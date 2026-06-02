Джемал Осман: Комунистическият режим започна с т. нар. "Народен съд" и завърши с т. нар. "Възродителен процес"

Комунистическият режим започна с едно голямо престъпление и завърши с друго голямо престъпление. Започна с т. нар. "Народен съд" и завърши с т. нар. "Възродителен процес". Като последствие от "Народния съд" и от 45-годишната изолация на България, обществото се лиши от своя елит, от своите международни академични контакти, от възможността да имаме нормални икономически, културни и образователни връзки със свободния свят.
Това коментира във "Фейсбук" Джемал Осман.
Това имаше тежко отражение и върху мюсюлманската общност. Ако преди комунистическия режим тя все пак имаше определен елит от образовани хора, включително личности, получили висше образование в страни като Франция и Швейцария, то по време на комунистическия режим цялото общество беше лишено от подобен елит. Той беше заменен с послушни партийни кадри на БКП и с агенти на ДС.
Да сменяш имената на хората е една от най-големите глупости и ясен израз на страхливостта на режима. Защото ако един режим смята цяла една общност за заплаха за националната сигурност, това не се решава със смяна на имената. Ако един човек е заплаха за националната сигурност, той няма да престане да бъде такава само защото вместо Мехмед вече се казва Михаил.
Комунистическият режим нямаше смелостта за по-крайни действия, но срещу себе си срещна хора, готови да платят и с живота си за своето достойнство, идентичност и право на избор.
Турците и мюсюлманите в България през различните периоди на българската държава са показвали лоялност и са били част от нейното развитие. Те не са били заплаха за България, а често са заставали в нейна защита в трудни исторически моменти.
Показателен пример е участието на Шефик бей от Стара Загора, учил медицина във Франция, на Парижката мирна конференция, където като представител на мюсюлманите в България той защитава българската позиция в международното политическо пространство в един изключително тежък момент след Първата световна война. Това показва ясно, че дори в най-трудните за страната времена мюсюлманската общност не се е отказвала от своята родина, а е заставала зад нея.
По време на комунистическия режим те не са били някаква вътрешна заплаха, както режимът се опитваше да внушава, а хора, които честно са се трудили, работили са в заводите, по строежите, в земеделието и са допринасяли за икономиката на страната със своя труд.
Вместо уважение за тази лоялност и принос, те получиха насилие, унижение и опит за заличаване на тяхната идентичност. Именно това прави "Възродителния процес" не само политическа грешка, а морално престъпление срещу хора, които не бяха врагове на държавата, а нейни лоялни граждани.
Най-тежкото последствие от това престъпление обаче е появата на Движение за права и свободи. Голяма част от кадрите на ДПС бяха хора, обвързани с БКП или с ДС, а днес виждаме как техните деца и внуци продължават да са част от същата политическа система.
Лъжата, че защитават права и свободи, е част от партийна пропаганда и нищо повече. Те не защитават права и свободи. През цялото време защитаваха единствено личния си интерес, фирмите си, имотите си, колите си и часовниците си. Толкова елементарно е.
Истинската защита на права и свободи означава образование, икономическа независимост, реални възможности за развитие и достойно участие в обществения живот, а не политическа зависимост, страх и контрол чрез партийни мрежи. Най-голямата трагедия е, че една историческа несправедливост беше използвана като инструмент за създаване на дългогодишна политическа зависимост, от която мнозина продължават да се възползват и днес.
След Майските събития и масовото изселване България се лиши от част от своите най-работливи и достойни граждани. Страната загуби медицински сестри, помощен персонал, лекари, учители, инженери, преподаватели, земеделци и хиляди трудолюбиви хора, които със знанията, труда и таланта си можеха да допринасят за развитието на България.
Вместо това, чрез една погрешна и престъпна политика, техният потенциал започна да служи за развитието на други държави. Това беше тежка загуба не само за засегнатите семейства, но и за самата България, която сама се лиши от човешки капитал, от интелектуален ресурс и от поколения граждани, доказали своята лоялност и принос към държавата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 И на миясъсед вСАШ му смениха името
Коментиран от #5
10:05 02.06.2026
5 И на моя съсед в САЩ
До коментар #2 от "И на миясъсед вСАШ му смениха името":му смениха името. Вече не е Иван, а Джон.
10:06 02.06.2026
6 Фесовете ,които останаха тук
До коментар #4 от "хехе":си запазиха българските имена. Имам доста такива колеги
10:07 02.06.2026
Само като прочетеш коментарите и ти става ясно за какви хора иде реч.
16 Възродителен процес
че прати турците на "Голяма екскурзия"
за да се "Възроди" МААЛАТА,
светлото бъдеще на страната.
10:16 02.06.2026
Коментиран от #22, #48
10:24 02.06.2026
То тука няма квои да се коментира.
Къде и кога се изучиха активистите на ДПС?
Та т.н. преход започна с това че пуснаха от затвора атентаторите, а май ще свърши с ликвидацията на България като независима държава.
10:31 02.06.2026
22 хъхъ
До коментар #20 от "реалистъ":Докога ще се самоунижаваме с този т.нар. Възродителен процес? Някой от Турция извинява ли ни се за 500 години робство?
10:33 02.06.2026
30 Сандо
До коментар #23 от "Свободата, Санчо ......!":Я стига си писал глупости - такива неща можеше да чуеш само на сините сбирки с откачалници,които се надвикваха кой по-голяма простотия да измисли,че да го пишат по-голям седесар и антикомунист.Тогава имаше келепир от това,сега обаче предизвиква само смях и гняв заради погубената ни Родина от тези "демократи".
10:45 02.06.2026
34 Сандо
До коментар #24 от "за кой ли път":Всъщност този закон е наложен на държавите,не само на България,от страните-победителки във Втората световна война.И в други държави е прилаган много по-строго и с много повече смъртни присъди.И този закон е акт на справедливост,в края на краищата всеки трябва да носи отговорност за постъпките си!Иначе се получава това,което в момента е България - някакво жалко подобие на държава,която е на път да заеме мястото си на историческото гробище.
10:50 02.06.2026
37 пиш ми яжката, кьопек
До коментар #23 от "Свободата, Санчо ......!":голямо изправяне направиха като взривяваха беззащитни майки с деца резбите, малко им беше. Трябваше да им запалят селата, че да няма къде да се върнат
10:53 02.06.2026
39 Д,мин
До коментар #14 от "Пачо":"...атентатите са дело на ДС...", не пиши глупости! Всичко беше под контрола на МИТ, да имаше сред тях агенти на ДС, но го играеха двойни! Докато руснаците не пратиха техни специалисти, които изработиха психологочиски портрет и даваха насоки какво да се прави, едва тогава ги разкриха! Месеци в командировки и дни и нощи не са се прибирали работещите по случаите! Плямпате, щуротии надъхани с етническа и религиозна нетърпимост!
10:55 02.06.2026
43 Тургут Йозал беше добър човек!
Турците заплашваха, че за 3 часа аскера е в София!
Коментиран от #44
11:01 02.06.2026
44 Всъщност
До коментар #43 от "Тургут Йозал беше добър човек!":И за 3 минути след това руските ракети шаха да заличат Анкара , Истанбул , Измир ...
Коментиран от #45
11:05 02.06.2026
45 Фантазьор
До коментар #44 от "Всъщност":Колкото руските ракети заличиха Киев!
11:09 02.06.2026
48 Реалността
До коментар #20 от "реалистъ":Завърших образованието си във висше учебно заведение в Североизточна България. И преди 40 години се коментираше, че мюсюлманите в този район не са по-малко от българите. Но в школото, сред хилядите студенти, ние, турците, бяхме... Абе, ние сме малко кът с четмото и със сметките, та констатирах че бяхме почти, колкото пръстите на двете ръце. Питах един "ариец "какво означава това, та той изчисли - на 100 човека, един "връзкар " с ниска оценка и без качества. И мога да кажа, че всички тези момчета и момичета "неарийци" бяха много добри ученици; някои от тях завършиха даже с отличен успех. Само аз бях калпазанин. Ко да прайш, брато ?! След 2 години и кусур див чанч в трудови войски, попаднах в общежитие с моми .Не е ли грях да си губиш времето с науки мауки?!
Коментиран от #49
11:15 02.06.2026
49 Реалността
До коментар #48 от "Реалността":Попаднах в общежитие с 300 моми.....
11:18 02.06.2026
52 Ботев е убит
До коментар #51 от "Турски провокатор":от Обретенов!
Всеки историк ще ти го каже!
Коментиран от #53
11:40 02.06.2026
