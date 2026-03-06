Новини
Вандализираха български клуб в Битоля

6 Март, 2026 20:37

МВнР реагира остро

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За пореден път маскирани лица вандализират Българския културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля. Снимки от посегателството бяха разпространени в социалните мрежи. От Външното министерство определиха деянието като „политически спонсорираната нестихваща кампания", посочи dariknews.bg.

Министерството на външните работи отговори по повод вандалска проява спрямо клуб на българската общност в Битоля. Заместник-министър Марин Райков коментира следното:

С тревога констатираме, че за пореден път е извършено посегателство срещу един от клубовете на българската общност в Република Северна Македония.

Разглеждаме това деяние като отражение на политически спонсорираната нестихваща кампания срещу хиляди граждани на Република Северна Македония, които се самоопределят като македонски българи.

Очакваме официалните власти в съседната страна да реагират в съответствие с ангажиментите, разписани в Европейския консенсус от юли 2022 г. и в отговор на европейските стремежи на по-голямата част от обществото на Република Северна Македония.


  • 1 кой му дреме

    9 17 Отговор
    га е бугарин все е маскарь

    20:39 06.03.2026

  • 2 да попитам

    10 5 Отговор
    "Вандализираха" - Що за тАпа дума?

    20:39 06.03.2026

  • 3 1488

    8 25 Отговор
    българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    Коментиран от #8, #26

    20:39 06.03.2026

  • 4 Назарян Вашият председател

    14 0 Отговор
    Това са комплексирани шикиджии 👌🏻

    20:40 06.03.2026

  • 5 ИСТОРИК

    14 3 Отговор
    А тез цър вули и идея си нямат , какъв голям геврек ще ядат ако влязат в ЕС . .Ако са тарикати ще се снишават !!

    20:40 06.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Това ли е "острото" реагиране? Райков се опитва да умори македоните от смях.

    20:41 06.03.2026

  • 7 Факт

    18 4 Отговор
    Македония на македонците.
    Тракия на тракийците.
    Шопско на шопите.
    Родопа на родопчаните.
    Добруджа на добруджанците.
    .......
    А всички тия са си българи в български области.

    Коментиран от #17, #28

    20:43 06.03.2026

  • 8 Факт

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    А turkey на английски значи пуяк.

    20:44 06.03.2026

  • 9 Ндцукф

    4 0 Отговор
    Кво пише, не мога да го разчета 🤣🤣

    20:46 06.03.2026

  • 10 Любо

    1 3 Отговор
    Коце Циганина веднага да замине за Битоля!!

    20:46 06.03.2026

  • 11 Провокации по селски

    8 0 Отговор
    Нека макетата да говорят и правят каквото си искат.Европа знае кой колко струва.България трябва да следи за разследването и нищо повече.Престъпниците осъдени и.

    20:48 06.03.2026

  • 12 маке

    4 2 Отговор
    когато бг понапълни затворите с политици от мутро-комунистическя преход,ще ви уважаваме!

    20:48 06.03.2026

  • 13 ДРТ ПРЧ

    7 2 Отговор
    МАКЕДОНИЯ НА ЧЕ-ИДЖИИТЕ

    20:49 06.03.2026

  • 14 .....

    6 0 Отговор
    Абе нали Александър Македонски бил от рсм, ще ходите ли в персия🤣🤣🤣

    20:49 06.03.2026

  • 15 ДРТ ПРЧ

    3 1 Отговор
    АКО НЯКОЙ НЕ РАЗБИРА, ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ РАЯ НАЗАРЯН

    20:50 06.03.2026

  • 16 Къв ЕС

    3 0 Отговор
    На един мач осъдиха футболен фен затова, че се извика "Германия на германците".

    20:53 06.03.2026

  • 17 Деление

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    И после 500 години робство

    Коментиран от #21

    20:55 06.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Крива паланка

    0 1 Отговор
    Клуб в чужда държава

    Коментиран от #30

    21:01 06.03.2026

  • 21 Ааа

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Деление":

    Голямо съвпадение... избори идват ... за балканска тарикатска постъпка става май. Честито за рибите.

    21:04 06.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мицко

    6 0 Отговор
    Сръбски мекерета

    21:10 06.03.2026

  • 24 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 1 Отговор
    Порочният лозунг "Македония на Македонците" измислен от коварния английски политик Гладстон и възприет от "ДАСКАЛСКОТО" ВМОРО съсипа Българската идея за Македония и е в основата на всичките беди. Тъпият лозунг "Македония на Македонците", довежда до неописуеми страдания и днешната антична шизофрения.

    21:11 06.03.2026

  • 25 Македонка

    1 0 Отговор
    Знаеш ли, че като се изкъпе един македонец се получава, чист българин?

    21:13 06.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Македонка

    3 0 Отговор
    Па ща си ти?

    "Па шта си ти?". На български означава "Какъв си ти?". Вазов написва
    това стихотворение през 1913г. след като сръбският престолонаследник Александър І
    удря плесница на едно момиченце в Македония, което на наглия му въпрос
    отговаря, че е българче.

    През 1934 г. в Марсилия крал Александър І е ликвидиран от Владо
    Черноземски.


    Па шта си ти?

    "Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
    във твоя дом безочлив чужденец.
    "Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
    душата ти некакен пришълец;

    "Па шта си ти?" - туй питане навред -
    при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга
    о, бъларино, сърбин ти полага
    и чака с начумерен лик ответ.

    Но ти пази се, прав ответ не давай.
    Кажи се португалец кюрд, сириец,
    лапонец, негър, циганин, индиец -
    но българин се само не признавай.

    Че тоз грях смъртен прошка там не знай:
    влече позор, побой затвор, изгнанье -
    невидени при прежните тирани.
    Скрий, че си българин в най-българския край;

    че си потомък Самуилов, на Атонский
    Паисий внук; скрий на коя си майка син,
    на кой язик пей мътний Вардар, синий Дрин,
    и езерата и горите македонски!

    Не споменувай Лозеград,
    Люлебургас, ни Булаир ужасни:
    ти би разбудил подозрения опасни,
    че на героите техни може да си брат.

    Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
    дъбрава, езеро, река, рид, планина
    ще викат с глас през всички времена:
    "Тук българи са, българи от памтивека!"

    Коментиран от #31

    21:14 06.03.2026

  • 28 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    ВЕСТНИК “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО” №78 от 04.12.1933г.

    “ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”

    В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недоп

    21:15 06.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ....

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Град Крива паланка":

    Посръбчени корумпирани марионетки 🤣🤣

    21:19 06.03.2026

  • 31 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Македонка":

    Всичко на тая земя се плащало🤣🤣

    21:22 06.03.2026

  • 32 Познати патриоте

    1 0 Отговор
    Това си е като, България на българите.

    21:25 06.03.2026

  • 33 Македонка

    2 0 Отговор
    Представителят на България, от трибуната на ООН:
    -Може ли да започна отдалече?
    -Може, само че кратко.
    -Когато българския цар Самуил, с цялата си войска се върна в Охрид, след битка с византийците, през 1004г. край Скопие, ние си свалихме дрехите и се хвърлихме в езерото, за да отмием натрупалия се прах от дългите походи. Когато излязохме от водата, видяхме че македонците са ни свили всички дрехи.
    Скача представителят на Македония:
    -Протестирам! Нас тогава изобщо ни е нямало там.
    Българския представител:
    -Благодаря, ето това исках да докажа.

    21:27 06.03.2026

  • 34 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Българският клуб в Марципания ли е??? В Марципания!!!! Тогава Марципаните могат да драскат квото си искат, където си искат и когато си поискат! Всички онези, които се самоопределят като българи и са с българско самосъзнание, са Добре дошли в Бг!

    21:28 06.03.2026

  • 35 Македонка

    2 0 Отговор
    Райко Жинзинов, още през 19 век:
    ...Македония, чудна страна,
    нема да бидит гърчка она!
    Шума и гора, и планина,
    Самий камен на тая страна,
    Птица и риба в Вардар река,
    Живо, мъртво на свои крака
    Ке станат и ке дават ответ
    На цела Европа, на цел свет:
    Я българка сум, българин сум я,
    Българе живеят в тая страна!

    Рупай Гошо!

    21:29 06.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ванчо

    0 0 Отговор
    Това са думи на Иван Михайлов, чието име носи и клуба. Македония на македонците, но едва ли невежите драскачи го знаят. Като разбира се към момента на изричането им, северномакедонци в Македония е нямало! Това е все едно утре да решат, да приватизират “европейци” и да твърдят, че всички други са татаро-марсианци … а те видиш ли са с божествен произход. Колко мъка има по тоя свят боже …

    21:38 06.03.2026

  • 40 Мисира

    0 0 Отговор
    Те са велики като Александър!Нищо че нямат нищо общо с него.Според мен преди 90 година са живяли на Марс!

    21:40 06.03.2026

  • 41 Македонка

    0 0 Отговор
    Перник:
    - Шо ке ручаме?
    - Пиуе със зеуе!
    Пазарджик:
    - Кво ше ядеме?
    - Пилье със зелье!
    Търново:
    - Какво ще ядем?
    - Пиле със зеле!
    Добрич:
    - Ко ши идем?
    - Пили със зели!

    21:41 06.03.2026

