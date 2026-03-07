Новини
Марин Петков блести отново за Ал Таавун

7 Март, 2026 13:44 466 0

Негов мощен изстрел доведе до куриозен автогол

Марин Петков блести отново за Ал Таавун - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ал Таавун надделя с 3:2 над Ал Фатех в оспорван сблъсък от 25-ия кръг на Саудитската професионална лига.

Българският национал Марин Петков изигра ключова роля за триумфа на своя отбор, демонстрирайки отлична форма и решителност на терена. Петков започна срещата като титуляр и остана в игра до 70-ата минута, като през това време бе сред най-активните футболисти на домакините. В 59-ата минута именно негов мощен изстрел доведе до куриозен автогол – топката се отби в гредата, след което рикошира в стража на гостите Пачеко и се озова в мрежата на Ал Фатех. Така бившият ас на Левски отново доказа класата си и се превърна в един от героите на вечерта.

Останалите попадения за Ал Таавун реализира Роджър Мартинес, който също се отличи с прецизни действия в атака.

За гостите от Ал Фатех точни бяха Джеферсон и Ал Масуд, но усилията им не бяха достатъчни, за да измъкнат нещо повече от срещата.

След този успех Ал Таавун затвърди позицията си в челната петица на класирането, като вече разполага с 44 точки и продължава да преследва амбициозните си цели в шампионата. Ал Фатех, от своя страна, остава на десетото място с 28 пункта.


