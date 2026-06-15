ЦСКА на прага на сензационен трансфер: Италианският ас Стефано Сенси може да подсили "червените"

Според информация, разпространена от популярния профил за футболни трансфери transferibg, ръководството на ЦСКА е насочило поглед към звездата на кипърския Анортозис (Фамагуста) – Стефано Сенси. Италианският полузащитник, който през 2019 година бе оценен на внушителните 30 милиона евро, може да се превърне в едно от най-гръмките имена, стъпвали на българска земя.
Роденият в живописния Урбино футболист е истински ветеран на европейските терени. На 30 години, Сенси вече може да се похвали с две шампионски титли в италианската Серия "А" с екипа на Интер. Освен това, той е защитавал цветовете на редица престижни клубове като Сампдория, Чезена, Сасуоло и Монца, преди да се присъедини към Анортозис през 2025 година.
През последния сезон в кипърската лига, Стефано Сенси демонстрира класата си, като реализира 9 попадения в 25 срещи – постижение, което не остана незабелязано от скаутите на ЦСКА. Освен клубните си успехи, халфът има и 9 мача с националната фланелка на Италия, в които е отбелязал 3 гола.
Ако сделката се осъществи, "червените" ще се сдобият с играч от световна класа, който със сигурност ще повиши нивото на отбора и ще вдъхнови феновете на стадион "Българска армия". Очаква се в близките дни да има развитие по преговорите, а привържениците на ЦСКА вече тръпнат в очакване на евентуалното пристигане на италианския плеймейкър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
16:09 15.06.2026
2 Левски 1914
Коментиран от #5
16:27 15.06.2026
3 Шизофен 1914
Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече.
16:27 15.06.2026
4 Гунди
16:30 15.06.2026
5 Лафчис 2016
До коментар #2 от "Левски 1914":.
Недей да вземаш аапоове МЕНТЕ и ще ти бъде по добре.
Ще спиш добре и няма постоянно от вътре завистта да те яде.
16:31 15.06.2026
6 Припознали Динамо
Ако тези хора бяха живи сега и разберат кой стои зад имената им, щяха да пооовърнат.
16:43 15.06.2026
7 Меси
17:54 15.06.2026