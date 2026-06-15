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Путин е отказал среща със Зеленски във Франция
  Тема: Украйна

Путин е отказал среща със Зеленски във Франция

15 Юни, 2026 16:08 2 227 109

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • г-7

САЩ се съгласиха Путин да бъде поканен на форума, който ще започне във френския град Евиан, заяви Зеленски

Путин е отказал среща със Зеленски във Франция - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, предаде Ройтерс. По думите на Зеленски целта е била да се обсъди прекратяването на четиригодишната война, но руският лидер не е бил готов за разговори, предаде БТА.

САЩ се съгласиха Путин да бъде поканен на форума, който ще започне по-късно днес във френския град Евиан на Женевското езеро и ще продължи до сряда тази седмица, заяви Зеленски по време на посещение в старинен манастир, на който бяха нанесени щети по време на руска атака през изминалата нощ.

„Изпратихме послание, че сме готови да се срещнем с Путин по време на срещата на Г-7, защото там са Тръмп и Макрон, тоест Европа плюс Америка. Смятам, че това е добра, дори много добра възможност всички да се срещнем заедно“, заяви Зеленски пред журналисти.

„Европа и САЩ бяха съгласни, а Русия за пореден път показа, че не е готова да разговаря“, добави той.

Украински представител заяви, че Зеленски е уведомил американските представители и френския президент Еманюел Макрон за предложението за преговори по време на срещата на Г-7. Украйна отправи поканата и директно към руските представители, но не получи ясен отговор, посочи той.

От кабинета на Макрон не дадоха коментар по темата.

По време на посещението в Киево-Печорската лавра Зеленски добави, че Украйна ще отговори на мащабната атака от днес, съобщи Укринформ.

В отговор на въпрос какво би казал на руския президент Владимир Путин след това нападение, Зеленски заяви: „Ще кажем своята дума“.

Според Зеленски не е случайно, че руснаците са предприели масирания удар срещу Украйна непосредствено след като Путин поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп за рождения му ден, посочва Укринформ.

По информация на Франс прес жертвите от серията руски удари от изминалата нощ вече са 11.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    48 13 Отговор
    Срещата ще се състои на неутрална територия между комплекс "Камчия" и комплекс "Баба Алино".

    Коментиран от #40

    16:10 15.06.2026

  • 2 Копейкин Костя

    34 45 Отговор
    Сега е момента Румен Радьев да отправи молба към Хаяско I -ви да се срещне със Зеленски, щото Радьев е за дипломатическо решение на конфликта, нали, другари? 😀

    Коментиран от #28, #41, #46, #50, #55

    16:11 15.06.2026

  • 3 Мнение

    11 25 Отговор
    Ако се срещнат Путин и зеленский ще стане мазало, чакам с нетърпение този момент.

    Коментиран от #45

    16:12 15.06.2026

  • 4 оня с коня

    67 25 Отговор
    Зеленски:
    Клоун по образование и живот.
    Путин:
    КГБ,ФСБ.
    Как да си говорят

    Коментиран от #11, #12, #47

    16:13 15.06.2026

  • 5 Зеления път

    66 22 Отговор
    За Путин е позор да се срещне със Зеленото където и да е. Дали в Европа, дали в Москва - дрогираният зеленчук няма какво да си каже с Путин освен да моли за милост или да предаде някакво съобщение от желаещите го.

    Коментиран от #51

    16:13 15.06.2026

  • 6 Сталин

    60 17 Отговор
    Путин трябва да е луд да разговаря с кондома на Дони Епщайн

    16:14 15.06.2026

  • 7 Питам

    48 10 Отговор
    За какво да се срещат, Зеленски да си прави реклама?
    По принцип договори и споразумения се изготвят от експерти чрез дълги преговори и взаимни компромиси и едва при съгласието на двете страни министри или държавни глави го подписват!

    16:15 15.06.2026

  • 8 херцог трън

    16 41 Отговор
    Путин не иска да спира вайната. За него е по-изгорно да са в перманента революция.

    16:15 15.06.2026

  • 9 Половината свят неможе да понася

    49 15 Отговор
    Укрите заради тоя клоун другата половина въобще не го отразява само една многоооо малка но мнооого креслива прослойка от хижари лами гладкомозачни либерали подържа тоя смешник но по неже са мннооого токсични и шумни се създава илюзия в простолюдието че са много е не са

    16:16 15.06.2026

  • 10 Гориил

    34 15 Отговор
    Ще платите двойна цена за тази бандеровска наглост.

    16:17 15.06.2026

  • 11 Сила

    20 51 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Зеленски
    Семейство , баща , майка , жена , деца , успешна кариера и разпознаваема публична личност
    Путин
    Неизвестни родители , осиновители алкохолици , израснал на двора в коптора , малтретиран като дете , озлобен , без семейство , с неизвестен брой жени и деца , таксиметров шофьор

    Коментиран от #15, #52, #102

    16:20 15.06.2026

  • 12 Швейк

    17 33 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Клоунът направи КГБ,ФСБ-суперагента сам да си говори и сега Путин го е срам

    16:21 15.06.2026

  • 13 точка

    41 13 Отговор
    Този отива на всяка кьорсофра да ПРОСИ!! Путин не просяк нито благодетел на просяци. Това си ВАШ форум, но не знам като каква се явява Украйна? Тя световна икономика ли е, или световен просяк.

    Коментиран от #82

    16:21 15.06.2026

  • 14 Големите

    29 10 Отговор
    какво стана.. нещо май им се подкосиха краката и клекнаха..
    Разстелете червеното килимче.. и всички шпалир с наведени глави...
    Зеленски, може да гледа, ама през оградата на летището.

    16:21 15.06.2026

  • 15 честен ционист

    35 17 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Важното е, че в образа на Вова се оглежда цял един народ, докато Зеленски, колкото и да е успешен, си остава просто един актьор с шепа фенове.

    Коментиран от #30, #81

    16:23 15.06.2026

  • 16 Питам

    14 28 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #43

    16:23 15.06.2026

  • 17 Гориил

    21 15 Отговор
    Русия подпали катедралата Нотр Дам. Това вече е неоспорим факт. Следващата е сградата на Капитолия във Вашингтон. Но според съобщения в международните медии пожарът в Киево-Печерската лавра е причинен от падането на части от ракети „Пейтриът“.

    16:24 15.06.2026

  • 18 Българин

    14 18 Отговор
    Зеленски избърса подът с бункерният.

    16:25 15.06.2026

  • 19 Винаги преди такива събирания

    26 10 Отговор
    Винаги преди такива събирания клоунът прави артистизъм,за да изкрънка пари от будалите европейци

    16:25 15.06.2026

  • 20 Да не би Путлето

    11 13 Отговор
    да го е страх?

    16:26 15.06.2026

  • 21 Хохлорезка

    21 12 Отговор
    Кой ще се занимава със наркоман марионетка крадец и корупционер?
    Путин си шета и се кефи на живота руската армия бавно сдъфква ордите бармалеи довлечени насила от тецекашшниците!

    16:26 15.06.2026

  • 22 Прави поразии клоунът

    14 9 Отговор
    Винаги преди такива събирания клоунът прави артистизъм и поразии,за да изкрънка пари от будалите европейци

    16:28 15.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РАЗБИРА СЕ

    22 10 Отговор
    УВАЖВАЩ СЕБЕ СИ ПОЛИТИК НИКОГА НЕ БИ СЕ СРЕЩНАЛ С НЕЛИГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ И ФАШИСТ.

    16:30 15.06.2026

  • 25 Да се знае

    11 18 Отговор
    Ако напусне границата на бившият съветски съюз ботокса е мъртъв.

    Коментиран от #31

    16:31 15.06.2026

  • 26 ттт

    18 9 Отговор
    И защо му е на Путин да ходи на Форума на Г7. Там ще са един лидер и шест папагал.

    16:32 15.06.2026

  • 27 Евгрух Шишевич

    18 12 Отговор
    Победата на Русия ще отекне във вековете държава с бяло население изключително смело само победило орда от 52 държави васали и сателити на сатанинския режим във Вашингтон и неговото прокси Украйна командвано от чудовищен клоун еврей мразещ православните християни и скимтящ от удоволствие когато ги унищожават!

    16:32 15.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Правилно.

    16 11 Отговор
    Да го докарат зеленият в Москва и да го обесят на Червеният площад!

    16:32 15.06.2026

  • 30 Сила

    9 9 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Плашим се за "народа" , на Вовата ...
    Жал ми е за тях ...
    Лека им пръст !!!

    Коментиран от #32

    16:32 15.06.2026

  • 31 Ботокса

    13 7 Отговор

    До коментар #25 от "Да се знае":

    Това за оня гербаджията Костадин Ангелов ботокса ли става въпрос Принцесо?

    16:33 15.06.2026

  • 32 честен ционист

    1 11 Отговор

    До коментар #30 от "Сила":

    Скоро всички ще сте част от народа на Третия Рим.

    16:35 15.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Възраждане

    13 9 Отговор
    Разбира се. Среща с лидера на неонацистите може да бъде само в Кремъл на трибунала

    16:36 15.06.2026

  • 36 име

    13 9 Отговор
    Никакви разговори, само 2м под земята за бандерите. Явно много са ги напънали щом цял месец се молят за преговори и разговори.

    Коментиран от #54

    16:36 15.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Амчи

    10 9 Отговор
    зеленият шмъркач не е никакъв от две години ! Каквото и да подпише , следващият избран президент може да го отхвърли ...

    16:37 15.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Теперь, Горбатый ..

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кто чуя среща и се сещам за филма "Мястото на срещата не трябва да се променя" с Вл. Висоцки.

    16:37 15.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Абе,

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Питам":

    рови си в тавата с фалшивото брашно и не питай ! Не ти се отдават такива сложни действия...

    16:39 15.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 1945

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    на тази среща Путин може и да умре от страх и срам.

    16:40 15.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Цвете

    8 12 Отговор
    СТРАХОТЕН ГРАД С ЧУДЕСНО ХОРА. ПУТИН ДА ПОМИСЛИ ОЩЕ МАЛКО, ЗАЩОТО ТЪРПЕНИЕТО НА ВСИЧКИ Е ИЗЧЕРПАНО.ТО СЕ Е ВИДЯЛО, ЧЕ ДНИТЕ СА МУ ПРЕБРОЕНИ КАТО ПОЛИТИК.И СРЕЩАТА ОТКАЗВА, ЗАЩО? ТАКА СА ГУЗНИТЕ, НЯМАТ СУРАТ ДА СЕ СРЕЩАТ СЪС СВЕСТНИТЕ .ДА МУ БИЯТ ШУТА ВСИЧКИ, ТОВА МОЖЕ ДА ГО " ВРАЗУМИ "? 😶‍🌫️👀🤦‍♂️

    Коментиран от #53

    16:41 15.06.2026

  • 49 Ферхад фекаловозев

    6 8 Отговор
    Бедните тролове на жълтопаветни грязове пак ги громят освен за лапания и тъпотии друго не могат да пишат!

    16:41 15.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Никой не му е виновен на Путин,

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления път":

    че направи и Русия и себе си за посмешище и подигравки на целия свят.

    16:42 15.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Цвете на истинско не либералужка

    9 6 Отговор

    До коментар #48 от "Цвете":

    Какво търпения тая банда неудачници и старици дори африкански държави се хилотят на жалкия запад командван от оранжев папагал и съюз от посер...ци воден от баби Яги глуповати и тъпи

    16:43 15.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ка Путин

    9 1 Отговор
    ДА бе... да изляза от бункера. Да не съм луд.

    16:44 15.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    6 5 Отговор
    Пуся чака румбата фатмашки да го призове за дипломация.
    Пуся още не знае, че войната няма да се реши с военни средства, но фатмашки ще му обясни .... до два най много 3 дня. 🤣🤣🤣

    16:45 15.06.2026

  • 60 хихи

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дядо Ламби":

    то пък стареца Путин щото не е вмирисан, възрастен и в тоя бункер от години, представяй си каква смрад е 😀 😀 😀

    16:45 15.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Епстийн

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "Епстийн.":

    Те педофили не бяха ли вашите работодателите от ПП и ДБ дето се валяха в Петрохан

    16:48 15.06.2026

  • 65 Безспорни факти

    8 12 Отговор
    Путин окончателно превъртя.
    Да атакуваш Киевско-Печорската лавра - една от най-големите светини на източното православие, паметник на световното културно наследство и духовното сърце на Киевска Рус - е не само акт на варварство, но и откровено отрицание на всичко, което Кремъл твърди, че защитава.
    Лаврата не е просто манастир. Самото понятие „лавра“ е най-високата категория православна монашеска обител. За православния свят значението на Киевско-Печорската лавра е сравнимо с това на Света гора Атон за православните народи от византийската традиция.
    Това е мястото, откъдето започва духовната история на Киевска Рус през мисиите на изпратените от България за покръстването на тези народи православни отци. Храмът на Киевска Рус, а не на някаква митична „Московска Рус“, която по онова време изобщо не съществува.
    Разбирам защо Кремъл трудно приема този факт. Разбирам защо Путин води война и срещу историята, и срещу паметта, и срещу идентичността на Украйна.
    Но с ракети история не се пренаписва.

    Коментиран от #74, #105

    16:48 15.06.2026

  • 66 Странно

    7 4 Отговор
    Зеленски забрани с указ всякакви преговори с Русия на 04.10.2022г., и не съм чул да го е отменил...

    16:48 15.06.2026

  • 67 Хмм

    6 4 Отговор
    защото Макрон ще използва възможността да го арестува и предаде на съда в Хага

    16:49 15.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 мъртвеца..

    5 3 Отговор

    До коментар #54 от "Гробаря":

    Копам бгбанерци при бабаалино..безплатно

    16:49 15.06.2026

  • 70 Хуху

    4 4 Отговор
    Ватенките нещо яко натиснаха укряшките Зелята ходи като сврака и се моли навсякъде Европа обедня хората мразят наглата укронацистка паплач кееееф

    16:49 15.06.2026

  • 71 ВВП

    2 5 Отговор
    Ну и нaxyя встречаться с етим клоуном-наркоманом? Он уже 2 года как не презик, хуле я вообще с ним разговаривать буду? Да и вообще с террористами переговоров не ведут. Все ребята, будьте здоровьi.

    16:49 15.06.2026

  • 72 Нямат край

    4 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #76

    16:50 15.06.2026

  • 73 Аве мишкари

    7 4 Отговор
    Няма да има мир докато не изпълните исканията на Путин,не го ли разбрахте вече!Или на колене пред Русия или ви няма на картата,няма други варианти!

    16:50 15.06.2026

  • 74 Дойче идиотас

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "Безспорни факти":

    Лаврата е атакувана от дрогирания Зеля руснаците нямат Пейтриът хихихи

    16:51 15.06.2026

  • 75 Зеленски

    4 5 Отговор
    все побеждава и все моли за среща , но никога в двоен формат , винаги трябва да има някой зад гърба му.Сtraхливец!!!

    16:52 15.06.2026

  • 76 Глуповата повлекана

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "Нямат край":

    Драгомире стига си фантазирал като лапаше на Росена руснаците бяха за теб най добри сега кой ти разбива катъците ,че се излагаш така?

    16:52 15.06.2026

  • 77 Незнайко

    2 6 Отговор
    Не знам, но е голяма стратегическа грешка да се легитимира военнопрестъпника чрез поканите за участие в подобни срещи. Западът отдавна трябва да е разбрал, че шанс за реални преговори може да възникне едва след смяната на властта в Москва. Всичко друго е загуба на време, ресурси и достойнство и поощрява вапразните илюзии на кремълския пациент за пълна капитулация на Украйна!

    Коментиран от #83, #84

    16:52 15.06.2026

  • 78 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #52 от "да питам":

    Путин от 2000 година е в политиката ..Президент ..През 2013 г на излизане от театър с жена му ,обявяват ,че се развеждат! С Кабаева искаш да го видиш да се разхожда ли? Путин е държавник и управлява огромна страна ! А ти да си видял Мерц с жена? Ами Стармър? Или Коща ,или Вебер..а ,този Вебер имаше мъж за съпруг...Само Макрон,където жена му го лупа по самолетите:)))

    16:53 15.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Глуповиден Зеленоид

    4 5 Отговор
    Зелята предложил на всички собственици на фекалки в България да не изхвърлят материала а да му го пратвт понеже западната скрап свърши Европа обедня и няма какво друго да прати освен калните гащи на баба Урсула за знаме на украинския бомж

    16:55 15.06.2026

  • 81 Драго

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Оглежда се той народът и се чуди къде да се скрие , народ уплашен , народ обичащ диктаторите . Този народ му мина живота оглеждайки се , другият народ иска нещо по добро за децата си . Ти от кой народ би искал да бъдеш ?

    16:55 15.06.2026

  • 82 да бе да

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "точка":

    Путин малко просеше и лазеше пред аятолаха , ким чен и Си. изпроси не само оръжи и заеми но и войници от сев. Корея

    16:56 15.06.2026

  • 83 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #77 от "Незнайко":

    Реални преговори може да се постигнат само след падането на режима в Брюксел! И това е в ход ..Нито от Изток,нито от Запад ще оставят този престъпен режим в Брюксел.

    16:57 15.06.2026

  • 84 Всезнайко

    3 6 Отговор

    До коментар #77 от "Незнайко":

    Кой е запада Пиндосия разгромена и клекнала на могъщия Иран или Европа командвана от банда старици неизбирани от никой и интересуващи се какво да откраднат а не как живеят хората!

    16:57 15.06.2026

  • 85 Всезнайко

    2 5 Отговор
    Кой е запада Пиндосия разгромена и клекнала на могъщия Иран или Европа командвана от банда старици неизбирани от никой и интересуващи се какво да откраднат а не как живеят хората!

    16:57 15.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Джерия Панфаловна

    3 3 Отговор
    Когато Украйна бъде разгромена и освободена ще отида на разходка у Киев ще е много хубаво!

    16:59 15.06.2026

  • 88 хахаха

    3 4 Отговор
    доста интимно предложение да се срещнат в кулоарите и за 5 минути да договорят примирие за да може нато да вкара войски в украина

    17:05 15.06.2026

  • 89 1945

    4 7 Отговор
    Путин ако напусне Москва ще му спретнат преврат

    17:06 15.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Многоходовото

    4 6 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:11 15.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 хмммм

    6 3 Отговор
    Защо да се среща с некадърното джудже-садист?

    17:14 15.06.2026

  • 94 Само така

    4 5 Отговор
    Кремълската хлебарка не иска мир, иска да затрие кочината и добре се справя

    Коментиран от #96

    17:15 15.06.2026

  • 95 Зеленодебил Киселозелев

    6 5 Отговор

    До коментар #90 от "Московските BAPBAPИ !":

    Този човек е пълен идиот на реверите на украйнските банди стоят дявола и всякакви нечисти сили!Командва ги еврейн сатанист взещривяват и ограбват манастири крадат кокошки и Мисири и той седнал да ругае руската православна армия!Този човек е участвал в гей парада оня ден този човек мрази Русия защото там такива като него са обявени за болни и вредни!Това не е човек

    17:16 15.06.2026

  • 96 Само така

    5 5 Отговор

    До коментар #94 от "Само така":

    Зеления приключва с Украйна браво от 50 милиона останаха 20 и зеления вкарва индийци да оправи генофонда и аз искам така да ме думкат кафяви вонещици нали сме либерални лебеди

    Коментиран от #101

    17:17 15.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Само така

    6 4 Отговор
    Президента на Руската федерация подготвя победния парад в Киев зеления ще бъде сложен в клетка и ще бъде показван като експонат на чудовище предало държава за дребни монети на англосаксонците и разкарван с каруца по всички краища на Украйна за са се види унищожителя на Украйна!

    17:24 15.06.2026

  • 99 Полковник Картошкин

    3 4 Отговор
    Разгрома на тагаревските тролове бе постигнат и те разплакани се отдадоха на любовниците си от бандата на Калашниците !
    Слава Росииии победа будет руская урааааа

    17:26 15.06.2026

  • 100 Артилерист

    7 4 Отговор
    Клоунът Зеленски напира да се легитимира чрез среща с руския президент. Този комичен несретник, говорител на еврокликата, която воюва срещу Русия чрез украинците, иска среща, за да се лигави с всички западни опорки и да разсмива Путин с глуповетините си. Зеленски е нелигитимник, за когото няма граница на излагацията. Той се опита да приложи същия подход и с Тръмп, но беше най-безцеримонно изхвърлен. Като толкова много иска среща с Путин комикът защо не иска да отиде в Москва. Сигурно защото той там няма да може да се лигави, както сред западняшките си куратори...

    17:28 15.06.2026

  • 101 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #96 от "Само така":

    Зеления приключи не само Украйна,той приключи и Европа:)

    17:32 15.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 казах!

    3 4 Отговор
    никакво прекратяване докато не се постигнат целите на войната

    брадясалите нелегитимен наркоман няма карти

    17:39 15.06.2026

  • 104 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "Силния":

    колкото влезнат господине всичките ще ги изпразня

    17:39 15.06.2026

  • 105 Безспорен факт

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "Безспорни факти":

    Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.

    ▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност

    17:39 15.06.2026

  • 106 И какво очакват

    3 3 Отговор
    Г 7 изключиха Русия, а сега без да са я приели канят президента и.

    17:49 15.06.2026

  • 107 Мишел

    3 0 Отговор
    Руски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби близо до база, ударена при операция "Паяжина" (ВИДЕО). Руски стратегически бомбардировач „Туполев" Ту-22М3 се разби по време на тренировъчен полет в Иркутска област в Сибир, съобщи в понеделник, 15 юни, информационна агенция „Интерфакс“, позовавайки се на руското Министерство на отбраната. Самолетът се е взривил на около 50 километра северозападно от военновъздушната база "Белая". Миналото лято "Белая" беше сред петте руски военновъздушни бази, които бяха атакувани по време на мащабната украинска операция "Паяжина".

    17:56 15.06.2026

  • 108 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Силния":

    Споделете моля !!!
    Явно сте експерт по въпроса ...??!

    18:12 15.06.2026

  • 109 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. Като цяло, на фона на кризата в световната финансова система и нарастващите противоречия в самия Запад, тази среща на върха по-скоро ще прилича не на среща на лидери, определящи бъдещето, а на събиране на хора, опитващи се да запазят контрол над процеси, които вече са излезли извън техния контрол.

    2. Сериозни споразумения, както се казва, трябва да се сключват не с проститутките, а със сводниците, които стоят зад тях, т.е. със скритите елити и глобаления Лондон, ето защо В.В.Путин няма място на такова сборище.

    18:14 15.06.2026

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