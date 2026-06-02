Цветелина Пенкова: България може да има по-ниски цени на тока чрез по-добра енергийна свързаност

2 Юни, 2026 11:14 574

  цветелина пенкова
  бсп
  електроенергия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Цената на електроенергията в България, Румъния и Гърция е над два пъти по-висока от тази в други части на Европа. Причината не е липсата на производство, а недостатъчната енергийна свързаност на региона.“ Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова в „Денят започва“ по БНТ.

По думите ѝ Централна и Източна Европа продължава да бъде в значителна степен изолирана от общия европейски енергиен пазар заради недостатъчно развитата електропреносна инфраструктура.

„Произвеждаме електроенергия, но нямаме възможност да я продаваме и обменяме при същите условия като държавите в Западна Европа. Така се затваряме в енергиен остров, в който потребителите и индустрията плащат по-висока цена“, посочи Пенкова.

Тя подчерта, че като основен преговарящ на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура (TEN-E) работи за насочване на повече инвестиции към електропреносните мрежи и премахване на съществуващите ограничения пред трансграничния пренос на електроенергия.

„Само чрез развитие на свързващата инфраструктура можем да гарантираме реално конкурентен енергиен пазар, който да доведе до по-ниски цени за нашите потребители“, заяви тя.

Според Пенкова България има ключова роля в бъдещото развитие на европейската енергийна система както заради стратегическото си географско положение, така и заради балансирания си енергиен микс, в който основно място заемат базовите енергийни мощности като ядрената енергетика.

Във връзка с развитието на ядрената енергетика евродепутатът припомни, че през предходния мандат на Европейския парламент са били положени сериозни усилия тя да бъде призната за стратегическа, устойчива и необходима част от енергийния преход.

„До скоро ядрената енергетика беше тема табу в Европа. Днес вече има ясно осъзнаване, че без базови мощности няма как да гарантираме енергийна сигурност и достъпни цени на електроенергията“, заяви Пенкова.

Тя отбеляза, че за първи път в бюджета на Европейския съюз е предвидено финансиране за нови ядрени мощности, което открива значителни възможности пред България.

По думите ѝ проектът АЕЦ „Белене“ също не бива да бъде пренебрегван.

„Белене продължава да бъде стратегическа инфраструктура. България е единствената държава в света с полуизградена ядрена централа, която отказва да я завърши. Въпросът е на политическа воля и дългосрочна визия за развитието на сектора“, подчерта евродепутатът.

Коментирайки последните сътресения на енергийните пазари и ръста на цените на горивата, Пенкова заяви, че временните мерки на национално ниво не могат да бъдат трайно решение.

„Трябва да говорим за диверсификация на доставчиците и общи европейски действия. Случващото се в Близкия изток показва колко важно е Европа да не зависи от един източник на доставки“, каза тя.

Според нея България има стратегическо значение и по отношение на енергийните доставки от трети страни, тъй като през страната преминават ключови маршрути за внос на енергийни ресурси.

В заключение Пенкова подчерта, че както кризата с горивата, така и проблемите на електроенергийния пазар имат общ корен – недостатъчните инвестиции в инфраструктура.

„В Европа вече има осъзнаване, че няма как да говорим за енергийна сигурност без модерна и добре свързана инфраструктура. Затова и основните бъдещи инвестиции ще бъдат насочени именно към развитието на енергийните мрежи и свързаността както в рамките на ЕС, така и със съседни държави“, заключи тя.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

