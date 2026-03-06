Иран се отказва от участие в Параолимпийските игри в Милано-Кортина

Иран няма да изпрати своя представител на започващите зимни Параолимпийски игри в Милано-Кортина. Решението бе официално потвърдено от Международния параолимпийски комитет (МПК), като причината е невъзможността на единствения ирански спортист да пътува безопасно до Италия поради усложнената обстановка в Близкия изток.

Двукратният участник на зимни параолимпийски игри Абулфазл Хатиби Мианей, който трябваше да се състезава в дисциплините по ски бягане на 10 и 11 март, остава извън надпреварата.

Въпреки усилията на Иранския параолимпийски комитет и организаторите на игрите да осигурят алтернативни маршрути, продължаващият конфликт в региона поставя твърде голям риск за сигурността на спортиста.

„С огромно съжаление научихме, че иранската делегация няма да може да присъства на игрите в Милано-Кортина 2026. Това е тежък удар не само за Абулфазл, но и за цялата параолимпийска общност“, заяви президентът на МПК Андрю Парсънс.

Той подчерта, че от началото на кризата в събота са били положени неимоверни усилия от страна на всички замесени институции, но безопасността на спортистите остава абсолютен приоритет.

В резултат на оттеглянето, иранското знаме бе премахнато от парада на нациите по време на тържествената церемония по откриването, която ще се проведе тази вечер на емблематичната „Арена ди Верона“.