Германия: 512 евро на месец за една студентска стая

512 евро - толкова струва средният наем на студентска стая в Германия в споделено жилище в началото на новия летен семестър. Най-скъпо е в Берлин, Хамбург и Бавария. Цените растат по-бързо от общата инфлация.

Недостигът на жилищна площ и високите наеми си остават огромен проблем за студентите в Германия. В началото на летния семестър, който започва на 1 април, една стая в споделено студентско жилище (т.нар. WG) вече струва средно 512 евро на месец, както показват актуалните данни на института Moses Mendelssohn. В сравнение с миналата година това е ръст от почти четири процента.

В анализа са включени всички онези 89 университетски градове, в които има над 5000 студенти. Още в началото на зимния семестър средното ниво на наемите за студенти за първи път премина границата от 500 евро месечно.

Разходите за жилище нарастват по-бързо от цените

Темповете на поскъпване на студентските жилища малко са отслабнали, но като цяло наемите остават на много високо ниво и нарастват по-бързо от общата инфлация, се посочва в доклада на института. "Когато разходите за жилище трайно нарастват по-бързо от общите разходи за живот, хората с по-малки бюджети носят все по-голяма тежест", казва ръководителят на проекта Щефан Браукман, цитиран от обществения канал АРД.

Анегрет Мюлбайер от сайта WG-Gesucht.de, който е партньор в проучването, уточнява, че най-вече се търсят стаи в споделено жилище, които все още са сравнително евтини. Много от предложенията изчезват буквално за един ден, посочва тя: "За студентите търсенето на жилище се превръща все повече в състезание, в което често успех имат само онези, които реагират бързо и кандидатстват веднага."

Докладът за студентското жилищно настаняване MLP 2025, изготвен в сътрудничество с Института за германската икономика, стигна до подобни заключения през октомври миналата година. "Липсата на жилищна площ се превръща все повече в проблем за привлекателността на Германия като университетски и икономически център", се посочва там.

Особено за чуждестранните студенти предизвикателството е огромно, тъй като те не познават страната, особеностите на пазара и локалните мрежи за обяви, посочва АРД.

Чувствителни разлики между източните и западните провинции

Актуалните данни на института Moses Mendelssohn показват преди всичко регионални различия: докато студентите плащат най-много в Берлин и Хамбург (по 650 евро), както и в Бавария (605 евро), в източните провинции Саксония и Саксония-Анхалт студентите плащат значително по-малко за стая – съответно 372 и 358 евро.

Сред най-големите университетски градове най-скъпа остава баварската метрополия Мюнхен – средно 800 евро месечен наем за студентска квартира. Следват Берлин, Хамбург и Кьолн – с по 620 евро на месец.

На този фон ръководителят на изследването Щефан Браукман призовава за увеличаване на държавната помощ BAföG, която се отпуска на ученици и студенти в Германия. В момента размерът ѝ е 380 евро, припомня обществената АРД.