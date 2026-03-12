Новини
Богомил Манчев пред ФАКТИ: Европа разбра, че ни трябва ядрена енергия

12 Март, 2026

Неглижирането до момента на ядрената енергия от ЕС е превърнало Европа в трета страна

Богомил Манчев пред ФАКТИ: Европа разбра, че ни трябва ядрена енергия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Засега светът се стреми към това да намери източник, който в единица обем може да има много енергия. Едно от нещата с много енергия в единица обем е уранът, също плутон и торий, който е много важен за бъдещето на ядрената енергетика. Това заяви в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова председателят на Българския атомен форум инж. Богомил Манчев.

"Преди два дни в Париж нашите лидери разбраха, че е хубаво когато в Европа няма достатъчно въглища, газ и нефт, да имаме ядрена енергетика от най-съвременен тип", каза той и обясни, че неглижирането до момента на ядрената енергия от ЕС е превърнало Европа в трета страна след САЩ и Китай.

Целият разговор гледайте във видеото:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 чакай бе

    11 2 Отговор
    какво стана със зелената енергия на бъдещето, кви са тия ядрени глупости. Даже до колкто си спомням се чудехте как да се отървете напълно от реакторите и да заменим цялата земна площ с панели. Ех тез палачинки как се обръщат

    16:11 12.03.2026

  • 2 честен ционист

    6 2 Отговор
    Трябва за дата цантровете на Skynet. Ганчо може да кара и на газени лампи.

    16:15 12.03.2026

  • 3 хаха

    8 3 Отговор
    Вас пък кой ви е спирал бе корумпиран измамен капут???

    Само едно гугъл търсене ти трябва и ти лъсва измамния дирник ...пък тръгнал да дудне по "медиите".
    ХАХАХА
    Типичен нагъл и корумпиран байганьовец.

    16:19 12.03.2026

  • 4 Зейфод Бийблброкс

    8 1 Отговор
    Сетила се Мара, да се...

    16:20 12.03.2026

  • 5 Питанка

    10 1 Отговор
    Много важен е въпроса, от къде в България ще се вземат ядрени физици и инженери и всякакви други инженери и техници, необходими за развитието на тоя бизнес, че за там актьори, музиканти, танцувачи и рисувачи, психолози и всичколози не трябват

    16:21 12.03.2026

  • 6 Никой не казва

    5 1 Отговор
    Западният АТОМ е по демократичен и безопасен от източният...

    16:33 12.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    От този ме е гнус, за това няма да го коментирам.

    Коментиран от #14, #15

    16:36 12.03.2026

  • 8 604

    1 0 Отговор
    Спрете да лансирате идиоути и неразумни уороуди!

    16:37 12.03.2026

  • 9 Имаме

    4 1 Отговор
    площадкатацв Белене,имаме реакторите,какво чакаме????? Поредния платен от запад крреттен да опропасти проекта и да ни набута с 40 милиарда долара?

    Коментиран от #10

    16:49 12.03.2026

  • 10 Тома

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Имаме":

    А бати Бойко тиквата каза че Белене е един гьол

    16:53 12.03.2026

  • 11 Скоро

    1 0 Отговор
    Няма да има Европа идват граждански войни сблъсъци с полиция и армия грабене на магазини и заводи ин шаала ционистите ще капитулират.

    16:57 12.03.2026

  • 12 смешник

    0 1 Отговор
    Вероятно и просия ти трябва за го строи ,иначе няма да е ядрено!

    Коментиран от #17

    17:06 12.03.2026

  • 13 Козируващите

    0 0 Отговор
    Нема ли преговарящите с Ес които договориха затварянето на енергоблоковете/ техните имена са известни/ да излязат пред медиите и народа ни с обяснения или извинения? Демократично би било и... по правилата.
    Кой е отговорен за щетите?

    17:06 12.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Кой те бръсне теб за слива?

    17:15 12.03.2026

  • 16 Намерихте питомното

    2 0 Отговор
    Бай Тошо го беше разбрал и действаше.
    Платените предатели зачеркнаха атомната ни енергетика.
    Корумпираните я окрадоха.
    Глупаците сега повтарят на Бай Тошо приказките.

    17:15 12.03.2026

  • 17 Глупак

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "смешник":

    Само руските реактори са ковани и вечни
    Всички други са заварчик
    Тъп си на 110%

    17:17 12.03.2026

  • 18 Хазартен тип

    0 0 Отговор
    Къде е делаверата, ще залагаме ли ?!

    17:17 12.03.2026

  • 19 Резултат ат 36 годишен преход

    1 0 Отговор
    Демокрацията ликвидира нацията

    17:19 12.03.2026