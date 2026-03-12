Георги Тодоров пред ФАКТИ: „Стената на плача“ е просто едно инженерно съоръжение ВИДЕО

Новини
12 Март, 2026 15:05 1 152 6

Тоест нищо свято няма в тази стена, в най-добрия случай е археологическа находка, а в най-лошия е идолопоклонничество - да се кланяш на камъните, които нямат нищо общо с Бога

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Времената, в които живеем стават все по-богословски, т.е. богословието ще става все по-актуално. Истината обаче, при конфликта в Израел е, че тя няма нищо общо с това, в което вярват хората или какво правят. „Стената на плача“ е инженерно съоръжение и то построено от един неевреин Ирод – Велики, когото всички евреи са мразели и дори след смъртта му са разбили ковчега му на парчета. Тоест нищо свято няма в тази стена, в най-добрия случай е археологическа находка, а в най-лошия е идолопоклонничество - да се кланяш на камъните, които нямат нищо общо с Бога. Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова богословът Георги Тодоров.

Чрез институциите на войната се покриват психологическите и юридически противоречия около разрушаването на храма и 1% въртят на пръст си останалите. Както се казва „опашката върти кучето, а не обратното“. Това в момента е събитието и то придобива историческа легитимност, обясни Тодоров.

Ако погледнем новата история, Израел, която е една малка държава, заобиколена от доста големи арабски държави с голямо население, не можеше да направи нищо преди 30 години, но постепенно се разчистиха всички жилави опоненти, като Кадафи, Садам, Асад и остана само Иран. В логиката на това, тази война е с оглед разчистване на терена.

Каква каза още георги Тодоров вижте във ВИДЕОТО


  • 1 Сталин

    18 0 Отговор
    Всички президенти на САЩ ходят да целуват стената да се закълнат ,интересите на евреите на първо място,а за гоuте каквото остане,Тиквата също ходи на стената и Гоце също ходи на стената

    15:13 12.03.2026

  • 2 Сталин

    3 9 Отговор
    Всички президенти на запад които са шабесгои трябва да целуват стената,и да се закълнат че ще работят за ционизма,Пvткин също ходи

    15:16 12.03.2026

  • 3 И аз бях там

    10 2 Отговор
    На три бири. Никой да не цалува стената на по-ниско от един метър! Предупредени сте, да няма после, ама то...

    15:24 12.03.2026

  • 4 Стената на плача на пенсионерите

    5 0 Отговор
    гладни е просто едно инженерно чекмеджено съоръжение на гроб и тиквите

    15:30 12.03.2026

  • 5 Фактите

    0 0 Отговор
    Фактите са: агресии, бомби, ционизъм и държавен тероризъм - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    15:47 12.03.2026

  • 6 Точно така е

    0 0 Отговор
    Стената на плача е просто да ди блъскаш кратуната в камъните !!

    15:47 12.03.2026