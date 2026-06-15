Ивана: От 7-8 години съм сама, мъжете се страхуват от мен (ВИДЕО)

Поп фолк звездата Ивана реши да бъде напълно откровена за това какво се случва в личния ѝ живот. Изпълнителката разказа за любовта, самотата и отношенията с дъщеря си Теодора.
Един от най-интересните въпроси на водещата на COOLt по bTV Петя Дикова гласеше кога за последно е била във връзка, на което Ивана отговори кратко: "Преди 7-8 години.“
Певицата не скри, че от дълго време се справя сама с предизвикателствата в живота и не изключва възможността отново да срещне подходящ човек. По думите ѝ е възможно част от мъжете да се притесняват от силния ѝ характер, пише plovdiv24.bg.
"Може би мъжете ги е страх от мен, може да не съм женствена, да не проявявам женска енергия, както е модерно сега да се казва, и много ме разсмиват такива приказки“, коментира тя.
Ивана допълни, че през годините е свикнала сама да носи отговорностите и да разчита основно на себе си.
"Доста дълго време нося всичко на плещите си сама, дано ми се случи някой ден някой мъж“, каза певицата.
По време на разговора изпълнителката засегна и темата за семейството. Тя сподели, че все още няма внуци и не очаква това да се случи в близко бъдеще.
Според нея дъщеря ѝ Теодора не трябва да се чувства под натиск да създава семейство, а да направи тази крачка тогава, когато самата тя се почувства готова. Ивана подчерта, че най-важното е подобни решения да бъдат взети осъзнато и в правилния момент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма нормален мъж,
16:01 15.06.2026
2 оня с коня
16:01 15.06.2026
3 Соваж бейби
Коментиран от #34
16:02 15.06.2026
4 Един
Коментиран от #7
16:02 15.06.2026
5 Явно без грим
16:06 15.06.2026
6 890
16:07 15.06.2026
7 Като каза котка
До коментар #4 от "Един":По добре да си купи куче,по голямо.
Ще и свърши работа
16:09 15.06.2026
8 Кук
16:09 15.06.2026
9 Край
16:12 15.06.2026
10 Не, просто си продънена вече
16:16 15.06.2026
11 Шотокан
16:16 15.06.2026
12 Aлфа Вълкът
16:18 15.06.2026
13 Сталин
16:22 15.06.2026
14 Той
16:23 15.06.2026
15 сериозно ли
"Пег, недей! Това не е хуманно!"
16:23 15.06.2026
16 Ами,
16:28 15.06.2026
17 Трьнчо
16:30 15.06.2026
18 Ванче
16:31 15.06.2026
19 Kaлпазанин
16:32 15.06.2026
20 Камион
16:33 15.06.2026
21 Христо Божинов
16:38 15.06.2026
22 Аз бре
А обичам милфките.
Търси мъж с пари,ми няма да го намери.
Мъжете с пари, агнешко заглеждат...
16:45 15.06.2026
23 Шкиф
16:57 15.06.2026
24 сви нката
17:00 15.06.2026
25 И тази още се мисли за жена!
17:06 15.06.2026
26 Страхуват се я
17:07 15.06.2026
27 селски глупак
17:10 15.06.2026
28 Евродебил
17:24 15.06.2026
29 Перничанин
Коментиран от #30
17:31 15.06.2026
30 То па ти
До коментар #29 от "Перничанин":Много си хубав, дрът,стършел с голф и нула лев
17:39 15.06.2026
31 Бойко мъж на 79 г
17:40 15.06.2026
32 Тити
17:51 15.06.2026
33 Младо пръчле
17:53 15.06.2026
34 Цъцъ
До коментар #3 от "Соваж бейби":Като каза жена та се сетих, че дори дълги години вярната и "бузукарка" Стояна избяга от нея та не знам🙄
18:07 15.06.2026
35 Дъртата кифла мечтае да се качи на рафта
18:15 15.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.