Какво всъщност стои зад спирането на българските оръжейни доставки за Украйна

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България - ключов доставчик за Украйна, обяви, че вече няма да доставя оръжия на Киев. Вместо това тя заявява, че трябва да се проведат преговори за "справедлив мир". Зад това съобщение обаче се крие съвсем различно развитие. Това пише за в. "Ди Велт" Филип Фолкман-Шлук, старши редактор в отдела за външна политика.

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"България е страна с много тайни. Тази малка членка на НАТО на Черно море има голяма оръжейна индустрия и по този начин играе централна роля в отбраната на Украйна и Европа. Нещата обаче често не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. Правителството в София вече е написало история по свой собствен уникален начин. В месеците след руската инвазия в Украйна през 2022 г. проруският президент на България Румен Радев категорично отхвърли всякакви доставки на оръжие за Киев.

В същото време обаче прозападният тогавашен премиер Кирил Петков тайно организира мащабни доставки на боеприпаси - покривайки около 1/3 от нуждите на страната и значително помагайки на Украйна да преживее първата фаза на войната. Високопоставени политици от Украйна и България разкриха тези събития през 2023 г.

През април в България се случи друга значителна промяна във властта. Бившият президент Радев сега ръководи политиката на страната като министър-председател. Той беше избран за поста с голямо мнозинство. По време на предизборната си кампания Радев се противопоставяше на подкрепата за Украйна и се застъпваше за по-близки отношения с Русия.

Позицията на България към Русия я разделя

Населението на България е разделено между твърди проевропейци и граждани, които традиционно се чувстват свързани с Русия. Оттогава в Брюксел има опасения, че балканската държава, подобно на Унгария при Виктор Орбан, се превръща в проруски "троянски кон" в рамките на ЕС.

Това чувство беше отразено в един от първите официални актове на кабинета на Радев. Новият министър на отбраната Димитър Стоянов вчера обяви, че България вече няма да доставя оръжие на украинската армия. Той заяви, че е време да се "върнем на масата за преговори" и да търсим "справедлив мир", който е "определен от двете страни". Стоянов добави, че доставката на повече оръжия на Украйна само ще струва човешки животи. Това са изявления, които Путин вероятно ще оцени.

Ако се повярва на думите му, това съобщение ще има огромни последици за Украйна. Сигурно е, че според Министерството на отбраната България е изнесла оръжия на стойност приблизително 6,5 милиарда евро между 2022 и 2025 г., като по-голямата част от тях са отишли ​​в Украйна. Официално общо 13 оръжейни пакета, съдържащи боеприпаси, оръжейни системи и бронирани машини, са били доставени в Киев. Те включват системи за противовъздушна отбрана С-300, противотанкови оръжия и 82-милиметрови минохвъргачки. Точните обеми обаче трудно могат да бъдат установени, тъй като значителна част от търговските доставки - тоест тези, които са били заплащани от Украйна - са осъществявани чрез трети държави и посредници.

Остарели безплатни оръжия вече почти не са необходими

Тъй като балканската държава все още разполага с оръжейни заводи от съветската епоха, доставките ѝ бяха особено подходящи за нуждите на украинската армия през първите години на войната. Междувременно обаче украинските въоръжени сили продължават да се модернизират и днес използват все повече системи от западно производство и собствена разработка.

Зад гръмките думи за "справедлив мир" се крие съвсем различно развитие. България модернизира отбранителната си индустрия и се превръща във важен доставчик за НАТО. През декември германският оръжеен концерн Rheinmetall обяви, че ще инвестира над 1 милиард евро в завод в Сопот с повече от 1000 служители, който трябва да заработи през 2027 г.

След откриването му там ще се произвеждат по 100 000 артилерийски снаряда годишно, както и барутни заряди за до 150 000 боеприпаса. Анализаторът Димитър Бечев, старши сътрудник в "Карнеги Европа", заяви: "Очаквам българският износ за Германия да нарасне стремително".

По програмата на ЕС SAFE към България ще бъдат насочени над 3 милиарда евро, като голяма част от средствата са под формата на заеми. Страната трябва да стане част от планирания от ЕС отбранителен щит срещу дронове по югоизточния фланг на НАТО и да модернизира военноморските си сили с нови кораби за наблюдение на Черно море.

Освен това българското служебно правителство обяви непосредствено преди изборите през есента сътрудничество с Украйна. Двете държави възнамеряват съвместно да разработват дронове и да управляват производствени мощности както в България, така и в Украйна. Досега няма никакви сигнали от София, че това партньорство ще бъде прекратено, което би представлявало сериозна стъпка назад и за българската икономика.

Продажбите на оръжие остават възможни

Че изявленията на българския министър на отбраната вероятно са били по-скоро политически жест към проруски настроените избиратели, а не знак за фундаментална промяна в политиката, стана ясно още днес - само ден след първоначалния му коментар.

Министър Стоянов заяви, че закупуването на българско оръжие остава възможно.

"Прекратяваме доставките на оръжие и боеприпаси от складовете на българската армия. Подчертавам - доставките, а не продажбите", заяви той.

Това означава, че българските търговци и отбранителната индустрия могат да продължат бизнеса си. Засега просто няма да има нови безвъзмездни пакети за Украйна. Вероятно става дума предимно за наличности от въоръжение по съветски образец, които така или иначе постепенно губят значение в процеса на модернизация.

Министър Стоянов побърза да добави, че по този начин се изпълняват "обещанията" на неговата партия от предизборната кампания.

Посланието му очевидно е достигнало до аудиторията, макар и без същественото уточнение, направено на следващия ден. Руските пропагандни медии широко отразиха предполагаемото спиране на оръжейните доставки и българския призив за мир.

Независими разследвания показват, че от години страната в Югоизточна Европа е заливана от проруски дезинформационни кампании. Подобни манипулации вероятно са изиграли роля и по време на предизборната кампания.

И до днес руски официални представители твърдят, че през XIX век Русия е спасила България от властта на Османската империя, въпреки че през 1944 г. самият Кремъл нахлува в страната.

В България нещата често са различни от това, което изглежда на пръв поглед. Досега тази стратегия носи успех на Румен Радев.