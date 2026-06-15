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Илиян Василев: За Борисов и Пеевски Боташ беше по-полезен като политически проблем

Илиян Василев: За Борисов и Пеевски Боташ беше по-полезен като политически проблем

15 Юни, 2026 13:00 1 026 14

  • боташ-
  • илиян василев-
  • договор-
  • турция

Няма реалистичен сценарий, при който турската страна доброволно да се съгласи да се откаже от материално измерими ползи - поне два милиарда долара - по договора до края на неговия срок, без България да предложи насрещна компенсация

Илиян Василев: За Борисов и Пеевски Боташ беше по-полезен като политически проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По стара българска традиция всяка нова власт идва със свои журналисти, анализатори и коментатори, които започват да пеят панегирици за правилността на всяко нейно действие.

Днес в ефира на БНТ защитата на договора с Боташ беше толкова пламенна, че за момент се запитах дали не съм го чел невнимателно. А го имам отдавна.

Това отбеляза във "Фейсбук" Илиян Василев.

Първо, това дори не е класически договор. Първоначално е подписан т.нар. term sheet - рамков документ с основните параметри на бъдещото споразумение. И то от тогавашния министър Росен Христов, който трудно може да бъде определен като страна с необходимите правомощия да обвързва търговско дружество с подобни ангажименти. Именно затова впоследствие документът беше преподписан от изпълнителния директор на Булгаргаз Деница Златева.

Любопитното е, че въпреки гръмките политически декларации, Златева така и не понесе последствия. Напротив - остана на ръководни позиции и при следващите управления.

Да, вярно е и друго. Правителството на Росен Желязков и министър Жечо Станков не направиха практически нищо, за да променят или предоговорят това споразумение. Включително не реагираха на предложението на турската страна, а го скриха.

Причината, обаче, вероятно не е липсата на възможности.

За Борисов и Пеевски Боташ беше по-полезен като политически проблем, отколкото като решен казус. Удобна тема, по която периодично да се изпращат критики към президента Радев и да се поддържа постоянно точка на негова уязвимост, която да се натиска в удобен момент.

Реалността е, че никой не си мръдна пръста за съществено решение.

И още нещо, което рядко се казва.

Няма реалистичен сценарий, при който турската страна доброволно да се съгласи да се откаже от материално измерими ползи - поне два милиарда долара - по договора до края на неговия срок, без България да предложи насрещна компенсация. Да, Турция има интерес от достъп до европейските пазари през България. Но именно защото този интерес съществува, Анкара ще търгува всяка отстъпка срещу конкретна полза. Няма вариант Боташ да се откажат просто ей така, заради добрите отношения с нас.

Първият опит за реален разговор с турската страна дойде едва по времето на служебното правителство с участието на Андрей Гюров, когато беше отправено предложение и бе отворена възможност за преговорен процес.

Самият договор съдържа множество спорни клаузи - както по отношение на количествата, така и по отношение на графиците и финансовите ангажименти.

Но има две условия в него, които излизат извън рамките на лошата търговска практика и пораждат съвсем други въпроси. Това е въпрос с непроменяемостта на условята по този договор - а затварянето му за промени означава само едно, че българската страна си е взела своето при подписването, а турската го е разпределила за целия срок на действие и тарифите, които са в пъти над

Защото дисбалансите в това споразумение са толкова големи и толкова очевидни, че трудно могат да бъдат обяснени с непрофесионализъм, некомпетентност или моментен пристъп на управленска неадекватност. Но виж с корупционен интерес всичко си идва по местата.

Следвайте интереса. Следвайте ползата. Следвайте парите.

Какви насрещни ползи очакват от Турция, за да се откажат от примката около договора?


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От.Вратен

    7 1 Отговор
    мАрша, платена.

    13:05 15.06.2026

  • 2 Велики мислители

    6 2 Отговор
    "Боташ е машина за пари" - Буда Тиквоний Банкята

    13:05 15.06.2026

  • 3 ИлиянЯ дъ простЯ е бастун на Урсула

    8 3 Отговор
    видиш ли бивш червен комунист като този да става най-синия десен анализатор, бягай надалеч !!!

    13:06 15.06.2026

  • 4 Илияне

    4 2 Отговор
    връщай парите бе, където партията ги даде навремето да те изучи !!!

    13:08 15.06.2026

  • 5 Има ли

    3 2 Отговор
    Има ли центаджии тука?

    13:09 15.06.2026

  • 6 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    3 4 Отговор
    Владимир малйнов е главния изпълнител на руски поръчки за Турски поток, забавянето на терминала в Гърция, Боташ , саботажа в АЕЦ, Саботажа в Чирен .
    Владимир малинов, в момента шеф на Булгаргаз транспорт е много "ценен кадър" за Борисов, Пеевски и Румен Радев.
    Факти!

    13:10 15.06.2026

  • 7 пресолена

    3 2 Отговор
    как може "вероятно" да бъде истина. всеки може да развива теории на вероятности. но пък зелен комунист ...

    13:14 15.06.2026

  • 8 Голям

    1 4 Отговор
    А когато вие пеехте, за русофилските фалшиви снимки на нощни шкафчета, кюлчета злато и пачките евробанкноти... като ги афиширахте като голям проблем... я сега да ги съпоставим с договора с "Боташ" на Румен Радев, който буквално заробва България... като ни задължава да плащаме по милион на ден, всеки ден, ей така без да получаваме нищо. Срега виждате ли огромната разлика между Румен Радев и Бойко Борисов... единият Радев източва България с "Боташ", а другият Борисов внася в българската икономика с "Балкански поток"?

    13:30 15.06.2026

  • 9 Боташ АфериМ

    1 1 Отговор
    Аферата Боташ разкрива идеално по какъв начин действат турците. Така в Брюксел ще разберат какво да очакват, ако приемат Турция в ЕС.

    13:35 15.06.2026

  • 10 Даката

    3 2 Отговор
    Бил по-полезен на Пеевски и Борисов, сериозно ли ще го представите така, този чудовищен договор с "Боташ", който ни задължава да плащаме едни милиони всекидневно на Турция, бил полезен на Борисов и Пеевски, гледайте как ги извъртат нещата едва ли не ГЕРБ и Бойко Борисов са печаливши от това, че България губи, отвратителни русофили, да намесвате името на ГЕРБ и Бойко Борисов в този чудовищен провал на Румен Радев. Кога ГЕРБ и Бойко Борисов са направил нещо против интересите на България и това да губиме пари всекидневно, както направи Румен Радев?

    13:45 15.06.2026

  • 11 Даката

    1 1 Отговор
    След колко десетилетия България, ще се съвземе, след Румен Радевия провал с "Боташ"... това е воденичен камък който ще ни дърпа надолу още 13 години... представяте ли си... и няма никакви протести на жълтите павета, а за фалшивите снимки на кюлчета злато и нощни шкафчета се вдигнахте?
    Долу-горе колкото време ни трябваше да се съвземем след управлението на другия русофил Жан Виденов, толкова ще отнеме и този път...
    Отново ще трябва да разчитаме на ГЕРБ и Бойко Борисов, за да се изправим след провала на Румен Радев, защото те бяха тези, които изправиха България след провала на Жан Виденов и русофилите послушковци... нямате ли спомени???

    14:01 15.06.2026

  • 12 Хххххххххххх

    2 0 Отговор
    От кога опозорен дипломат и долен доносник, изразява мнение?

    14:13 15.06.2026

  • 13 ум-ри куче

    1 0 Отговор
    баклюк на баклюците е Илиян.

    14:20 15.06.2026

  • 14 Айде бе

    0 1 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ лишиха България от евтина руска газ като едностранно в нарушение на договора прекратиха доставките на газ от Русия , отказвайки да плащат за тях и това принуди президентът Радев да търси алтернативни доставки, за да подсигури държавата.
    Повече няма какво да се каже!

    14:29 15.06.2026