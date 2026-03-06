Вандализираха български клуб в Битоля

За пореден път маскирани лица вандализират Българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля. Снимки от посегателството бяха разпространени в социалните мрежи. От Външното министерство определиха деянието като „политически спонсорираната нестихваща кампания", посочи dariknews.bg.
Министерството на външните работи отговори по повод вандалска проява спрямо клуб на българската общност в Битоля. Заместник-министър Марин Райков коментира следното:
С тревога констатираме, че за пореден път е извършено посегателство срещу един от клубовете на българската общност в Република Северна Македония.
Разглеждаме това деяние като отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи.
Очакваме официалните власти в съседната страна да реагират в съответствие с ангажиментите, разписани в Европейския консенсус от юли 2022 г. и в отговор на европейските стремежи на по-голямата част от обществото на Република Северна Македония.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
20:39 06.03.2026
2 да попитам
20:39 06.03.2026
3 1488
Коментиран от #8, #26
20:39 06.03.2026
4 Назарян Вашият председател
20:40 06.03.2026
5 ИСТОРИК
20:40 06.03.2026
6 Данко Харсъзина
20:41 06.03.2026
7 Факт
Тракия на тракийците.
Шопско на шопите.
Родопа на родопчаните.
Добруджа на добруджанците.
.......
А всички тия са си българи в български области.
Коментиран от #17, #28
20:43 06.03.2026
8 Факт
До коментар #3 от "1488":А turkey на английски значи пуяк.
20:44 06.03.2026
9 Ндцукф
20:46 06.03.2026
10 Любо
20:46 06.03.2026
11 Провокации по селски
20:48 06.03.2026
12 маке
20:48 06.03.2026
13 ДРТ ПРЧ
20:49 06.03.2026
14 .....
20:49 06.03.2026
15 ДРТ ПРЧ
20:50 06.03.2026
16 Къв ЕС
20:53 06.03.2026
17 Деление
До коментар #7 от "Факт":И после 500 години робство
Коментиран от #21
20:55 06.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Град Крива паланка
Коментиран от #30
21:01 06.03.2026
21 Ааа
До коментар #17 от "Деление":Голямо съвпадение... избори идват ... за балканска тарикатска постъпка става май. Честито за рибите.
21:04 06.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мицко
21:10 06.03.2026
24 ИМПЕРИАЛИСТ
21:11 06.03.2026
25 Македонка
21:13 06.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Македонка
"Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва
това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
отговаря, че е българче.
През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
Черноземски.
Па шта си ти?
"Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
във твоя дом безочлив чужденец.
"Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
душата ти некакен пришълец;
"Па шта си ти?" - туй питане навред -
при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
о, бъларино, сърбин ти полага
и чака с начумерен лик ответ.
Но ти пази се, прав ответ не давай.
Кажи се португалец кюрд, сириец,
лапонец, негър, циганин, индиец -
но българин се само не признавай.
Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
влече позор, побой затвор, изгнанье -
невидени при прежните тирани.
Скрий, че си българин в най-българския край;
че си потомък Самуилов, на Атонский
Паисий внук; скрий на коя си майка син,
на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
и езерата и горите македонски!
Не споменувай Лозеград,
Люлебургас, ни Булаир ужасни:
ти би разбудил подозрения опасни,
че на героите техни може да си брат.
Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
дъбрава, езеро, река, рид, планина
ще викат с глас през всички времена:
"Тук българи са, българи от памтивека!"
Коментиран от #31
21:14 06.03.2026
28 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #7 от "Факт":ВЕСТНИК “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО” №78 от 04.12.1933г.
“ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”
В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недоп
21:15 06.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ....
До коментар #20 от "Град Крива паланка":Посръбчени корумпирани марионетки 🤣🤣
21:19 06.03.2026
31 .....
До коментар #27 от "Македонка":Всичко на тая земя се плащало🤣🤣
21:22 06.03.2026
32 Познати патриоте
21:25 06.03.2026
33 Македонка
-Може ли да започна отдалече?
-Може, само че кратко.
-Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
Скача представителят на Македония:
-Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
Българския представител:
-Благодаря, ето това исках да докажа.
21:27 06.03.2026
34 Теслатъ
21:28 06.03.2026
35 Македонка
...Македония, чудна страна,
нема да бидит гърчка она!
Шума и гора, и планина,
Самий камен на тая страна,
Птица и риба в Вардар река,
Живо, мъртво на свои крака
Ке станат и ке дават ответ
На цела Европа, на цел свет:
Я българка сум, българин сум я,
Българе живеят в тая страна!
Рупай Гошо!
21:29 06.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ванчо
21:38 06.03.2026
40 Мисира
21:40 06.03.2026
41 Македонка
- Шо ке ручаме?
- Пиуе със зеуе!
Пазарджик:
- Кво ше ядеме?
- Пилье със зелье!
Търново:
- Какво ще ядем?
- Пиле със зеле!
Добрич:
- Ко ши идем?
- Пили със зели!
21:41 06.03.2026