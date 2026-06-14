Истината за "истините" на Тръмп

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Президентът Доналд Тръмп посвети голяма част от май на войната с Иран и на продължаващите си усилия да подчини изцяло Републиканска партия на своята воля, пишат Деклан Брадли и Грегъри Свирновски за "Политико".

Но президентът е имал и други неща наум.

Анализ на всеки един пост, публикуван от Тръмп през миналия месец в Truth Social (букв. социална мрежа "Истина" -б.р.) - платформата, която той притежава - показва един президент, фокусиран не само върху външната политика, но и върху разкрасяването на столицата на страната.

През май президентът е публикувал 80 поста, свързани с планираните ремонти и обновявания във Вашингтон - повече, отколкото общият брой публикации за честността на изборите, имиграцията или престъпността в американските градове. Това темпо подчертава интереса му към мащабни промени в столицата - от изграждането на огромна бална зала в Белия дом до обновяването на Огледалния басейн на Националната алея в цвят "синьо като американското знаме".

"Вашингтон се събужда отново за своята красота, елегантност и очарование", написа той в публикация от 20 май. "Най-величественият от всички проекти ще бъде Огледалният басейн - дълъг 2500 фута и широк почти 200 фута, най-голямото подобно съоръжение, строено някога, но и най-проблемното за много администрации, защото от построяването му през 1922 г. то на практика никога не е функционирало както трябва!".

Въпреки това най-голямо внимание той е отделил на продължаващия си стремеж да оформи Републиканската партия по свой образ. Най-често срещаният тип публикации са били свързани с "Републиканската партия на Тръмп" - подкрепа за кандидати на по-ниски изборни нива, отбелязване на успехите му и нападки срещу хора, които са му се противопоставили, като конгресмена Томас Маси от Кентъки, който загуби от подкрепен от Тръмп претендент на вътрешнопартийните избори.

Необичайният начин, по който Тръмп използва социалните мрежи, далеч не е нещо ново. В продължение на години той изразява мислите си публично - първо чрез Twitter, а сега чрез Truth Social - по начин, наподобяващ поток на съзнанието. Но дългогодишната му активност в социалните мрежи вероятно дава най-добрата представа за неговите приоритети като президент и за темите, които привличат вниманието му.

Говорителката на Белия дом Оливия Уейлс заяви, че Truth Social е "един важен начин, по който президентът комуникира директно и автентично с американския народ и със света".

"Американците никога не са имали президент, толкова прозрачен като президента Тръмп, който споделя мислите си с тях в реално време по всички важни въпроси на деня", изтъкна тя.

За целите на анализа журналистите са каталогизирали всеки пост, публикуван от президента през май, и са ги класифицирали по основни теми - сред които икономика, критика към медиите и външни работи. За описанието на публикациите не е използван изкуствен интелект, а всеки пост е бил включен само в една основна категория дори когато е засягал няколко теми.

Продължаващият вече три месеца конфликт с Иран също остава сред водещите теми в публикациите му. През май Тръмп е публикувал 68 поста по темата, като многократно е подчертавал необходимостта Иран да не се сдобие с ядрено оръжие и е демонстрирал увереност, че може да постигне мир.

"Ако сключа сделка с Иран, тя ще бъде добра и правилна, а не като тази на Обама, която даде на Иран огромни количества ПАРИ и ясен и открит път към ядрено оръжие", написа той на 24 май. "Нашата сделка е точно обратното, но никой не я е виждал и никой не знае каква е. Тя дори още не е напълно договорена. Така че не слушайте неудачниците, които критикуват нещо, за което не знаят абсолютно нищо. За разлика от тези преди мен, които трябваше да решат този проблем преди много години, аз не сключвам лоши сделки!".

Изображенията и визуалната символика - от очевидно генерирани с изкуствен интелект изображения на лика на Тръмп върху планината Ръшмор до автентични снимки на самия него пред американското знаме - съставляват третата по големина категория публикации.

Една от тях особено се откроява: генерирано с изкуствен интелект изображение на президента, който върви редом до мускулест извънземен в района на прочутата Зона 51.

Профилът на президента е бил най-активен между 22:00 и 23:00 часа през май, като в този часови диапазон са публикувани над 78 поста.

Открояват се и други основни теми. Тръмп е писал 55 пъти за предполагаеми злоупотреби и корупция сред политическите си опоненти, което представлява около 7% от всички негови публикации.

Той е отправил обиди към демократите 32 пъти и е публикувал 29 поста, свързани с честността на изборите.

Президентът е направил 22 публикации за икономиката и цената на живота, 11 за имиграцията и 17 по други вътрешнополитически теми.

Девет публикации пък са били посветени на собственото му здравословно състояние, включително последните му медицински прегледи във Военномедицински център "Уолтър Рийд" и резултатите му от когнитивни тестове.