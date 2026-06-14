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Какво всъщност стои зад спирането на българските оръжейни доставки за Украйна
  Тема: Украйна

Какво всъщност стои зад спирането на българските оръжейни доставки за Украйна

14 Юни, 2026 19:01 1 522 67

  • румен радев-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • оръжие

Подобни манипулации вероятно са изиграли роля и по време на предизборната кампания

Какво всъщност стои зад спирането на българските оръжейни доставки за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Die Welt Die Welt
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България - ключов доставчик за Украйна, обяви, че вече няма да доставя оръжия на Киев. Вместо това тя заявява, че трябва да се проведат преговори за "справедлив мир". Зад това съобщение обаче се крие съвсем различно развитие. Това пише за в. "Ди Велт" Филип Фолкман-Шлук, старши редактор в отдела за външна политика.

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"България е страна с много тайни. Тази малка членка на НАТО на Черно море има голяма оръжейна индустрия и по този начин играе централна роля в отбраната на Украйна и Европа. Нещата обаче често не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. Правителството в София вече е написало история по свой собствен уникален начин. В месеците след руската инвазия в Украйна през 2022 г. проруският президент на България Румен Радев категорично отхвърли всякакви доставки на оръжие за Киев.

В същото време обаче прозападният тогавашен премиер Кирил Петков тайно организира мащабни доставки на боеприпаси - покривайки около 1/3 от нуждите на страната и значително помагайки на Украйна да преживее първата фаза на войната. Високопоставени политици от Украйна и България разкриха тези събития през 2023 г.

През април в България се случи друга значителна промяна във властта. Бившият президент Радев сега ръководи политиката на страната като министър-председател. Той беше избран за поста с голямо мнозинство. По време на предизборната си кампания Радев се противопоставяше на подкрепата за Украйна и се застъпваше за по-близки отношения с Русия.

Позицията на България към Русия я разделя

Населението на България е разделено между твърди проевропейци и граждани, които традиционно се чувстват свързани с Русия. Оттогава в Брюксел има опасения, че балканската държава, подобно на Унгария при Виктор Орбан, се превръща в проруски "троянски кон" в рамките на ЕС.

Това чувство беше отразено в един от първите официални актове на кабинета на Радев. Новият министър на отбраната Димитър Стоянов вчера обяви, че България вече няма да доставя оръжие на украинската армия. Той заяви, че е време да се "върнем на масата за преговори" и да търсим "справедлив мир", който е "определен от двете страни". Стоянов добави, че доставката на повече оръжия на Украйна само ще струва човешки животи. Това са изявления, които Путин вероятно ще оцени.

Ако се повярва на думите му, това съобщение ще има огромни последици за Украйна. Сигурно е, че според Министерството на отбраната България е изнесла оръжия на стойност приблизително 6,5 милиарда евро между 2022 и 2025 г., като по-голямата част от тях са отишли ​​в Украйна. Официално общо 13 оръжейни пакета, съдържащи боеприпаси, оръжейни системи и бронирани машини, са били доставени в Киев. Те включват системи за противовъздушна отбрана С-300, противотанкови оръжия и 82-милиметрови минохвъргачки. Точните обеми обаче трудно могат да бъдат установени, тъй като значителна част от търговските доставки - тоест тези, които са били заплащани от Украйна - са осъществявани чрез трети държави и посредници.

Остарели безплатни оръжия вече почти не са необходими

Тъй като балканската държава все още разполага с оръжейни заводи от съветската епоха, доставките ѝ бяха особено подходящи за нуждите на украинската армия през първите години на войната. Междувременно обаче украинските въоръжени сили продължават да се модернизират и днес използват все повече системи от западно производство и собствена разработка.

Зад гръмките думи за "справедлив мир" се крие съвсем различно развитие. България модернизира отбранителната си индустрия и се превръща във важен доставчик за НАТО. През декември германският оръжеен концерн Rheinmetall обяви, че ще инвестира над 1 милиард евро в завод в Сопот с повече от 1000 служители, който трябва да заработи през 2027 г.

След откриването му там ще се произвеждат по 100 000 артилерийски снаряда годишно, както и барутни заряди за до 150 000 боеприпаса. Анализаторът Димитър Бечев, старши сътрудник в "Карнеги Европа", заяви: "Очаквам българският износ за Германия да нарасне стремително".

По програмата на ЕС SAFE към България ще бъдат насочени над 3 милиарда евро, като голяма част от средствата са под формата на заеми. Страната трябва да стане част от планирания от ЕС отбранителен щит срещу дронове по югоизточния фланг на НАТО и да модернизира военноморските си сили с нови кораби за наблюдение на Черно море.

Освен това българското служебно правителство обяви непосредствено преди изборите през есента сътрудничество с Украйна. Двете държави възнамеряват съвместно да разработват дронове и да управляват производствени мощности както в България, така и в Украйна. Досега няма никакви сигнали от София, че това партньорство ще бъде прекратено, което би представлявало сериозна стъпка назад и за българската икономика.

Продажбите на оръжие остават възможни

Че изявленията на българския министър на отбраната вероятно са били по-скоро политически жест към проруски настроените избиратели, а не знак за фундаментална промяна в политиката, стана ясно още днес - само ден след първоначалния му коментар.

Министър Стоянов заяви, че закупуването на българско оръжие остава възможно.

"Прекратяваме доставките на оръжие и боеприпаси от складовете на българската армия. Подчертавам - доставките, а не продажбите", заяви той.

Това означава, че българските търговци и отбранителната индустрия могат да продължат бизнеса си. Засега просто няма да има нови безвъзмездни пакети за Украйна. Вероятно става дума предимно за наличности от въоръжение по съветски образец, които така или иначе постепенно губят значение в процеса на модернизация.

Министър Стоянов побърза да добави, че по този начин се изпълняват "обещанията" на неговата партия от предизборната кампания.

Посланието му очевидно е достигнало до аудиторията, макар и без същественото уточнение, направено на следващия ден. Руските пропагандни медии широко отразиха предполагаемото спиране на оръжейните доставки и българския призив за мир.

Независими разследвания показват, че от години страната в Югоизточна Европа е заливана от проруски дезинформационни кампании. Подобни манипулации вероятно са изиграли роля и по време на предизборната кампания.

И до днес руски официални представители твърдят, че през XIX век Русия е спасила България от властта на Османската империя, въпреки че през 1944 г. самият Кремъл нахлува в страната.

В България нещата често са различни от това, което изглежда на пръв поглед. Досега тази стратегия носи успех на Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    48 16 Отговор
    Статията може да служи като доказателство пред прокуратурата, за да вкара КироПростото в затвора !!! Тъпите германци са си го написали!!!

    19:03 14.06.2026

  • 2 Яшар

    34 16 Отговор
    Радев стори правилното , не трябва да се приема страна в конфликт между братя и откраднат територия на Русия

    Коментиран от #39

    19:07 14.06.2026

  • 3 Дориана

    36 18 Отговор
    Крайно време беше България да спре доставките на оръжия за Украйна. Тази държава е достатъчно корумпирана и богата за да може да си купува оръжията .Как Борисов, Пеевски и ППДБ не разбраха, че с даване на оръжия войната не може да спре , а се подклажда. може би те точно това искат.да се избиват двете страни взаимно. Румен Радев и неговата партия Прогресивна България имат смелостта да се опълчат на Европейските лидери и да не рабополепничат пред тях както правеха Борисов, Пеевски и ППДБ.

    Коментиран от #10, #15

    19:08 14.06.2026

  • 4 Помак

    14 22 Отговор
    Партия ботш си знае работата

    19:09 14.06.2026

  • 5 ООрана държава

    26 6 Отговор
    Правим ревизия какво е продадено и окрадено от предишните правителства. И баче дони направи същото

    19:10 14.06.2026

  • 6 Начо

    21 11 Отговор
    Празни приказки
    Минава през посредничество
    Заводите трябва да работят. Хората, да получават заплати
    Ако не продаваме ние, други ще продават. Румъния произвежда същите въоръжения

    19:11 14.06.2026

  • 7 Еропа

    21 13 Отговор
    И окрана да го дуат

    Коментиран от #13

    19:11 14.06.2026

  • 8 Не знам

    26 12 Отговор
    Дали има проруска, но евроатлантическа тъпа пропаганда дал Бог. Не знам обаче дали има балъци да се хващат.

    19:14 14.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хм Хм

    14 24 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Абе, хора, защо повтаряте приказките на Румбата, не можете ли да мислите? Помислете - спирате доставките на оръжие за Украйна и тя логично капитулира. Спира войната между Русия и Украйна и получаваме обединени двете най-силни армии в Европа на източната ни граница, при това доста агресивни. Това ли искате?

    Коментиран от #18

    19:19 14.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 9689

    8 6 Отговор
    Пълни простотии.

    19:22 14.06.2026

  • 13 даммм

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Еропа":

    A Ватия умножено по 100

    Коментиран от #36

    19:22 14.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бегай натам

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Кога ще си ходиш към блатата.

    19:23 14.06.2026

  • 16 Верно,

    16 7 Отговор
    Къде изчезна Кирчо,бре? Да не е емигрирал отново към Канада? Как ще получи гражданство отново? Че той се отказа от канадско гражданство?🤣

    19:24 14.06.2026

  • 17 цикаос

    16 6 Отговор
    Калпаазанина от ГЕРБ раздаваше парите на българите и хранеше бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски и заедно с педофилите от ПП и ДБ без да питат българите разпиляха милиарди. Сега няма пари за българите за заплати и пенсии защото тази измет от ГЕРБ, ПП и ДБ и ДПС свиня прахосаха парите ни. И още хленчат тази измет??? Още викат даите да дадем. Не е произвел 1 пирон ама раздава. Не стига че тези паразити храним, ами ни натресоха и фашистите да храним. Слава на Господ Иисус Христос поне от армията няма да ограбват фашистите. Които иска много да дава да си бръкне в джоба и да дава от собствените си пари. Калпаазани с калпаазани, щял бил да дава??? Ама аз да дам а той само да пърди. Да не бъде.

    19:33 14.06.2026

  • 18 Дориана

    14 9 Отговор

    До коментар #10 от "Хм Хм":

    Точно обратното ЕС заедно с Украйна провокират и ескалират войната докато започнат да се избиват НАТО и Русия. Тогава ще последва унищожението на Европа. Защото точно на там вървят. И благодарение на Румен Радев и неговата партия България ще остане в периферията на войната.

    Коментиран от #31

    19:38 14.06.2026

  • 19 Кой полезен идиот от Брюксел

    4 11 Отговор
    взе това корумпирано и русофилско племе в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #21

    19:38 14.06.2026

  • 20 DW смърди

    15 5 Отговор
    "И до днес руски официални представители твърдят, че през XIX век Русия е спасила България от властта на Османската империя"

    Не само твърдят, това си е историчеки факт!
    Или може би сме освободени от Франция и Англия?
    А може би Германия?
    Жалка постна пропаганда!!!

    Коментиран от #22, #54, #58

    19:50 14.06.2026

  • 21 оня с коня

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Има Некои подробности:Ако Брюксел не бе взел "корумпираното и русофилско племе" в НАТО,Русия на момента щеше да го вземе и отнесе като Куцо Пиле- домат.И да уточним:Важна/и то много/ е ТЕРИТОРИЯТА "България",а не Населението и добре че ни взе Брюксел,щото иначе Цебия Бълг. Народ щеше да страда под ПОВТОРНО Руско Иго/този рът не за 45г,а Завинаги/ и то само заради 23,7% от Бълг. Население Русофилстващи Голтаци.

    Коментиран от #25, #44, #60

    19:55 14.06.2026

  • 22 един

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "DW смърди":

    Прогонването на една чужда вражеска нам армия от друга чужда вражеска нам армия не е освобождение.

    Коментиран от #26

    19:56 14.06.2026

  • 23 Ше ти кажа каква е играта

    4 6 Отговор
    Истинските проблеми днес са процедурата за дефицита в бюджета и растящите цени. Мунчо ни залъгва с преговорите с Боташ и уж спиране на оръжейните доставки за Украйна. Като страничен ефект ще дръпне малко избиратели на Коцето К.

    Доставките за Украйна ще си вървят. Военните заводи работят на смени за да изпълняват поръчките. 60 000 работника имат добре платена работа. Европа плаща! Днес тя е най-големият чуждестранен инвеститор.

    19:57 14.06.2026

  • 24 Бла Бла Бла Дойче Веле

    8 3 Отговор
    Истината е, че укрите не плащат, а българската държава тегли кредити, плаща оръжието на фирмите и го дарява на Украйна. Чехите се опариха и също спряха подаръците.

    20:04 14.06.2026

  • 25 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Коньо, и нас ли да храни Русия? Имаме само национално самочувствие и то е с руски произход. Преди да ни освободят,

    «О, неразумний юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин!»

    Българинът се е срамувал от своята националност.

    20:11 14.06.2026

  • 26 серсем

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "един":

    Въпроса не е до гонене на една армия от друга! При първата изчезва държавността! Втората ти я възстановява! А ти си играй още на гоненица!

    Коментиран от #40

    20:11 14.06.2026

  • 27 Ба бааааа

    9 3 Отговор
    Питайте предатела тагаренко

    20:13 14.06.2026

  • 28 Варна 3

    6 6 Отговор
    Радев отново ни вкарва в Проссията...

    20:16 14.06.2026

  • 29 Рублевка

    5 4 Отговор
    Свалям шапка пред смелия български премиер, които се изправи пред богаташите от оръжейните фирми и каза:
    – НЕ! СТИГА ТОЛКОВА! БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОГОЛЯ И ОБОСЯ ДА ПОМАГА!

    20:17 14.06.2026

  • 30 Артилерист

    6 1 Отговор
    6,5 милиарда за произведени оръжия са много пари за бедна България. Това което е продадено и дарено на Украйна е прекалено много за войната на европейските хищници срещу Русия чрез украинците.
    В Сопот се строи или разширява наличен капацитет за ПРОИЗВОДСТВО НА БАРУТ. Няма смисъл да се крият зад мъгляви формулировки от сорта "заряди" за снаряди и 1000 заети служители, когато става дума за мръсно и опасно за хората производство. Не са малко случаите когато грешката на един работник води до масово убийство. Не ме питайте как се получават тези грешки, защото независимо от тренировките и мерките за безопасност, всички по веригата от "Стреля батарята!" от Командно наблюдателния пункт (стрелящият командир, разузнавачи, далекомеристи, изчислителители, свързочници), до "Оръдие!" на командирите на разчети (старши офицер на батареята, снарядни, зарядни, дотиквачи, мерачи, командири на оръдия/гаубици, минохвъргачки, бойни машини на реактивна артилерия), са свързани в единен цикъл на произвеждането на изстрели от съответната артилерийска система...

    20:18 14.06.2026

  • 31 Хм Хм

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Това са фантазии. ЕС не иска война, най-малкото, защото не е готов нито с армия, нито с производство на оръжие. От другата страна имаме две държави с огромно военно производство и огромни армии. Ако Украйна капитулира, какво пречи на Путин да си поиска Източна Европа? САЩ вече не са надежден съюзник. Имайте предвид, че ЕС е с огромен БВП и няма никаква причина да иска война, напротив би искал мир и просперитет, както досега. За САЩ и Китай ЕС са просто конкуренция и с удоволствие ще наблюдават краха и разрухата му при евентуална война. А за Русия войната е просто начин на живот. Те отдавна са разбрали, че нямат никакъв шанс да достигнат нивото на Запада и затова разрушават чуждия начин на живот.

    Коментиран от #33

    20:20 14.06.2026

  • 32 идиоти вън

    6 1 Отговор
    Как да приемем тези твърдения, като истина или злостно манипулиране на истината?!?!? Та нима има българин, който не чу думите и на министъра на отбраната и на премиера, че България и по-точно министерството на отбраната спира ДАРЕНИЯТА от складовете на МО, но не и търговията от производствените компании, частни и държавни!!!!! Но това са методите на либерастите, по гйобелски!!!!

    Коментиран от #34

    20:23 14.06.2026

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хм Хм":

    И какво ще спечели Русия, като "разруши чуждия начин на живот" в Европа? Защо преди да се намесят крадците, корумпетата и убийците от бандер ланд всичко беше наред между РФ и Западна Европа?

    Коментиран от #41

    20:25 14.06.2026

  • 34 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "идиоти вън":

    Фирмите да доставят на свой страх и риск. Като не им платят да фалират оръжейните фирми, а не България. Когато се обърне палачинката, да разстрелят техните собственици, а не българското правителство, както след 9 септември 1944 година.

    20:28 14.06.2026

  • 35 Румчо се е поразкрачил....

    3 4 Отговор
    Да видим кой ще му клъцне висулките.... Абе за тях не ми е жал, за България ми е жал. Русофилящинате е болест.

    20:28 14.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Джибрю

    4 1 Отговор
    Бай Румбата, като един достоен бг политик, нека каже колко точно оръжие е подарено на Украйна..Не продадено, а подарено..Нали няма скрито покрито при него..И след това нека обясни защо един 5-6 милиарда долара ще изчежнат от българската индустрия..Толкова ни е военната промишленост..

    Коментиран от #38, #55

    20:29 14.06.2026

  • 38 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Джибрю":

    Защо ще изчезнат? Фирмите, които имат лиценз да търгуват директно. Като е толкова изгодно, защо вземат държавата за ортак?

    20:32 14.06.2026

  • 39 Херодот

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Яшар":

    България винаги е на страната на губещите. За това и Радев ни върна на Русия. Така или иначе, ще плащаме стотици милиарди репарации на Украйна, солидарно с Русия. А Радев ще бъде изправен на съд, заедно с кремълските си господари.

    Коментиран от #42

    20:32 14.06.2026

  • 40 Ми не

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "серсем":

    Окупирала ни е. Спомни си защо празнуваме на 22 септемри и ЗАЩО не го празнувахме по време на соц-а.

    Коментиран от #50

    20:33 14.06.2026

  • 41 Хм Хм

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ще спечели сфери на влияние. Русия през по-голямата част от съществуването си е била империя. Това е нейният начин на съществуване. Ако Путин успее да си върне сферите на влияние отпреди разширяването на НАТО, това ще е голяма победа за него и катастрофа за Източна Европа. Едва ли е нужно да обяснявам защо.

    Коментиран от #43

    20:35 14.06.2026

  • 42 Избирател

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Херодот":

    Няма да можете да излъжете българския народ. Стига толкова мутри, седесета, герберасти и паветни малоумници. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НАПРАВИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР! НАРОДЪТ Е ЗА ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ!

    Коментиран от #66

    20:36 14.06.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хм Хм":

    "Сфера на влияние" и още един камък на шията на РФ. Да храни потъналата в борчове сиромашка България. Мандрата свърши и сиренето е с пари!

    20:39 14.06.2026

  • 44 До оня с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Кажи ми европеецо, каква е ползата ни от НАТО и ЕС?. Каква е икономиката ни и селското стопанство?. Какво е състоянието на държавата след влизането ни в ЕС?. Не сме ли пълна Колония и какво остана от България като над 2.5 милиона млади и способни хора я напуснаха???. Не съм любител на Русия, ядох дървото през комунизъма, но не съм и привърженик на днешната разкапана във всяко отношение Европа, завладяна от джендъризма, тъпотията и безхаберието. Ясно ми е кой командва парада и скоро не виждам начин това да се регулира и оправи. Дано не стане по трудния, тогава жална ни майка.

    20:40 14.06.2026

  • 45 сиреч...

    6 0 Отговор
    всички го разбраха чорапчето, че едно говори, а друго върши

    20:41 14.06.2026

  • 46 604

    4 1 Отговор
    Щъ го ядети те тоя .!. сороски люмпини, радев че ви мобилизиръ не съ боите ...за органи и мясу...

    20:43 14.06.2026

  • 47 Точен

    5 0 Отговор
    Дори фашистите от Ди Велт разбират, че Радев е лъжерусофил. Как се излъгаха 1 444 920 българи е друг въпрос от психически характер. Наистина, в родното му село за него са гласували над 87 %, но щом печели в София, Пловдив, Варна и всички големи градове, значи, че дори лъжецът е за предпочитане пред ГРОБ, Новия бардак и ППетроханците... Да напомня на българите, че имат по-добър избор - ВЪЗРАЖДАНЕ.

    20:44 14.06.2026

  • 48 Истината

    3 1 Отговор
    Фирмите производители на оръжие и боеприпаси са с изтекли лицензи, което ще рече, че оръжията им са менте. Ерзац оръжия. Произвеждат се без контрол на собственика на лицензите. Де сработят, се не сработят, но са десет пъти по-евтини от западняшките. Затова ги пробутват на държавата. Да търгуват директно могат само контрабандно.

    20:45 14.06.2026

  • 49 Веднага Украйна

    5 2 Отговор
    Украйна да ни върне системите С-300 и да се събере екип от учени, за възстановяването на ракетите СС-23.

    Коментиран от #52

    20:47 14.06.2026

  • 50 До Ми не

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ми не":

    Частично си прав, но би ли написал, колко години България е била Истински Независима след 1908г?. И каква е била тази "независимост"??. Дали е 22.08.1908, или преди нея от 1878г, няма значение датата, важното е съдържанието - Независимост!!!!.

    20:49 14.06.2026

  • 51 Уникално

    1 3 Отговор
    Само лапнишаран копейките се ловят на Радев и продават България. Оръжие си върви яко за Украйна, плюс, че всяко дарено ни е платена двойно

    20:49 14.06.2026

  • 52 Уникално

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Веднага Украйна":

    А ти ли ще връщаш двойно парите мизернико

    20:50 14.06.2026

  • 53 разследване, съд и зтвор

    3 0 Отговор
    Всички досегашни управници се кълняха, че нищо не изнасяме за Украйна! В същото време, в Брюксел обещаваха всичко! БТР-и, ракети, танкове, оръдия....Въоръжение, което сега трябва да купуваме за милиарди за нашата армия! Това бяха продажни, корумпирани подлоги на чужди интереси! Ето затова народът ги наказа! Ако и новото управление продължи тази политика, и то ще бъде наказано още на следващите избори!

    Коментиран от #63

    20:53 14.06.2026

  • 54 една българка

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "DW смърди":

    А какво ще кажеш за разделянето на България и протектората Източна Румелия, ти русолюбецо български?

    Коментиран от #56, #57

    20:53 14.06.2026

  • 55 Рублевка

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Джибрю":

    Виж сега, една бойна машина на пехотата, която е продадена за 1000 лева, а нова струва два милиона също е подарък, защото държавата ще я купи за два милиона а не за 1000 лева.
    В Китай такива "продавачи" ги разстрелват на стадиона.

    20:53 14.06.2026

  • 56 604

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "една българка":

    Ко да ти каже кът си чел историята в тубата...поредния гоувнар

    20:56 14.06.2026

  • 57 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "една българка":

    Имаш предвид решението на БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС? Там разкъсаха Санстефанска България, а Русия плати репарациите на Турция за съединението.

    20:56 14.06.2026

  • 58 Потрес

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "DW смърди":

    България не е освобадена от Русия,а завладяна и поделена с Османската империя. Руско-турските войни са над 10 и НЯМА такава оснободителна за нас , а поредната война помежсу им. За наша чест ние си извоювахме свободата с жертви и изплатена в злато до грош на Русия

    20:56 14.06.2026

  • 59 Ах тоя парапетен плъх

    1 0 Отговор
    Народен съд за кучето

    20:57 14.06.2026

  • 60 9ти септември

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Дано пак да сме под Руско робство а не урсулско

    20:58 14.06.2026

  • 61 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Правителството спирало подаряването на оръжия и боеприпаси на Украйна и отсега само щяло да продава!!! Спира подаряването, но само директното подаряване, защото складовете на българската армия са празни! Вече няма кскво да се подарява! Още преди 1 година бивши военни споделяха по форумите, че техните колеги, които още служат са гневни, защото ги карат да охраняват празни складове, защоо вече всичко е изнесено в Украйна! За съжаление подаряването на оръжия на Украйна продължава с пълна сила! Променен е само начина. Европейските страни на желаещите (и ние разбира се сме желащи защото така са ни наредили "началниците") дава "заем" от 90 000 000 000 еврошиткойна, който ще се връща от Русия, когато тя си плати репарациите!!!? Ние първоначално трябваше да платим 1.2 милиарда (пари, които ги нямаме и затова ще теглим заеми), но сега сумата ще е много по-голяма защото 4 страни от ЕС са отказали да участват! Та от тези пари от този дълг, който България ще дължи на Родшилските банки ще плаща оръжията за Украйна, което сие чиста друга форма на подаряване! Радев се опитва да си прави евтин пиар, а иначе си е същия, като Бойко Бългроубиеца, Шиши, ПростоПедерасите! Честит ви крах мили сънародници! И нашите деца и внуци ще изплащат тези дългове! Радвайте се и ги избирайте пак тези родоотстъпници, както ви призовават мисирските телевизии и техните дежурни аватари всеки ден!

    Коментиран от #65

    21:00 14.06.2026

  • 62 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    "Остарели безплатни оръжия вече почти не са необходими
    Тъй като балканската държава все още разполага с оръжейни заводи от съветската епоха, доставките ѝ бяха особено подходящи за нуждите на украинската армия през първите години на войната" - т.е. износът за Полша на Корнелия все пак беше?
    А Корнелийо?

    21:00 14.06.2026

  • 63 Потрес

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "разследване, съд и зтвор":

    Ама ти си в тотално объркване. Толкова ли си невеж? Къде живееш? Всичкото оръжие дарено на Украйна бе изплатено на България от Дания и от Брюксел. Отделно си върви огромна ПЛАТЕНА търговия с оръжие за Украйна ежедневно. Това са приходи в хазната, заплати, данъци и т.н. Никой няма, нито би посмял да спре тези приходи, самоубийствено е

    21:01 14.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бай Иван":

    Ти по-полека! Не обиждай господин Радев! Нито си му на образованието, нито на културата, нито на поста, на който го постави българския народ!

    21:04 14.06.2026

  • 66 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Избирател":

    Това е най глупавият избор на българският избирател и избирателят ще го разбере по трудния начин .

    21:05 14.06.2026

  • 67 Ясен е фурнаджийската лопата мунчо

    0 0 Отговор
    Навън едно тука друго бръщолеви.Срамът е за тия , които се хванаха на лъжите му.
    Поредният прозападен слагач.....

    21:05 14.06.2026