Новини
България »
София »
Ангелина Бонева отказва да подаде оставка и се върна в кабинета си в МРРБ

Ангелина Бонева отказва да подаде оставка и се върна в кабинета си в МРРБ

5 Март, 2026 14:42 3 473 29

  • ангелина бонева-
  • регионален министър-
  • оставка-
  • натиск-
  • ивайло мирчев-
  • божидар божанов

По време на срещата със своя екип тя заявила, че няма да позволи да бъде подлагана на политически натиск от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов

Ангелина Бонева отказва да подаде оставка и се върна в кабинета си в МРРБ - 1
Снимка: БГНЕС
Гласове Гласове

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се разиграва необичайна институционална ситуация, след като възникна въпросът кой всъщност изпълнява функциите на служебен министър - Ангелина Бонева или Николай Найденов.

Днес Бонева се е върнала в сградата на МРРБ и е влязла в министерския кабинет. Тя е заявила, че няма да се оттегли от поста и дори е провела оперативка с политическия си кабинет, на която е раздавала задачи, написа ПР-ът на ГЕРБ Никола Николов във Фейсбук.

Твърди се също, че Бонева е настояла Николай Найденов да напусне министерския кабинет и е заявила, че няма да му позволи да влиза в министерството. По време на срещата със своя екип тя заявила, че няма да позволи да бъде подлагана на политически натиск от страна на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Към момента обаче не е ясно на какво правно основание се развива тази ситуация. По информация, циркулираща в политическите среди, няма издаден указ на президента за освобождаването на Бонева от поста. Ако това се потвърди, формално тя продължава да бъде министър на регионалното развитие и благоустройството.

Припомняме, че вчера „Гласове“ съобщи, позовавайки се на отлично информирани източници в правителството, че служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева може да бъде освободена от поста си. По-късно през деня тази информация се потвърди, след като самата Бонева обяви, че ще подаде оставка. Бонева е единственият специалист по еврофондове в служебния кабинет.

По информация на „Гласове“ служебният премиер Андрей Гюров е поискал оставката ѝ, след като тя отказала да изпълни няколко искания на Ивайло Мирчев и Андрей Цеков от ПП–ДБ. В понеделник между тях е възникнал сериозен скандал, след като Бонева отказала да смени Управителния съвет на „ВиК Холдинг“, не се съгласила да освободи още двама членове на Управителния съвет на АПИ и категорично отказала да уволни ръководителите на ДНСК и на АГКК (Агенцията по геодезия, картография и кадастър).

След промените в Конституцията не е необходимо парламентът да гласува освобождаването на служебен министър – Народното събрание единствено изслушва клетвата на новия член на кабинета.

Към момента институциите не са дали официално обяснение за възникналата ситуация.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПартиянПетрохан

    38 3 Отговор
    Пър хута и Оземпика в действие.

    14:45 05.03.2026

  • 2 Кифла Бонева

    13 13 Отговор
    Просто не съм доволна от офертата, двойна цифра и ми гръмва бушона

    14:45 05.03.2026

  • 3 Тая

    24 5 Отговор
    два пъти едно не казва !

    14:46 05.03.2026

  • 4 честен ционист

    15 15 Отговор
    И тази вади поглед "Петухан"

    14:47 05.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги

    14 3 Отговор
    някой я е натиснал да остане... то и за иво от крушари нищо хубаво не може да се каже.

    14:49 05.03.2026

  • 7 Зеления

    17 7 Отговор
    на Божанов не му е за пръв път:
    1.Да ходи с немита коса
    2.Да се навежда - я на Тюркмян чешма, я пред някой Лама
    3.Да оказва натиск на някой министър - я на Йоловски да му дава подкупи, я на сегашната министърка да назначи негови хора във всички държавни структури

    14:50 05.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 7 Отговор
    КОГАТО В КАБИНЕТА СА
    РУМЯНА КРЪЧМАРОВА , НАДКА ПИРАТКА И ЗАПРЯНКАТА
    .....
    СИ Е ЧИСТА СГЛОБКА ГЕБ ПП ДБ

    14:50 05.03.2026

  • 9 Лена

    23 5 Отговор
    Шарлатанска работа

    14:50 05.03.2026

  • 10 Е и какво....

    8 4 Отговор
    Преоблякъл се Илия пак у тия .....Всеки го знае от страшното минало ,което продължава и няма да свърши скоро......Истинските измряха.....

    14:52 05.03.2026

  • 11 Дориана

    14 16 Отговор
    Ако Ангелина Бонева има корупционни зависимости от Борисов и Пеевски то тя няма място в кабинета на Андрей Гюров и трябва да подаде оставка.

    Коментиран от #12, #15, #18, #22

    14:52 05.03.2026

  • 12 Георги

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    напълно съм съгласен, никой корумпиран от боко и шиши не трябва да остане в този кабинет. Нито пък копейки. Той е запазен само за корумпираните от ппдб. В краен случай и хора на чичо румен стават.

    14:54 05.03.2026

  • 13 Егвийн ал-Вийр

    13 3 Отговор
    Специално АПИ, ДНСК и агенцията по кадастъра имат решаваща роля за провеждането на честни избори и за това нискочелия катър и немитата коса искат да се сложат техни хора в тези агенции - гледам и не вЕрвам на ушите си !!!

    Май, май е по-скоро техни фирмички да лапкат от държавни поръчки !!!

    Коментиран от #14

    14:55 05.03.2026

  • 14 Георги

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Егвийн ал-Вийр":

    това са само спекулации. Дъ и Бъ пп не са такива.

    Коментиран от #23

    14:57 05.03.2026

  • 15 Естествено

    19 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    "Ако Ангелина Бонева има корупционни зависимости от Борисов и Пеевски то тя няма място в кабинета на Андрей Гюров и трябва да подаде оставка."

    Естествено че сме съгласни с теб Дориана, Ангелина Бонева има право да има корупционни зависимости единствено от ППДБ и да урежда само техни фирми, които да се отчитат после на Ламите от ППДБ, от къде на къде парите трябва да отиват към Борисов и Пеевски като е по правилно да бъдат насочени към..."нашите"

    14:59 05.03.2026

  • 16 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    Не пуска кокала

    Коментиран от #24

    15:00 05.03.2026

  • 17 Танев

    6 10 Отговор
    Внедрената герберастка калинка се освети.

    Коментиран от #21

    15:01 05.03.2026

  • 18 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    НИЩОТО БОЛНО МОЗЪЧЕ ЦЯЛОТО ОВЪРТОРЕНО КОРУПЦИОНЕРСТВА ТУК АМА НИЩОТО ОТКЪДЕ НАКЪДЕ РАЗДАВАШ ТУК КОЙ КАК НАКЪДЕ ПЛАТЕНО НИЩО СИ ЖАЛКО С ОМРАЗАТА СИ ДА СЕ ЗАДАВИШ НИЩОТОООО КОРУПЦИЯТА НИЩОТО МАФИОТКАТА НИЩОТО ТУК ПОСТОЯННО Е АЛЧНО ЖАДНО ЗА ОМРАЗА ДА ПИЕ ТУК ГНУС СИ

    15:01 05.03.2026

  • 19 6666

    14 4 Отговор
    Басси колко са противни всички от пп-дб.За какви се мислят?

    15:01 05.03.2026

  • 20 Длъжна е да

    3 9 Отговор
    изпълнява политиката на кабенета. Поканена е за министър от служебния примиер. Като има свой прочит да си подава оставката. Никой не й оказва натиск. Нейното поведение е катърски инат. Не разбира защо е в този кабинет

    15:02 05.03.2026

  • 21 Промяна

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Танев":

    ПОСТОАННО ПЛАТЕНИ КОРУПЦИОНЕРИ ТУК ДРАСКАТ КОРУПЦИЯТА СИ ЗАЩИТОВАТ ШАР.АТАНСКА

    15:03 05.03.2026

  • 22 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ГЮРОВО МЕТЕЖНО ЧЕРВЕНО ВЪН НА КОРУПЦИОНЕРИТЕ ГЮРОВИ БЕЗ ИЗБОРИ ОВЛАДЯВАТ ВЛАСТТА СЪД ЗАТВОР ЗА КОРУПЦИОНЕРИТЕ СЛУЖЕБНИ ОСТАВКАААААААА

    15:04 05.03.2026

  • 23 Егвийн ал-Вийр

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    "това са само спекулации. Дъ и Бъ пп не са такива."

    Извинявай, прав си. Не писах коректно. Те от ППДБ не вземат подкупи и не са свързани с корупция, те демократично отклоняват средства към тяхната партийна каса.
    И да не забравяме че в полза на обществото от стандартния до този момент подкуп при Боко и Шиши от 10%, ППДБ чрез Барбутов искаха "отчитане" от фирми за тяхната каса само от 6%, това е къде, къде по демократично и не натоварва толкова бизнеса...

    15:05 05.03.2026

  • 24 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    ИСКАШ ДА КАЖЕШ ГЮРОВИТЕ ИЗМАМНИЦИ КОРУПЦИОНЕРИТЕ ШАРЛАТАНИЯТА ПЕТРОХАНСКА

    15:05 05.03.2026

  • 25 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Около нас звучи песента на джуджетата. Няма отърване от дребните душички.

    15:17 05.03.2026

  • 26 Браво Дориана!

    4 1 Отговор
    Браво, Дориана браво! Честни и справедливи са зависимостите и корупцията на ПП ДБ! Дориана, тя се лекувай, продължавай си да ни забавляваш така! Ти изразяваш символ веруюто на тъпагьозите педофили с такъв апломб,че направо и да има някой да им сампатизира, ще се отрече от тях.

    15:20 05.03.2026

  • 27 Тц,тц

    1 0 Отговор
    Този цирк "иди си - ела си" ще свърши след 19-ти април. Въпросът е защо ни беше нужен служ.кабинет,който само разсмива публиката?

    15:38 05.03.2026

  • 28 4567

    0 0 Отговор
    Набили са й канчето.

    15:44 05.03.2026

  • 29 Не давайте

    0 0 Отговор
    власт на"шарлатаните"! Никога!!!

    15:49 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове