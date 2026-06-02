Новини
Мнения »
Цена от 6-8 евро за кг. сирене – възможна ли е? Симеон Караколев пред ФАКТИ

Цена от 6-8 евро за кг. сирене – възможна ли е? Симеон Караколев пред ФАКТИ

2 Юни, 2026 08:59 2 872 50

  • симеон-
  • караколев-
  • сирене-
  • цена-
  • вериги за доставки-
  • магазини-
  • фермери-
  • кооперативи-
  • търговец

Производителите продават на ръба на себестойността, а надценките в търговските вериги достигат до 100%, твърди той

Цена от 6-8 евро за кг. сирене – възможна ли е? Симеон Караколев пред ФАКТИ - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българските потребители плащат твърде висока цена за основни хранителни продукти, докато производителите често работят на ръба на рентабилността. Прекомерните надценки в търговската мрежа ли изкривяват пазара, а българските фермери могат ли да предложат качествени млечни продукти на значително по-достъпни цени. Какво е решението… Пред ФАКТИ говори Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

- Г-н Караколев, какво според вас е справедлива цена, каквато заявка чухме от управляващите? И кой в една верига на ценообразуване трябва да загуби, за да може да спечели крайният клиент?
- Разглеждам справедливата цена в две посоки. Първо – цената, от която тръгва определената храна или продукция. За да стане един продукт храна, някой трябва да произведе суровината. В случая това, което наблюдаваме, е липса на справедлива цена за този, който произвежда съответния продукт. Същевременно виждаме прекомерно натоварена надценка към последното звено – потребителя. Защо я наричам справедлива? Защото справедлива би била цената, която удовлетворява и двете страни. В момента и производителят, и крайният потребител участват във веригата не с удовлетворение от сделката, а по принуда. Така го разчитам.

- Твърдите, че разликата между изкупната цена на суровината и крайната цена в магазина често е огромна. Къде според вас се натрупват най-големите надценки – при преработвателите, търговците или по цялата верига?
- Категорично мога да кажа, че не е по цялата верига, защото наблюдаваме асиметрия при надценките. В първото звено – производителят на суровината – ако говорим за сирене, производителят на мляко е субсидиран от държавата, за да не фалира. При него надценка няма. Той често продава и на загуба. В другия край – в търговската верига – наблюдаваме надценки от 60–70%, а понякога достигат и 100% върху съответния продукт. Каква част от тези надценки представляват нелоялни търговски практики, вече чакаме компетентните органи да се произнесат.

- Очаквахте ефект от закона за надценките. Виждате ли вече понижение на цените?
- Според мен това не е краткосрочен инструмент. Това е инструмент, който разчиства терена за една честна надпревара. В крайна сметка българският производител е поставен в неконкурентни условия спрямо чуждия. Ако говорим за сирената, той бива представян по различен начин пред потребителите, което изкривява конкурентоспособността му. От друга страна, българският потребител не заслужава да купува толкова скъп продукт, защото самият продукт не струва толкова. Българското сирене не струва 12 евро за килограм, както го виждаме в голяма част от търговските вериги. Българският потребител е принуден да плаща подобни цени.

- Каква според вас трябва да е нормалната цена на един килограм краве сирене към крайния потребител?
- Скоро имаше събор на овцевъдите и ние имахме щанд – говоря за нашия кооператив, който е най-големият, защото в него са включени над 350 животновъди. Направихме кооперативен щанд, на който предлагахме на крайния потребител краве сирене от българско мляко на цена от 6 евро за килограм, а овче сирене от българско овче мляко на цена от 8 евро за килограм. Това според мен трябва да са цените, на които българските потребители да купуват качествени български храни.

- А защо толкова години не успяхме да намерим баланс, така че до крайния потребител да достига продукция на нормална цена?
- Защото този пазарен дефект, който наблюдаваме в момента, се дължи на години подценяване на късите вериги на доставка. Късите вериги на доставка са инструмент, който работи в цяла Европа. Това е начинът, по който се скъсява пътят между производителя и потребителя. Насърчават се фермери и кооперативи, най-вече кооперативи, да изграждат своя собствена магазинна мрежа, в която да продават качествена продукция на достъпна цена. Години наред това беше подценявано. Ето така се създава този пазарен дефект, който наблюдаваме в момента.

- Вие вече като кооператив ли преговаряте с големите търговски вериги или продължава всеки земеделец сам да се бори, за да пласира продукцията си?
- Вече започнахме да преговаряме като кооператив, но мога да кажа, че нашата амбиция е да изградим собствена магазинна мрежа, в която да предлагаме тази продукция в цялата страна. Повтарям – ние предлагаме краве сирене на 6 евро за килограм и овче сирене на 8 евро за килограм. Това е нашата амбиция и нашият план. В съвсем скоро време започваме да изграждаме тази магазинна мрежа.

- Защо това не се случи досега?
- Причината е, че все още нямаме закон за кооперативите. Има много административни спънки. Досега имаше и проблеми с кредитирането. Никой не иска да финансира подобни проекти, защото те са сравнително нови в нашата икономика, особено през последните 30 години в селското стопанство. От друга страна, кооперативът има своите специфики.

- Какво трябва да се промени, за да може да стартира една такава инициатива?
- Трябват частични законодателни промени, които да субективират кооперативите в българското законодателство. След това са необходими инструменти за гарантиране, каквито вече има. Вече имаме банкови гаранции, които покриват до 80% от проектите на кооперативите. Но трябва да има и кредитиране за оборотни средства, с които да се подпомага тяхната дейност. Така са стартирали всички кооперативи в Европа. Впоследствие много от тях са станали и собственици на банки. Кооператив е собственик на банка е „Сосиате Женерал“, кооператив на животновъди е собственик на „Райфайзенбанк“.

- Да разбирам, че отправяте сериозно предизвикателство към големите търговски вериги. Това ли е пътят, по който трябва да върви българското животновъдство?
- Това е пътят, по който ще върви българското животновъдство. За голяма част от секторите в селското стопанство кооперирането е единственият възможен път, за да се създаде трайна устойчивост.

- Кооперативът, който създавате, и развитието на собствена магазинна мрежа могат ли да гарантират целогодишно достатъчно продукция за крайния клиент?
- Сигурен съм, че можем да поддържаме продуктова сигурност целогодишно. Наясно съм с потреблението. Знам какво е потреблението на краве и овче сирене, знам какви са възможностите на хората, които се занимават в този сектор. Може би в началото няма да можем да задоволим българското потребление на 100%, но с времето ще стане. Но съм сигурен, че българските производители могат да покрият в много голяма степен потреблението на сирене от българско мляко още в началото.

- Много страни около нас разчитат на сериозни държавни дотации. Как стои този въпрос в България? С какво държавата подпомага един животновъд?
- Примерно в Гърция има сериозни дотации, но мога да кажа, че в България субсидиите в животновъдството, ако говорим за преките плащания, са над средното европейско ниво. Големите проблеми на българските животновъди са два. От една страна няма достатъчно земя. Голяма част от плащанията по Общата селскостопанска политика на ЕС вървят през земята, а българският животновъд няма достатъчно земя. Тук са нужни промени в закона, които да дадат възможност до българския животновъд да достига българска земя – общинска или държавна.

- Често давате за пример Гърция. Каква е разликата в политиките за популяризиране на местните млечни продукти?
- Гърция дава немалко средства – над 10 милиона евро само за промотиране на гръцкото сирене Фета. Хайде да видим колко пари дава България за промотиране на българското овче сирене.

- Със сигурност сте проверявали, за да говорите така. Каква е сумата?
- При нас сумата не достига и 100 хиляди евро, които България харчи за промотиране на български млечни продукти в чужбина. В Гърция говорим за над 10 милиона евро. Направете си сметката за какво става въпрос.

- Визията, по която работите – създаването на кооперативни магазини – в какъв времеви хоризонт може да се реализира?
- Разделили сме процеса на няколко етапа. Надявам се до три месеца да стартираме първите магазини на кооператива. В рамките на шест месеца се надяваме магазините да станат 50, а в рамките на три години – около 300 търговски обекта. Това ще бъде инструмент, който от една страна трябва да бъде подкрепен от държавата, а от друга – да получи уважение от страна на потребителите. В крайна сметка мисля, че потребителят и производителят трябва да бъдат свързани много по-пряко. Искам да подчертая, че говорим за животновъдите, защото част от производителите на сирене не работят с българско мляко. Затова е много важно да насочим фокуса на потребителите към животновъдите, които произвеждат българско мляко, от което се правят български млечни продукти.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    31 1 Отговор
    Да,възможна е. Дори 68-78 лева също е възможна.Не забравяйте,че тука е България!

    09:02 02.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Черна станция

    25 3 Отговор
    Никой вече не си купува сирене и кашкавал, цените са космически.

    09:04 02.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ффф

    7 3 Отговор
    Възможна е, ако издоят биковете.

    09:09 02.06.2026

  • 6 Въпроса е ... 🤬

    28 3 Отговор
    Кога ще се спре Свръх ПЕЧАЛНАТА на търговците ? Стига констатации. Знаем цените на запад, знаем и че сме с най-ниски заплати в Европа, дори в Сърбия и Албания имат по-високи заплати.

    Коментиран от #21

    09:10 02.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 1 Отговор
    1 КГ БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ ИЗЛИЗА
    ОТ 5-6 ДО 6 КГ МЛЯКО
    ..
    1 КИЛОГРАМ КАШКАВАЛ ОТ 10 ЛИТРА МЛЯКО ПРИ МАСЛЕНОСТ 3.25%
    ......
    ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ИЗКУПНАТА ЦЕНА НА МЛЯКОТО - КОЯТО В НАЙ- ДОБРИЯ СЛУЧАЙ В МОМЕНТА Е 50 ЕВРОЦЕНТА

    Коментиран от #9, #36

    09:11 02.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ггг

    14 12 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Освен тези 50 цента, колко са субсидиите? Като е такава далавера да си търговец, защо не са станали търговци, ами кравари?

    Коментиран от #11, #37

    09:14 02.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ггг":

    СКЛАДОВАТА БАЗА НА КАУФЛАНД КРАЙ РАКОВСКИ Е ПОСТРОЕНА В ЗЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ГЕОРГИ ЯКОВ САМУИЛОВ - СИЛНИЯ ЧОВЕК НА МУЛТИГРУП, ЗАВЪРШИ ТЕХНИКУМ ПО АВТОТРАНСПОРТ -ИМА И УСПЕШНИ ОВЧАРИ:)

    Коментиран от #12

    09:17 02.06.2026

  • 12 Ггг

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Жив и здрав да е щом произвежда и храни хората без да мрънка!

    Коментиран от #13

    09:20 02.06.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ггг":

    СВЕТА ТРОИЦА ДА ПОЖИВИ И ПАРТНЬОРИТЕ МУ
    ...
    ДАРИНА ПАВЛОВА И МИРЮ ГЕСТАПОТО:)

    Коментиран от #15, #16

    09:22 02.06.2026

  • 14 Много отдавна

    12 2 Отговор
    сиренето е на такива цени! Изглежда че нито единия нито другия пазаруват!

    09:23 02.06.2026

  • 15 Ггг

    0 6 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не ги познавам, но и нищо лошо не съм видял от тях. И те да са живи и здрави!

    09:24 02.06.2026

  • 16 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Амин !!!

    09:25 02.06.2026

  • 17 Никой не казва

    2 4 Отговор
    Този защо НЕ отвори магазин и да го продава туй сирене по 100 евро за килограм, та да Му е изгодно, ще избегне ...веригите...Е па нека намери някой да Му го купи.

    09:28 02.06.2026

  • 18 Механик

    12 0 Отговор
    При мляко по 4 лв/кг и рандеман 7-8 литра мляко за кило сирене, как ви се вижда? Дали е възможна тая цена?
    Но има и друго. Вижте колко поскъпнаха горивата и обърнете внимание на задръстванията. Намаляха ли? НЕ. Значи всички си караме колите. Ами аз ако съм един човек в бизнеса с петролни продукти, ако ще нефта да падне на 10$ за барел, пак няма да ви намаля цените на горивата.
    Същото е и с млякото, сиренето и пр. Идете по което си искате време на куфланд и ще се убедите, че народа яко пълни кошниците. Е, как сиренето да стане 7 лева, като го купувате на 15 ( а то дори не е и сирене)?

    09:31 02.06.2026

  • 19 Дик диверсанта

    2 6 Отговор
    Този и той се готви да бие магазинерите.
    Ама като ги набиете, кой ще продава продукцията ви?

    09:31 02.06.2026

  • 20 Факти

    8 5 Отговор
    Комунистите щели да свалят цените като репресират търговците 😂 Те търговците пасат трева и няма да измислят как да прехвърлят глобите на потребителите. Търговците винаги ще са крачка пред държавата защото това е тяхната сфера и знаят какво правят. Ако държавата ги притисне прекалено много ще се откажат и тогава ще стане още по-зле. Негативният подход чрез репресии и глоби не работи. Това не са престъпници, че да ги мачкаш така. От тях зависи всички продукти да достигат до нас. Те са ни нужни. Подходът трябва да е позитивен и да е насочен към производителите. Те трябва да се субсидират с парите, спестени от кражби. Но за тази цел трябва да спрете корупцията. Трябва да репресирате престъпниците, а не търговците. Трябва да репресирате тия дето крадат и източват милиарди. С тия пари ще субсидирате дребните производители. Така ще завъдите повече от тях и ще стимулирате конкуренцията. Като мачкате Лидъл, Кауфланд и Била няма да постигнете нищо. Най-много ефектът да е обратен. Имате пълно мнозинство - чакаме ви да спрете корупцията и да накажете престъпниците както обещахте. И трябва да мислите за по-евтина енергия. С договори като Боташ няма да стане. Не само, че плащаме брутална такса за пренос (извършен или не), ами на всичко отгоре това е най-скъпият газ в микса ни. То затова до момента сме използвали само 9% от капацитета, който е само 6% от микса - да не се набутваме още повече. Иска се морал, воля и акъл, ама като ви гледам нямате нито едно от трите.

    09:32 02.06.2026

  • 21 Дик диверсанта

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Въпроса е ... 🤬":

    В България има едни официални 610 000, по яланкат, и други нерегистрирани
    Та тези можеш да ги лъжеш както си искаш и да ги хванеш с всичко
    Знаете ли, в чия полза Костадиноф ги преброи?

    09:34 02.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    7 0 Отговор
    Аз например съм на кебапчета кюфтета и пържоли защото свинското е 3.5 евро а сиренето с 80% вода

    09:36 02.06.2026

  • 24 Артилерист

    11 0 Отговор
    Според мен не е нормално в богата селскостопански страна България преди 35 години, днес да има двойно и тройно по-скъпи мляко и млечни продукти. Защо Австрия например яде кашкавал Гауда за 5-10€ килото и калъп сирене Моцарела за 6€, а една топка в опаковка-няколко десетки цента. Поне така беше преди и австрийците да "диверсифицират" газа си от руския...

    09:37 02.06.2026

  • 25 крадлив българин

    3 0 Отговор
    ще напомпим цените колкото си искаме!!!

    09:46 02.06.2026

  • 26 От чужбина

    6 2 Отговор
    Във Великобритания по веригите магазини се продава сирене под името "Гриик фета" или Гръцко сирене. Това си е чисто българско сирене. Пакетчетата са по 200гр. заедно със саламурата вътре. Много често даже са няколко гр. под обявеното. Цената в ЛИДЛ и АЛДИ е 1.79 паунда. Пресметнато до килограм в евро е около 10.30. Това е по-доброто сирене. Има и по-евтино. То излиза около 5.20 евро, но определено е ...заместващ продукт. Хубавото сирене се продава и в другите по-скъпи вериги магазини като Теско и Сеинсбърис но там е 2 паунда за 200 гр. Това прави ололо11.50 евро. Разликата е, че едното е само краве, другото е смес козе и краве или овче...
    Прясното мляко, масово купуваните тръбички излиза около 80-82 цента за литър. Останалите млека са "маркови" и цените са над 1.20. Те са много по-слабо продаваеми.
    Като цяло млечните продукти тук са по-евтини отколкото в България.
    Купувал съм и фермерско мляко, в самата ферма от млекомат. В момента цената му е 2 паунда на литър, но е много силно маслено от крави порода Джърси.

    Коментиран от #40

    09:48 02.06.2026

  • 27 Баба Гошка

    6 3 Отговор
    Завреете си го туй сирене от задд. Нито е истинско, нито е хранително. Тъпчатт го с лимонтуззу и сухо мляко. Не става за ядене! Вече кой ден ни занимават, че щели да искат космически цени за тоз боо клуук? купувам френско Брии от време на време. Или фета - истинска. И без вашто сирене има живот.

    09:49 02.06.2026

  • 28 Тоя измамник,

    3 4 Отговор
    Няма нищо общо с животновъдството.Крадец,както и всички от ГЕРБ

    09:51 02.06.2026

  • 29 Вие сте бунаци

    10 1 Отговор
    А защо ако дадена мандра има фирмен магазин там продава на същите цени като във веригите? Нали веригите слагат 100% надценка? Значи и мандрата слага 100 % По тази логика във фирмения магазин стоката трябва да е доста по- евтина, а не е !

    Коментиран от #49

    09:51 02.06.2026

  • 30 Бай Ганьо

    5 0 Отговор
    И както всяка българска работа и тази добра инициатива скоро ще се изроди в търгашеско сдружение . Бъдете сигурни , че ще се намери някое мекере да реши да печели на гърба на другите и ще започне да разваля качеството на натуралните млечни продукти.

    09:52 02.06.2026

  • 31 Криворазбраната цивилизация

    8 1 Отговор
    Навсякъде тревата избуява като в джунгла и никъде няма нито овце, нито кози, нито крави или магарета и коне да я пасят. После стават пожари, тази изстхнсла вече трева гори. Стават наводнения, защото коритата на реките и те са като джунгли.
    Тази година в Португалия имаше случай, кмеъове започнаха да плащат на млад мъж с огромни стада от кози, да идват да пасат в селото, за да подържат тревата в нормални граници. А доскоро и там е било забранено да си падеш добитъка по улиците. И вместо и в България да насърчим хората да създават стада и да ги пасат, по селските джунгли, ние гледаме да сме цивилизовани. Сакън да не изтръска някоя дарадонка по улицата... Довчерашни селяни, вече се завръщат от 20 годишно слугуване по Англия и искат окосени ливади и села без животни...
    И после искаме сирене и мляко... Откъде?

    Интересно, как на никой роден и израснал в София не му се струва гадно или отблъскващо да има кози и овце по улиците. Но на село - не!

    09:57 02.06.2026

  • 32 оня с коня

    2 2 Отговор
    В Окръжният ми Град има няколко Вериги,като често пазарувам от Най-скъпата щото ми е най-близо.И така:Цената на Сирената представени на Щанда от 7-8 Производители варира ТОЧНО между 6 и 8 Евро-за какви по-високи цени цени става дума в Статията?

    Коментиран от #33

    09:57 02.06.2026

  • 33 В клуба на богатите

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    В София цените са съвсем други. А тук официално вече живеят 3-4 милиона, т.е. поне 2/3 от населението на страната.

    Коментиран от #34, #35

    10:01 02.06.2026

  • 34 Народното търпение е изчерпано

    6 2 Отговор

    До коментар #33 от "В клуба на богатите":

    Не знам за вас, но от 50 евро на ден, вече 100 евро едва стигат за една вечеря и да си купиш каквото има нужда и е свършило в дома. Скоро хората ще са по улиците и ще стане мазало този път.

    10:04 02.06.2026

  • 35 Да се връщат

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "В клуба на богатите":

    Там откъдето са дошли всички! И селяните и не-българите! София за столичани!!

    Коментиран от #46

    10:05 02.06.2026

  • 36 Оди там Кеноби

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти никога не си правил сирене и за това пишеш това що си прочел у гугъл а гъгъл знае много но не всичко което знае бг мама а там се казва че от 7 литра краве мляко излиза 1 кг сирене при изкупна цена 0,6€ за литър това са 4,2 € . След опаковане , транспорт и складиране плюс надценката сметката си излиза 6-8€ за килограм. Всичко под тази цена просто не е сирене - не че има гаранция че това което се продава по 12-14€ е направено от мляко

    10:15 02.06.2026

  • 37 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ггг":

    За какви субсидии бълнуваш пък ти?

    10:15 02.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Левски

    5 0 Отговор
    Имах позната, която целия трудов стаж е работила по мандри и ферми. Та тя ми казваше, че 1кг. сирене се прави от 6л. мляко, а 1кг. кашкавал от 8л. мляко. Правете си сметка търговците какви надценки слагат.

    10:20 02.06.2026

  • 40 ЛОШО е

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "От чужбина":

    Не знаете, но пишете. Сравнявате НЕ сравними неща.Ей така да пишете. Мешате парични знаци. В България от 6 месеца работим с ЕВРО. Цените са ..отворете брошурите.

    10:24 02.06.2026

  • 41 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    10:34 02.06.2026

  • 42 дядо поп

    2 0 Отговор
    Че то сега е по скъпо , бе мой човек.

    10:49 02.06.2026

  • 43 1111

    1 0 Отговор
    Сирене и кашкавал в бг се продава от сухо мляко внос от Украйна и русия,независимо дали е 8 или 12 евро,истинското е за износ

    10:54 02.06.2026

  • 44 Хаха

    1 1 Отговор
    Абе, тоя ръб стъпвал ли е в магазина изобщо, навсякъде в нормалните магазини в София цената е между 6 и 8 евро, в зависимост от марката, опаковката и т.н

    10:56 02.06.2026

  • 45 ами

    2 0 Отговор
    изкупната цена на млякото е 50 цента. Ясно е , че в тия 50 цента влиза и печалбата на производителя, т.е. себестойността на литър мляко е примерно 30 цента. Ако производителят произвежда и сиренето, то себестойността на кг сирене ще е около 2,50 евро.

    10:58 02.06.2026

  • 46 Миграция от София към селата

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да се връщат":

    Няма да се върнат на село никога! Причината въобще да избягат е отвратителният им мързел. Затова се струпват в София, не им се работи на село.
    Затова - спестявайте и се евакуирайте на село, поне ще живеете с 10-20 читави селяни, отколкото 4 милиона бесни такива.

    11:08 02.06.2026

  • 47 Истината

    2 1 Отговор
    Не бива да бъде забравено изказването на Илия Павлов- Мултигруп, през 2001 г по повод високите цени на хранителните продукти - " Ние ГИ / това е българския народ - безлично определение/ храниме и ние ще ИМ определяме цените. ДС-КГБ мафията, създала Мултигруп, до днес определя цените ни- Димитър Зоров, Васил Симов, Владимир Иванов, фонд Земеделие и ни храни. Тези хора са създадени от репресивни апарат, за да репресират и да пречат на свободния пазар,конкуренцията, на свободното производството и на търговията и да крадат средствата ,отпускани от ЕС за развитие на земеделието. Те са истинските виновници ,но обвиняват ЕС, чийто пари крадат. Докато ясно не се обясни от някой смел човек истината, ще се въртим в кръг. Достатъчно е да се замисли всеки мислещ човек, че тези гореизброени хора вече 30 г. са по върховете на хранителната верига, за да си отговорят, че няма как да има промяна и всичко е лъжа за наивниците.

    11:15 02.06.2026

  • 48 Методиевич

    1 0 Отговор
    Караколев има ли висящо дело на трупчета, за виртуални овце? Лично той колко животни отглежда и колко ушни марки има в джоба? Той ли събира наема от сергиите на Петро - Павловският събор и от събора на Рожен?

    11:43 02.06.2026

  • 49 Защо ли,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Вие сте бунаци":

    защото идва селският тарикат от кварталното магазинче, изкупува го всичкото и при него е пак с 100% надценка. В селата роля играят роднински и приятелски мафийки.

    12:17 02.06.2026

  • 50 000

    0 0 Отговор
    Трите братски немски вериги ще ви свалят и последната кожа от гърбината, богатасчета!

    12:24 02.06.2026