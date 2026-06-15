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Капитулацията на Иран

Капитулацията на Иран

15 Юни, 2026 16:00 2 965 45

  • иран-
  • сащ-
  • споразумение-
  • мирно споразумение-
  • капитулация-
  • ормузки проток

Доктрината "Тръмп" в действие

Капитулацията на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Естествено, учтиво представена пред масовата публика като "споразумение", което ще бъде подписано на 19 юни в Швейцария.

Това коментира във "Фейсбук" доц. д-р Борислав Цеков.

Самото споразумение все още не е публикувано официално, но според източници от Белия дом в него се предвижда:

- Иран ще унищожи своя високообогатен уран, което ще се уточни като конкретна процедура и верификация на унищожаването в 60-дневен срок.

- Техеран ще поеме категоричен ангажимент никога да не се сдобива с ядрено оръжие.

- Облекчаване на санкциите срещу Иран ще последва след изпълнението на първите две стъпки.

- Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно след подписването на споразумението.

- Снемане на блокадата на пристанищата на Иран, наложена от САЩ, която причинява на Техеран щети на стойност около 500 млн долара на ден.

- Иран ще прекрати финансирането на терористични групировки, включително "Хизбула".

Доктрината "Тръмп" в действие.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К ПЕЙКИ с чалми

    26 47 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    16:02 15.06.2026

  • 2 Небензня

    86 13 Отговор
    цеката нещо се е объркал!
    Капитулацията е на дони и биби!
    Скоро и Русия ще “капитулира“ така

    16:03 15.06.2026

  • 3 ХизБудала

    15 48 Отговор
    Отиваме да просим още рубли при маскалята..само те останаха 🙄

    Коментиран от #40

    16:04 15.06.2026

  • 4 Сталин

    66 17 Отговор
    В Иран вече има протести срещу споразумението с тези световни терористи ,народа иска боя по краварите да продължи

    Коментиран от #5

    16:04 15.06.2026

  • 5 Ленин🍌🍌

    17 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Другар кога думата на народа е имало значение...

    Коментиран от #9

    16:05 15.06.2026

  • 6 хахаххаха

    58 11 Отговор
    Цеков ли си, меков ли не знам, ама това повече прилича на капитулацията на С-р-АЩ

    16:07 15.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    58 12 Отговор
    Пълен малоумник!
    Всъщност е обратно - САЩ капитулира пред Иран

    16:07 15.06.2026

  • 8 Сериозно ли....

    45 5 Отговор
    "Иран е в капитулация ".....?
    Тръмп явно пак си повярва (след негови изказвания :"може би ,но ще видим" и т.н.)!
    ИСТИНАТА е,че САЩ нямат ход и трябва да се измъкнат от резила в ,които сами се вкараха !
    Загубите им са прекалено големи от персите !!!

    Коментиран от #18

    16:09 15.06.2026

  • 9 Сталин

    31 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ленин🍌🍌":

    Думата на народа има значение в свободните държави като Иран ,Северна Корея,Венецуела,Куба, Турция ,това да не ви е фашистките ЕС и JUSA

    Коментиран от #28

    16:10 15.06.2026

  • 10 Хахахахахах ох, майко

    32 5 Отговор
    Айде, Бобчо, изкара едно грантче днес.

    16:12 15.06.2026

  • 11 Kaлпазанин

    39 4 Отговор
    Много изчерпателна и стойностна" статия "със широк спектър независим ,светът е завладян от .глупоста

    16:12 15.06.2026

  • 12 Буднаера

    36 4 Отговор
    Смешник колко ти платиха за тази глупост !????

    16:14 15.06.2026

  • 13 Вежливия лос

    14 2 Отговор
    На това му се вика гледна точка.Едните казват този капиторира другите другото

    16:20 15.06.2026

  • 14 не е майтап

    9 14 Отговор
    Чичо Дони е на една крачка от сериозен външнополитически успех.
    А после като нищо и двустранните отношения ще се оправят.
    Примерите не са малко - след война понякога двете страни започват сериозно сътрудничество.

    16:22 15.06.2026

  • 15 БеГемот

    25 6 Отговор
    Боже....още един заблуден....всъщност САЩ не успяха да си постигнат целите...

    16:28 15.06.2026

  • 16 Анонимен

    10 3 Отговор
    Капитулацията на 3Райх през ВСВ протече с окупация на страната.Бяха изградени военни бази по цялата и територия.Те сега след 100години продължават да функционират .Изградили предвидливо тая паяжина с централно разположен паяк,дебнещ жертвата си.Каубоите продължават своята веща дейност с регулиране на паричният поток към касите им.

    16:30 15.06.2026

  • 17 Софето

    5 25 Отговор
    Куба е на дневен ред, остава Северна Корея и блатните

    16:32 15.06.2026

  • 18 ти сериозно ли хахах

    5 21 Отговор

    До коментар #8 от "Сериозно ли....":

    Икономиката на Иран е в хиперинфлация и рецесия не на САЩ..

    Коментиран от #25

    16:36 15.06.2026

  • 19 ЦЕКОВ ОТ МНОГО АКЪЛ

    21 3 Отговор
    И ТОЙ ДАЛ ФИРА.АХМАК

    16:36 15.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сила

    4 16 Отговор
    В Иран до дни започва гражданска война ...
    Която никой няма да спечели , но ще разори държавата ...и петрола ще потече към "правилните" танкери !!!

    16:43 15.06.2026

  • 22 пол

    19 0 Отговор
    Това ако стане,Асан да съм!Цеков,много ни подценяваш.Персите не са оцелели близо 3000 години само с лапане на мухи!

    16:47 15.06.2026

  • 23 Моджтаба:

    2 3 Отговор
    Ама на мен хич не ми се иска....

    16:54 15.06.2026

  • 24 Цеков ти четеш

    18 1 Отговор
    Ли изобщо дори Американски медии. В уол стриит джърнал има статия как Иран подписва при условие за компенсация от 300 млрд. Долара. И премахване на санкциите. Дпри Американците и демократите са се хванали за главата какъв батак забърка Тръмп.

    16:59 15.06.2026

  • 25 И така....

    14 2 Отговор

    До коментар #18 от "ти сериозно ли хахах":

    Нещо за външния дълг на САЩ ???
    Нека да не се залъгваме ....а ?

    17:06 15.06.2026

  • 26 Да,бе

    14 0 Отговор
    Докторът по право се опитва да ни убеждава,че който плаща репарации е победител...Тоя е учил някакво друго право...

    17:09 15.06.2026

  • 27 Раптър

    13 1 Отговор
    Цеков , ти в пет изречения си способен да излъжеш шест пъти!!! Прочети ли, че Иран са наложили в договора ТАКСИ за преминаване на Ормузкия проток!

    17:13 15.06.2026

  • 28 факуса

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    ха ха щот в авропа и сащ има

    17:13 15.06.2026

  • 29 Лост

    5 1 Отговор
    Собственикът на Галъп България позна ли на парламентарните избори?

    17:21 15.06.2026

  • 30 Аха

    5 0 Отговор
    Иран са обещали докато договора е в сила но Израел няма да остави нещата така. Иран има знания за добив и обогатяване на уран и при необходимост може да възобнови ядрената си програма. Тя и Украйна заложи в договора за напускане на СССР и в конституцията си да е неутрална но за запада няма проблем да ги наруши както и минските споразумения. А Иран си запазва ракетната програма и с от блокираните 25 млрд може доста да я поразвие

    17:31 15.06.2026

  • 31 Механик

    9 0 Отговор
    Нищо от написаното не е вярно.
    Каква капитулация? Къде е американската пехота в Иран? Къде са окупационните войски?
    Къде са самолетоносачите в крайна сметка?
    Докато не стъпи пехотински крак, победа няма. Така е било от милиони години, така е сега и винаги ще е така.

    17:43 15.06.2026

  • 32 Тити Папазов

    1 3 Отговор
    Ривъ,братушките от иран и русия пак изгубиха

    17:46 15.06.2026

  • 33 коментар

    7 0 Отговор
    Цеков от известно време такова хвалене на Тръмп е подкарал, че чак Рижия дето обича да се изтъква сам не може да му смогне на темпото и измислиците. За оригинала нормално - на 80 години е и вече го кара го на едро - борсови спекулации през седмица-две, месец, както дойде. Спри се бе Цеков! Ние сами четем новини и имаме глави на рамнете да ги нализираме. Не е необходимо да се натягаш толкова. Някой те е излъгал, че така ще събереш повече промо точки и ще ги осребриш при новия посланик. Гледай си Галъп далверата и платените проучвания преди българските избори и остави международната политика на мира.Там си смешен с тези анализи!

    17:46 15.06.2026

  • 34 бай Тръмп

    3 0 Отговор
    Цека, ила да правиш ти на мене сфирка.

    17:54 15.06.2026

  • 35 капитуляцията на Иран?

    1 0 Отговор
    Иран е още там! Аятоласите все още го управляват! Иран все още има ракети и дронове, че американците да не посмяват нова интервенция от голям мащаб! Израел все още реве на ум ряло! Спират атаките по Хизбула! Иран ще "унишожи" урана, който му беше "унищожен" преди повепе от половин година! Иран обещава да не прави ядрено оръжие със съораженията "унищожени" още преди нова година! Иран договори известни отстъпки от наложените му санкции! Да, звучи като капитулация...

    18:06 15.06.2026

  • 36 Аятолах в хамак

    2 0 Отговор
    Евреите що вият на умряло тогава?

    18:10 15.06.2026

  • 37 Погнусен

    1 0 Отговор
    Голямо подмазване прави Цеков.Тръмп ще го вземе за придворен шут

    18:12 15.06.2026

  • 38 Боби Мисирката

    2 0 Отговор
    Абе, Цеков, преди започването на военната операция на краварския агресор, нямаше ли действащ подобен договор, че даже далеч по-рестриктивен. Смениха ли режима на аятоласите? Унищожиха ли иранскте ракети? Унищожиха ли урана? Завзеха ли Иран и дадоха ли им "демонокрация"??? Не...

    18:13 15.06.2026

  • 39 Този ненормалник до кога ще ни го натрап

    3 0 Отговор
    Натрапвате. Борко пълна нула си отвсякъде

    18:13 15.06.2026

  • 40 Браво, заработи

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХизБудала":

    5 гривни!

    18:14 15.06.2026

  • 41 Хаха

    2 0 Отговор
    От постната статийка става ясно, че на такива "коментатори" като Борислав Цеков не им плащат, за да мислят...

    18:14 15.06.2026

  • 42 Рубли нет

    2 1 Отговор
    Сега като тръгне Иранския нефт Путин остава на сухо Ще си сърба всичко което сам си е надробил

    18:15 15.06.2026

  • 43 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Цеков нещо не си разбрал или просто като обиновен Гaнчо си се напапал с американска пропаганда като пате с пресни г..... След подписването на мирното спроразумение евентуално в петък чак тогава почват да говорят за обегатения уран камо ли да поемат задължение Иран никога да не обогатява .... И аз имам чувството че Иран имат по силни поциции от това което изглежда са поели като ангажимент и в тоя смисъл ще будат излъгани ама никакви американски фанфари тук ...

    18:18 15.06.2026

  • 44 Ха-ха, гръмни се, цеков

    1 0 Отговор
    Цивилизацията, дала на света алгебрата, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургерите!(... и ги изхвърли завинаги от Залива)

    18:18 15.06.2026

  • 45 Факти

    0 0 Отговор
    Ахмад Вахиди, командирът на Корпуса на гвардейците (сърцето на армията) реално управляваше Иран. Той откаваше да се предадат и спираше споразумението. Преди седмица Израел удари Иран и тръгнаха постове, че е убит. Оттогава не се е показвал публично. Изведнъж споразумението е факт.

    18:21 15.06.2026