Цена от 6-8 евро за кг. сирене – възможна ли е? Симеон Караколев пред ФАКТИ

Българските потребители плащат твърде висока цена за основни хранителни продукти, докато производителите често работят на ръба на рентабилността. Прекомерните надценки в търговската мрежа ли изкривяват пазара, а българските фермери могат ли да предложат качествени млечни продукти на значително по-достъпни цени. Какво е решението… Пред ФАКТИ говори Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
- Г-н Караколев, какво според вас е справедлива цена, каквато заявка чухме от управляващите? И кой в една верига на ценообразуване трябва да загуби, за да може да спечели крайният клиент?
- Разглеждам справедливата цена в две посоки. Първо – цената, от която тръгва определената храна или продукция. За да стане един продукт храна, някой трябва да произведе суровината. В случая това, което наблюдаваме, е липса на справедлива цена за този, който произвежда съответния продукт. Същевременно виждаме прекомерно натоварена надценка към последното звено – потребителя. Защо я наричам справедлива? Защото справедлива би била цената, която удовлетворява и двете страни. В момента и производителят, и крайният потребител участват във веригата не с удовлетворение от сделката, а по принуда. Така го разчитам.
- Твърдите, че разликата между изкупната цена на суровината и крайната цена в магазина често е огромна. Къде според вас се натрупват най-големите надценки – при преработвателите, търговците или по цялата верига?
- Категорично мога да кажа, че не е по цялата верига, защото наблюдаваме асиметрия при надценките. В първото звено – производителят на суровината – ако говорим за сирене, производителят на мляко е субсидиран от държавата, за да не фалира. При него надценка няма. Той често продава и на загуба. В другия край – в търговската верига – наблюдаваме надценки от 60–70%, а понякога достигат и 100% върху съответния продукт. Каква част от тези надценки представляват нелоялни търговски практики, вече чакаме компетентните органи да се произнесат.
- Очаквахте ефект от закона за надценките. Виждате ли вече понижение на цените?
- Според мен това не е краткосрочен инструмент. Това е инструмент, който разчиства терена за една честна надпревара. В крайна сметка българският производител е поставен в неконкурентни условия спрямо чуждия. Ако говорим за сирената, той бива представян по различен начин пред потребителите, което изкривява конкурентоспособността му. От друга страна, българският потребител не заслужава да купува толкова скъп продукт, защото самият продукт не струва толкова. Българското сирене не струва 12 евро за килограм, както го виждаме в голяма част от търговските вериги. Българският потребител е принуден да плаща подобни цени.
- Каква според вас трябва да е нормалната цена на един килограм краве сирене към крайния потребител?
- Скоро имаше събор на овцевъдите и ние имахме щанд – говоря за нашия кооператив, който е най-големият, защото в него са включени над 350 животновъди. Направихме кооперативен щанд, на който предлагахме на крайния потребител краве сирене от българско мляко на цена от 6 евро за килограм, а овче сирене от българско овче мляко на цена от 8 евро за килограм. Това според мен трябва да са цените, на които българските потребители да купуват качествени български храни.
- А защо толкова години не успяхме да намерим баланс, така че до крайния потребител да достига продукция на нормална цена?
- Защото този пазарен дефект, който наблюдаваме в момента, се дължи на години подценяване на късите вериги на доставка. Късите вериги на доставка са инструмент, който работи в цяла Европа. Това е начинът, по който се скъсява пътят между производителя и потребителя. Насърчават се фермери и кооперативи, най-вече кооперативи, да изграждат своя собствена магазинна мрежа, в която да продават качествена продукция на достъпна цена. Години наред това беше подценявано. Ето така се създава този пазарен дефект, който наблюдаваме в момента.
- Вие вече като кооператив ли преговаряте с големите търговски вериги или продължава всеки земеделец сам да се бори, за да пласира продукцията си?
- Вече започнахме да преговаряме като кооператив, но мога да кажа, че нашата амбиция е да изградим собствена магазинна мрежа, в която да предлагаме тази продукция в цялата страна. Повтарям – ние предлагаме краве сирене на 6 евро за килограм и овче сирене на 8 евро за килограм. Това е нашата амбиция и нашият план. В съвсем скоро време започваме да изграждаме тази магазинна мрежа.
- Защо това не се случи досега?
- Причината е, че все още нямаме закон за кооперативите. Има много административни спънки. Досега имаше и проблеми с кредитирането. Никой не иска да финансира подобни проекти, защото те са сравнително нови в нашата икономика, особено през последните 30 години в селското стопанство. От друга страна, кооперативът има своите специфики.
- Какво трябва да се промени, за да може да стартира една такава инициатива?
- Трябват частични законодателни промени, които да субективират кооперативите в българското законодателство. След това са необходими инструменти за гарантиране, каквито вече има. Вече имаме банкови гаранции, които покриват до 80% от проектите на кооперативите. Но трябва да има и кредитиране за оборотни средства, с които да се подпомага тяхната дейност. Така са стартирали всички кооперативи в Европа. Впоследствие много от тях са станали и собственици на банки. Кооператив е собственик на банка е „Сосиате Женерал“, кооператив на животновъди е собственик на „Райфайзенбанк“.
- Да разбирам, че отправяте сериозно предизвикателство към големите търговски вериги. Това ли е пътят, по който трябва да върви българското животновъдство?
- Това е пътят, по който ще върви българското животновъдство. За голяма част от секторите в селското стопанство кооперирането е единственият възможен път, за да се създаде трайна устойчивост.
- Кооперативът, който създавате, и развитието на собствена магазинна мрежа могат ли да гарантират целогодишно достатъчно продукция за крайния клиент?
- Сигурен съм, че можем да поддържаме продуктова сигурност целогодишно. Наясно съм с потреблението. Знам какво е потреблението на краве и овче сирене, знам какви са възможностите на хората, които се занимават в този сектор. Може би в началото няма да можем да задоволим българското потребление на 100%, но с времето ще стане. Но съм сигурен, че българските производители могат да покрият в много голяма степен потреблението на сирене от българско мляко още в началото.
- Много страни около нас разчитат на сериозни държавни дотации. Как стои този въпрос в България? С какво държавата подпомага един животновъд?
- Примерно в Гърция има сериозни дотации, но мога да кажа, че в България субсидиите в животновъдството, ако говорим за преките плащания, са над средното европейско ниво. Големите проблеми на българските животновъди са два. От една страна няма достатъчно земя. Голяма част от плащанията по Общата селскостопанска политика на ЕС вървят през земята, а българският животновъд няма достатъчно земя. Тук са нужни промени в закона, които да дадат възможност до българския животновъд да достига българска земя – общинска или държавна.
- Често давате за пример Гърция. Каква е разликата в политиките за популяризиране на местните млечни продукти?
- Гърция дава немалко средства – над 10 милиона евро само за промотиране на гръцкото сирене Фета. Хайде да видим колко пари дава България за промотиране на българското овче сирене.
- Със сигурност сте проверявали, за да говорите така. Каква е сумата?
- При нас сумата не достига и 100 хиляди евро, които България харчи за промотиране на български млечни продукти в чужбина. В Гърция говорим за над 10 милиона евро. Направете си сметката за какво става въпрос.
- Визията, по която работите – създаването на кооперативни магазини – в какъв времеви хоризонт може да се реализира?
- Разделили сме процеса на няколко етапа. Надявам се до три месеца да стартираме първите магазини на кооператива. В рамките на шест месеца се надяваме магазините да станат 50, а в рамките на три години – около 300 търговски обекта. Това ще бъде инструмент, който от една страна трябва да бъде подкрепен от държавата, а от друга – да получи уважение от страна на потребителите. В крайна сметка мисля, че потребителят и производителят трябва да бъдат свързани много по-пряко. Искам да подчертая, че говорим за животновъдите, защото част от производителите на сирене не работят с българско мляко. Затова е много важно да насочим фокуса на потребителите към животновъдите, които произвеждат българско мляко, от което се правят български млечни продукти.
2 Юни, 2026 08:59
1 в кратце
09:02 02.06.2026
3 Черна станция
09:04 02.06.2026
5 Ффф
09:09 02.06.2026
6 Въпроса е ... 🤬
6 Въпроса е ... 🤬
09:10 02.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ 5-6 ДО 6 КГ МЛЯКО
..
1 КИЛОГРАМ КАШКАВАЛ ОТ 10 ЛИТРА МЛЯКО ПРИ МАСЛЕНОСТ 3.25%
......
ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ИЗКУПНАТА ЦЕНА НА МЛЯКОТО - КОЯТО В НАЙ- ДОБРИЯ СЛУЧАЙ В МОМЕНТА Е 50 ЕВРОЦЕНТА
Коментиран от #9, #36
09:11 02.06.2026
9 Ггг
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Освен тези 50 цента, колко са субсидиите? Като е такава далавера да си търговец, защо не са станали търговци, ами кравари?
Коментиран от #11, #37
09:14 02.06.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #9 от "Ггг":СКЛАДОВАТА БАЗА НА КАУФЛАНД КРАЙ РАКОВСКИ Е ПОСТРОЕНА В ЗЕМИ СОБСТВЕНОСТ НА ГЕОРГИ ЯКОВ САМУИЛОВ - СИЛНИЯ ЧОВЕК НА МУЛТИГРУП, ЗАВЪРШИ ТЕХНИКУМ ПО АВТОТРАНСПОРТ -ИМА И УСПЕШНИ ОВЧАРИ:)
Коментиран от #12
09:17 02.06.2026
12 Ггг
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Жив и здрав да е щом произвежда и храни хората без да мрънка!
Коментиран от #13
09:20 02.06.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "Ггг":СВЕТА ТРОИЦА ДА ПОЖИВИ И ПАРТНЬОРИТЕ МУ
...
ДАРИНА ПАВЛОВА И МИРЮ ГЕСТАПОТО:)
Коментиран от #15, #16
09:22 02.06.2026
15 Ггг
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не ги познавам, но и нищо лошо не съм видял от тях. И те да са живи и здрави!
09:24 02.06.2026
16 Сила
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Амин !!!
09:25 02.06.2026
18 Механик
Но има и друго. Вижте колко поскъпнаха горивата и обърнете внимание на задръстванията. Намаляха ли? НЕ. Значи всички си караме колите. Ами аз ако съм един човек в бизнеса с петролни продукти, ако ще нефта да падне на 10$ за барел, пак няма да ви намаля цените на горивата.
Същото е и с млякото, сиренето и пр. Идете по което си искате време на куфланд и ще се убедите, че народа яко пълни кошниците. Е, как сиренето да стане 7 лева, като го купувате на 15 ( а то дори не е и сирене)?
09:31 02.06.2026
19 Дик диверсанта
Ама като ги набиете, кой ще продава продукцията ви?
09:31 02.06.2026
21 Дик диверсанта
До коментар #6 от "Въпроса е ... 🤬":В България има едни официални 610 000, по яланкат, и други нерегистрирани
Та тези можеш да ги лъжеш както си искаш и да ги хванеш с всичко
Знаете ли, в чия полза Костадиноф ги преброи?
09:34 02.06.2026
26 От чужбина
Прясното мляко, масово купуваните тръбички излиза около 80-82 цента за литър. Останалите млека са "маркови" и цените са над 1.20. Те са много по-слабо продаваеми.
Като цяло млечните продукти тук са по-евтини отколкото в България.
Купувал съм и фермерско мляко, в самата ферма от млекомат. В момента цената му е 2 паунда на литър, но е много силно маслено от крави порода Джърси.
Коментиран от #40
09:48 02.06.2026
29 Вие сте бунаци
Коментиран от #49
09:51 02.06.2026
31 Криворазбраната цивилизация
Тази година в Португалия имаше случай, кмеъове започнаха да плащат на млад мъж с огромни стада от кози, да идват да пасат в селото, за да подържат тревата в нормални граници. А доскоро и там е било забранено да си падеш добитъка по улиците. И вместо и в България да насърчим хората да създават стада и да ги пасат, по селските джунгли, ние гледаме да сме цивилизовани. Сакън да не изтръска някоя дарадонка по улицата... Довчерашни селяни, вече се завръщат от 20 годишно слугуване по Англия и искат окосени ливади и села без животни...
И после искаме сирене и мляко... Откъде?
Интересно, как на никой роден и израснал в София не му се струва гадно или отблъскващо да има кози и овце по улиците. Но на село - не!
09:57 02.06.2026
32 оня с коня
Коментиран от #33
09:57 02.06.2026
33 В клуба на богатите
До коментар #32 от "оня с коня":В София цените са съвсем други. А тук официално вече живеят 3-4 милиона, т.е. поне 2/3 от населението на страната.
Коментиран от #34, #35
10:01 02.06.2026
34 Народното търпение е изчерпано
До коментар #33 от "В клуба на богатите":Не знам за вас, но от 50 евро на ден, вече 100 евро едва стигат за една вечеря и да си купиш каквото има нужда и е свършило в дома. Скоро хората ще са по улиците и ще стане мазало този път.
10:04 02.06.2026
35 Да се връщат
До коментар #33 от "В клуба на богатите":Там откъдето са дошли всички! И селяните и не-българите! София за столичани!!
Коментиран от #46
10:05 02.06.2026
36 Оди там Кеноби
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти никога не си правил сирене и за това пишеш това що си прочел у гугъл а гъгъл знае много но не всичко което знае бг мама а там се казва че от 7 литра краве мляко излиза 1 кг сирене при изкупна цена 0,6€ за литър това са 4,2 € . След опаковане , транспорт и складиране плюс надценката сметката си излиза 6-8€ за килограм. Всичко под тази цена просто не е сирене - не че има гаранция че това което се продава по 12-14€ е направено от мляко
10:15 02.06.2026
37 Анонимен
До коментар #9 от "Ггг":За какви субсидии бълнуваш пък ти?
10:15 02.06.2026
40 ЛОШО е
До коментар #26 от "От чужбина":Не знаете, но пишете. Сравнявате НЕ сравними неща.Ей така да пишете. Мешате парични знаци. В България от 6 месеца работим с ЕВРО. Цените са ..отворете брошурите.
10:24 02.06.2026
46 Миграция от София към селата
До коментар #35 от "Да се връщат":Няма да се върнат на село никога! Причината въобще да избягат е отвратителният им мързел. Затова се струпват в София, не им се работи на село.
Затова - спестявайте и се евакуирайте на село, поне ще живеете с 10-20 читави селяни, отколкото 4 милиона бесни такива.
11:08 02.06.2026
49 Защо ли,
До коментар #29 от "Вие сте бунаци":защото идва селският тарикат от кварталното магазинче, изкупува го всичкото и при него е пак с 100% надценка. В селата роля играят роднински и приятелски мафийки.
12:17 02.06.2026
