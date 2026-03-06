Плюсове, минуси и цени у нас на употребявано Audi A4 (B9)

Вечното изкушение да притежаваш германски премиум седан на цената на бюджетен модел от масовия пазар винаги е било на дневен ред у нас. Когато портфейлът ограничава избора до около 15 000 евро, погледът на рационалния купувач често се отклонява от новите, но скромни предложения, към света на втората ръка, където Audi A4 (поколение B9) изглежда като истинска находка.

Въпреки че говорим за автомобили на възраст между 8 и 10 години, това конкретно поколение преди фейслифта успява да запази достолепието си. С пробег в диапазона 100 000 – 200 000 км, „четворката“ предлага нещо, което съвременните пластмасови алтернативи често губят с времето – изключителна структурна здравина. На пазара на употребявани екземпляри цените варират в широк диапазон, което позволява намирането на читав екземпляр дори при по-скромен бюджет.

Каросерията е буквално „бронирана“ срещу корозия, а материалите в интериора остават представителни дори след сериозна експлоатация. Окачването също е сред силните страни, подготвено да поеме несгодите на пътя, без да предава фронта преждевременно. Интересен факт е, че голяма част от обявите са за версии със задвижване на четирите колела, което добавя още стойност към покупката.

Под предния капак ситуацията също е по-оптимистична, отколкото беше преди десетилетие. Бензиновите турбо агрегати с обем 1.4 и 2.0 литра вече са излекувани от „детските си болести“ и при правилна грижа уверено достигат границата от 250 000 – 300 000 км.

Разбира се, нищо не е безплатно – при пробег от около 150 000 километра е добре да се следи за нагар в горивната камера и състоянието на веригите (или задвижването на маслената помпа при по-малкия мотор). За почитателите на „вечните“ машини 2.0-литровият дизел остава фаворит по ресурс, макар и с малко по-солена поддръжка.

Големият препъникамък обаче се крие в трансмисията. Тук изборът е предрешен – седемстепенният робот DL382 с два „мокри“ съединителя е стандарт за модела. Макар и технически усъвършенствана, тази кутия остава „ахилесовата пета“ на Audi A4. Двумасовият маховик и лагерите понякога предават богу дух още преди заветните 100 000 км, а ремонтът на съединителите може да разтърси сериозно семейния бюджет.

В крайна сметка, покупката на подобен автомобил е танц между престижа и прагматизма. Получавате лукс, който не гние, и двигател, който ще ви служи вярно години наред, но винаги трябва да имате „фонд за спешни случаи“, готов за капризите на автоматизираната трансмисия. А какви екземпляри от модела се продават у нас, можете да видите ТУК.