Богомил Манчев пред ФАКТИ: Европа разбра, че ни трябва ядрена енергия

Засега светът се стреми към това да намери източник, който в единица обем може да има много енергия. Едно от нещата с много енергия в единица обем е уранът, също плутон и торий, който е много важен за бъдещето на ядрената енергетика. Това заяви в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова председателят на Българския атомен форум инж. Богомил Манчев.
"Преди два дни в Париж нашите лидери разбраха, че е хубаво когато в Европа няма достатъчно въглища, газ и нефт, да имаме ядрена енергетика от най-съвременен тип", каза той и обясни, че неглижирането до момента на ядрената енергия от ЕС е превърнало Европа в трета страна след САЩ и Китай.
Целият разговор гледайте във видеото:
1 чакай бе
16:11 12.03.2026
2 честен ционист
16:15 12.03.2026
3 хаха
Само едно гугъл търсене ти трябва и ти лъсва измамния дирник ...пък тръгнал да дудне по "медиите".
ХАХАХА
Типичен нагъл и корумпиран байганьовец.
16:19 12.03.2026
4 Зейфод Бийблброкс
16:20 12.03.2026
5 Питанка
16:21 12.03.2026
6 Никой не казва
16:33 12.03.2026
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #14, #15
16:36 12.03.2026
8 604
16:37 12.03.2026
9 Имаме
Коментиран от #10
16:49 12.03.2026
10 Тома
До коментар #9 от "Имаме":А бати Бойко тиквата каза че Белене е един гьол
16:53 12.03.2026
11 Скоро
16:57 12.03.2026
12 смешник
Коментиран от #17
17:06 12.03.2026
13 Козируващите
Кой е отговорен за щетите?
17:06 12.03.2026
15 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Кой те бръсне теб за слива?
17:15 12.03.2026
16 Намерихте питомното
Платените предатели зачеркнаха атомната ни енергетика.
Корумпираните я окрадоха.
Глупаците сега повтарят на Бай Тошо приказките.
17:15 12.03.2026
17 Глупак
До коментар #12 от "смешник":Само руските реактори са ковани и вечни
Всички други са заварчик
Тъп си на 110%
17:17 12.03.2026
18 Хазартен тип
17:17 12.03.2026
19 Резултат ат 36 годишен преход
17:19 12.03.2026