Шофьор на камион блъсна и уби работник при маневра на заден ход

Камион блъсна и уби работник на площадка в промишлената зона в Ботевград, съобщиха от полицията.
Минути след 8 часа на 5 март в РУ-Ботевград постъпил сигнал за инцидент на площадката на фирма в промишлената зона на града.
На място е установено, че при движение на заден ход товарен автомобил е блъснал служител на фирмата.
Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката по време на транспортирането му към болнично заведение в столицата.
По случая е образувано следствено дело.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:22 06.03.2026
2 Сталин
Коментиран от #4
13:00 06.03.2026
3 Пенсионерка
13:01 06.03.2026
4 Да падне у той ли другарю ?
До коментар #2 от "Сталин":Какви са тия глупости ?
13:27 06.03.2026
5 десислав тотински
13:45 06.03.2026
6 Аби
13:46 06.03.2026
7 Жалко и за двамата
а на работника му отнеха пенсията
КОЙ ЩЕ ИЗКАРВА ПЕНСИЯТА НА БАБА ЗАЙКА?
13:56 06.03.2026