Путин и олигарсите: който е пил, ще плаща
  Тема: Украйна

Путин и олигарсите: който е пил, ще плаща

30 Март, 2026 06:02 3 064 49

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • рубла-
  • дмитрий медведев

Трябва да се признае, че Кремъл дълго време почти не закачаше бизнеса, въпреки нарастващите финансово-икономически проблеми, причинени от войната

Путин и олигарсите: който е пил, ще плаща - 1
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Богатството на руските олигарси не само не е намаляло заради войната, а се е увеличило, подхранвано с "кървави" пари. И ако сега властите очакват от тях щедрост, в това няма нищо изненадващо, пише Иван Преображенски.

На среща с представители на Руския съюз на индустриалците и предприемачите - нещо като "профсъюз на олигарсите" - Владимир Путин бил помолил представителите на най-големия руски бизнес да предоставят средства за продължаване на войната. Същевременно казал, че неин скорошен край не може да се очаква. Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков опроверга това съобщение, но призна, че много бизнесмени "смятат за свой дълг" да дадат на държавата големи суми, а президентът одобрява тяхното желание. Което не е изненадващо - би било странно Путин да започне да отказва пари.

Червиви с пари

Според рейтинга на милиардерите на Блумбърг (Bloomberg Billionaires Index), миналата година общото състояние на двайсетимата най-богати руски бизнесмени е нараснало с 32,8 милиарда долара. В списъка са приблизително същите хора, с които се срещна Путин.

Така например, в класацията се споменава сенаторът от Дагестан, бизнесменът Сулейман Керимов - победител в сблъсъка с Рамзан Кадиров, от когото той успя да отвоюва най-големия руски онлайн магазин Wildberries. Според изчисленията на Блумбърг, през 2025 година този бизнесмен е станал по-богат с 3,35 милиарда долара и в момента капиталът му възлиза на 10,4 милиарда. Оттам нататък не са изненадващи писанията за Керимов, че пръв е предложил да помогне на руската армия. Може би Песков е имал предвид именно него.

Освен това прессекретарят на Путин припомни, че през 1990-те години държавата е помогнала на много от присъстващите в залата да стартират бизнеса си, иначе казано - отстъпила им е на безценица съветска собственост. Оттам нататък става очевиден намекът за възможна национализация на активите им в случай на нежелание от тяхна страна да сътрудничат.

Бизнесът спечели добре от войната

Трябва да се признае, че Кремъл дълго време почти не закачаше бизнеса, въпреки нарастващите финансово-икономически проблеми, причинени от войната. В началото властите бяха благодарни на бизнесмените за това, че не са избягали, не са се отказали от гражданството си и не са осъдили руската агресия срещу Украйна.

След това не сложиха ръка върху капиталите, върнати през 2022 година от чужбина в Русия, даже уверяваха, че тези пари ще бъдат там в пълна безопасност. Въпреки това бизнесът понесе осезаеми загуби от санкциите. И властите се отнесоха с разбиране към желанието на т.нар. олигарси да получат компенсации (така наречени, защото за разлика от истинските, руските олигарси не могат сериозно да влияят на властта). На големия бизнес му беше позволено да спечели добре от войната.

След това започнаха конфискациите и национализациите. "Профсъюзът на олигарсите" обаче не беше засегнат. Разбира се, периодично на бизнеса му бяха налагани допълнителни такси - фактически данъци за воденето на войната. Но това се правеше целенасочено, при спазването на минимално приличие - отчисленията бяха оформяни като косвени данъци.

Въпреки това руският народ вече е близо до изчерпване на ресурсите си. Последните данъчни промени разоряват както средния, така и малкия бизнес. Петролът вече не носи достатъчно пари, дори като се има предвид огромния късмет за Кремъл - войната в Иран, довела до недостиг и поскъпване на енергията. Затова властите - по-точно лично Владимир Путин - се обърнаха към големия бизнес и пряко или косвено изискват от него да развърже кесията си.

Инвестиции без гаранции

Какво се предлага на руския бизнес в замяна на доброволно-принудителните вноски за войната? Нищо. Путин заяви, че възнамерява да продължи да воюва - това не е мир в замяна на инвестиции. Той спомена границите на Донецка област, но малцина вярват, че ще спре дотам.

Ще има ли още такива "такси", при положение, че дори Москва вече съкращава бюджетните си разходи? Властите не дават никакви обещания, че няма да ги има. Бизнесът, който в течение на десетилетията се е сраснал с държавата, трябва да разбере, че който е пил, трябва да плаща. И никой не пита пилите какво мислят за кръчмаря.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Олигарсите

    29 6 Отговор
    по-далеч от прозорците

    Коментиран от #25, #43, #47

    06:23 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 шаа

    15 8 Отговор
    дв не чета, след заглавието и автора следва бърз скрол до коментарите.

    06:30 30.03.2026

  • 5 Иван

    14 14 Отговор
    Медведев и Захарова здраво ще се изръсят.

    06:36 30.03.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 9 Отговор
    Паре нема, действайте.

    Коментиран от #12

    06:37 30.03.2026

  • 7 Зеленото:

    18 10 Отговор
    Аз пък само давам на олигарсите, даже правя олигарси с евросредства..

    06:41 30.03.2026

  • 8 Козлодуй

    20 20 Отговор
    Не само олигарсите.Всички плащат и ще плащат до като приключи тази авантюра на Путин.Той също ще си плати.Олигарсите,със сигурност ще му видят сметката.Мдааа,руснак черва повръща,но пари не връща и това Путин го знае добре.Ще видим.В Русия,предстои промяна,каквато сме виждали само във филми на ужасите.

    Коментиран от #10

    06:56 30.03.2026

  • 9 Зеле с праз

    15 11 Отговор
    Вече и авторите на Дойче зеле не смеят да се подписват под глупостите и тъпотиите, които публикуват. Вероятно ги е срам.

    06:59 30.03.2026

  • 10 Радецки

    11 8 Отговор

    До коментар #8 от "Козлодуй":

    Добре, че в бг има толкова подготвени и ерудирани икономически и гейополитически анализатори, да ни просветлят за настоящата ситуация и международното положение.

    07:01 30.03.2026

  • 11 И тук тъкмо е разликата

    14 4 Отговор
    Иван Преображенски може ли да посочи западен президент, който може да отправи подобно искане към печелещите от войни собственици на индустрии?

    Коментиран от #45

    07:02 30.03.2026

  • 12 Сесесере

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тва не са македонците в Цариград ! В@тнишките олигарси ще бъдат занулени !

    07:36 30.03.2026

  • 13 Късно баце

    8 11 Отговор
    Олигарсите трябваше да платят на Пригожин да завземе Кремъл и на Генералите да избият ФСБ.

    Сега ще платят с главите си.... това е ставало много пъти в руската история. Царят да избива болярите.

    08:03 30.03.2026

  • 14 ДВ винаги лъже

    9 5 Отговор
    Олигарсите са във военнопромишления комплекс и сената на САЩ, не в Русия. Руските отдавна избягаха на запад.

    Коментиран от #28

    08:10 30.03.2026

  • 15 Оня

    9 7 Отговор
    Дойче веле най " коректната" медия там винаги е била " истината и само истината" ! Верно ви казвам ! Те не са просто журналисти те са слънцето което огрява целия мироглед на журналистическата етика! Вервайте ми!

    08:12 30.03.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор
    Русия има 70 години опит в социализъм. Народът мрази богаташите и една дума от Путин и ще висят отново по дърветата. Марк Антоний, като му трябвали пари за война , избивал богаташите , вземал им парите и на стена забивал алчните им отрязани ръце. Рим много се кефил, щото много са били мразени.

    Коментиран от #19

    08:20 30.03.2026

  • 17 За Путин не знам,

    2 8 Отговор
    но пишете в ютюб и гледайте - Има ли олигарси зад Румен Радев?

    08:23 30.03.2026

  • 18 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 11 Отговор
    Ами време беше
    И Олигарси и Кремълските Крадци

    Да плащат за Войната
    На Бункерния Психопат .

    Досега само Бедните Крепостни
    Ядат дървото.

    Лошото е че от
    Парите
    Личното богатство на
    Пусин няма да бъде пипано.

    Но може и да дойде време и
    Дъртия Ботокс да плаща сметката.

    Коментиран от #21

    08:25 30.03.2026

  • 19 Че по Голям Крадец

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    От Путин има ли ?

    Коментиран от #20

    08:26 30.03.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Че по Голям Крадец":

    Ами , я ни осветли, кво е откраднал?

    Коментиран от #26, #27

    08:29 30.03.2026

  • 21 още..

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    Един бгбандерец,прекалил със кушьанието оджлътото въвweцeтo нaпеефдьскио

    08:35 30.03.2026

  • 22 бравос..

    6 3 Отговор
    На кремълските олигарси,ще помагат на масква с/у зеления мухал,ако искат след това да разработват редкоземните изкопаеми в бандерско напр.самое большое находище за литий на укруфашагите..това във шевченское

    08:40 30.03.2026

  • 23 Точен

    3 3 Отговор
    Крокодилските сълзи на Велето развеселяват нормалните хора, дори в извратена Баба европа...

    08:50 30.03.2026

  • 24 Путин

    4 2 Отговор
    Денег нет, но вьi держитесь.

    08:58 30.03.2026

  • 25 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Олигарсите":

    Няма никакво значение колко далеч стоят олигарсите от прозорците.Даже и да нямат прозорци.Винаги могат да се самоподхлъзнат съвсем случайно.Ако Путин продължава да настъпва на едно място,нищо чудно и той да се самоподхлъзне.

    09:13 30.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    Горкия Беден Путин

    Една Рубла Бориса .

    Направо е за съжаление.

    Хахахахаха

    Коментиран от #30

    09:16 30.03.2026

  • 28 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "ДВ винаги лъже":

    И западът им открадна парите

    09:21 30.03.2026

  • 29 Тимур

    2 2 Отговор
    Плащат мужиците,някои с живота си, ще плащат олигарсите,да се готвят нашите копейки

    09:23 30.03.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Вместо да се хилиш, като ненормален, опитай да ме опонираш. Докажи ми, че не съм прав. Ама, толкова си можете.

    Коментиран от #48

    09:26 30.03.2026

  • 31 Първанов

    4 4 Отговор
    Аз лично се съмнявам в този ход на психопата Пут! Стои ми пропагандно, повтаря теорията на Ленин и потнърдена пез соца, обедняването на населението сплотява и се управлява по лесно,като не се закача върхушката. Такъв един ход рисщува да му спренат пуч

    Коментиран от #35, #37

    09:27 30.03.2026

  • 32 Копейката

    3 2 Отговор
    Много искаше да стане рубла,но пак я ограбиха. Предлагат и да я озаконят,като РОБла

    09:30 30.03.2026

  • 33 Укроинфо

    3 1 Отговор
    “ Владимир Путин бил помолил ”. Фалшиви новини а ла Дойче Зеле!
    Бил е предположение а не Факт.

    09:36 30.03.2026

  • 34 Димитър Георгиев

    4 0 Отговор
    А в България олигарсите кога ще плащат ?

    09:40 30.03.2026

  • 35 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Първанов":

    Гоце ,не се напъвай,мисленето не ти е силната страна ,наблягай на еденье и най вече ...ранье ,ето там ти е силата .

    09:42 30.03.2026

  • 36 Само питам

    4 1 Отговор
    Пуснаха ли интернета на ушанките?

    Коментиран от #41

    09:48 30.03.2026

  • 37 а бе..

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Първанов":

    Болной карлуковский мозг..кремълските олигарси ще дадът кинти на масква за дезинфекцията на бандерите,но искат част от млрдите да отидат при шитите та да затворат вратата на сълзите,и барело нефт за урсулците да мине 200$ а бгбандерците да зареждат на две евратьци литаро

    09:49 30.03.2026

  • 38 Копейки,

    3 1 Отговор
    Вижте идиот.

    09:50 30.03.2026

  • 39 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Кочина си беше, кочина ще си остане.

    09:53 30.03.2026

  • 40 🤣......

    3 2 Отговор
    Започне ли да им взема парите Вовата ще приключи земният си път по стар руски обичай... куршум в тила🤣

    09:56 30.03.2026

  • 41 Бункерния дядка каза, че

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Само питам":

    ще го пусне, Ама друг път... Засега остава придвижването по карта; съобщения по факс и писма, а скоро и с пощенски гълъби.
    Ударно севернокореизиране.

    09:58 30.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Който е пил...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Олигарсите":

    Казва се,
    чай пили, чашки мили..

    10:00 30.03.2026

  • 44 Некой си

    2 2 Отговор
    Понеже жълтопаветните помнят до три седмици, да помогна с информация от преди 30 години.
    Олигарсите бяха създадени от Елцин. Той раздаде на определени личности стратегическите производства.
    По времето на Елцин олигарсите плащаха данъци колкото квартална кръчма.
    Първите две години от управлението на Путин, на олигарсите им беше казано, че собствеността им няма да бъда отнета от държавата, но трябва да плащат данъци.
    Изсмяха му се в очите, начело в Ходорковски и Дерипаска.
    В рамките на една година Ходорковски загуби всичко, влезе в затвора и беше помилван след това. Дерипаска беше разследван и готов да последва Ходорковски.
    След показното, данъците, които олигарсите започнаха да внасят ВСЯКА година в бюджета на РФ, се увеличиха между 300 и 3000 пъти.
    Та, те така.

    10:34 30.03.2026

  • 45 разлика, да

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "И тук тъкмо е разликата":

    Това искане си е заповед. При отказ, падат от прозорците.

    11:07 30.03.2026

  • 46 МГАНЧЕВ

    2 0 Отговор
    Дайте нещо от Блумбърг за състоянието на частните щатски компании произвеждащи за ВПК ?
    За руските е ясно явно.

    11:34 30.03.2026

  • 47 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Олигарсите":

    Във всички случаи има едно обстоятелство което трябва да се отбележи -украинските удари с дронове колкото и да са редки единични или неуспешни поразяват поне в 50% от случаите частни предприятия!?Ето напр.за големият украински удар в пристанищата край Санкт Петербург /Уст Луга/ -е засегнал повече частна собственост отколкото държавна - голяма част от терминалите построени там са частна собственост или смесена!?За да си защитят собствеността олигарсите ще трябва да се бръкнат дълбоко!?

    12:52 30.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Много лош ход!

    0 0 Отговор
    Да искаш пари от олигарсите, като същевременно им кажеш, че скорошен край на войната няма да има е все едно да им кажеш, че парите им се наливат в каца без дъно.Никой олигарх не обича да губи пари, особено пък пропилени на вятъра!

    14:51 30.03.2026