментират в "Преди обед"! Наистина се стараят да бъдат обективни и освен това искрено ме забавляват!!!

А, на прекрасните Тита и Цвети се възхищавам колко непредубедени са към мен до този момент. За това се изисква проницателност и интелект!", написа тя към стара своя снимка.

По-късно тя сподели и свой кадър отпреди 12 години, като се обърна директно към Елвиса и панелистите му, за да опровергае техните коментари, че с Пламена са стигнали до физическа разправа и агресия.