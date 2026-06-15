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Ивана: От 7-8 години съм сама, мъжете се страхуват от мен (ВИДЕО)

Ивана: От 7-8 години съм сама, мъжете се страхуват от мен (ВИДЕО)

15 Юни, 2026 15:59 1 772 36

  • ивана-
  • поп фолк-
  • певица-
  • чалга-
  • връзка-
  • мъж

Чалга звездата не е загубила вяра, че някой ден може да срещне подходящия мъж

Ивана: От 7-8 години съм сама, мъжете се страхуват от мен (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Ивана реши да бъде напълно откровена за това какво се случва в личния ѝ живот. Изпълнителката разказа за любовта, самотата и отношенията с дъщеря си Теодора.

Един от най-интересните въпроси на водещата на COOLt по bTV Петя Дикова гласеше кога за последно е била във връзка, на което Ивана отговори кратко: "Преди 7-8 години.“

Певицата не скри, че от дълго време се справя сама с предизвикателствата в живота и не изключва възможността отново да срещне подходящ човек. По думите ѝ е възможно част от мъжете да се притесняват от силния ѝ характер, пише plovdiv24.bg.

"Може би мъжете ги е страх от мен, може да не съм женствена, да не проявявам женска енергия, както е модерно сега да се казва, и много ме разсмиват такива приказки“, коментира тя.

Ивана допълни, че през годините е свикнала сама да носи отговорностите и да разчита основно на себе си.

"Доста дълго време нося всичко на плещите си сама, дано ми се случи някой ден някой мъж“, каза певицата.

По време на разговора изпълнителката засегна и темата за семейството. Тя сподели, че все още няма внуци и не очаква това да се случи в близко бъдеще.

Според нея дъщеря ѝ Теодора не трябва да се чувства под натиск да създава семейство, а да направи тази крачка тогава, когато самата тя се почувства готова. Ивана подчерта, че най-важното е подобни решения да бъдат взети осъзнато и в правилния момент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма нормален мъж,

    44 2 Отговор
    който да изгаря от желание да се занимава с подобен дърт парцял.

    16:01 15.06.2026

  • 2 оня с коня

    32 3 Отговор
    Еми гониш 60 лета.

    16:01 15.06.2026

  • 3 Соваж бейби

    24 1 Отговор
    Ами потърси си стара жена ма или те пари не дават ,не са като глупавите мъже.Може и да е обиколила като Мара отварачката всички богати мераклии в България малка държава вече няма кой а и на години.

    Коментиран от #34

    16:02 15.06.2026

  • 4 Един

    37 1 Отговор
    Никой не се страхува от теб, просто най-вероятно немогат да те траят. Пък и кой иска пресъхнал кладенец. Хайде купувай си котки и като другите стари моми. Да не забравиш да станеш феминистка.

    Коментиран от #7

    16:02 15.06.2026

  • 5 Явно без грим

    23 0 Отговор
    Си страшна

    16:06 15.06.2026

  • 6 890

    17 0 Отговор
    И с основание

    16:07 15.06.2026

  • 7 Като каза котка

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    По добре да си купи куче,по голямо.
    Ще и свърши работа

    16:09 15.06.2026

  • 8 Кук

    22 2 Отговор
    Не се страхуват, а са погнусени от теб.

    16:09 15.06.2026

  • 9 Край

    19 1 Отговор
    Като остане само по парфюм и бегат с 300.

    16:12 15.06.2026

  • 10 Не, просто си продънена вече

    17 4 Отговор
    На кой му трябваш като отдолу си като на дядо поп ръкава ма, Ивано?

    16:16 15.06.2026

  • 11 Шотокан

    23 1 Отговор
    Поодъртяла и надебеляла е. Освен това сигурно под "мъж" разбира мутряга с пари, а такива естествено няма да й обърнат внимание.

    16:16 15.06.2026

  • 12 Aлфа Вълкът

    27 0 Отговор
    Те вълците ги е страх от тебе, какво остава за мъжете.

    16:18 15.06.2026

  • 13 Сталин

    20 0 Отговор
    Всички се страхуват от вещици и психотурбокучки

    16:22 15.06.2026

  • 14 Той

    14 0 Отговор
    Да взимат пример младите момичета с големите амбиции , че ги чака самота на стари години

    16:23 15.06.2026

  • 15 сериозно ли

    15 1 Отговор
    Сетих се за една калсическа фраза на Ал Бънди:

    "Пег, недей! Това не е хуманно!"

    16:23 15.06.2026

  • 16 Ами,

    20 1 Отговор
    Иванке,чалгарията привлича само пияндурници бабаити и циганите.Нали за това виете в песньовките си...заведи ме в някоя квартална кръчма...Разберете го накрая и не ходете да се излагате по интервюта.Ако беше станала оперна певица а не кръчмарска можеше да имаш шанс с нормален мъж.

    16:28 15.06.2026

  • 17 Трьнчо

    12 0 Отговор
    Тая гьрси богат мьж , който да си дава парите по нея . Богат и глупав мьж трудно се среща , та ще си седи сама тази леличка.

    16:30 15.06.2026

  • 18 Ванче

    9 0 Отговор
    И улипните кучета са наясно, че си с бозукарката Стояна, с която нещо се скарахте за пари. Не било любов значи

    16:31 15.06.2026

  • 19 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Истинските мъже си имат истински жени ,или си стоят сами

    16:32 15.06.2026

  • 20 Камион

    9 0 Отговор
    Не се страхуват, а няма толкова алкохол!

    16:33 15.06.2026

  • 21 Христо Божинов

    5 0 Отговор
    Ами вземи ослабни малко. Верно си плашеща

    16:38 15.06.2026

  • 22 Аз бре

    9 0 Отговор
    Пари да ми дава, няма да я погледна.
    А обичам милфките.
    Търси мъж с пари,ми няма да го намери.
    Мъжете с пари, агнешко заглеждат...

    16:45 15.06.2026

  • 23 Шкиф

    5 0 Отговор
    ...е трудно ще се намерят рицари да я разлистват тая завехнала зелка, така е.

    16:57 15.06.2026

  • 24 сви нката

    1 0 Отговор
    да не ползва батерии от парксайд?

    17:00 15.06.2026

  • 25 И тази още се мисли за жена!

    7 0 Отговор
    Цялата силикон,ботокс и пластмаса!

    17:06 15.06.2026

  • 26 Страхуват се я

    5 0 Отговор
    от крокодили и глигани.

    17:07 15.06.2026

  • 27 селски глупак

    2 0 Отговор
    Мога да й предложа неангажиращ секс докато си намери подходящ мъж.

    17:10 15.06.2026

  • 28 Евродебил

    3 0 Отговор
    Бабо-бабо...освен на къра с мотика в ръка,за друго не ставаш.Пък и с тия пластични хирургии дето са те направили като пришелеца от оня филм на ужасите,даже и някой дедо да се излъже,ще му докараш инфаркт ако се събуди до тебе.В най добрия случай куршум трябва да му леят.То и аз,а и моята баба сме на години,но поне не се правя на маимуни,че да излагам внуците и децата.

    17:24 15.06.2026

  • 29 Перничанин

    0 1 Отговор
    Въй,това дъртото само като си помислим,че може да ми репетира у дома и направо си представям как полита от шестия етаж на панелката в "Мошино", с увит като вратовръзка винкел на шията.Хем дърто,хем грозно,хем с претенции...

    Коментиран от #30

    17:31 15.06.2026

  • 30 То па ти

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Перничанин":

    Много си хубав, дрът,стършел с голф и нула лев

    17:39 15.06.2026

  • 31 Бойко мъж на 79 г

    0 0 Отговор
    С много лев ,Ивано искам те обичам те

    17:40 15.06.2026

  • 32 Тити

    0 0 Отговор
    Тази се помисли за Английската кралица щом никой не я иска значи трябва да потърси проблема в себе си.

    17:51 15.06.2026

  • 33 Младо пръчле

    0 0 Отговор
    Бабо Иванке искам да ми посвириш на кларинета

    17:53 15.06.2026

  • 34 Цъцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Като каза жена та се сетих, че дори дълги години вярната и "бузукарка" Стояна избяга от нея та не знам🙄

    18:07 15.06.2026

  • 35 Дъртата кифла мечтае да се качи на рафта

    1 0 Отговор
    Обезценена стока си, сваляй цената

    18:15 15.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.