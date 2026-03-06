Възстановяването на енергийните доставки ще отнеме месеци

Възстановяването на веригата за енергийни доставки може да отнеме седмици или дори месеци на Катар, след като въздушни удари прекъснаха производството на втечнен природен газ (ВПГ) и свързани с него продукти, според Саад бин Шарида Ал Кааби, държавен министър на енергетиката на Катар и главен изпълнителен директор на Qatar Energy.
„Военните ни информираха за заплаха за офшорните съоръжения. Поради това ограничихме операциите, като проявихме максимална предпазливост“, каза той в интервю за Financial Times.
Компанията уведоми клиентите си за форсмажорно събитие поради спирането на производството на ВПГ. Производството няма да се възобнови, докато военните не обявят пълно прекратяване на военните действия, отбеляза Ал Кааби. Qatar Energy преди това обяви спирането на производството на ВПГ и свързани с него продукти „поради военната атака срещу оперативните ѝ съоръжения в индустриалните градове Рас Лафан и Месаид в Катар“.
20:35 06.03.2026
20:36 06.03.2026
20:41 06.03.2026
До коментар #3 от "Да,бе":Страните-лидери в ЕС ще са толкова фалирали, че България пак ще изпъкне на челни места по ред показатели.
20:50 06.03.2026
20:54 06.03.2026
21:06 06.03.2026
21:08 06.03.2026
21:11 06.03.2026