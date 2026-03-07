Правителството планира евакуационен полет от Рияд за блокираните българи в Катар, Кувейт и Бахрейн

Правителството планира евакуационен полет от Рияд (Саудитска Арабия) за блокираните българи в Катар, Кувейт и Бахрейн. Това съобщиха за TravelNews от външно министерство. Той се очаква да бъде осъществен на 10 или 11 март 2026г. и да бъде безплатен за нашите сънародници. От ведомството уведомяват всички българи да се придвижат по суша с автобусен или автомобилен транспорт до Рияд.
В тясна координация с посолството на Република Турция в Доха и със съдействието на Н.Пр. посланик Мустафа Гьоксу се открива възможност за транспортиране от Доха до Рияд с автобусна компания към турското посолство, съобщиха от българското посолство в Катар. Възможността за отпътуване е следната: на 9 март, понеделник, с автобуси, отпътуващи от Доха в 11:00 ч. и съответно в 14:00 ч. с приблизителна квота за България в тях от 33 пътници
Договорени са облекчени условия, които не изискват заплащане на пътуването. От желаещите се изисква до 20:00 ч. днес, 7 март, да декларират готовността си и да предоставят на платформата WatsApp на телефони +97455801497 и +97451119932трите имена на латиница, номер на паспорта и снимка на визата за Саудитска Арабия.
Принципът за записване е последователен и след изчерпване на местата ще обявят запълването на списъка. Горното е свързано и с подготовката на българския полет от Рияд, за който допълнително ще бъдат уведомени пътниците. За тези, които останат извън списъка, посолството работи за предоставяне на възможност на надеждно платено транспортиране.
7 Март, 2026 14:06 429 17
