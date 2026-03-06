Новини
В Китай ще се продава двойник на Porsche Taycan

6 Март, 2026 12:31 662 2

Моделът на SAIC не крие от къде е взаимствал формите си

Ерата на „неприкритите двойници” достигна нов връх на китайския пазар на електромобили. Докато Xiaomi SU7 беше първият модел, който предизвика сериозни сравнения с Porsche Taycan, SAIC вдигна летвата още по-високо. Разработени в рамките на Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) и задвижвани от най-новия силициев чип на Huawei, седанът SAIC Z7 и неговият брат Z7T Shooting Brake най-накрая разкриха пълната си производствена форма с официално потвърдено събитие за представяне на 31 март.

Позиционирана в силно конкурентния ценови диапазон от 250 000 до 350 000 юана (36 200 – 50 700 долара), серията Z7 е пряк удар както към Xiaomi SU7, така и към европейските премиум марки. Докато предната част е с познати LED фарове и осветено лого на SAIC, страничният профил и задната част са почти неразличими от Porsche Taycan и Taycan Sport Turismo. От извитата линия на покрива до широката светлинна лента „Star River“ по цялата ширина на задната част, Z7 е проектиран да привлече вниманието на по-младите купувачи, които дават предимство на висококачествения дизайн пред традиционните марки.

Освен противоречивия си стил, Z7 е истински технологичен гигант благодарение на дълбоката си интеграция с автомобилната екосистема на Huawei. Отказвайки се от собствената архитектура „Nebula“ на SAIC, Z7 използва платформата Tuling на Huawei, която разполага с въздушно окачване за по-добро управление.

Изпъкнал LiDAR, монтиран на покрива, се свързва с най-новата система Qiankun ADS 4.0 на Huawei, която според SAIC ще поддържа ниво 3 на автоматизирано шофиране по китайските магистрали. Използвайки батерии Huawei-CATL „Giant Whale“ (Jujing) с капацитет 80 и 100 kWh, Z7 може да добави 200 км пробег само за пет минути чрез ултра-бързо зареждане.

Интериорът на Z7 следва тенденцията за „цифрово пилотско място“ с няколко уникални Huawei добавки. Огромният централен инфоразвлекателен екран е монтиран на моторизирана ос, която може да се накланя автоматично към водача или пътника по време на употреба.

В допълнение към въртящия се централен екран, интериора разполага с изключително тънък цифров инструментален панел за водача и специален екран за забавление за предния пътник.

Вариантът Shooting Brake (Z7T) придобива значително повече полезно пространство за багаж и премиум интериорни акценти „Star River“, които преди бяха запазени за най-скъпите луксозни автомобили от „серия 9“ на HIMA.

Докато окончателните данни за мощността се пазят в тайна за представянето на 31 март, изтеклите информации от тестовата фаза в Хайлар сочат, че вариантите с задвижване на всички колела ще ускоряват от 0 до 100 км/ч за около 3,9 секунди. С максимален пробег по CLTC, който се очаква да надхвърли 700 км, Z7 се позиционира като по-усъвършенствана, макар и по-скъпа алтернатива на базовия Xiaomi SU7.


