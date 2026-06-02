Джемал Осман: Комунистическият режим започна с т. нар. "Народен съд" и завърши с т. нар. "Възродителен процес"

2 Юни, 2026 10:00 1 036 55

Да сменяш имената на хората е една от най-големите глупости и ясен израз на страхливостта на режима

Джемал Осман: Комунистическият режим започна с т. нар. "Народен съд" и завърши с т. нар. "Възродителен процес"
Снимка: Фейсбук
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Комунистическият режим започна с едно голямо престъпление и завърши с друго голямо престъпление. Започна с т. нар. "Народен съд" и завърши с т. нар. "Възродителен процес". Като последствие от "Народния съд" и от 45-годишната изолация на България, обществото се лиши от своя елит, от своите международни академични контакти, от възможността да имаме нормални икономически, културни и образователни връзки със свободния свят.

Това коментира във "Фейсбук" Джемал Осман.

Това имаше тежко отражение и върху мюсюлманската общност. Ако преди комунистическия режим тя все пак имаше определен елит от образовани хора, включително личности, получили висше образование в страни като Франция и Швейцария, то по време на комунистическия режим цялото общество беше лишено от подобен елит. Той беше заменен с послушни партийни кадри на БКП и с агенти на ДС.

Да сменяш имената на хората е една от най-големите глупости и ясен израз на страхливостта на режима. Защото ако един режим смята цяла една общност за заплаха за националната сигурност, това не се решава със смяна на имената. Ако един човек е заплаха за националната сигурност, той няма да престане да бъде такава само защото вместо Мехмед вече се казва Михаил.

Комунистическият режим нямаше смелостта за по-крайни действия, но срещу себе си срещна хора, готови да платят и с живота си за своето достойнство, идентичност и право на избор.

Турците и мюсюлманите в България през различните периоди на българската държава са показвали лоялност и са били част от нейното развитие. Те не са били заплаха за България, а често са заставали в нейна защита в трудни исторически моменти.

Показателен пример е участието на Шефик бей от Стара Загора, учил медицина във Франция, на Парижката мирна конференция, където като представител на мюсюлманите в България той защитава българската позиция в международното политическо пространство в един изключително тежък момент след Първата световна война. Това показва ясно, че дори в най-трудните за страната времена мюсюлманската общност не се е отказвала от своята родина, а е заставала зад нея.

По време на комунистическия режим те не са били някаква вътрешна заплаха, както режимът се опитваше да внушава, а хора, които честно са се трудили, работили са в заводите, по строежите, в земеделието и са допринасяли за икономиката на страната със своя труд.

Вместо уважение за тази лоялност и принос, те получиха насилие, унижение и опит за заличаване на тяхната идентичност. Именно това прави "Възродителния процес" не само политическа грешка, а морално престъпление срещу хора, които не бяха врагове на държавата, а нейни лоялни граждани.

Най-тежкото последствие от това престъпление обаче е появата на Движение за права и свободи. Голяма част от кадрите на ДПС бяха хора, обвързани с БКП или с ДС, а днес виждаме как техните деца и внуци продължават да са част от същата политическа система.

Лъжата, че защитават права и свободи, е част от партийна пропаганда и нищо повече. Те не защитават права и свободи. През цялото време защитаваха единствено личния си интерес, фирмите си, имотите си, колите си и часовниците си. Толкова елементарно е.

Истинската защита на права и свободи означава образование, икономическа независимост, реални възможности за развитие и достойно участие в обществения живот, а не политическа зависимост, страх и контрол чрез партийни мрежи. Най-голямата трагедия е, че една историческа несправедливост беше използвана като инструмент за създаване на дългогодишна политическа зависимост, от която мнозина продължават да се възползват и днес.

След Майските събития и масовото изселване България се лиши от част от своите най-работливи и достойни граждани. Страната загуби медицински сестри, помощен персонал, лекари, учители, инженери, преподаватели, земеделци и хиляди трудолюбиви хора, които със знанията, труда и таланта си можеха да допринасят за развитието на България.

Вместо това, чрез една погрешна и престъпна политика, техният потенциал започна да служи за развитието на други държави. Това беше тежка загуба не само за засегнатите семейства, но и за самата България, която сама се лиши от човешки капитал, от интелектуален ресурс и от поколения граждани, доказали своята лоялност и принос към държавата.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И на миясъсед вСАШ му смениха името

    34 5 Отговор
    вече не е Иван, а Джон.

    Коментиран от #5

    10:05 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И на моя съсед в САЩ

    27 4 Отговор

    До коментар #2 от "И на миясъсед вСАШ му смениха името":

    му смениха името. Вече не е Иван, а Джон.

    10:06 02.06.2026

  • 6 Фесовете ,които останаха тук

    34 8 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    си запазиха българските имена. Имам доста такива колеги

    10:07 02.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Нашата партия ДНК има списък с 15 000 имена на олигарси за Народният съд.

    10:08 02.06.2026

  • 9 колко

    12 13 Отговор
    промити мозъци има в тази държава.
    Само като прочетеш коментарите и ти става ясно за какви хора иде реч.

    Коментиран от #13

    10:08 02.06.2026

  • 10 име

    29 6 Отговор
    В сайта има една статия на Вени Марковски, "Вени Марковски: Цар Борис III е знаел какво ще се случи с депортираните евреи". Човека обяснява много аргументирано защо е имало народен съд и защо сме били пресъпници кото окупатори, депортиращи мирно население в окупираните от нас земи. Толкова за първото "престъпление". Второто е извършено щото държавата си е дала сметка, че турското малцинство не се ингерира и си живее по собствени правила. Мялката може и да се струва крайна на някои, но е правилна. В западна европа е пълно с доказателства за неуспешното ингериране на някои малцинства, предимно мюсюлмански, именно поради прекален либерализъм.

    10:11 02.06.2026

  • 11 малцинствата страдат по света

    21 5 Отговор
    арменци , турци , цигани , а през 500 г турско робство са се омешали турци и българи . така 1950г турскоговорещите стават товар . през войните те като българи страдат наравно с другите . но не влизат в битка . нямаме генерал Хасан . Нито офицер Мустафа . през 70 г ги помолват като турскоговорящи и избрали турската култура и религия да ходат в турска . така и не се съгласяват .

    10:11 02.06.2026

  • 12 Жалейка

    33 6 Отговор
    Жалко, че възродителния процес не завърши започнатото. Това беше голямата грешка. А сега се връщат от Турция за пенсии в България, българина умира преди пенсия.

    10:11 02.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пачо

    4 27 Отговор
    Смяната на имената е зрънце в това да погребват мюсюлманите в християнски гробища.Това вече е гавра,а атентатите са дело на ДС, знам го от доносник на 6 отдел на ДС...

    Коментиран от #39

    10:14 02.06.2026

  • 15 провинциалист

    14 3 Отговор
    Затова ли в момента върви масова подмяна на имената и езика на ромите?

    10:14 02.06.2026

  • 16 Възродителен процес

    9 7 Отговор
    Благодаря ти Партийо любимая,
    че прати турците на "Голяма екскурзия"
    за да се "Възроди" МААЛАТА,
    светлото бъдеще на страната.

    10:16 02.06.2026

  • 17 Хайде, без драми

    35 2 Отговор
    Моя позната, имаше съученичка турскоговоряща и ми сподели, че дори и в училище, когато и се обаждал някой от семейството, тя говорела на турски език, семейството и забранявало да общува с тях на друг език. Хайде да не се лъжем. Само не разбирам, като Турция е толкова близо, защо турскоговорящите не се изнесат да живеят там. Сигурно има единици, които са български патриоти, но не мисля че мнозинството приема България като своя родина.

    10:16 02.06.2026

  • 18 то и сега няма кандидат президент с

    14 1 Отговор
    турско име и култура . нито мустафа , нито Ергун . Нито генерал Карадаи . ами явно така страната пази някои постове не за малцинствата повече то 40 г . 1989-2026 са 37 г още плюс комун. режим още 45г са общо 84 години . Но и в турска нямат генерал Иво . Нито в Нато Адмирал Иван . И така е редно .

    10:18 02.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 реалистъ

    29 5 Отговор
    Глупости. Мюсюлманите влизаха в университетите, въпреки слабите си оценки и липсва на качества, само за да се намали разликата между тях и етническите българи. Имаха си и местни турски радиа и вестници и никой не им е забранявал да си изповядват вярата и да си говорят езика.

    Коментиран от #22, #48

    10:24 02.06.2026

  • 21 ?????

    17 1 Отговор
    Уф.
    То тука няма квои да се коментира.
    Къде и кога се изучиха активистите на ДПС?
    Та т.н. преход започна с това че пуснаха от затвора атентаторите, а май ще свърши с ликвидацията на България като независима държава.

    10:31 02.06.2026

  • 22 хъхъ

    22 2 Отговор

    До коментар #20 от "реалистъ":

    Докога ще се самоунижаваме с този т.нар. Възродителен процес? Някой от Турция извинява ли ни се за 500 години робство?

    10:33 02.06.2026

  • 23 Свободата, Санчо ......!

    3 20 Отговор
    Чувал съм как ревяха на банкетите комуно-фашагите, след "успешното приключване на операцията по смяната на имената на турците в България.: "Възродителният процес" ще продължи 500 години".Демек - ще си отмъщаваме. То голям мурафет беше да се правиш на мъж пред съвършено беззащитни хора, които кротко си работеха в земеделието и най-тежките сектори на икономиката, вадейки хляба на страната. Но, ядец ! Тези хора не чакаха 500 години, а само след 5 години, с голи ръце се изправиха пред танковете на "Народната "армия и си взеха обратно Имената, Честта и Достойнството. Кароче- измиха срама на челото.

    Коментиран от #30, #37

    10:34 02.06.2026

  • 24 за кой ли път

    16 0 Отговор
    Законът за народният съд не е приетсамо от комунистите в парламента. Не е трудно да се установи . всяка теза неа неверна основа е глупава прпаганда.

    Коментиран от #34

    10:38 02.06.2026

  • 25 Да бе ,да ! 🤔

    20 2 Отговор
    След като прочетох статията се чудя : Защо натовските ни , демократични медии защитават ( и правителствата въоръжават ! ) Украинския режим , който забранява български и руски имена на новородените , а бебетата трябва да се кръщават от списък с "украински" ( изкривени от руски ) имена ?

    10:38 02.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сандо

    20 0 Отговор
    А как да наречем смяната на имената в толкова "демократични капиталистически" държави като Украйна и балтийските образования!

    10:39 02.06.2026

  • 28 Яяяяя

    8 0 Отговор
    Този човек не е внимавал в училище, не използва правилните думи( не прави разлика социализъм- комунизъм)

    10:41 02.06.2026

  • 29 мдаааааааа

    7 3 Отговор
    А на вагоните пишеше - Заминаваме с влакове, ще се върнем със танкове.

    10:42 02.06.2026

  • 30 Сандо

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Свободата, Санчо ......!":

    Я стига си писал глупости - такива неща можеше да чуеш само на сините сбирки с откачалници,които се надвикваха кой по-голяма простотия да измисли,че да го пишат по-голям седесар и антикомунист.Тогава имаше келепир от това,сега обаче предизвиква само смях и гняв заради погубената ни Родина от тези "демократи".

    10:45 02.06.2026

  • 31 дядо поп

    14 0 Отговор
    Само да попитам , по времето на бай Тошо колко българска земя беше продадена на чужденци? Сега цяла България е разпродадена и който и да дойде на власт ще прави това което иска чорбаджията , гадно , но истина.

    10:47 02.06.2026

  • 32 ИВАН

    10 1 Отговор
    Да бе, комунистите им лоши, защото не им позволяваха да си разиграват прекалено свободно коня.

    10:48 02.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сандо

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "за кой ли път":

    Всъщност този закон е наложен на държавите,не само на България,от страните-победителки във Втората световна война.И в други държави е прилаган много по-строго и с много повече смъртни присъди.И този закон е акт на справедливост,в края на краищата всеки трябва да носи отговорност за постъпките си!Иначе се получава това,което в момента е България - някакво жалко подобие на държава,която е на път да заеме мястото си на историческото гробище.

    10:50 02.06.2026

  • 35 Грешка беше да се сменят имената

    7 2 Отговор
    трябваше да ги гонят всичките турци, а помакларите да бъдат покръстени както през 1912-1913

    10:50 02.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 пиш ми яжката, кьопек

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Свободата, Санчо ......!":

    голямо изправяне направиха като взривяваха беззащитни майки с деца резбите, малко им беше. Трябваше да им запалят селата, че да няма къде да се върнат

    10:53 02.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Д,мин

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пачо":

    "...атентатите са дело на ДС...", не пиши глупости! Всичко беше под контрола на МИТ, да имаше сред тях агенти на ДС, но го играеха двойни! Докато руснаците не пратиха техни специалисти, които изработиха психологочиски портрет и даваха насоки какво да се прави, едва тогава ги разкриха! Месеци в командировки и дни и нощи не са се прибирали работещите по случаите! Плямпате, щуротии надъхани с етническа и религиозна нетърпимост!

    10:55 02.06.2026

  • 40 Смър на резаните

    4 2 Отговор
    Само тикмета в зъбите за безкожните

    10:56 02.06.2026

  • 41 29.05.1989 светла дата в историята

    3 1 Отговор
    Дано съм жив да видя пак нещо толкова хубаво като гоненето на кьопеците

    10:57 02.06.2026

  • 42 Трябваше да влезне аскера

    1 1 Отговор
    и да постави това племе на мястото му!

    Коментиран от #46, #47

    10:59 02.06.2026

  • 43 Тургут Йозал беше добър човек!

    2 6 Отговор
    Той спаси раята!
    Турците заплашваха, че за 3 часа аскера е в София!

    Коментиран от #44

    11:01 02.06.2026

  • 44 Всъщност

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Тургут Йозал беше добър човек!":

    И за 3 минути след това руските ракети шаха да заличат Анкара , Истанбул , Измир ...

    Коментиран от #45

    11:05 02.06.2026

  • 45 Фантазьор

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "Всъщност":

    Колкото руските ракети заличиха Киев!

    11:09 02.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Реалността

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "реалистъ":

    Завърших образованието си във висше учебно заведение в Североизточна България. И преди 40 години се коментираше, че мюсюлманите в този район не са по-малко от българите. Но в школото, сред хилядите студенти, ние, турците, бяхме... Абе, ние сме малко кът с четмото и със сметките, та констатирах че бяхме почти, колкото пръстите на двете ръце. Питах един "ариец "какво означава това, та той изчисли - на 100 човека, един "връзкар " с ниска оценка и без качества. И мога да кажа, че всички тези момчета и момичета "неарийци" бяха много добри ученици; някои от тях завършиха даже с отличен успех. Само аз бях калпазанин. Ко да прайш, брато ?! След 2 години и кусур див чанч в трудови войски, попаднах в общежитие с моми .Не е ли грях да си губиш времето с науки мауки?!

    Коментиран от #49

    11:15 02.06.2026

  • 49 Реалността

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Реалността":

    Попаднах в общежитие с 300 моми.....

    11:18 02.06.2026

  • 50 Гожи

    4 0 Отговор
    ДПС-арите са най големите крадци на народни средства в България, така че да не говорят колко са репресирани. Мошеници и крадци

    11:24 02.06.2026

  • 51 Турски провокатор

    4 1 Отговор
    А османския режим през турското робство, кога започва и свършва бе еничари сбъркани.., та ни занимсвате с плоска демагогия в дяня на Ботев убит от турците през османския режим.

    Коментиран от #52

    11:34 02.06.2026

  • 52 Ботев е убит

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Турски провокатор":

    от Обретенов!
    Всеки историк ще ти го каже!

    Коментиран от #53

    11:40 02.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Коч байрам

    1 0 Отговор
    Ако "възродителния процес" беше проведен както сега го провеждат в и около Израел, сега нямаше да има кой да блее жално из фейса.

    12:13 02.06.2026

  • 55 Ива

    0 0 Отговор
    "Комунистическият " режим явно не си е свършил работата ...

    12:18 02.06.2026