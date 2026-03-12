САЩ в иранската война: липса на решителни действия и ескалация на външната и вътрешна критика

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темпото на военните операции в Близкия изток продължава да ескалира, като продължават ракетните обстрели, единият от които продължи три часа вчера, на фона на взаимни удари между враждуващите страни и опасения от по-широк конфликт в региона.

Продължаването на иранските удари изглежда е послание, отразяващо посоката на новата политика на Иран, докато бомбардировачната кампания между САЩ и Израел изглежда няма ясен край, след като първоначалното въздействие на удара отшумя.

Ясно е, че Тел Авив залага на усилията си да запази американската подкрепа с надеждата да наложи нова реалност в региона на Близкия изток, тъй като това, от което Израел се страхува най-много, е оттеглянето на Съединените щати от битката, особено след като Тел Авив разчита до голяма степен на тази американска подкрепа при осъществяването на по-големия си проект, основан на прекрояване на баланса на силите в целия регион, а не само на насочване към Иран.

Докато американското затруднено положение изглежда ясно при липсата на решителна позиция и ескалацията на международните и регионални критики, което поставя администрацията на Тръмп под силен натиск, Вашингтон се оказва изправен пред сложно уравнение - между желанието си да продължи да подкрепя Израел и продължаващите заплахи на Тръмп за ескалация на операциите на „епичния гняв“ в Иран, от една страна, и международния натиск и дори нарастващата опозиция в Съединените щати, призоваващи за овладяване на ескалацията и обвиняващи човека в Белия дом, че няма стратегия за излизане от Ислямската република, от друга страна, в допълнение към военните сметки и политическите призиви, които поставят Тръмп пред труден избор как да сложи край на война, която не е американска война от самото начало и без да се основава на международно право.

В този контекст, сенаторът демократ Марк Кели заяви, че администрацията на САЩ няма ясна стратегия за излизане от Иран, отбелязвайки, че войната не изглежда да свършва скоро, предвид противоречивите изявления между президента Доналд Тръмп и неговия министър на отбраната Пийт Хегсет относно напредъка на военните операции.

Кели каза пред репортери в Капитолия, че липсата на стратегическа цел, времева рамка и предварително установени планове показва, че администрацията няма стратегия за излизане от Иран, което повдига въпроси относно бъдещето на участието на САЩ в този продължителен конфликт, който започва да се отразява на икономическата и политическата стабилност.



• Съветници го натискат да приложи стратегия за излизане от Иран

Междувременно, The Wall Street Journal съобщи, че съветниците на американския президент го призовават лично да намери стратегия за излизане от Иран, опасявайки се от бурна политическа реакция в резултат на цените на петрола, надвишаващи 100 долара за барел.

Докато Тръмп настоява, че военната операция „Епичен гняв“ е постигнала целите си и ще приключи много скоро, информирани служители се опасяват, че подкрепата от консервативната му база ще намалее с продължаването на войната.

Докладите сочат, че според социологически проучвания на Тръмп повечето американци са против войната, което увеличава опасенията на републиканците относно междинните избори.

Докато говорителката на Белия дом Каролайн Ливит твърди за успеха на „Операция Ярост“, Стивън Мур, външен икономически съветник на Тръмп, твърди, че покачващите се цени на газа и петрола представляват реални предизвикателства, които налагат план за изтегляне.



• Пречки пред разработването на стратегия за излизане от Иран

Една от основните пречки е продължаващото насочване на атаки от страна на Техеран към държави в региона, съчетано с желанието на Израел да продължи да атакува ирански цели, което прави прилагането на стратегия за излизане от Иран сложно.

Тръмп изрази разочарованието си от избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран, намеквайки за възможността да подкрепи убийството му, ако не се съобрази с американските искания, което отдалечава конфликта от бърз край.

Към днешна дата Съединените щати са бомбардирали хиляди ирански цели, за да унищожат ядрените и ракетните им програми, докато Техеран отвърна на ударите, като насочи атаки към американски бази, международни летища и петролни рафинерии.

CENTCOM съобщи, че седем американски военнослужещи са били убити от началото на боевете на 28 февруари, докато над 36 000 американци са се завърнали от региона, което увеличава обществения натиск за прекратяване на конфликта и постигане на задоволителна победа, която да проправи пътя за изтегляне на САЩ.

• Икономически мерки и тяхното въздействие върху стратегията за излизане от Иран



Тръмп обяви намерението на Съединените щати да отменят петролните санкции срещу някои страни и да осигурят застраховка срещу рискове за петролните танкери, за да намалят цените, докато ВМС на САЩ и техните съюзници ще продължат да ескортират танкери през Ормузкия проток, „когато е необходимо“.

С тези ходове екипът на Тръмп има за цел да облекчи икономическия натиск върху американските потребители, докато се разработва всеобхватна стратегия за излизане от Иран, която да гарантира траен мир.

В свързан контекст, все още текат разследвания относно атаката с ракета „Томахоук“, при която загинаха 175 души в училище в Иран. Тръмп потвърди готовността си да приеме резултатите от разследването за определяне на отговорността, на фона на съобщения, предполагащи, че американските сили са отговорни за инцидента. Това добавя правни и морални усложнения, които могат да повлияят на скоростта на постигане на международно приемлива стратегия за изтегляне от Иран.