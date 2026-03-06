Новини
Шофьор на камион блъсна и уби работник при маневра на заден ход

6 Март, 2026 12:21 1 769 7

  • камион-
  • заден ход-
  • убит-
  • работник

Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката по време на транспортирането му към болнично заведение в столицата

Шофьор на камион блъсна и уби работник при маневра на заден ход - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион блъсна и уби работник на площадка в промишлената зона в Ботевград, съобщиха от полицията.

Минути след 8 часа на 5 март в РУ-Ботевград постъпил сигнал за инцидент на площадката на фирма в промишлената зона на града.

На място е установено, че при движение на заден ход товарен автомобил е блъснал служител на фирмата.

Пострадалият 58-годишен мъж е починал в линейката по време на транспортирането му към болнично заведение в столицата.

По случая е образувано следствено дело.


България
  • 1 Гост

    12 8 Отговор
    Сульо и Пульо келеши на по 20 години станали тираджии.

    12:22 06.03.2026

  • 2 Сталин

    10 2 Отговор
    Живота на робите при капитализма е евтин ,един като падне друг ще го смени

    Коментиран от #4

    13:00 06.03.2026

  • 3 Пенсионерка

    24 0 Отговор
    Бог да прости загиналия, да даде сили на шофьора. И двамата са се събудили с мисъл да изкарат парчето хляб за деня.Казали са “Довиждане” на близките си, единият без да предполага, че е за последно. И двамата сигурно са скромни и трудолюбиви хора, работещи за благото на чорбаджии! Та, къде са чорбаджиите в случая! С обезопасяване на дейностите, с инструкции на работниците ? Обърнати съдби на две семейства. Затова всички, които обичате да съдите другите по принцип, помислете за цинизма на съдбата. И го дайте по-смирено. И с тиха молба в себе си, да имате спокоен ден и щастливо завръщане след деня в къщи, при близките… По-малко агресия към човеците, изненадите извън нас са ни достатъчни

    13:01 06.03.2026

  • 4 Да падне у той ли другарю ?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Какви са тия глупости ?

    13:27 06.03.2026

  • 5 десислав тотински

    2 2 Отговор
    Да не е тръсил баба си там тоя шaнтавия сега пак шофьора виновен

    13:45 06.03.2026

  • 6 Аби

    2 0 Отговор
    Едва ли е карал бързо, просто мал шанс и за двамата. Съболезнования на семейството, а на шофьора дано се оправи. Всички са за парите на работа, никой не е излязъл с мисълта да убива или умира

    13:46 06.03.2026

  • 7 Жалко и за двамата

    0 0 Отговор
    На шофьора му се стъжни живота
    а на работника му отнеха пенсията


    КОЙ ЩЕ ИЗКАРВА ПЕНСИЯТА НА БАБА ЗАЙКА?

    13:56 06.03.2026

