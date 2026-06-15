Капитулацията на Иран

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Естествено, учтиво представена пред масовата публика като "споразумение", което ще бъде подписано на 19 юни в Швейцария.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Самото споразумение все още не е публикувано официално, но според източници от Белия дом в него се предвижда:

- Иран ще унищожи своя високообогатен уран, което ще се уточни като конкретна процедура и верификация на унищожаването в 60-дневен срок.

- Техеран ще поеме категоричен ангажимент никога да не се сдобива с ядрено оръжие.

- Облекчаване на санкциите срещу Иран ще последва след изпълнението на първите две стъпки.

- Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно след подписването на споразумението.

- Снемане на блокадата на пристанищата на Иран, наложена от САЩ, която причинява на Техеран щети на стойност около 500 млн долара на ден.

- Иран ще прекрати финансирането на терористични групировки, включително "Хизбула".

Доктрината "Тръмп" в действие.