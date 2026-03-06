Новини
Възстановяването на енергийните доставки ще отнеме месеци

6 Март, 2026 20:33 601 9

Поне такава е картината за Катар

Възстановяването на енергийните доставки ще отнеме месеци - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на веригата за енергийни доставки може да отнеме седмици или дори месеци на Катар, след като въздушни удари прекъснаха производството на втечнен природен газ (ВПГ) и свързани с него продукти, според Саад бин Шарида Ал Кааби, държавен министър на енергетиката на Катар и главен изпълнителен директор на Qatar Energy.

Военните ни информираха за заплаха за офшорните съоръжения. Поради това ограничихме операциите, като проявихме максимална предпазливост“, каза той в интервю за Financial Times.

Компанията уведоми клиентите си за форсмажорно събитие поради спирането на производството на ВПГ. Производството няма да се възобнови, докато военните не обявят пълно прекратяване на военните действия, отбеляза Ал Кааби. Qatar Energy преди това обяви спирането на производството на ВПГ и свързани с него продукти „поради военната атака срещу оперативните ѝ съоръжения в индустриалните градове Рас Лафан и Месаид в Катар“.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 години

    5 0 Отговор
    и то след като свърши еврейската свинщина

    20:35 06.03.2026

  • 2 Русенец

    6 1 Отговор
    На бомбеният Катар ще му отнеме месеци да си оправи доставките на газ, а при нас отнема две години да ремонтират дупките на Дунав мост.
    Къде отиваш, може би?

    20:36 06.03.2026

  • 3 Да,бе

    6 1 Отговор
    Следващата зима се очертава интересна за изпозападнала Европа...Да се учат от Украйна как се живее на тъмно и студено,но поне с къпането няма да имат проблем просто ще се върнат към традициите си.

    Коментиран от #4

    20:41 06.03.2026

  • 4 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Страните-лидери в ЕС ще са толкова фалирали, че България пак ще изпъкне на челни места по ред показатели.

    Коментиран от #6, #7

    20:50 06.03.2026

  • 5 Стенли

    2 1 Отговор
    Мда задава се зверска инфлация но Урсула Кая и компания си мълчат като,,,, каквито са си защо не осъдят агресия срещу суверенна държава ех тези двойни стандарти

    20:54 06.03.2026

  • 7 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Те всички страни са фалирали или ще фалирват.

    Само вие и московия сте цъфнали та вързали и ядете ли ядете ъшкиите с черпака.
    Как е сухото полско мляко което го купувате за "прясно" а? А поганските краставици как са?
    Пасват ли ви на дирниците а?
    Петрохански омопедофили пропаднали.
    ХАХАХА!

    21:06 06.03.2026

  • 8 ВВП

    0 0 Отговор
    Ще го преживея някакси хахахаха

    21:08 06.03.2026

  • 9 Аятолах в хамак

    1 0 Отговор
    Пак ще ви шамаросаме и тогава с години няма да се оправите

    21:11 06.03.2026