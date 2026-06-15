ЦСКА на прага на сензационен трансфер: Италианският ас Стефано Сенси може да подсили "червените"

Според информация, разпространена от популярния профил за футболни трансфери transferibg, ръководството на ЦСКА е насочило поглед към звездата на кипърския Анортозис (Фамагуста) – Стефано Сенси. Италианският полузащитник, който през 2019 година бе оценен на внушителните 30 милиона евро, може да се превърне в едно от най-гръмките имена, стъпвали на българска земя.

Роденият в живописния Урбино футболист е истински ветеран на европейските терени. На 30 години, Сенси вече може да се похвали с две шампионски титли в италианската Серия "А" с екипа на Интер. Освен това, той е защитавал цветовете на редица престижни клубове като Сампдория, Чезена, Сасуоло и Монца, преди да се присъедини към Анортозис през 2025 година.

През последния сезон в кипърската лига, Стефано Сенси демонстрира класата си, като реализира 9 попадения в 25 срещи – постижение, което не остана незабелязано от скаутите на ЦСКА. Освен клубните си успехи, халфът има и 9 мача с националната фланелка на Италия, в които е отбелязал 3 гола.

Ако сделката се осъществи, "червените" ще се сдобият с играч от световна класа, който със сигурност ще повиши нивото на отбора и ще вдъхнови феновете на стадион "Българска армия". Очаква се в близките дни да има развитие по преговорите, а привържениците на ЦСКА вече тръпнат в очакване на евентуалното пристигане на италианския плеймейкър.