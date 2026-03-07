Светлана Янчева и Антъни Пенев закриват турнето на филма и книгата посветени на Димитър Еленов

След три месеца на пътуване, срещи и споделени емоции в различни кътчета на страната, турнето на проекта „Свободен, по-свободен, Димитър“ с режисьор Розита Еленова, достига своя тържествен финал. Заключителната среща с публиката ще се състои на 12 март в град Куклен, Пловдивска област – място, което символично събира в себе си духа на малките български общности, където културата остава жива чрез личната среща между артисти и публика.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на процедурата „Представяне пред българската публика на съвременни български продукции“.

Основната мисия на това национално турне е да направи културата достъпна, да я изведе извън границите на големите градове и да я върне там, където традиционно е живяла – в читалищата, тези уникални духовни пространства на българската културна памет. Именно читалищата са били сърцето на просветителството и общностния живот, а за Димитър Еленов - вдъхновителят на този проект, те са били особено важни – като места, където духът на свободната мисъл и творческата енергия може да се съхрани и предава.

В рамките на всяка среща публиката има възможност да преживее многопластово културно събитие. Програмата включва прожекция на документалния филм „Свободен, по-свободен, Димитър“, създаден в копродукция с БНТ, който разказва за живота, творчеството и свободния дух на Димитър Еленов – актьор, режисьор, педагог и съвременен будител.

След филма актьори от екипа представят откъси от книгата със спомени, което превръща документалния разказ в живо театрално преживяване. Финалът на всяка среща е посветен на личния разговор – в неформална атмосфера, на чаша вино, зрителите могат да общуват с артистите, да задават въпроси и да споделят свои спомени и размисли.

Точно тази жива среща между хората е сърцевината на проекта. В свят, в който все по-често общуваме чрез екрани, подобни събития ни връщат към най-важното – погледа очи в очи, разговора, паметта и споделеното преживяване на изкуството.

Финалът на турнето в Куклен обещава да бъде вълнуващ. В събитието ще участват голямата българска актриса Светлана Янчева, една от емблематичните фигури на българския театър и кино, както и младият актьор Антъни Пенев, който вече привлича вниманието на публиката с участието си в най-новия телевизионен сериал на bTV „Вяра, Надежда и Любов“, където зрителите го следят с интерес в ролята на младия лекар.

Срещата между опита и младостта, между паметта и новото поколение артисти, превръща този финал не просто в последно събитие от турнето, а в празник на българския театър, кино и духовност.