Правителството планира евакуационен полет от Рияд за блокираните българи в Катар, Кувейт и Бахрейн

7 Март, 2026 14:06 429 17

Той се очаква да бъде осъществен на 10 или 11 март 2026г. и да бъде безплатен за нашите сънародници.

Правителството планира евакуационен полет от Рияд за блокираните българи в Катар, Кувейт и Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството планира евакуационен полет от Рияд (Саудитска Арабия) за блокираните българи в Катар, Кувейт и Бахрейн. Това съобщиха за TravelNews от външно министерство. Той се очаква да бъде осъществен на 10 или 11 март 2026г. и да бъде безплатен за нашите сънародници. От ведомството уведомяват всички българи да се придвижат по суша с автобусен или автомобилен транспорт до Рияд.
В тясна координация с посолството на Република Турция в Доха и със съдействието на Н.Пр. посланик Мустафа Гьоксу се открива възможност за транспортиране от Доха до Рияд с автобусна компания към турското посолство, съобщиха от българското посолство в Катар. Възможността за отпътуване е следната: на 9 март, понеделник, с автобуси, отпътуващи от Доха в 11:00 ч. и съответно в 14:00 ч. с приблизителна квота за България в тях от 33 пътници
Договорени са облекчени условия, които не изискват заплащане на пътуването. От желаещите се изисква до 20:00 ч. днес, 7 март, да декларират готовността си и да предоставят на платформата WatsApp на телефони +97455801497 и +97451119932трите имена на латиница, номер на паспорта и снимка на визата за Саудитска Арабия.
Принципът за записване е последователен и след изчерпване на местата ще обявят запълването на списъка. Горното е свързано и с подготовката на българския полет от Рияд, за който допълнително ще бъдат уведомени пътниците. За тези, които останат извън списъка, посолството работи за предоставяне на възможност на надеждно платено транспортиране.


Саудитска Арабия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БоюЦиганина

    9 0 Отговор
    Стига вече сте трошили държавна пара. Шиши се прибра сам с Фалкона.

    Коментиран от #3

    14:08 07.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МВнР

    4 0 Отговор
    За кожата на еднопрасе.

    14:14 07.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сливенски слива

    3 0 Отговор
    Ще прибират колежките гастрольорки

    14:16 07.03.2026

  • 9 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Важното е , че си прибрахме навреме НАЦИОНАЛНОТО НИ БОГАТСТВО...Благо ДЖИЗЪСА ...Амин 👏👏👏🙏📿✈️

    14:22 07.03.2026

  • 10 Мара Атанасова

    3 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ.💋😰💋

    14:23 07.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ние Плащаме

    3 0 Отговор
    На инфлуенсари джукеси и силиконеси да се возят безплатно

    14:26 07.03.2026

  • 13 Мара Атанасова

    3 0 Отговор
    Ама ще му направя лаънянгердан😀

    14:26 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ауууу

    1 0 Отговор
    Пълен самолет с кавалджийки👍

    14:35 07.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.