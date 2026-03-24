Русия легализира крадени автомобили? В Германия се тревожат

Властите в Русия искат да легализират автомобили, откраднати в страните от ЕС. В Германия се опасяват, че това може рязко да увеличи броя на кражбите. Колко голяма е опасността?

Министерството на вътрешните работи на Русия предложи в страната да се легализират автомобили, които са обявени за международно издирване "по инициатива на неприятелски страни". Към тях руските власти причисляват всички 27 страни от Европейския съюз, както и Швейцария, Норвегия, САЩ, Канада, Япония, Южна Корея и Австралия.

Съответният законопроект беше внесен в Държавната дума още в началото на февруари. През март темата достигна и до германските медии. "Законът на Путин може да увеличи кражбите на автомобили в Европа", написа вестник "Билд". А "Мюнхнер Меркур" излезе със заглавие: "Русия иска да легализира откраднатите в ЕС автомобили".

В момента руските закони забраняват регистрирането в страната на автомобили, ако те са обявени за международно издирване. Сега обаче властите предлагат тази забрана да отпадне и дават пример с Германия. Според данни на вътрешното министерство, към януари 2026 година на територията на Русия са се намирали 123 автомобила, обявени от Берлин за издирване. Властите в Германия не са предоставили информация за причината за издирването и не отговарят на запитванията на Москва, твърдят от вътрешното министерство на Русия.

Друга цел на новия закон е легализирането на автомобили, обявени за издирване от Украйна. По всяка вероятност става дума за автомобили, конфискувани на окупираните територии.

Наистина няма обмен на данни с Русия

Федералната криминална служба, която разследва кражби на автомобили, потвърди пред ДВ, че няма обмен на информация с Русия по такива случаи. Много или малко са 123 откраднати автомобила? На този въпрос от там не пожелаха да отговорят, но ни представиха своята статистика.

Според нея през 2024 в Германия са откраднати 30 373 превозни средства. Едва 8858 случая, т.е. 29,2%, са разкрити успешно. От ведомството отказаха да дадат прогноза дали новият руски закон може да доведе до увеличаване на броя на кражбите на автомобили в Германия.

Полицейският синдикат на Берлин също потвърди, че към днешна дата не се осъществява обмен на информация с властите на Руската федерация. "Доколкото ни е известно, в миналото е имало случаи, когато ведомствата на Русия са се свързвали с нас и издирваните автомобили са били иззети там", каза пред ДВ представителят на профсъюза Бенямин Йендро. "Но може да си представим, че в момента едва ли някой чиновник от Германия би отишъл в Русия, за да си вземе открадната кола. Още повече че застрахователните суми често вече са изплатени отдавна към момента на откриването на колата", смята той.

Йендро определя предложението на МВР на Русия като "фатален сигнал" и "насърчаване на престъпността". "Вече от много години при нас нивото на кражбите на автомобили е стабилно високо. Такъв закон ще подкопае още повече усилията на правоохранителните органи в борбата с международните банди, които препродават откраднати автомобили", казва представителят на синдиката на полицейските работници. "От много години насам автомобилите се крадат, превозват се в Източна Европа, където веднага се разглобяват на части, тъй като производителите значително засилиха защитата срещу кражби чрез GPS-тракери, монтирани в колите. Въпреки това остават не малко автомобили, които се крадат почти по "списък за покупки". И те много бързо се озовават в страни, до които вече не можем да стигнем", продължи Йендро.

В Русия твърдят, че германците инсценират кражби

Министерството на вътрешните работи на Русия заявяват, че целта на новия законопроект е "да защити интересите на руснаците", които са купили автомобил, обявен за издирване в международен мащаб. Но някои руски експерти дадоха още едно обяснение за новата мярка: автомобилите, откраднати от Германия и пренесени в Русия, се превозват от самите германци, т.е. става дума за инсценирана кражба. За това заяви пред портала Autonews заместник-председателят на комисията за защита на автомобилистите в Русия Александър Холодов. Той нарече това "измамна схема" за двойна продажба на автомобили: както в Германия, така и в Русия.

"Такава практика вече е имало през 1990-те и началото на 2000-те години. Договорна кражба, при която колата се продава в Германия, пристига в Русия или Литва. А след това, след месец, собственикът заявява, че колата е изчезнала. Там получава и обезщетение от застрахователната компания. Застрахователната компания не идва тук за колата. Теоретично такова нещо може да се случи, но не мисля, че ще бъде масово", предположи Холодов.

В германската асоциация на застрахователните компании опровергаха, че такава измамна схема наистина е разпространена. "Ние не знаем нищо за описаната схема и изхождаме от това, че в преобладаващото мнозинство от случаите кражбите на автомобили са реални кражби, а не инсценировки", заявиха там.