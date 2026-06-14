Какво всъщност стои зад спирането на българските оръжейни доставки за Украйна

България - ключов доставчик за Украйна, обяви, че вече няма да доставя оръжия на Киев. Вместо това тя заявява, че трябва да се проведат преговори за "справедлив мир". Зад това съобщение обаче се крие съвсем различно развитие. Това пише за в. "Ди Велт" Филип Фолкман-Шлук, старши редактор в отдела за външна политика.
"България е страна с много тайни. Тази малка членка на НАТО на Черно море има голяма оръжейна индустрия и по този начин играе централна роля в отбраната на Украйна и Европа. Нещата обаче често не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. Правителството в София вече е написало история по свой собствен уникален начин. В месеците след руската инвазия в Украйна през 2022 г. проруският президент на България Румен Радев категорично отхвърли всякакви доставки на оръжие за Киев.
В същото време обаче прозападният тогавашен премиер Кирил Петков тайно организира мащабни доставки на боеприпаси - покривайки около 1/3 от нуждите на страната и значително помагайки на Украйна да преживее първата фаза на войната. Високопоставени политици от Украйна и България разкриха тези събития през 2023 г.
През април в България се случи друга значителна промяна във властта. Бившият президент Радев сега ръководи политиката на страната като министър-председател. Той беше избран за поста с голямо мнозинство. По време на предизборната си кампания Радев се противопоставяше на подкрепата за Украйна и се застъпваше за по-близки отношения с Русия.
Позицията на България към Русия я разделя
Населението на България е разделено между твърди проевропейци и граждани, които традиционно се чувстват свързани с Русия. Оттогава в Брюксел има опасения, че балканската държава, подобно на Унгария при Виктор Орбан, се превръща в проруски "троянски кон" в рамките на ЕС.
Това чувство беше отразено в един от първите официални актове на кабинета на Радев. Новият министър на отбраната Димитър Стоянов вчера обяви, че България вече няма да доставя оръжие на украинската армия. Той заяви, че е време да се "върнем на масата за преговори" и да търсим "справедлив мир", който е "определен от двете страни". Стоянов добави, че доставката на повече оръжия на Украйна само ще струва човешки животи. Това са изявления, които Путин вероятно ще оцени.
Ако се повярва на думите му, това съобщение ще има огромни последици за Украйна. Сигурно е, че според Министерството на отбраната България е изнесла оръжия на стойност приблизително 6,5 милиарда евро между 2022 и 2025 г., като по-голямата част от тях са отишли в Украйна. Официално общо 13 оръжейни пакета, съдържащи боеприпаси, оръжейни системи и бронирани машини, са били доставени в Киев. Те включват системи за противовъздушна отбрана С-300, противотанкови оръжия и 82-милиметрови минохвъргачки. Точните обеми обаче трудно могат да бъдат установени, тъй като значителна част от търговските доставки - тоест тези, които са били заплащани от Украйна - са осъществявани чрез трети държави и посредници.
Остарели безплатни оръжия вече почти не са необходими
Тъй като балканската държава все още разполага с оръжейни заводи от съветската епоха, доставките ѝ бяха особено подходящи за нуждите на украинската армия през първите години на войната. Междувременно обаче украинските въоръжени сили продължават да се модернизират и днес използват все повече системи от западно производство и собствена разработка.
Зад гръмките думи за "справедлив мир" се крие съвсем различно развитие. България модернизира отбранителната си индустрия и се превръща във важен доставчик за НАТО. През декември германският оръжеен концерн Rheinmetall обяви, че ще инвестира над 1 милиард евро в завод в Сопот с повече от 1000 служители, който трябва да заработи през 2027 г.
След откриването му там ще се произвеждат по 100 000 артилерийски снаряда годишно, както и барутни заряди за до 150 000 боеприпаса. Анализаторът Димитър Бечев, старши сътрудник в "Карнеги Европа", заяви: "Очаквам българският износ за Германия да нарасне стремително".
По програмата на ЕС SAFE към България ще бъдат насочени над 3 милиарда евро, като голяма част от средствата са под формата на заеми. Страната трябва да стане част от планирания от ЕС отбранителен щит срещу дронове по югоизточния фланг на НАТО и да модернизира военноморските си сили с нови кораби за наблюдение на Черно море.
Освен това българското служебно правителство обяви непосредствено преди изборите през есента сътрудничество с Украйна. Двете държави възнамеряват съвместно да разработват дронове и да управляват производствени мощности както в България, така и в Украйна. Досега няма никакви сигнали от София, че това партньорство ще бъде прекратено, което би представлявало сериозна стъпка назад и за българската икономика.
Продажбите на оръжие остават възможни
Че изявленията на българския министър на отбраната вероятно са били по-скоро политически жест към проруски настроените избиратели, а не знак за фундаментална промяна в политиката, стана ясно още днес - само ден след първоначалния му коментар.
Министър Стоянов заяви, че закупуването на българско оръжие остава възможно.
"Прекратяваме доставките на оръжие и боеприпаси от складовете на българската армия. Подчертавам - доставките, а не продажбите", заяви той.
Това означава, че българските търговци и отбранителната индустрия могат да продължат бизнеса си. Засега просто няма да има нови безвъзмездни пакети за Украйна. Вероятно става дума предимно за наличности от въоръжение по съветски образец, които така или иначе постепенно губят значение в процеса на модернизация.
Министър Стоянов побърза да добави, че по този начин се изпълняват "обещанията" на неговата партия от предизборната кампания.
Посланието му очевидно е достигнало до аудиторията, макар и без същественото уточнение, направено на следващия ден. Руските пропагандни медии широко отразиха предполагаемото спиране на оръжейните доставки и българския призив за мир.
Независими разследвания показват, че от години страната в Югоизточна Европа е заливана от проруски дезинформационни кампании. Подобни манипулации вероятно са изиграли роля и по време на предизборната кампания.
И до днес руски официални представители твърдят, че през XIX век Русия е спасила България от властта на Османската империя, въпреки че през 1944 г. самият Кремъл нахлува в страната.
В България нещата често са различни от това, което изглежда на пръв поглед. Досега тази стратегия носи успех на Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:03 14.06.2026
2 Яшар
Коментиран от #39
19:07 14.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #10, #15
19:08 14.06.2026
4 Помак
19:09 14.06.2026
5 ООрана държава
19:10 14.06.2026
6 Начо
Минава през посредничество
Заводите трябва да работят. Хората, да получават заплати
Ако не продаваме ние, други ще продават. Румъния произвежда същите въоръжения
19:11 14.06.2026
7 Еропа
Коментиран от #13
19:11 14.06.2026
8 Не знам
19:14 14.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хм Хм
До коментар #3 от "Дориана":Абе, хора, защо повтаряте приказките на Румбата, не можете ли да мислите? Помислете - спирате доставките на оръжие за Украйна и тя логично капитулира. Спира войната между Русия и Украйна и получаваме обединени двете най-силни армии в Европа на източната ни граница, при това доста агресивни. Това ли искате?
Коментиран от #18
19:19 14.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 9689
19:22 14.06.2026
13 даммм
До коментар #7 от "Еропа":A Ватия умножено по 100
Коментиран от #36
19:22 14.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бегай натам
До коментар #3 от "Дориана":Кога ще си ходиш към блатата.
19:23 14.06.2026
16 Верно,
19:24 14.06.2026
17 цикаос
19:33 14.06.2026
18 Дориана
До коментар #10 от "Хм Хм":Точно обратното ЕС заедно с Украйна провокират и ескалират войната докато започнат да се избиват НАТО и Русия. Тогава ще последва унищожението на Европа. Защото точно на там вървят. И благодарение на Румен Радев и неговата партия България ще остане в периферията на войната.
Коментиран от #31
19:38 14.06.2026
19 Кой полезен идиот от Брюксел
Коментиран от #21
19:38 14.06.2026
20 DW смърди
Не само твърдят, това си е историчеки факт!
Или може би сме освободени от Франция и Англия?
А може би Германия?
Жалка постна пропаганда!!!
Коментиран от #22, #54, #58
19:50 14.06.2026
21 оня с коня
До коментар #19 от "Кой полезен идиот от Брюксел":Има Некои подробности:Ако Брюксел не бе взел "корумпираното и русофилско племе" в НАТО,Русия на момента щеше да го вземе и отнесе като Куцо Пиле- домат.И да уточним:Важна/и то много/ е ТЕРИТОРИЯТА "България",а не Населението и добре че ни взе Брюксел,щото иначе Цебия Бълг. Народ щеше да страда под ПОВТОРНО Руско Иго/този рът не за 45г,а Завинаги/ и то само заради 23,7% от Бълг. Население Русофилстващи Голтаци.
Коментиран от #25, #44, #60
19:55 14.06.2026
22 един
До коментар #20 от "DW смърди":Прогонването на една чужда вражеска нам армия от друга чужда вражеска нам армия не е освобождение.
Коментиран от #26
19:56 14.06.2026
23 Ше ти кажа каква е играта
Доставките за Украйна ще си вървят. Военните заводи работят на смени за да изпълняват поръчките. 60 000 работника имат добре платена работа. Европа плаща! Днес тя е най-големият чуждестранен инвеститор.
19:57 14.06.2026
24 Бла Бла Бла Дойче Веле
20:04 14.06.2026
25 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #21 от "оня с коня":Коньо, и нас ли да храни Русия? Имаме само национално самочувствие и то е с руски произход. Преди да ни освободят,
«О, неразумний юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин!»
Българинът се е срамувал от своята националност.
20:11 14.06.2026
26 серсем
До коментар #22 от "един":Въпроса не е до гонене на една армия от друга! При първата изчезва държавността! Втората ти я възстановява! А ти си играй още на гоненица!
Коментиран от #40
20:11 14.06.2026
27 Ба бааааа
20:13 14.06.2026
28 Варна 3
20:16 14.06.2026
29 Рублевка
– НЕ! СТИГА ТОЛКОВА! БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОГОЛЯ И ОБОСЯ ДА ПОМАГА!
20:17 14.06.2026
30 Артилерист
В Сопот се строи или разширява наличен капацитет за ПРОИЗВОДСТВО НА БАРУТ. Няма смисъл да се крият зад мъгляви формулировки от сорта "заряди" за снаряди и 1000 заети служители, когато става дума за мръсно и опасно за хората производство. Не са малко случаите когато грешката на един работник води до масово убийство. Не ме питайте как се получават тези грешки, защото независимо от тренировките и мерките за безопасност, всички по веригата от "Стреля батарята!" от Командно наблюдателния пункт (стрелящият командир, разузнавачи, далекомеристи, изчислителители, свързочници), до "Оръдие!" на командирите на разчети (старши офицер на батареята, снарядни, зарядни, дотиквачи, мерачи, командири на оръдия/гаубици, минохвъргачки, бойни машини на реактивна артилерия), са свързани в единен цикъл на произвеждането на изстрели от съответната артилерийска система...
20:18 14.06.2026
31 Хм Хм
До коментар #18 от "Дориана":Това са фантазии. ЕС не иска война, най-малкото, защото не е готов нито с армия, нито с производство на оръжие. От другата страна имаме две държави с огромно военно производство и огромни армии. Ако Украйна капитулира, какво пречи на Путин да си поиска Източна Европа? САЩ вече не са надежден съюзник. Имайте предвид, че ЕС е с огромен БВП и няма никаква причина да иска война, напротив би искал мир и просперитет, както досега. За САЩ и Китай ЕС са просто конкуренция и с удоволствие ще наблюдават краха и разрухата му при евентуална война. А за Русия войната е просто начин на живот. Те отдавна са разбрали, че нямат никакъв шанс да достигнат нивото на Запада и затова разрушават чуждия начин на живот.
Коментиран от #33
20:20 14.06.2026
32 идиоти вън
Коментиран от #34
20:23 14.06.2026
33 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #31 от "Хм Хм":И какво ще спечели Русия, като "разруши чуждия начин на живот" в Европа? Защо преди да се намесят крадците, корумпетата и убийците от бандер ланд всичко беше наред между РФ и Западна Европа?
Коментиран от #41
20:25 14.06.2026
34 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #32 от "идиоти вън":Фирмите да доставят на свой страх и риск. Като не им платят да фалират оръжейните фирми, а не България. Когато се обърне палачинката, да разстрелят техните собственици, а не българското правителство, както след 9 септември 1944 година.
20:28 14.06.2026
35 Румчо се е поразкрачил....
20:28 14.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Джибрю
Коментиран от #38, #55
20:29 14.06.2026
38 Рублевка
До коментар #37 от "Джибрю":Защо ще изчезнат? Фирмите, които имат лиценз да търгуват директно. Като е толкова изгодно, защо вземат държавата за ортак?
20:32 14.06.2026
39 Херодот
До коментар #2 от "Яшар":България винаги е на страната на губещите. За това и Радев ни върна на Русия. Така или иначе, ще плащаме стотици милиарди репарации на Украйна, солидарно с Русия. А Радев ще бъде изправен на съд, заедно с кремълските си господари.
Коментиран от #42
20:32 14.06.2026
40 Ми не
До коментар #26 от "серсем":Окупирала ни е. Спомни си защо празнуваме на 22 септемри и ЗАЩО не го празнувахме по време на соц-а.
Коментиран от #50
20:33 14.06.2026
41 Хм Хм
До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ще спечели сфери на влияние. Русия през по-голямата част от съществуването си е била империя. Това е нейният начин на съществуване. Ако Путин успее да си върне сферите на влияние отпреди разширяването на НАТО, това ще е голяма победа за него и катастрофа за Източна Европа. Едва ли е нужно да обяснявам защо.
Коментиран от #43
20:35 14.06.2026
42 Избирател
До коментар #39 от "Херодот":Няма да можете да излъжете българския народ. Стига толкова мутри, седесета, герберасти и паветни малоумници. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НАПРАВИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР! НАРОДЪТ Е ЗА ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ!
Коментиран от #66
20:36 14.06.2026
43 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #41 от "Хм Хм":"Сфера на влияние" и още един камък на шията на РФ. Да храни потъналата в борчове сиромашка България. Мандрата свърши и сиренето е с пари!
20:39 14.06.2026
44 До оня с коня
До коментар #21 от "оня с коня":Кажи ми европеецо, каква е ползата ни от НАТО и ЕС?. Каква е икономиката ни и селското стопанство?. Какво е състоянието на държавата след влизането ни в ЕС?. Не сме ли пълна Колония и какво остана от България като над 2.5 милиона млади и способни хора я напуснаха???. Не съм любител на Русия, ядох дървото през комунизъма, но не съм и привърженик на днешната разкапана във всяко отношение Европа, завладяна от джендъризма, тъпотията и безхаберието. Ясно ми е кой командва парада и скоро не виждам начин това да се регулира и оправи. Дано не стане по трудния, тогава жална ни майка.
20:40 14.06.2026
45 сиреч...
20:41 14.06.2026
46 604
20:43 14.06.2026
47 Точен
20:44 14.06.2026
48 Истината
20:45 14.06.2026
49 Веднага Украйна
Коментиран от #52
20:47 14.06.2026
50 До Ми не
До коментар #40 от "Ми не":Частично си прав, но би ли написал, колко години България е била Истински Независима след 1908г?. И каква е била тази "независимост"??. Дали е 22.08.1908, или преди нея от 1878г, няма значение датата, важното е съдържанието - Независимост!!!!.
20:49 14.06.2026
51 Уникално
20:49 14.06.2026
52 Уникално
До коментар #49 от "Веднага Украйна":А ти ли ще връщаш двойно парите мизернико
20:50 14.06.2026
53 разследване, съд и зтвор
Коментиран от #63
20:53 14.06.2026
54 една българка
До коментар #20 от "DW смърди":А какво ще кажеш за разделянето на България и протектората Източна Румелия, ти русолюбецо български?
Коментиран от #56, #57
20:53 14.06.2026
55 Рублевка
До коментар #37 от "Джибрю":Виж сега, една бойна машина на пехотата, която е продадена за 1000 лева, а нова струва два милиона също е подарък, защото държавата ще я купи за два милиона а не за 1000 лева.
В Китай такива "продавачи" ги разстрелват на стадиона.
20:53 14.06.2026
56 604
До коментар #54 от "една българка":Ко да ти каже кът си чел историята в тубата...поредния гоувнар
20:56 14.06.2026
57 Рублевка
До коментар #54 от "една българка":Имаш предвид решението на БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС? Там разкъсаха Санстефанска България, а Русия плати репарациите на Турция за съединението.
20:56 14.06.2026
58 Потрес
До коментар #20 от "DW смърди":България не е освобадена от Русия,а завладяна и поделена с Османската империя. Руско-турските войни са над 10 и НЯМА такава оснободителна за нас , а поредната война помежсу им. За наша чест ние си извоювахме свободата с жертви и изплатена в злато до грош на Русия
20:56 14.06.2026
59 Ах тоя парапетен плъх
20:57 14.06.2026
60 9ти септември
До коментар #21 от "оня с коня":Дано пак да сме под Руско робство а не урсулско
20:58 14.06.2026
61 Бай Иван
Коментиран от #65
21:00 14.06.2026
62 ?????
"Остарели безплатни оръжия вече почти не са необходими
Тъй като балканската държава все още разполага с оръжейни заводи от съветската епоха, доставките ѝ бяха особено подходящи за нуждите на украинската армия през първите години на войната" - т.е. износът за Полша на Корнелия все пак беше?
А Корнелийо?
21:00 14.06.2026
63 Потрес
До коментар #53 от "разследване, съд и зтвор":Ама ти си в тотално объркване. Толкова ли си невеж? Къде живееш? Всичкото оръжие дарено на Украйна бе изплатено на България от Дания и от Брюксел. Отделно си върви огромна ПЛАТЕНА търговия с оръжие за Украйна ежедневно. Това са приходи в хазната, заплати, данъци и т.н. Никой няма, нито би посмял да спре тези приходи, самоубийствено е
21:01 14.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Пенсионер 69 годишен
До коментар #61 от "Бай Иван":Ти по-полека! Не обиждай господин Радев! Нито си му на образованието, нито на културата, нито на поста, на който го постави българския народ!
21:04 14.06.2026
66 Хи хи
До коментар #42 от "Избирател":Това е най глупавият избор на българският избирател и избирателят ще го разбере по трудния начин .
21:05 14.06.2026
67 Ясен е фурнаджийската лопата мунчо
Поредният прозападен слагач.....
21:05 14.06.2026