Капитулацията на Иран

Естествено, учтиво представена пред масовата публика като "споразумение", което ще бъде подписано на 19 юни в Швейцария.
Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.
Самото споразумение все още не е публикувано официално, но според източници от Белия дом в него се предвижда:
- Иран ще унищожи своя високообогатен уран, което ще се уточни като конкретна процедура и верификация на унищожаването в 60-дневен срок.
- Техеран ще поеме категоричен ангажимент никога да не се сдобива с ядрено оръжие.
- Облекчаване на санкциите срещу Иран ще последва след изпълнението на първите две стъпки.
- Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно след подписването на споразумението.
- Снемане на блокадата на пристанищата на Иран, наложена от САЩ, която причинява на Техеран щети на стойност около 500 млн долара на ден.
- Иран ще прекрати финансирането на терористични групировки, включително "Хизбула".
Доктрината "Тръмп" в действие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К ПЕЙКИ с чалми
16:02 15.06.2026
2 Небензня
Капитулацията е на дони и биби!
Скоро и Русия ще “капитулира“ така
16:03 15.06.2026
3 ХизБудала
Коментиран от #40
16:04 15.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #5
16:04 15.06.2026
5 Ленин🍌🍌
До коментар #4 от "Сталин":Другар кога думата на народа е имало значение...
Коментиран от #9
16:05 15.06.2026
6 хахаххаха
16:07 15.06.2026
7 ДрайвингПлежър
Всъщност е обратно - САЩ капитулира пред Иран
16:07 15.06.2026
8 Сериозно ли....
Тръмп явно пак си повярва (след негови изказвания :"може би ,но ще видим" и т.н.)!
ИСТИНАТА е,че САЩ нямат ход и трябва да се измъкнат от резила в ,които сами се вкараха !
Загубите им са прекалено големи от персите !!!
Коментиран от #18
16:09 15.06.2026
9 Сталин
До коментар #5 от "Ленин🍌🍌":Думата на народа има значение в свободните държави като Иран ,Северна Корея,Венецуела,Куба, Турция ,това да не ви е фашистките ЕС и JUSA
Коментиран от #28
16:10 15.06.2026
10 Хахахахахах ох, майко
16:12 15.06.2026
11 Kaлпазанин
16:12 15.06.2026
12 Буднаера
16:14 15.06.2026
13 Вежливия лос
16:20 15.06.2026
14 не е майтап
А после като нищо и двустранните отношения ще се оправят.
Примерите не са малко - след война понякога двете страни започват сериозно сътрудничество.
16:22 15.06.2026
15 БеГемот
16:28 15.06.2026
16 Анонимен
16:30 15.06.2026
17 Софето
16:32 15.06.2026
18 ти сериозно ли хахах
До коментар #8 от "Сериозно ли....":Икономиката на Иран е в хиперинфлация и рецесия не на САЩ..
Коментиран от #25
16:36 15.06.2026
19 ЦЕКОВ ОТ МНОГО АКЪЛ
16:36 15.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сила
Която никой няма да спечели , но ще разори държавата ...и петрола ще потече към "правилните" танкери !!!
16:43 15.06.2026
22 пол
16:47 15.06.2026
23 Моджтаба:
16:54 15.06.2026
24 Цеков ти четеш
16:59 15.06.2026
25 И така....
До коментар #18 от "ти сериозно ли хахах":Нещо за външния дълг на САЩ ???
Нека да не се залъгваме ....а ?
17:06 15.06.2026
26 Да,бе
17:09 15.06.2026
27 Раптър
17:13 15.06.2026
28 факуса
До коментар #9 от "Сталин":ха ха щот в авропа и сащ има
17:13 15.06.2026
29 Лост
17:21 15.06.2026
30 Аха
17:31 15.06.2026
31 Механик
Каква капитулация? Къде е американската пехота в Иран? Къде са окупационните войски?
Къде са самолетоносачите в крайна сметка?
Докато не стъпи пехотински крак, победа няма. Така е било от милиони години, така е сега и винаги ще е така.
17:43 15.06.2026
32 Тити Папазов
17:46 15.06.2026
33 коментар
17:46 15.06.2026
34 бай Тръмп
17:54 15.06.2026
35 капитуляцията на Иран?
18:06 15.06.2026
36 Аятолах в хамак
18:10 15.06.2026
37 Погнусен
18:12 15.06.2026
38 Боби Мисирката
18:13 15.06.2026
39 Този ненормалник до кога ще ни го натрап
18:13 15.06.2026
40 Браво, заработи
До коментар #3 от "ХизБудала":5 гривни!
18:14 15.06.2026
41 Хаха
18:14 15.06.2026
42 Рубли нет
18:15 15.06.2026
43 бай Даньо
18:18 15.06.2026
44 Ха-ха, гръмни се, цеков
18:18 15.06.2026
45 Факти
18:21 15.06.2026