Запалиха коли на българското посолство в Скопие ВИДЕО

Неизвестно лице запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие, предаде БГНЕС.
По първоначална информация нападателят е залял и запалил автомобил „Сузуки Витара“, след което огънят се е прехвърлил върху втори автомобил, паркиран в непосредствена близост.
След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица.
Властите не съобщават допълнителни подробности към момента.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 23 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #27, #55, #57
15:46 15.06.2026
2 Делю Хайдутин
15:47 15.06.2026
3 Анализатор
Измислена от Коминтерна нация, с измислена история и управлявана индиректно от Сърбия...
КЕМАДОНИЯ и то Северна....
15:48 15.06.2026
4 Застаховани са.
Коментиран от #11, #13
15:53 15.06.2026
5 един БЪЛГАРИН
15:54 15.06.2026
6 Окооо
Коментиран от #12
15:54 15.06.2026
7 Българин
15:55 15.06.2026
8 Търновец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А то Ром ли си?
15:55 15.06.2026
9 храни куче да те лае
ми правеха метани на тея смешници
и десетки хиляди взеха бг паспорти
и ги няма тук а ни хулят макдоналите колко сме лоши
бая си мязят с урк кат един дол дренки са
кат кърлежи са тук и двете породи
15:55 15.06.2026
10 Сталин
Коментиран от #17
15:57 15.06.2026
11 Ще има и още
До коментар #4 от "Застаховани са.":При скопяни, такива ги правят народни герои, а не ги хокат.....
15:57 15.06.2026
12 най вече
До коментар #6 от "Окооо":омраза към България се толерира от управляващите тук
още от запъртъка на тиквеното време
не спират макенците да джафкат по нас
15:58 15.06.2026
13 Ахааа
До коментар #4 от "Застаховани са.":Застрахователните със сигурност ще ги пипне властта северномакедонска и няма дори да потърсят извършителят.. Ако го намерят ще го направят герой, борещ се с българщината! За съжаление, промити мозъци, изфабрикувана история, изкуствена нация, създадена от Коминтерна, също като Украйна....
15:58 15.06.2026
14 Русия търпя укро-хунтата 8г,а ние колко?
16:00 15.06.2026
15 Алфред
Тия микроби
16:02 15.06.2026
16 Стенли
16:04 15.06.2026
17 Безгласна колония сме във фашисткия ЕС!!
До коментар #10 от "Сталин":Трябва, но няма армия! А оръжието го подарихме на киевската хунта!
Коментиран от #25
16:04 15.06.2026
18 Правят ни на глупаци
Не им трябва.
Нека си стоят велики.
Коментиран от #22
16:04 15.06.2026
19 Коментар
16:07 15.06.2026
20 Макетата !
Проклети Хора !
Разбира се !
Има и Изключения !
Но Тези се Налагат !
Над Всичко !
То Сякаш !
Им Е Вродено !
16:07 15.06.2026
21 гочето
признак на добросъседство.
Докато не затеорим границата и не им анулираме паспортите, така ще е че и по-лошо.
16:08 15.06.2026
22 Нито Пък !
До коментар #18 от "Правят ни на глупаци":На ЕС и Шенген !
16:09 15.06.2026
23 Нека се разследва
16:13 15.06.2026
24 Браво
16:14 15.06.2026
25 Бреййй
До коментар #17 от "Безгласна колония сме във фашисткия ЕС!!":И кой ще пратим да мре заради теб? Аз мисля,че достатъчно хора измряха зарад македония(областта)
16:14 15.06.2026
26 Издирва се от полицията
16:14 15.06.2026
27 Чепо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма никакви шансове украинците да са толкова прости
16:15 15.06.2026
28 Радев
16:18 15.06.2026
29 Асена василева
16:19 15.06.2026
30 Софиянец
16:20 15.06.2026
31 Измислени държави и нации
16:22 15.06.2026
32 Пишман патреоте
16:27 15.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И за това
Коментиран от #37
16:29 15.06.2026
35 Варненец
16:29 15.06.2026
36 Цвете
16:30 15.06.2026
37 Ама разбира се
До коментар #34 от "И за това":Кой друг ще е виновен, че и в нато ги вкарах та да ни е гадно и да не можем да ги нападнем 😂😂😂 абе вие ппдб-лите мозък имате ли?
16:30 15.06.2026
38 Умен по цялата глава
16:31 15.06.2026
39 БОТЕВ
16:32 15.06.2026
40 Факт
16:34 15.06.2026
41 Павел Пенев
16:34 15.06.2026
42 Препоръка
16:35 15.06.2026
43 Ас. Василев
16:36 15.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Докога ще търпим?!
16:41 15.06.2026
46 Ами
16:41 15.06.2026
47 Никакво членство
16:42 15.06.2026
48 Бай Коста
16:44 15.06.2026
49 Ганьо бай
16:45 15.06.2026
50 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
16:51 15.06.2026
51 Крушка и опашка
Чудя се обаче защо и сега нашите историци или поне по-голямата част от тях си траят да не казвам като какво, вместо да оспорят глупостите, които чуваме откъм страната на РСМ и Сърбия. Вероятно защото това садецата и внуцитена доскорошните храненици на Кремъл. Нали мама и татко, баба и дядо ги подредиха на научни или преподавателски длъжности във ВУЗ-овете и в научните институти? Затова си пазят топлите местенца и предварително гарантираната кариера. Какво им пука за историческата истина, за имиджа и бъдещето на България?
16:52 15.06.2026
52 Факт
16:56 15.06.2026
53 Решението не е сложно
16:59 15.06.2026
54 Защо са паркирани на тротоара
17:05 15.06.2026
55 Чапай
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Коментара ти е точен.
17:18 15.06.2026
56 Дик диверсанта
17:48 15.06.2026
57 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Който разпространява руска пропаганда, знаете каво става.
17:50 15.06.2026