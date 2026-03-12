Богомил Манчев пред ФАКТИ: Европа разбра, че ни трябва ядрена енергия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Засега светът се стреми към това да намери източник, който в единица обем може да има много енергия. Едно от нещата с много енергия в единица обем е уранът, също плутон и торий, който е много важен за бъдещето на ядрената енергетика. Това заяви в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова председателят на Българския атомен форум инж. Богомил Манчев.

"Преди два дни в Париж нашите лидери разбраха, че е хубаво когато в Европа няма достатъчно въглища, газ и нефт, да имаме ядрена енергетика от най-съвременен тип", каза той и обясни, че неглижирането до момента на ядрената енергия от ЕС е превърнало Европа в трета страна след САЩ и Китай.

Целият разговор гледайте във видеото: