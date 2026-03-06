Кърпят дупки по Околовръстния път на София

С повишаването на температурите и подобряването на метеорологичните условия Столична община започна дейности по отстраняване на пътни неравности и „дупки“ по улици и булеварди в града. Ремонтите се извършват чрез запълване на компрометираните участъци с топла асфалтова смес, съобщиха от общинския пресцентър.
Вече се работи по Околовръстния път в района на кв. „Суходол“, район „Овча купел“. Дейностите се изпълняват основно в тъмната част на денонощието, (след 20:00 ч.), за да не се затруднява движението и да се ограничи въздействието върху трафика. Отстраняват се неравности и „дупки“ в участъка между кръговото кръстовище на „Люлин“ и ул.“Суходолска“. Превдижда се в събота да се работи в района на кръстовището на Околовръстен път и ул.“Бъдеще“/“Суходолска“.
Предстои извършване на асфалтови кръпки по бул. „Ломско шосе“ в участъка от ул. „Васил Левски“ до Околовръстния път, както и по ул. „3020“ в район „Връбница“.
Ремонти на асфалтови настилки се извършват и по улици в район „Надежда“ – ул. „Анастас Лозанчев“, ул. „Стрема“, ул. „Жорж Дантон“, ул. „Демир Капия“, както и по ул. „Васил Кънчев“, ул. „Евтим Евтимов“, ул. „Резбарска“ и ул. „Александър фон Хумболт“ и др.
На локалното платно на бул. „Цар Борис III“, в участъка между ул. „Житница“ и бул. „Овча купел“, се извършва ремонт на паважната настилка.
Продължават и ремонтите на тротоарни настилки в различни части на града. В момента се работи по ул. „Цар Симеон“ в с. Мърчаево. Извършва се ремонт на източния тротоар на ул. „Средна гора“ в участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Св. св. Кирил и Методий“ и др.
Предстоят дейности по източния тротоар на ул. „25-та“ в участъка от ул. „Сух герен“ до ул. „Безименна“, както и цялостен ремонт на югоизточния тротоар на ул. „Лайош Кошут“ от бул. „Христо Ботев“ до ул. „20-ти април“. Планирани са още ремонти на ул. „Владайска“ – от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „К. Пейчинович“, както и на тротоарни настилки в районите „Младост“ и „Надежда“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
20:45 06.03.2026
2 Гост
20:45 06.03.2026
3 гражданин
20:45 06.03.2026
4 Факт
Една седмица минуси и сняг и лъсна цялата пътностроителна далавера на Вожда.
20:46 06.03.2026
5 от село
Какви дупки ще и запълват , като на валяците им гумите им са спукани , и никога няма да валират !
20:48 06.03.2026
6 Тиквен премиер
Асфалтирам тънко, като шпакловка.
Пета къща в Барцелона купувам.
Коментиран от #11
20:48 06.03.2026
7 ГЕРБ дупки
20:50 06.03.2026
8 Данко Харсъзина
20:51 06.03.2026
9 Баце
Коментиран от #13
20:51 06.03.2026
10 пак ще има
20:53 06.03.2026
11 желяскоф
До коментар #6 от "Тиквен премиер":за мене хотел с водопад нали шефе?
20:55 06.03.2026
12 ХаХа
21:00 06.03.2026
13 тия неможачи
До коментар #9 от "Баце":с такова качество ядрени реактори ремонтират ти за някакви си кози пътеки са кахъриш
21:03 06.03.2026
14 ИДВАТ ИЗБОРИ И
21:08 06.03.2026
15 Докога с тия ремонти?
21:14 06.03.2026
16 ИМПЕРИАЛИСТ
Асфалто-бетонът, като материал е доста устойчив на горива, масла и на повечето киселини и основи. Уязвим е от ГЛИНЕНАТА ЕМУЛСИЯ. В обикновенната улична кална вода, се съдържа и известен процент от нея. Калната вода, компресирана от автомобилните гуми в малките наравности, разрушава настилката. Получилите се малки дупки ускоряват процеса многократно, до образуването на цели ями. За да не се получава това е необходимо, водоотвеждащите щахти да са в изправност, а не както сега, много от тях запушени, или направо липсват. Необходимо е стриктно да се спазват нормите за разположение на шахтите. Същото се отнася и за крайпътните отводнителни канавки, които също трябва да се почистват. Преди да се направи и 1 кв. метър асфалтова настилка е нужно да се ремонтира дъждовната канализация. Да не се допуска попадане на земя (пръст) върху платното от прилежащите сервитутни ивици, или от кални автомобилни гуми. Без изпълнението на тези изисквания, ремонтирането е само една огромна злоупотреба с обществени пари.
Свойството на глинената емулсия да разрушава тежките въглеводороди е било използвано в миналото, когато жените са миели косите си, от саждите полепнали по тях от огнището с хума.
21:21 06.03.2026
17 Ужас без край
21:26 06.03.2026
18 Директора
21:34 06.03.2026
19 Васил
21:42 06.03.2026