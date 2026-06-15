Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА на прага на сензационен трансфер: Италианският ас Стефано Сенси може да подсили "червените"

ЦСКА на прага на сензационен трансфер: Италианският ас Стефано Сенси може да подсили "червените"

15 Юни, 2026 16:04 958 7

  • трансфер-
  • цска-
  • анортозис фамагуста-
  • стефано сенси-
  • урбин-
  • о футболист-
  • шампионски титли-
  • серия а-
  • интер-
  • сампдория-
  • чезена-
  • сасуоло-
  • монца

Бившият шампион с Интер и национал на Италия е сред основните цели на столичния гранд

ЦСКА на прага на сензационен трансфер: Италианският ас Стефано Сенси може да подсили "червените" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Според информация, разпространена от популярния профил за футболни трансфери transferibg, ръководството на ЦСКА е насочило поглед към звездата на кипърския Анортозис (Фамагуста) – Стефано Сенси. Италианският полузащитник, който през 2019 година бе оценен на внушителните 30 милиона евро, може да се превърне в едно от най-гръмките имена, стъпвали на българска земя.

Роденият в живописния Урбино футболист е истински ветеран на европейските терени. На 30 години, Сенси вече може да се похвали с две шампионски титли в италианската Серия "А" с екипа на Интер. Освен това, той е защитавал цветовете на редица престижни клубове като Сампдория, Чезена, Сасуоло и Монца, преди да се присъедини към Анортозис през 2025 година.

През последния сезон в кипърската лига, Стефано Сенси демонстрира класата си, като реализира 9 попадения в 25 срещи – постижение, което не остана незабелязано от скаутите на ЦСКА. Освен клубните си успехи, халфът има и 9 мача с националната фланелка на Италия, в които е отбелязал 3 гола.

Ако сделката се осъществи, "червените" ще се сдобият с играч от световна класа, който със сигурност ще повиши нивото на отбора и ще вдъхнови феновете на стадион "Българска армия". Очаква се в близките дни да има развитие по преговорите, а привържениците на ЦСКА вече тръпнат в очакване на евентуалното пристигане на италианския плеймейкър.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    2 4 Отговор
    Аз пък мисля, че Сергей Магнитски ще отслаби сериозно ЦСКА

    16:09 15.06.2026

  • 2 Левски 1914

    2 6 Отговор
    Аз пък знам , че доведения Литекс с ТИРЕ е цска МЕНТЕ!

    Коментиран от #5

    16:27 15.06.2026

  • 3 Шизофен 1914

    7 1 Отговор
    Моля ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА не се чувствам добре онова нещо отвътре ме кара да рецитирам рецитирам всякакви стихотворения.
    Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече.

    16:27 15.06.2026

  • 4 Гунди

    1 4 Отговор
    Браво! Драскача ще се задави от звездни храчки... Дърта звезда. Чики-рики.

    16:30 15.06.2026

  • 5 Лафчис 2016

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    .
    Недей да вземаш аапоове МЕНТЕ и ще ти бъде по добре.
    Ще спиш добре и няма постоянно от вътре завистта да те яде.

    16:31 15.06.2026

  • 6 Припознали Динамо

    5 0 Отговор
    Какви са тези никове :Левски,Гунди ?
    Ако тези хора бяха живи сега и разберат кой стои зад имената им, щяха да пооовърнат.

    16:43 15.06.2026

  • 7 Меси

    1 0 Отговор
    Е, третото място е гарантиран вече с този.

    17:54 15.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове