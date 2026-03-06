Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Иран се отказва от участие в Параолимпийските игри в Милано-Кортина

Иран се отказва от участие в Параолимпийските игри в Милано-Кортина

6 Март, 2026 20:39 464 0

  • параолимпийски игри-
  • милано-кортина-
  • иран-
  • абулфазл хатиби мианей-
  • конфликт в близкия изток-
  • спорт-
  • сигурност-
  • международен параолимпийски комитет-
  • церемония по откриването-
  • арена ди верона

Решението бе официално потвърдено от Международния параолимпийски комитет

Иран се отказва от участие в Параолимпийските игри в Милано-Кортина - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Иран няма да изпрати своя представител на започващите зимни Параолимпийски игри в Милано-Кортина. Решението бе официално потвърдено от Международния параолимпийски комитет (МПК), като причината е невъзможността на единствения ирански спортист да пътува безопасно до Италия поради усложнената обстановка в Близкия изток.

Двукратният участник на зимни параолимпийски игри Абулфазл Хатиби Мианей, който трябваше да се състезава в дисциплините по ски бягане на 10 и 11 март, остава извън надпреварата.

Въпреки усилията на Иранския параолимпийски комитет и организаторите на игрите да осигурят алтернативни маршрути, продължаващият конфликт в региона поставя твърде голям риск за сигурността на спортиста.

„С огромно съжаление научихме, че иранската делегация няма да може да присъства на игрите в Милано-Кортина 2026. Това е тежък удар не само за Абулфазл, но и за цялата параолимпийска общност“, заяви президентът на МПК Андрю Парсънс.

Той подчерта, че от началото на кризата в събота са били положени неимоверни усилия от страна на всички замесени институции, но безопасността на спортистите остава абсолютен приоритет.

В резултат на оттеглянето, иранското знаме бе премахнато от парада на нациите по време на тържествената церемония по откриването, която ще се проведе тази вечер на емблематичната „Арена ди Верона“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове