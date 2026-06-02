Запрянов: Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник Преходът към F-16 изисква време

Бившият министър на отбраната Атанас Запрянов с коментар за динамичната международна обстановка. Определи ситуацията като „гръмотевична“ и силно тревожна.
По думите му войната в Украйна остава водещ фактор за нестабилност, а масираните ракетни удари и ескалация от руска страна показват, че перспективата за бърз мир е слаба.
„Това, което виждаме, не е добре - положението е тежко и продължава да се влошава“, заяви Запрянов пред Нова нюз, подчертавайки, че паралелно с конфликта в Украйна се наблюдават и други напрежения - включително в Близкия изток и около Иран.
Запрянов акцентира, че в условията на глобална нестабилност България трябва да се фокусира върху собствената си отбранителна готовност и съюзническите ангажименти в НАТО.
„Цялата картина предполага ние в България да се фокусираме върху това доколко нашата сигурност и отбрана е готова“, посочи той.
Голяма част от разговора беше посветена на временното присъствие на американски военни самолети в България. Запрянов уточни, че те са разположени по съществуваща нота и срокът им е удължен до 30 юни, без промяна в характера на присъствието.
„Няма промяна в статута - става дума за невоенно участие и логистична подкрепа“, каза той, добавяйки, че подобни въпроси са част от „нормална дипломатическа практика“ между съюзници.
По повод свързването на темата с визите за САЩ той коментира: „Това е момент, в който въпросът може да бъде отново поставен, но не трябва да се очакват категорични решения само на тази база“.
Запрянов защити процеса по модернизация на Военновъздушните сили, като подчерта, че преходът към F-16 изисква време, инфраструктура и подготовка. „Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник - има етапи на обучение и внедряване“, заяви той.
По думите му България вече разполага с обучени пилоти и програма за подготовка на общо 32-ма летци, а МиГ-29 ще остане в експлоатация до пълната готовност на новата техника. „Не виждам смисъл да форсираме извеждането на МиГ-29, докато не сме готови с F-16“, подчерта той.
Запрянов коментира и нуждата от модернизация на радарната система, като посочи, че в момента България използва остарели съветски системи, които постепенно трябва да бъдат заменени с нови 3D радари по европейски програми.
„Имаме система, която работи, но тя трябва да бъде модернизирана“, каза той.
По отношение на дроновете той уточни, че съществуващите системи могат да засичат част от тях, но не всички, особено малки граждански дронове на ниска височина.
Запрянов подчерта, че основният приоритет за новата власт трябва да бъде увеличаването на бюджета за отбрана.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Ганя Путинофила
Принуди племето да харчи пари за американски оръжия!
11:15 02.06.2026
Кво разбира тоя от авиация
Като цял живот е бил свъзочник
Смешник
Коментиран от #25, #26
11:17 02.06.2026
8 София, имаме проблем!
До коментар #2 от "Решението е просто":Инструкциите са неясни!
Хвръкнах с табуретката, сега с какво да я приземя?!?
11:17 02.06.2026
16 АБЕ ТИ
ПРИ ПЕНСИЯ 330 € И ЦЕНА НА ХЛАДИЛНИК 500 €
КОЕ МУ Е ЛЕСНОТО...
11:34 02.06.2026
17 Троянския кон на раша в ЕС е бг
Коментиран от #27
11:34 02.06.2026
21 Механик
Че то докато вие усвоите ЕФ-16, ЕФ-35 ще се пенсионира, ма!
Тоя е за кариерата до Ловеч. И не само той.
11:45 02.06.2026
28 DW смърди
Защото една беше цената в заданието на предварителния конкурс, а съвсем друго се получава - първо самолети, отделно скъпи ремонти на пистата, сега нови ракети, защото в началото ги взеха с по 1 ракета на самолет, а не се знае още какви други разходи ще изскочат.
Златни ще излязат накрая на Бойко самолетите.
Ама нали сме в клуба на богатите - няма проблем да плащаме...
11:54 02.06.2026
29 Всъщност
До коментар #20 от "име":Сегашните фъ16 са толкова скъпи за подръжка и летателен/час , че пилотите ни няма да могат да навъртят летателни часове . При Фъ35 всичко е 5-6 пъти по-скъпо . Знаеш че еФ 16 може да кажа само на Граф Игнатиево , нали ? И то след преустройство за 2 милиарда лева . За колко време евентуален враг би повредил летището ? Сааб-ите можеха да кацат навсякъде .
11:56 02.06.2026
31 свидетел
Коментиран от #37
11:57 02.06.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Дали защото при льошия соц. НЕ се чакаше толкова за Москвич🤔❓
Дали защото при льошия соц. НЕ плащахме цялата сума докато чакахме 🤔❓
Дали защото сега хем платихме 100% , хем чакаме🤔❗
А по повод хладилника -
плащаш и до часове той е в дома ти и вече работи🤔❗
Коментиран от #41
12:00 02.06.2026
35 Могат да оправят грешката
До коментар #3 от "Овчар":Като го разжалват до редник
12:01 02.06.2026
37 натовец като рамбо от телевизията
До коментар #31 от "свидетел":Е много бързате.Още не им е започнало производството.
12:01 02.06.2026
41 как беше преди промивките на обирджийте
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":за москвич чакаме по 2 години а за ф16 не могат да се дочакат никога.Всеки втори си купуваше нова кола тогава през лошия комунизъм и който искаше имаше .Сега само точите лиги на бананите в магазина и ги заобикаляте.
12:09 02.06.2026
43 Генерал Зяпаранов
До коментар #6 от "Пинокио":Иска се време и за шахтите. Не е като да купуваш хладилник
12:11 02.06.2026
44 Мдаа
Президентът Радев беше напълно прав и всички го знаехме , но евроатлантическата мутренска мафия направи всичко възможно да заглуши неговият глас и да преодолее ветото му.
12:14 02.06.2026
45 Някой
До коментар #42 от "Някой":Отделно за Ф-16 ни ограбиха само за първата сделка минимум 1.4 милиарда лева - цена повече (сигурно 600 милиона), 2 самолети по-малко (с оборудването на техни цени над 500 милиона лева), пропусната инвестиция (само за възстановяването и сигурно 200 милиона от данъци) и за поддръжка за живот и на час полет (Грипените най-икономични). Ако имаше техен завод тук, можеше да печелим дори милиарди лева/евро, а не да отчитаме дефицит. Хартиени да бяха Грипените, пак трябваше да ги изберат. А заради цената Ф-16 не отговаряше дори на условията на конкурса и трябваше да са дисквалифицирани. Никога не посмяха да кажат цената с ДДС като другите (някъде 2.1 милиарда лева без ДДС при позволено 1.5 милиарда лева или 1.8 с ДДС). Да не говорим че са супер капризни за писти и имаме една, докато Грипените можели да кацат на магистрала. Освен че са по-бързи, маневрени, невидими на радари, много по-евтини на час полет и поддръжка (ей сега 1 милиард долара за ракети за тях) и така нататък. По добри на далечен полет с ракети за по земята, от които купувахме 0 броя.
12:16 02.06.2026
