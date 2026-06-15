Путин е отказал среща със Зеленски във Франция

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, предаде Ройтерс. По думите на Зеленски целта е била да се обсъди прекратяването на четиригодишната война, но руският лидер не е бил готов за разговори, предаде БТА.
САЩ се съгласиха Путин да бъде поканен на форума, който ще започне по-късно днес във френския град Евиан на Женевското езеро и ще продължи до сряда тази седмица, заяви Зеленски по време на посещение в старинен манастир, на който бяха нанесени щети по време на руска атака през изминалата нощ.
„Изпратихме послание, че сме готови да се срещнем с Путин по време на срещата на Г-7, защото там са Тръмп и Макрон, тоест Европа плюс Америка. Смятам, че това е добра, дори много добра възможност всички да се срещнем заедно“, заяви Зеленски пред журналисти.
„Европа и САЩ бяха съгласни, а Русия за пореден път показа, че не е готова да разговаря“, добави той.
Украински представител заяви, че Зеленски е уведомил американските представители и френския президент Еманюел Макрон за предложението за преговори по време на срещата на Г-7. Украйна отправи поканата и директно към руските представители, но не получи ясен отговор, посочи той.
От кабинета на Макрон не дадоха коментар по темата.
По време на посещението в Киево-Печорската лавра Зеленски добави, че Украйна ще отговори на мащабната атака от днес, съобщи Укринформ.
В отговор на въпрос какво би казал на руския президент Владимир Путин след това нападение, Зеленски заяви: „Ще кажем своята дума“.
Според Зеленски не е случайно, че руснаците са предприели масирания удар срещу Украйна непосредствено след като Путин поздрави президента на САЩ Доналд Тръмп за рождения му ден, посочва Укринформ.
По информация на Франс прес жертвите от серията руски удари от изминалата нощ вече са 11.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #40
16:10 15.06.2026
2 Копейкин Костя
Коментиран от #28, #41, #46, #50, #55
16:11 15.06.2026
3 Мнение
Коментиран от #45
16:12 15.06.2026
4 оня с коня
Клоун по образование и живот.
Путин:
КГБ,ФСБ.
Как да си говорят
Коментиран от #11, #12, #47
16:13 15.06.2026
5 Зеления път
Коментиран от #51
16:13 15.06.2026
6 Сталин
16:14 15.06.2026
7 Питам
По принцип договори и споразумения се изготвят от експерти чрез дълги преговори и взаимни компромиси и едва при съгласието на двете страни министри или държавни глави го подписват!
16:15 15.06.2026
8 херцог трън
16:15 15.06.2026
9 Половината свят неможе да понася
16:16 15.06.2026
10 Гориил
16:17 15.06.2026
11 Сила
До коментар #4 от "оня с коня":Зеленски
Семейство , баща , майка , жена , деца , успешна кариера и разпознаваема публична личност
Путин
Неизвестни родители , осиновители алкохолици , израснал на двора в коптора , малтретиран като дете , озлобен , без семейство , с неизвестен брой жени и деца , таксиметров шофьор
Коментиран от #15, #52, #102
16:20 15.06.2026
12 Швейк
До коментар #4 от "оня с коня":Клоунът направи КГБ,ФСБ-суперагента сам да си говори и сега Путин го е срам
16:21 15.06.2026
13 точка
Коментиран от #82
16:21 15.06.2026
14 Големите
Разстелете червеното килимче.. и всички шпалир с наведени глави...
Зеленски, може да гледа, ама през оградата на летището.
16:21 15.06.2026
15 честен ционист
До коментар #11 от "Сила":Важното е, че в образа на Вова се оглежда цял един народ, докато Зеленски, колкото и да е успешен, си остава просто един актьор с шепа фенове.
Коментиран от #30, #81
16:23 15.06.2026
16 Питам
Коментиран от #43
16:23 15.06.2026
17 Гориил
16:24 15.06.2026
18 Българин
16:25 15.06.2026
19 Винаги преди такива събирания
16:25 15.06.2026
20 Да не би Путлето
16:26 15.06.2026
21 Хохлорезка
Путин си шета и се кефи на живота руската армия бавно сдъфква ордите бармалеи довлечени насила от тецекашшниците!
16:26 15.06.2026
22 Прави поразии клоунът
16:28 15.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 РАЗБИРА СЕ
16:30 15.06.2026
25 Да се знае
Коментиран от #31
16:31 15.06.2026
26 ттт
16:32 15.06.2026
27 Евгрух Шишевич
16:32 15.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Правилно.
16:32 15.06.2026
30 Сила
До коментар #15 от "честен ционист":Плашим се за "народа" , на Вовата ...
Жал ми е за тях ...
Лека им пръст !!!
Коментиран от #32
16:32 15.06.2026
31 Ботокса
До коментар #25 от "Да се знае":Това за оня гербаджията Костадин Ангелов ботокса ли става въпрос Принцесо?
16:33 15.06.2026
32 честен ционист
До коментар #30 от "Сила":Скоро всички ще сте част от народа на Третия Рим.
16:35 15.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Възраждане
16:36 15.06.2026
36 име
Коментиран от #54
16:36 15.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Амчи
16:37 15.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Теперь, Горбатый ..
До коментар #1 от "честен ционист":Кто чуя среща и се сещам за филма "Мястото на срещата не трябва да се променя" с Вл. Висоцки.
16:37 15.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Абе,
До коментар #16 от "Питам":рови си в тавата с фалшивото брашно и не питай ! Не ти се отдават такива сложни действия...
16:39 15.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 1945
До коментар #3 от "Мнение":на тази среща Путин може и да умре от страх и срам.
16:40 15.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Цвете
Коментиран от #53
16:41 15.06.2026
49 Ферхад фекаловозев
16:41 15.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Никой не му е виновен на Путин,
До коментар #5 от "Зеления път":че направи и Русия и себе си за посмешище и подигравки на целия свят.
16:42 15.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Цвете на истинско не либералужка
До коментар #48 от "Цвете":Какво търпения тая банда неудачници и старици дори африкански държави се хилотят на жалкия запад командван от оранжев папагал и съюз от посер...ци воден от баби Яги глуповати и тъпи
16:43 15.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ка Путин
16:44 15.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Пуся още не знае, че войната няма да се реши с военни средства, но фатмашки ще му обясни .... до два най много 3 дня. 🤣🤣🤣
16:45 15.06.2026
60 хихи
До коментар #23 от "Дядо Ламби":то пък стареца Путин щото не е вмирисан, възрастен и в тоя бункер от години, представяй си каква смрад е 😀 😀 😀
16:45 15.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Епстийн
До коментар #58 от "Епстийн.":Те педофили не бяха ли вашите работодателите от ПП и ДБ дето се валяха в Петрохан
16:48 15.06.2026
65 Безспорни факти
Да атакуваш Киевско-Печорската лавра - една от най-големите светини на източното православие, паметник на световното културно наследство и духовното сърце на Киевска Рус - е не само акт на варварство, но и откровено отрицание на всичко, което Кремъл твърди, че защитава.
Лаврата не е просто манастир. Самото понятие „лавра“ е най-високата категория православна монашеска обител. За православния свят значението на Киевско-Печорската лавра е сравнимо с това на Света гора Атон за православните народи от византийската традиция.
Това е мястото, откъдето започва духовната история на Киевска Рус през мисиите на изпратените от България за покръстването на тези народи православни отци. Храмът на Киевска Рус, а не на някаква митична „Московска Рус“, която по онова време изобщо не съществува.
Разбирам защо Кремъл трудно приема този факт. Разбирам защо Путин води война и срещу историята, и срещу паметта, и срещу идентичността на Украйна.
Но с ракети история не се пренаписва.
Коментиран от #74, #105
16:48 15.06.2026
66 Странно
16:48 15.06.2026
67 Хмм
16:49 15.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 мъртвеца..
До коментар #54 от "Гробаря":Копам бгбанерци при бабаалино..безплатно
16:49 15.06.2026
70 Хуху
16:49 15.06.2026
71 ВВП
16:49 15.06.2026
72 Нямат край
Коментиран от #76
16:50 15.06.2026
73 Аве мишкари
16:50 15.06.2026
74 Дойче идиотас
До коментар #65 от "Безспорни факти":Лаврата е атакувана от дрогирания Зеля руснаците нямат Пейтриът хихихи
16:51 15.06.2026
75 Зеленски
16:52 15.06.2026
76 Глуповата повлекана
До коментар #72 от "Нямат край":Драгомире стига си фантазирал като лапаше на Росена руснаците бяха за теб най добри сега кой ти разбива катъците ,че се излагаш така?
16:52 15.06.2026
77 Незнайко
Коментиран от #83, #84
16:52 15.06.2026
78 Атина Палада
До коментар #52 от "да питам":Путин от 2000 година е в политиката ..Президент ..През 2013 г на излизане от театър с жена му ,обявяват ,че се развеждат! С Кабаева искаш да го видиш да се разхожда ли? Путин е държавник и управлява огромна страна ! А ти да си видял Мерц с жена? Ами Стармър? Или Коща ,или Вебер..а ,този Вебер имаше мъж за съпруг...Само Макрон,където жена му го лупа по самолетите:)))
16:53 15.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Глуповиден Зеленоид
16:55 15.06.2026
81 Драго
До коментар #15 от "честен ционист":Оглежда се той народът и се чуди къде да се скрие , народ уплашен , народ обичащ диктаторите . Този народ му мина живота оглеждайки се , другият народ иска нещо по добро за децата си . Ти от кой народ би искал да бъдеш ?
16:55 15.06.2026
82 да бе да
До коментар #13 от "точка":Путин малко просеше и лазеше пред аятолаха , ким чен и Си. изпроси не само оръжи и заеми но и войници от сев. Корея
16:56 15.06.2026
83 Атина Палада
До коментар #77 от "Незнайко":Реални преговори може да се постигнат само след падането на режима в Брюксел! И това е в ход ..Нито от Изток,нито от Запад ще оставят този престъпен режим в Брюксел.
16:57 15.06.2026
84 Всезнайко
До коментар #77 от "Незнайко":Кой е запада Пиндосия разгромена и клекнала на могъщия Иран или Европа командвана от банда старици неизбирани от никой и интересуващи се какво да откраднат а не как живеят хората!
16:57 15.06.2026
85 Всезнайко
16:57 15.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Джерия Панфаловна
16:59 15.06.2026
88 хахаха
17:05 15.06.2026
89 1945
17:06 15.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Многоходовото
17:11 15.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 хмммм
17:14 15.06.2026
94 Само така
Коментиран от #96
17:15 15.06.2026
95 Зеленодебил Киселозелев
До коментар #90 от "Московските BAPBAPИ !":Този човек е пълен идиот на реверите на украйнските банди стоят дявола и всякакви нечисти сили!Командва ги еврейн сатанист взещривяват и ограбват манастири крадат кокошки и Мисири и той седнал да ругае руската православна армия!Този човек е участвал в гей парада оня ден този човек мрази Русия защото там такива като него са обявени за болни и вредни!Това не е човек
17:16 15.06.2026
96 Само така
До коментар #94 от "Само така":Зеления приключва с Украйна браво от 50 милиона останаха 20 и зеления вкарва индийци да оправи генофонда и аз искам така да ме думкат кафяви вонещици нали сме либерални лебеди
Коментиран от #101
17:17 15.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Само така
17:24 15.06.2026
99 Полковник Картошкин
Слава Росииии победа будет руская урааааа
17:26 15.06.2026
100 Артилерист
17:28 15.06.2026
101 Атина Палада
До коментар #96 от "Само така":Зеления приключи не само Украйна,той приключи и Европа:)
17:32 15.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 казах!
брадясалите нелегитимен наркоман няма карти
17:39 15.06.2026
104 оня с коня
До коментар #102 от "Силния":колкото влезнат господине всичките ще ги изпразня
17:39 15.06.2026
105 Безспорен факт
До коментар #65 от "Безспорни факти":Според потвърдени съобщения, комплексът Киево-Печерска лавра е бил ударен от ракета от американска зенитно-ракетна система „Пейтриът“.
▫Една от причините за неправилното функциониране на този комплекс може да бъде, че западните страни са прехвърлили на киевския режим ракети с изтекъл срок на годност
17:39 15.06.2026
106 И какво очакват
17:49 15.06.2026
107 Мишел
17:56 15.06.2026
108 Сила
До коментар #102 от "Силния":Споделете моля !!!
Явно сте експерт по въпроса ...??!
18:12 15.06.2026
109 az СВО Победа 81
1. Като цяло, на фона на кризата в световната финансова система и нарастващите противоречия в самия Запад, тази среща на върха по-скоро ще прилича не на среща на лидери, определящи бъдещето, а на събиране на хора, опитващи се да запазят контрол над процеси, които вече са излезли извън техния контрол.
2. Сериозни споразумения, както се казва, трябва да се сключват не с проститутките, а със сводниците, които стоят зад тях, т.е. със скритите елити и глобаления Лондон, ето защо В.В.Путин няма място на такова сборище.
18:14 15.06.2026