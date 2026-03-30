Путин и олигарсите: който е пил, ще плаща

Богатството на руските олигарси не само не е намаляло заради войната, а се е увеличило, подхранвано с "кървави" пари. И ако сега властите очакват от тях щедрост, в това няма нищо изненадващо, пише Иван Преображенски.
На среща с представители на Руския съюз на индустриалците и предприемачите - нещо като "профсъюз на олигарсите" - Владимир Путин бил помолил представителите на най-големия руски бизнес да предоставят средства за продължаване на войната. Същевременно казал, че неин скорошен край не може да се очаква. Прессекретарят на Путин Дмитрий Песков опроверга това съобщение, но призна, че много бизнесмени "смятат за свой дълг" да дадат на държавата големи суми, а президентът одобрява тяхното желание. Което не е изненадващо - би било странно Путин да започне да отказва пари.
Червиви с пари
Според рейтинга на милиардерите на Блумбърг (Bloomberg Billionaires Index), миналата година общото състояние на двайсетимата най-богати руски бизнесмени е нараснало с 32,8 милиарда долара. В списъка са приблизително същите хора, с които се срещна Путин.
Така например, в класацията се споменава сенаторът от Дагестан, бизнесменът Сулейман Керимов - победител в сблъсъка с Рамзан Кадиров, от когото той успя да отвоюва най-големия руски онлайн магазин Wildberries. Според изчисленията на Блумбърг, през 2025 година този бизнесмен е станал по-богат с 3,35 милиарда долара и в момента капиталът му възлиза на 10,4 милиарда. Оттам нататък не са изненадващи писанията за Керимов, че пръв е предложил да помогне на руската армия. Може би Песков е имал предвид именно него.
Освен това прессекретарят на Путин припомни, че през 1990-те години държавата е помогнала на много от присъстващите в залата да стартират бизнеса си, иначе казано - отстъпила им е на безценица съветска собственост. Оттам нататък става очевиден намекът за възможна национализация на активите им в случай на нежелание от тяхна страна да сътрудничат.
Бизнесът спечели добре от войната
Трябва да се признае, че Кремъл дълго време почти не закачаше бизнеса, въпреки нарастващите финансово-икономически проблеми, причинени от войната. В началото властите бяха благодарни на бизнесмените за това, че не са избягали, не са се отказали от гражданството си и не са осъдили руската агресия срещу Украйна.
След това не сложиха ръка върху капиталите, върнати през 2022 година от чужбина в Русия, даже уверяваха, че тези пари ще бъдат там в пълна безопасност. Въпреки това бизнесът понесе осезаеми загуби от санкциите. И властите се отнесоха с разбиране към желанието на т.нар. олигарси да получат компенсации (така наречени, защото за разлика от истинските, руските олигарси не могат сериозно да влияят на властта). На големия бизнес му беше позволено да спечели добре от войната.
След това започнаха конфискациите и национализациите. "Профсъюзът на олигарсите" обаче не беше засегнат. Разбира се, периодично на бизнеса му бяха налагани допълнителни такси - фактически данъци за воденето на войната. Но това се правеше целенасочено, при спазването на минимално приличие - отчисленията бяха оформяни като косвени данъци.
Въпреки това руският народ вече е близо до изчерпване на ресурсите си. Последните данъчни промени разоряват както средния, така и малкия бизнес. Петролът вече не носи достатъчно пари, дори като се има предвид огромния късмет за Кремъл - войната в Иран, довела до недостиг и поскъпване на енергията. Затова властите - по-точно лично Владимир Путин - се обърнаха към големия бизнес и пряко или косвено изискват от него да развърже кесията си.
Инвестиции без гаранции
Какво се предлага на руския бизнес в замяна на доброволно-принудителните вноски за войната? Нищо. Путин заяви, че възнамерява да продължи да воюва - това не е мир в замяна на инвестиции. Той спомена границите на Донецка област, но малцина вярват, че ще спре дотам.
Ще има ли още такива "такси", при положение, че дори Москва вече съкращава бюджетните си разходи? Властите не дават никакви обещания, че няма да ги има. Бизнесът, който в течение на десетилетията се е сраснал с държавата, трябва да разбере, че който е пил, трябва да плаща. И никой не пита пилите какво мислят за кръчмаря.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Олигарсите
Коментиран от #25, #43, #47
06:23 30.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
шаа
06:30 30.03.2026
Иван
06:36 30.03.2026
ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #12
06:37 30.03.2026
Зеленото:
06:41 30.03.2026
Козлодуй
Коментиран от #10
06:56 30.03.2026
Зеле с праз
06:59 30.03.2026
Радецки
До коментар #8 от "Козлодуй":Добре, че в бг има толкова подготвени и ерудирани икономически и гейополитически анализатори, да ни просветлят за настоящата ситуация и международното положение.
07:01 30.03.2026
Ха ха ха
Коментиран от #45
07:02 30.03.2026
12 Сесесере
До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тва не са македонците в Цариград ! В@тнишките олигарси ще бъдат занулени !
07:36 30.03.2026
13 Късно баце
Сега ще платят с главите си.... това е ставало много пъти в руската история. Царят да избива болярите.
08:03 30.03.2026
ДВ винаги лъже
Коментиран от #28
08:10 30.03.2026
Оня
08:12 30.03.2026
РЕАЛИСТ
Коментиран от #19
08:20 30.03.2026
За Путин не знам,
08:23 30.03.2026
18 БУНКЕРНИЯ КАШИК
И Олигарси и Кремълските Крадци
Да плащат за Войната
На Бункерния Психопат .
Досега само Бедните Крепостни
Ядат дървото.
Лошото е че от
Парите
Личното богатство на
Пусин няма да бъде пипано.
Но може и да дойде време и
Дъртия Ботокс да плаща сметката.
Коментиран от #21
08:25 30.03.2026
19 Че по Голям Крадец
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":От Путин има ли ?
Коментиран от #20
08:26 30.03.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Че по Голям Крадец":Ами , я ни осветли, кво е откраднал?
Коментиран от #26, #27
08:29 30.03.2026
21 още..
До коментар #18 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":Един бгбандерец,прекалил със кушьанието оджлътото въвweцeтo нaпеефдьскио
08:35 30.03.2026
22 бравос..
08:40 30.03.2026
23 Точен
08:50 30.03.2026
24 Путин
08:58 30.03.2026
25 Моряка
До коментар #2 от "Олигарсите":Няма никакво значение колко далеч стоят олигарсите от прозорците.Даже и да нямат прозорци.Винаги могат да се самоподхлъзнат съвсем случайно.Ако Путин продължава да настъпва на едно място,нищо чудно и той да се самоподхлъзне.
09:13 30.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хахахаха
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?
Горкия Беден Путин
Една Рубла Бориса .
Направо е за съжаление.
Хахахахаха
Коментиран от #30
09:16 30.03.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #14 от "ДВ винаги лъже":И западът им открадна парите
09:21 30.03.2026
Тимур
09:23 30.03.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Хахахаха":Вместо да се хилиш, като ненормален, опитай да ме опонираш. Докажи ми, че не съм прав. Ама, толкова си можете.
Коментиран от #48
09:26 30.03.2026
Първанов
Коментиран от #35, #37
09:27 30.03.2026
Копейката
09:30 30.03.2026
33 Укроинфо
Бил е предположение а не Факт.
09:36 30.03.2026
Димитър Георгиев
09:40 30.03.2026
35 оня с коня
До коментар #31 от "Първанов":Гоце ,не се напъвай,мисленето не ти е силната страна ,наблягай на еденье и най вече ...ранье ,ето там ти е силата .
09:42 30.03.2026
Само питам
Коментиран от #41
09:48 30.03.2026
37 а бе..
До коментар #31 от "Първанов":Болной карлуковский мозг..кремълските олигарси ще дадът кинти на масква за дезинфекцията на бандерите,но искат част от млрдите да отидат при шитите та да затворат вратата на сълзите,и барело нефт за урсулците да мине 200$ а бгбандерците да зареждат на две евратьци литаро
09:49 30.03.2026
38 Копейки,
09:50 30.03.2026
39 Ха ха ха
09:53 30.03.2026
40 🤣......
09:56 30.03.2026
41 Бункерния дядка каза, че
До коментар #36 от "Само питам":ще го пусне, Ама друг път... Засега остава придвижването по карта; съобщения по факс и писма, а скоро и с пощенски гълъби.
Ударно севернокореизиране.
09:58 30.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Който е пил...
До коментар #2 от "Олигарсите":Казва се,
чай пили, чашки мили..
10:00 30.03.2026
44 Некой си
Олигарсите бяха създадени от Елцин. Той раздаде на определени личности стратегическите производства.
По времето на Елцин олигарсите плащаха данъци колкото квартална кръчма.
Първите две години от управлението на Путин, на олигарсите им беше казано, че собствеността им няма да бъда отнета от държавата, но трябва да плащат данъци.
Изсмяха му се в очите, начело в Ходорковски и Дерипаска.
В рамките на една година Ходорковски загуби всичко, влезе в затвора и беше помилван след това. Дерипаска беше разследван и готов да последва Ходорковски.
След показното, данъците, които олигарсите започнаха да внасят ВСЯКА година в бюджета на РФ, се увеличиха между 300 и 3000 пъти.
Та, те така.
10:34 30.03.2026
45 разлика, да
До коментар #11 от "И тук тъкмо е разликата":Това искане си е заповед. При отказ, падат от прозорците.
11:07 30.03.2026
46 МГАНЧЕВ
За руските е ясно явно.
11:34 30.03.2026
47 не може да бъде
До коментар #2 от "Олигарсите":Във всички случаи има едно обстоятелство което трябва да се отбележи -украинските удари с дронове колкото и да са редки единични или неуспешни поразяват поне в 50% от случаите частни предприятия!?Ето напр.за големият украински удар в пристанищата край Санкт Петербург /Уст Луга/ -е засегнал повече частна собственост отколкото държавна - голяма част от терминалите построени там са частна собственост или смесена!?За да си защитят собствеността олигарсите ще трябва да се бръкнат дълбоко!?
12:52 30.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Много лош ход!
14:51 30.03.2026