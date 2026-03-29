Новини
Свят »
Германия »
Германия: 512 евро на месец за една студентска стая

29 Март, 2026 16:57

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц-
  • икономика

Особено за чуждестранните студенти предизвикателството е огромно, тъй като те не познават страната, особеностите на пазара и локалните мрежи за обяви

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

512 евро - толкова струва средният наем на студентска стая в Германия в споделено жилище в началото на новия летен семестър. Най-скъпо е в Берлин, Хамбург и Бавария. Цените растат по-бързо от общата инфлация.

Недостигът на жилищна площ и високите наеми си остават огромен проблем за студентите в Германия. В началото на летния семестър, който започва на 1 април, една стая в споделено студентско жилище (т.нар. WG) вече струва средно 512 евро на месец, както показват актуалните данни на института Moses Mendelssohn. В сравнение с миналата година това е ръст от почти четири процента.

В анализа са включени всички онези 89 университетски градове, в които има над 5000 студенти. Още в началото на зимния семестър средното ниво на наемите за студенти за първи път премина границата от 500 евро месечно.

Разходите за жилище нарастват по-бързо от цените

Темповете на поскъпване на студентските жилища малко са отслабнали, но като цяло наемите остават на много високо ниво и нарастват по-бързо от общата инфлация, се посочва в доклада на института. "Когато разходите за жилище трайно нарастват по-бързо от общите разходи за живот, хората с по-малки бюджети носят все по-голяма тежест", казва ръководителят на проекта Щефан Браукман, цитиран от обществения канал АРД.

Анегрет Мюлбайер от сайта WG-Gesucht.de, който е партньор в проучването, уточнява, че най-вече се търсят стаи в споделено жилище, които все още са сравнително евтини. Много от предложенията изчезват буквално за един ден, посочва тя: "За студентите търсенето на жилище се превръща все повече в състезание, в което често успех имат само онези, които реагират бързо и кандидатстват веднага."

Докладът за студентското жилищно настаняване MLP 2025, изготвен в сътрудничество с Института за германската икономика, стигна до подобни заключения през октомври миналата година. "Липсата на жилищна площ се превръща все повече в проблем за привлекателността на Германия като университетски и икономически център", се посочва там.

Особено за чуждестранните студенти предизвикателството е огромно, тъй като те не познават страната, особеностите на пазара и локалните мрежи за обяви, посочва АРД.

Чувствителни разлики между източните и западните провинции

Актуалните данни на института Moses Mendelssohn показват преди всичко регионални различия: докато студентите плащат най-много в Берлин и Хамбург (по 650 евро), както и в Бавария (605 евро), в източните провинции Саксония и Саксония-Анхалт студентите плащат значително по-малко за стая – съответно 372 и 358 евро.

Сред най-големите университетски градове най-скъпа остава баварската метрополия Мюнхен – средно 800 евро месечен наем за студентска квартира. Следват Берлин, Хамбург и Кьолн – с по 620 евро на месец.

На този фон ръководителят на изследването Щефан Браукман призовава за увеличаване на държавната помощ BAföG, която се отпуска на ученици и студенти в Германия. В момента размерът ѝ е 380 евро, припомня обществената АРД.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 000

    29 3 Отговор
    Не ми пука за германските проблеми!

    17:00 29.03.2026

  • 2 Руснак

    5 18 Отговор
    Малиийй това колко рубли прави?

    Коментиран от #22

    17:05 29.03.2026

  • 3 Чета и се стресирам

    16 2 Отговор
    (В анализа са включени всички онези 89 университетски градове, в които има над 5000 студенти.) Пада се значи средно 54-ма студенти в студентски град ?

    17:09 29.03.2026

  • 4 Санциите

    16 4 Отговор
    действат....но върху нацистите.🥳🥳🥳🥳

    Коментиран от #7, #10

    17:12 29.03.2026

  • 5 СЕЛЯНИН

    9 6 Отговор
    В Лондон една стая е £ 700 - 800 и никой не реве.
    Кой е казал, че висшето образование е евтино ?

    17:13 29.03.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    7 16 Отговор
    В Русия студентските стаи и общежития са без пари ☝️
    Но няма студенти, пратих ги на СВО !!!

    17:16 29.03.2026

  • 7 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Санциите":

    Издуханяк

    Я кажи колко пари са наемите в Софето

    И тогава говори за наемите

    В Германия.

    17:16 29.03.2026

  • 8 Госあ

    20 1 Отговор
    На германците е по-изгодно у България да се учат хората и после направо да дърпат само най добрите. В замяна си продават само най лошата стока у хранителните вериги !

    17:17 29.03.2026

  • 9 Дреме ми на Шнура

    2 10 Отговор
    За Руската Кочина...

    Даже и Безплатни да са квартирите
    В Мускалието

    Русофилките не мислят
    И да стъпят в КОЧИНАТА.

    Ще им спрат Интернета

    Ужас Ужас Ужас

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    17:19 29.03.2026

  • 10 Мда де...Санкциите действат

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Санциите":

    на всички ЕСкуркундрели. 🥳🥳🥳🥳

    17:23 29.03.2026

  • 11 Стара

    2 0 Отговор
    Информация. Преди 2г толкова искаха в Карлсруе. Отделно режийните, нет...

    17:25 29.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Дааааам растат като наторени ,и още ще растат ако магарето Мерц не заиграе по вашата свирка да ви помага срещу Иран Русия и Китай

    17:27 29.03.2026

  • 13 Оня с коня

    6 0 Отговор
    В БГ наемите също не са за подценяване и като към тях се прибави и факта че 5 г Студентът само Учи вместо да работи и да печели пари,Масрафът на Студентството излиза колкото едно ново Порше.За сметка на това обаче после цял Живот ще държи Писалка а не Лопата,като Съпругата му също ще бъде от Студентските среди а не от някоя Дискотека.

    Коментиран от #19

    17:27 29.03.2026

  • 14 Истината обаче е друга

    2 0 Отговор
    Коалиционното споразумение между СДП и ХДС/ХСС изброяваше няколко конкретни плана относно BAföG (Федерален закон за подпомагане на обучението). Те трябваше да бъдат изпълнени на няколко етапа, първият от които беше планиран за зимния семестър на 2026/2027 г. За съжаление обаче вече е напълно сигурно че това няма да се случи – в началото на февруари стана ясно, че коалицията е "разделена" по въпроса за финансирането и парите отиват за милитаризация и олигофрении.....Естествено левите предадоха и по тази точка избирателите си....

    17:31 29.03.2026

  • 15 Пламен

    2 5 Отговор
    Синът ми завърши в Германия без да дам една стотинка . Има една подробност- синът ми беше приет там по програмата ,,Еразъм" .
    От студенти до студенти има огромна разлика .

    17:33 29.03.2026

  • 16 И. Дочев

    2 0 Отговор
    А В БЪЛГАРИЯ ДОСТА ПЕНСИОНЕРИ ЖИВЕЯТ ЦЯЛ МЕСЕЦ С 400-500 ЕВРО. ЧАКАМЕ.РАДЕВ.РАДЕВИЦА .П.П.ПРОМЯНА.УШ.
    АКО НЕ СЕ ОПОМНЯТ И ПРОДЪЛЖАВАТ С ГЕНОЦИДА НЯМА И ТЕ ДА.ИСКАРЪТ ДЪЛГО. ЩЕ СТАНЕ ОЩЕ ПО.МИЗЕВНО В БЪЛГАРИЯ ЗА МНОГО ХОРА ОТ АВГУСТ МЕСЕЦ 2026г НАТАМ КАТО НЯМА.ДА ИМА И ПОМЕН ОТ ЛЕВА ПО.ЕТИКЕТИ.И ЦЕНИ ПО МАГАЗИНИ И ДР.УСЛУГИ. ГОВОРЯТ ЗА МИЛИПНИ И МИЛИАРДИ А ОПРАЖНЯВАТ ГЕНОЦИД СПРЯМО ПОВЕЧЕТО ПЕНСИОНЕРИ ОТ КОЙТО ИМА И ПОСТРАДАЛИ ТРУД.ЗЛОПОЛУКИ,КАТЕСТРОФИ КОИ МЛАД НОРМАЛНО МИСЛЕЩ ЧОВЕК ПОСТРАДЪЛ ИНВАЛИД НО РАБОТОСПОСОБЕН НО НЕ И.ЗА БЪЛГАРИЯ А ЧУЖБИНА ЩЕ ОСТАНЕ ДА ТЪРПИ РАЗНИ ПОЛИТИЦИ ДА ГО ЛЪЖАТ КРАДЪТ ДО БЕЗКРАЙ !??????????

    17:36 29.03.2026

  • 17 Истината обаче е друга

    2 0 Отговор
    С Федералния закон за помощ за обучение (BAföG) се предвиждаше и беше обещано да се увеличи жилищната помощ до 440 евро на месец през зимния семестър на 2026/27 г. и да се преразглежда редовно. Помощните сега отпадат ! Основната помощ за ученици и студенти ще бъде трансформирана в кредити. Таванът на заема ще остане непроменен следващите 5 години.....Парите отиват за милитаризация и олигофрении и естествено левите предадоха и по тази точка избирателите си....

    17:38 29.03.2026

  • 18 Ники

    1 2 Отговор
    В нашия град в Германия малък апартамент може да се намери за около 250 евро. Има два университета.

    17:38 29.03.2026

  • 19 "Злобното Джуджи"

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Оня с коня":

    Хи хи хи
    полето може ли да решава диференциални уравнения или Туй го може само катъра ти ???!

    Още новини от и за уср@йна ???!

    Коментиран от #20

    17:40 29.03.2026

  • 20 "Злобното Джуджи"

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от ""Злобното Джуджи"":

    поршето де....

    17:41 29.03.2026

  • 21 ДА УТИВАТ В ДУБАЙ....

    3 0 Отговор
    ЦЕНИТЕ ПАДНАХА А ПЪК В ИРАН Е 5 ЛЕВА КВАРТИРАТА НА МЕСЕЦ......КЪТ ИЗКАТ В ЧУЖБИНА. ТВА Е....

    17:50 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 когато царя е добър-умира царя....

    3 0 Отговор
    Според мен най скъп град е Фрайбург и градовете в Бад Вюртемберг ,но щом имате такива данни ,където юга на германия отсъства....кой съм аз да ви противореча.Мога да ви кажа едно.За 20г децата ми там вчужда обстановка направиха толкова колкото тук не биха могли да направят за 10живота..сега се упреквам за всичко ,но горе написаното е истината.когато дъщеря ми не поиска да кандидатства тук медицина , а докато чакаше документи които бе подала там кандатства нова специалност едно време...Микробиология всофийския /Приеха я с 2оценка/преди нея имаше една по висока оценка...тя ми каза дете на 12клас.Татко тук всичко е с връзки.....и децата на лекарите......така нататък.сега е лекар Там не тук ,но внучките са с двойно гражданство.докато синът ни ще остане в спомена на много българи на ,които направи държава там и ги остави с доста ....възможности!ПС...Там тръгнаха почти от нищото.......

    17:59 29.03.2026

  • 24 безпартиен

    1 1 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!!!!

    18:31 29.03.2026

  • 25 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Ще бъдат топли и пак ще са скъпи ама лятото ,а за студеното ще трябва да свикват санкциите и изопачената им представа за справедливост ще ги топлят през зимата и от само себе си ще им свалят инфлацията

    18:36 29.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания