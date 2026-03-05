Ангелина Бонева отказва да подаде оставка и се върна в кабинета си в МРРБ

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разиграва необичайна институционална ситуация, след като възникна въпросът кой всъщност изпълнява функциите на служебен министър - Ангелина Бонева или Николай Найденов.
Днес Бонева се е върнала в сградата на МРРБ и е влязла в министерския кабинет. Тя е заявила, че няма да се оттегли от поста и дори е провела оперативка с политическия си кабинет, на която е раздавала задачи, написа ПР-ът на ГЕРБ Никола Николов във Фейсбук.
Твърди се също, че Бонева е настояла Николай Найденов да напусне министерския кабинет и е заявила, че няма да му позволи да влиза в министерството. По време на срещата със своя екип тя заявила, че няма да позволи да бъде подлагана на политически натиск от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.
Към момента обаче не е ясно на какво правно основание се развива тази ситуация. По информация, циркулираща в политическите среди, няма издаден указ на президента за освобождаването на Бонева от поста. Ако това се потвърди, формално тя продължава да бъде министър на регионалното развитие и благоустройството.
Припомняме, че вчера „Гласове“ съобщи, позовавайки се на отлично информирани източници в правителството, че служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева може да бъде освободена от поста си. По-късно през деня тази информация се потвърди, след като самата Бонева обяви, че ще подаде оставка. Бонева е единственият специалист по еврофондове в служебния кабинет.
По информация на „Гласове“ служебният премиер Андрей Гюров е поискал оставката ѝ, след като тя отказала да изпълни няколко искания на Ивайло Мирчев и Андрей Цеков от ПП–ДБ. В понеделник между тях е възникнал сериозен скандал, след като Бонева отказала да смени Управителния съвет на „ВиК Холдинг“, не се съгласила да освободи още двама членове на Управителния съвет на АПИ и категорично отказала да уволни ръководителите на ДНСК и на АГКК (Агенцията по геодезия, картография и кадастър).
След промените в Конституцията не е необходимо парламентът да гласува освобождаването на служебен министър – Народното събрание единствено изслушва клетвата на новия член на кабинета.
Към момента институциите не са дали официално обяснение за възникналата ситуация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПартиянПетрохан
14:45 05.03.2026
2 Кифла Бонева
14:45 05.03.2026
3 Тая
14:46 05.03.2026
4 честен ционист
14:47 05.03.2026
6 Георги
14:49 05.03.2026
7 Зеления
1.Да ходи с немита коса
2.Да се навежда - я на Тюркмян чешма, я пред някой Лама
3.Да оказва натиск на някой министър - я на Йоловски да му дава подкупи, я на сегашната министърка да назначи негови хора във всички държавни структури
14:50 05.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РУМЯНА КРЪЧМАРОВА , НАДКА ПИРАТКА И ЗАПРЯНКАТА
.....
СИ Е ЧИСТА СГЛОБКА ГЕБ ПП ДБ
14:50 05.03.2026
9 Лена
14:50 05.03.2026
10 Е и какво....
14:52 05.03.2026
11 Дориана
Коментиран от #12, #15, #18, #22
14:52 05.03.2026
12 Георги
До коментар #11 от "Дориана":напълно съм съгласен, никой корумпиран от боко и шиши не трябва да остане в този кабинет. Нито пък копейки. Той е запазен само за корумпираните от ппдб. В краен случай и хора на чичо румен стават.
14:54 05.03.2026
13 Егвийн ал-Вийр
Май, май е по-скоро техни фирмички да лапкат от държавни поръчки !!!
Коментиран от #14
14:55 05.03.2026
14 Георги
До коментар #13 от "Егвийн ал-Вийр":това са само спекулации. Дъ и Бъ пп не са такива.
Коментиран от #23
14:57 05.03.2026
15 Естествено
До коментар #11 от "Дориана":"Ако Ангелина Бонева има корупционни зависимости от Борисов и Пеевски то тя няма място в кабинета на Андрей Гюров и трябва да подаде оставка."
Естествено че сме съгласни с теб Дориана, Ангелина Бонева има право да има корупционни зависимости единствено от ППДБ и да урежда само техни фирми, които да се отчитат после на Ламите от ППДБ, от къде на къде парите трябва да отиват към Борисов и Пеевски като е по правилно да бъдат насочени към..."нашите"
14:59 05.03.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #24
15:00 05.03.2026
17 Танев
Коментиран от #21
15:01 05.03.2026
18 Промяна
До коментар #11 от "Дориана":НИЩОТО БОЛНО МОЗЪЧЕ ЦЯЛОТО ОВЪРТОРЕНО КОРУПЦИОНЕРСТВА ТУК АМА НИЩОТО ОТКЪДЕ НАКЪДЕ РАЗДАВАШ ТУК КОЙ КАК НАКЪДЕ ПЛАТЕНО НИЩО СИ ЖАЛКО С ОМРАЗАТА СИ ДА СЕ ЗАДАВИШ НИЩОТОООО КОРУПЦИЯТА НИЩОТО МАФИОТКАТА НИЩОТО ТУК ПОСТОЯННО Е АЛЧНО ЖАДНО ЗА ОМРАЗА ДА ПИЕ ТУК ГНУС СИ
15:01 05.03.2026
19 6666
15:01 05.03.2026
20 Длъжна е да
15:02 05.03.2026
21 Промяна
До коментар #17 от "Танев":ПОСТОАННО ПЛАТЕНИ КОРУПЦИОНЕРИ ТУК ДРАСКАТ КОРУПЦИЯТА СИ ЗАЩИТОВАТ ШАР.АТАНСКА
15:03 05.03.2026
22 Промяна
До коментар #11 от "Дориана":ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ГЮРОВО МЕТЕЖНО ЧЕРВЕНО ВЪН НА КОРУПЦИОНЕРИТЕ ГЮРОВИ БЕЗ ИЗБОРИ ОВЛАДЯВАТ ВЛАСТТА СЪД ЗАТВОР ЗА КОРУПЦИОНЕРИТЕ СЛУЖЕБНИ ОСТАВКАААААААА
15:04 05.03.2026
23 Егвийн ал-Вийр
До коментар #14 от "Георги":"това са само спекулации. Дъ и Бъ пп не са такива."
Извинявай, прав си. Не писах коректно. Те от ППДБ не вземат подкупи и не са свързани с корупция, те демократично отклоняват средства към тяхната партийна каса.
И да не забравяме че в полза на обществото от стандартния до този момент подкуп при Боко и Шиши от 10%, ППДБ чрез Барбутов искаха "отчитане" от фирми за тяхната каса само от 6%, това е къде, къде по демократично и не натоварва толкова бизнеса...
15:05 05.03.2026
24 Промяна
До коментар #16 от "Последния Софиянец":ИСКАШ ДА КАЖЕШ ГЮРОВИТЕ ИЗМАМНИЦИ КОРУПЦИОНЕРИТЕ ШАРЛАТАНИЯТА ПЕТРОХАНСКА
15:05 05.03.2026
25 Кой какъв е
15:17 05.03.2026
26 Браво Дориана!
15:20 05.03.2026
27 Тц,тц
15:38 05.03.2026
28 4567
15:44 05.03.2026
29 Не давайте
15:49 05.03.2026