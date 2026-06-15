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Запалиха коли на българското посолство в Скопие ВИДЕО

Запалиха коли на българското посолство в Скопие ВИДЕО

15 Юни, 2026 15:44, обновена 15 Юни, 2026 16:02 3 241 57

  • запалиха-
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  • българско посолство-
  • скопие

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията

Запалиха коли на българското посолство в Скопие ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие, предаде БГНЕС.

По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара“, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.

След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.

Властите не съобщават допълнителни подробности към момента.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    97 15 Отговор
    Македонците са българските украинци.

    Коментиран от #8, #27, #55, #57

    15:46 15.06.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    71 11 Отговор
    Това е повод за война.

    15:47 15.06.2026

  • 3 Анализатор

    69 4 Отговор
    Ами какво друго може да направи един кемадонец...
    Измислена от Коминтерна нация, с измислена история и управлявана индиректно от Сърбия...
    КЕМАДОНИЯ и то Северна....

    15:48 15.06.2026

  • 4 Застаховани са.

    52 0 Отговор
    Когато застрахователите го пипнат това "неизвестно лице" после ще заприлича на много известен г...з.

    Коментиран от #11, #13

    15:53 15.06.2026

  • 5 един БЪЛГАРИН

    72 2 Отговор
    Давайте още български паспорти на тия.........

    15:54 15.06.2026

  • 6 Окооо

    72 3 Отговор
    Докога България ще търпи това? Вече толкова години омраза към България се толерира от управляващите в Скопие! Прадедите им се обръщат в гроба, като виждат как техните наследници станаха антибългари, измислена нация македонска, досущ като измислената нация украинска, омраза и промиване на мозъци! Докога?,,

    Коментиран от #12

    15:54 15.06.2026

  • 7 Българин

    40 9 Отговор
    давайте да им обявяваме война и да им влизаме, и без това населението им е колкото пловдив, ще почистиме малко улиците с паплачта там

    15:55 15.06.2026

  • 8 Търновец

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А то Ром ли си?

    15:55 15.06.2026

  • 9 храни куче да те лае

    35 6 Отговор
    и така кирчофци и тикви и радеви
    ми правеха метани на тея смешници
    и десетки хиляди взеха бг паспорти
    и ги няма тук а ни хулят макдоналите колко сме лоши

    бая си мязят с урк кат един дол дренки са
    кат кърлежи са тук и двете породи

    15:55 15.06.2026

  • 10 Сталин

    36 4 Отговор
    Макетата обявяват война на България, трябва да пратим нашата армия да окупира Скопие

    Коментиран от #17

    15:57 15.06.2026

  • 11 Ще има и още

    28 1 Отговор

    До коментар #4 от "Застаховани са.":

    При скопяни, такива ги правят народни герои, а не ги хокат.....

    15:57 15.06.2026

  • 12 най вече

    26 2 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    омраза към България се толерира от управляващите тук
    още от запъртъка на тиквеното време

    не спират макенците да джафкат по нас

    15:58 15.06.2026

  • 13 Ахааа

    31 1 Отговор

    До коментар #4 от "Застаховани са.":

    Застрахователните със сигурност ще ги пипне властта северномакедонска и няма дори да потърсят извършителят.. Ако го намерят ще го направят герой, борещ се с българщината! За съжаление, промити мозъци, изфабрикувана история, изкуствена нация, създадена от Коминтерна, също като Украйна....

    15:58 15.06.2026

  • 14 Русия търпя укро-хунтата 8г,а ние колко?

    26 7 Отговор
    Време е да вземем пример от Русия и да защитим българите в Македония!

    16:00 15.06.2026

  • 15 Алфред

    21 3 Отговор
    До кога ще ги търпим
    Тия микроби

    16:02 15.06.2026

  • 16 Стенли

    25 2 Отговор
    Д се спре раздаването на БГ паспорти като бонбони незабавно, има раздадени над сто и петдесет хиляди в така наречената държава Северна Македония ,а на последните избори са се декларирали около три хиляди и петстотин , аз не казвам че там няма хора които истински се чувстват българи, но и има много които декларират , че са българи само заради паспорта ,а после плюят срещу България, иначе като цяло Македония е загубена кауза там за съжаление са с толкова промити мозъци и не вярвам в близките 50 години нещо да се промени😮‍💨

    16:04 15.06.2026

  • 17 Безгласна колония сме във фашисткия ЕС!!

    24 7 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Трябва, но няма армия! А оръжието го подарихме на киевската хунта!

    Коментиран от #25

    16:04 15.06.2026

  • 18 Правят ни на глупаци

    22 0 Отговор
    А, що им е на македонците ЕС и Шенген?
    Не им трябва.
    Нека си стоят велики.

    Коментиран от #22

    16:04 15.06.2026

  • 19 Коментар

    17 1 Отговор
    Колко елементарно е да си югославянин! На този петолъчкаджия ясно ли му е, че в България никой няма да тръгне да нагруби фиромец или пък да му запали колата? Хората са се спасили в България от подобни "сънародници"

    16:07 15.06.2026

  • 20 Макетата !

    14 1 Отговор
    Са Необяснимо !

    Проклети Хора !

    Разбира се !

    Има и Изключения !

    Но Тези се Налагат !

    Над Всичко !

    То Сякаш !

    Им Е Вродено !

    16:07 15.06.2026

  • 21 гочето

    14 2 Отговор
    това е щото много ни уважават!
    признак на добросъседство.
    Докато не затеорим границата и не им анулираме паспортите, така ще е че и по-лошо.

    16:08 15.06.2026

  • 22 Нито Пък !

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Правят ни на глупаци":

    На ЕС и Шенген !

    16:09 15.06.2026

  • 23 Нека се разследва

    5 15 Отговор
    И какво от това.Малко ли автомобили се палят в България.Може да я е запалил българин.

    16:13 15.06.2026

  • 24 Браво

    2 18 Отговор
    Дано има изгорели българи също

    16:14 15.06.2026

  • 25 Бреййй

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Безгласна колония сме във фашисткия ЕС!!":

    И кой ще пратим да мре заради теб? Аз мисля,че достатъчно хора измряха зарад македония(областта)

    16:14 15.06.2026

  • 26 Издирва се от полицията

    10 3 Отговор
    За да му се връчи орден😅😅😅

    16:14 15.06.2026

  • 27 Чепо

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма никакви шансове украинците да са толкова прости

    16:15 15.06.2026

  • 28 Радев

    12 3 Отговор
    ТОВА Е АКТ НА ВОЙНА! Обявявам пълна мобилизация на всички мъже и жени от 18 до 60 години и давам начало на специална военна операция по възстановяване на мира в Северна Македония!

    16:18 15.06.2026

  • 29 Асена василева

    8 4 Отговор
    МАКЕДОНИЯ В ЕС НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО!!! 😋😋🥰😍🤩

    16:19 15.06.2026

  • 30 Софиянец

    16 3 Отговор
    Някаква изненада? Това са нашите бандеровци! Само дето ние нямам нищо, с което да защитим сънародниците ни там!!!

    16:20 15.06.2026

  • 31 Измислени държави и нации

    17 1 Отговор
    без език и история! мънкедония и у-крайната!!! Болен народ и много комплекси!

    16:22 15.06.2026

  • 32 Пишман патреоте

    1 11 Отговор
    Като ви гледам акъла по пости сте от Макетата.Някоя пияндура ще пръдне и вие ще викате че ви обстрелят.

    16:27 15.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И за това

    6 8 Отговор
    можем да благодарим на "братушките". Вината е изцяло тяхна.

    Коментиран от #37

    16:29 15.06.2026

  • 35 Варненец

    10 0 Отговор
    100% някой бесен македонски историк е решил да доказва произхода на македонската маймуна с този акт на безсилие

    16:29 15.06.2026

  • 36 Цвете

    5 1 Отговор
    НЯМА ЛИ КАМЕРИ? ТАКА Е, ОТ КАКТО ОРБАН БЕШЕ КУПИЛ ДОСТА ВЕСТНИЦИ.ТАКА СЪЩО И ЕДНА ТЕЛЕВИЗИЯ. СЕЕШЕ УМРАЗА КЪМ БЪЛГАРИТЕ ОТ БЛИЗО 17 ГОДИНИ. МЛАДИТЕ ГЛЕДАХА И ЕТО РЕЗУЛТАТА?! ДАЛИ ЩЕ РЕАГИРА ПРАВИТЕЛСТВОТО? 🚔🎭🚔

    16:30 15.06.2026

  • 37 Ама разбира се

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "И за това":

    Кой друг ще е виновен, че и в нато ги вкарах та да ни е гадно и да не можем да ги нападнем 😂😂😂 абе вие ппдб-лите мозък имате ли?

    16:30 15.06.2026

  • 38 Умен по цялата глава

    8 0 Отговор
    Отзовавай посланика и вето на всяко искане

    16:31 15.06.2026

  • 39 БОТЕВ

    12 2 Отговор
    Македонци, някога ви считах за приятели и исках да си направя екскурзия до Охрид. Кракът ми няма да стъпи там, вашата омраза, насадена от сърбите, ще ви погуби. Без нас, албанците ще ви заличат, но това заслужавате!!!

    16:32 15.06.2026

  • 40 Факт

    8 0 Отговор
    Още ги дондуркайте ...

    16:34 15.06.2026

  • 41 Павел Пенев

    10 1 Отговор
    Крайно време е Българския парламент да денонсира признаването на тази измислена република и да става това което се случва в Косово. Идиоти.

    16:34 15.06.2026

  • 42 Препоръка

    9 0 Отговор
    На Мицкоски България да изпрати по пощата един крив макарон за да гледа през него ЕС.

    16:35 15.06.2026

  • 43 Ас. Василев

    10 1 Отговор
    Според мен вече евреме да се затвори границата и да се оправят със Сърбия. И кавото било дотук -било. Повече никакво гражданство. И никакъв коридор, никаква жп линия. Просто вече не ни трябва. Никаква търговия. Никакви чушки.И айварът им не струва, и ракията, и нищо, нищо.

    16:36 15.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Докога ще търпим?!

    8 0 Отговор
    Да реагираме на издевателствата, толкова ли нямаме гръбнак?!

    16:41 15.06.2026

  • 46 Ами

    7 0 Отговор
    фонлайнар веднага да наложи санкции на макетата !

    16:41 15.06.2026

  • 47 Никакво членство

    7 0 Отговор
    Стига компромиси, Мицкоски на съд

    16:42 15.06.2026

  • 48 Бай Коста

    7 0 Отговор
    Тези и в 22 век няма да ги пуснем в ЕС, а дотогава няма и да ги има. Албанците здраво навлизат навсякъде. Ние сме им единственото спасение да оцелеят и да ги има, като някаква държавица, но те не искат.

    16:44 15.06.2026

  • 49 Ганьо бай

    1 1 Отговор
    Радвайте се че създадоха Македония и съществува,иначе ние щяхме да сме най прости.

    16:45 15.06.2026

  • 50 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Давай да ги нападаме тия и да ги натирим в Албания и Сърбия щом толкова ги харесват!

    16:51 15.06.2026

  • 51 Крушка и опашка

    2 1 Отговор
    Това се случва, защото нашите страхливи и не много образовани партийни и държавни ръководители от социалистическия период не смееха да кихнат и да пръднат без разрешение от Кремъл. И затова мълчаха като дамски междукрачия тогава, когато великосръбската пропаганда създаваше "македонската нация" с подкрепата на Коминтерна.
    Чудя се обаче защо и сега нашите историци или поне по-голямата част от тях си траят да не казвам като какво, вместо да оспорят глупостите, които чуваме откъм страната на РСМ и Сърбия. Вероятно защото това садецата и внуцитена доскорошните храненици на Кремъл. Нали мама и татко, баба и дядо ги подредиха на научни или преподавателски длъжности във ВУЗ-овете и в научните институти? Затова си пазят топлите местенца и предварително гарантираната кариера. Какво им пука за историческата истина, за имиджа и бъдещето на България?

    16:52 15.06.2026

  • 52 Факт

    1 0 Отговор
    Мъке дония е загубена кауза за бг още от началото на третата бъг.дължава.

    16:56 15.06.2026

  • 53 Решението не е сложно

    1 0 Отговор
    Просто трябва да отидем и да си вземем исторически нашите територии, които сега са извън границите на държвата ни. Това с нищо няма да утежни живота на хората, които днес населяват тези територии. Дори ще се случи точно обртното - ще станат граждани на ЕС и освен това никой няма да ги заплашва с насилие, карайки ги да се идентифицират по предварително продиктуван начин. Всеки ще си бъде такъв, какъвто се чувства, а в коректно написани учебници по история ще изучава в училище историческата истина. После сам да си решава като какъв да се идентифицира.

    16:59 15.06.2026

  • 54 Защо са паркирани на тротоара

    1 0 Отговор
    Това позволено ли е?

    17:05 15.06.2026

  • 55 Чапай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коментара ти е точен.

    17:18 15.06.2026

  • 56 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Не е този Георг, друг георги е виновен за всичко това, предателя на славяните и разделителя им георги димитров, живял доскоро в центъра на София.

    17:48 15.06.2026

  • 57 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Който разпространява руска пропаганда, знаете каво става.

    17:50 15.06.2026

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