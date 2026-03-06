Новини
Кърпят дупки по Околовръстния път на София

6 Март, 2026

Продължават и ремонтите на тротоарни настилки в различни части на града

Кърпят дупки по Околовръстния път на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

С повишаването на температурите и подобряването на метеорологичните условия Столична община започна дейности по отстраняване на пътни неравности и „дупки“ по улици и булеварди в града. Ремонтите се извършват чрез запълване на компрометираните участъци с топла асфалтова смес, съобщиха от общинския пресцентър.

Вече се работи по Околовръстния път в района на кв. „Суходол“, район „Овча купел“. Дейностите се изпълняват основно в тъмната част на денонощието, (след 20:00 ч.), за да не се затруднява движението и да се ограничи въздействието върху трафика. Отстраняват се неравности и „дупки“ в участъка между кръговото кръстовище на „Люлин“ и ул.“Суходолска“. Превдижда се в събота да се работи в района на кръстовището на Околовръстен път и ул.“Бъдеще“/“Суходолска“.

Предстои извършване на асфалтови кръпки по бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Васил Левски“ до Околовръстния път, както и по ул. „3020“ в район „Връбница“.

Ремонти на асфалтови настилки се извършват и по улици в район „Надежда“ – ул. „Анастас Лозанчев“, ул. „Стрема“, ул. „Жорж Дантон“, ул. „Демир Капия“, както и по ул. „Васил Кънчев“, ул. „Евтим Евтимов“, ул. „Резбарска“ и ул. „Александър фон Хумболт“ и др.

На локалното платно на бул. „Цар Борис III“, в участъка между ул. „Житница“ и бул. „Овча купел“, се извършва ремонт на паважната настилка.

Продължават и ремонтите на тротоарни настилки в различни части на града. В момента се работи по ул. „Цар Симеон“ в с. Мърчаево. Извършва се ремонт на източния тротоар на ул. „Средна гора“ в участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и др.

Предстоят дейности по източния тротоар на ул. „25-та“ в участъка от ул. „Сух герен“ до ул. „Безименна“, както и цялостен ремонт на югоизточния тротоар на ул. „Лайош Кошут“ от бул. „Христо Ботев“ до ул. „20-ти април“. Планирани са още ремонти на ул. „Владайска“ – от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „К. Пейчинович“, както и на тротоарни настилки в районите „Младост“ и „Надежда“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    13 0 Отговор
    В Техеран шосетата имат по-добър вид въпреки бомбардировките .

    20:45 06.03.2026

  • 2 Гост

    9 0 Отговор
    Бойко и Шиши запълват дупките на арменката само трети човек липсва 🙂

    20:45 06.03.2026

  • 3 гражданин

    11 0 Отговор
    Всяка дупка като тази на снимката струва поне 1000 евра. !!! Евалла боко , че стана милионер от асвалта който раята се научи да яде !!

    20:45 06.03.2026

  • 4 Факт

    6 0 Отговор
    То да беше само там...
    Една седмица минуси и сняг и лъсна цялата пътностроителна далавера на Вожда.

    20:46 06.03.2026

  • 5 от село

    3 0 Отговор
    до-2
    Какви дупки ще и запълват , като на валяците им гумите им са спукани , и никога няма да валират !

    20:48 06.03.2026

  • 6 Тиквен премиер

    7 1 Отговор
    Оферирам 60 см асфалт.
    Асфалтирам тънко, като шпакловка.
    Пета къща в Барцелона купувам.

    Коментиран от #11

    20:48 06.03.2026

  • 7 ГЕРБ дупки

    4 0 Отговор
    Ремонти, ремонти, ремонти... ту тууу💸💸💸

    20:50 06.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Този път е строен от бай Тошо. И от тогава не е ремонтиран. Тогава беше извън София, насред полето.

    20:51 06.03.2026

  • 9 Баце

    3 0 Отговор
    Ако с това качество кърпят и дупките на летището, нищо чудно ония американски цистерни никога да не излетят или да се разбият при излитането и тогава очаквайте оранжев гняв.

    Коментиран от #13

    20:51 06.03.2026

  • 10 пак ще има

    4 0 Отговор
    цапцаросване за наши хора

    20:53 06.03.2026

  • 11 желяскоф

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тиквен премиер":

    за мене хотел с водопад нали шефе?

    20:55 06.03.2026

  • 12 ХаХа

    2 1 Отговор
    С кърпене нема да стане при Василка има много повече дупки и се размножават. Днес на Царица Йоана преброих оаем за двеста метра, а се оплаквахме от Фандъчкат

    21:00 06.03.2026

  • 13 тия неможачи

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Баце":

    с такова качество ядрени реактори ремонтират ти за някакви си кози пътеки са кахъриш

    21:03 06.03.2026

  • 14 ИДВАТ ИЗБОРИ И

    2 0 Отговор
    МУШИКИТЕ действат ударно. И в други градове е така. пример Бургас и околията.

    21:08 06.03.2026

  • 15 Докога с тия ремонти?

    4 0 Отговор
    Ремонт на ремонта това е диевиза днешно време

    21:14 06.03.2026

  • 16 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Далаверата с дупките е голяма.
    Асфалто-бетонът, като материал е доста устойчив на горива, масла и на повечето киселини и основи. Уязвим е от ГЛИНЕНАТА ЕМУЛСИЯ. В обикновенната улична кална вода, се съдържа и известен процент от нея. Калната вода, компресирана от автомобилните гуми в малките наравности, разрушава настилката. Получилите се малки дупки ускоряват процеса многократно, до образуването на цели ями. За да не се получава това е необходимо, водоотвеждащите щахти да са в изправност, а не както сега, много от тях запушени, или направо липсват. Необходимо е стриктно да се спазват нормите за разположение на шахтите. Същото се отнася и за крайпътните отводнителни канавки, които също трябва да се почистват. Преди да се направи и 1 кв. метър асфалтова настилка е нужно да се ремонтира дъждовната канализация. Да не се допуска попадане на земя (пръст) върху платното от прилежащите сервитутни ивици, или от кални автомобилни гуми. Без изпълнението на тези изисквания, ремонтирането е само една огромна злоупотреба с обществени пари.
    Свойството на глинената емулсия да разрушава тежките въглеводороди е било използвано в миналото, когато жените са миели косите си, от саждите полепнали по тях от огнището с хума.

    21:21 06.03.2026

  • 17 Ужас без край

    2 0 Отговор
    Е по пътищата тиквенски в цялата страна , не кърпене , а трябва из цяло нови настилки , шахти и мантинели, но задължително с аварийни ленти !!!

    21:26 06.03.2026

  • 18 Директора

    1 0 Отговор
    Всяка дупка е 1 000 000 млн. Само питайте за цената!

    21:34 06.03.2026

  • 19 Васил

    0 0 Отговор
    Ако сметнете колко кръпки се правят у нас сигурно сигурно с тези пари ще се асфалтира цяла България явно искат някои фирми до края на живота си да правят това вместо нормални пътища,

    21:42 06.03.2026

