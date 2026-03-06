Иран се отказва от участие в Параолимпийските игри в Милано-Кортина

Иран няма да изпрати своя представител на започващите зимни Параолимпийски игри в Милано-Кортина. Решението бе официално потвърдено от Международния параолимпийски комитет (МПК), като причината е невъзможността на единствения ирански спортист да пътува безопасно до Италия поради усложнената обстановка в Близкия изток.
Двукратният участник на зимни параолимпийски игри Абулфазл Хатиби Мианей, който трябваше да се състезава в дисциплините по ски бягане на 10 и 11 март, остава извън надпреварата.
Въпреки усилията на Иранския параолимпийски комитет и организаторите на игрите да осигурят алтернативни маршрути, продължаващият конфликт в региона поставя твърде голям риск за сигурността на спортиста.
„С огромно съжаление научихме, че иранската делегация няма да може да присъства на игрите в Милано-Кортина 2026. Това е тежък удар не само за Абулфазл, но и за цялата параолимпийска общност“, заяви президентът на МПК Андрю Парсънс.
Той подчерта, че от началото на кризата в събота са били положени неимоверни усилия от страна на всички замесени институции, но безопасността на спортистите остава абсолютен приоритет.
В резултат на оттеглянето, иранското знаме бе премахнато от парада на нациите по време на тържествената церемония по откриването, която ще се проведе тази вечер на емблематичната „Арена ди Верона“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА