Новини
България »
Запрянов: Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник Преходът към F-16 изисква време

Запрянов: Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник Преходът към F-16 изисква време

2 Юни, 2026 11:12 1 138 51

  • атанас запрянов-
  • сигурност-
  • самолети

По думите му България вече разполага с обучени пилоти и програма за подготовка на общо 32-ма летци, а МиГ-29 ще остане в експлоатация до пълната готовност на новата техника

Запрянов: Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник Преходът към F-16 изисква време - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на отбраната Атанас Запрянов с коментар за динамичната международна обстановка. Определи ситуацията като „гръмотевична“ и силно тревожна.

По думите му войната в Украйна остава водещ фактор за нестабилност, а масираните ракетни удари и ескалация от руска страна показват, че перспективата за бърз мир е слаба.

„Това, което виждаме, не е добре - положението е тежко и продължава да се влошава“, заяви Запрянов пред Нова нюз, подчертавайки, че паралелно с конфликта в Украйна се наблюдават и други напрежения - включително в Близкия изток и около Иран.

Запрянов акцентира, че в условията на глобална нестабилност България трябва да се фокусира върху собствената си отбранителна готовност и съюзническите ангажименти в НАТО.

„Цялата картина предполага ние в България да се фокусираме върху това доколко нашата сигурност и отбрана е готова“, посочи той.

Голяма част от разговора беше посветена на временното присъствие на американски военни самолети в България. Запрянов уточни, че те са разположени по съществуваща нота и срокът им е удължен до 30 юни, без промяна в характера на присъствието.

„Няма промяна в статута - става дума за невоенно участие и логистична подкрепа“, каза той, добавяйки, че подобни въпроси са част от „нормална дипломатическа практика“ между съюзници.

По повод свързването на темата с визите за САЩ той коментира: „Това е момент, в който въпросът може да бъде отново поставен, но не трябва да се очакват категорични решения само на тази база“.

Запрянов защити процеса по модернизация на Военновъздушните сили, като подчерта, че преходът към F-16 изисква време, инфраструктура и подготовка. „Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник - има етапи на обучение и внедряване“, заяви той.

По думите му България вече разполага с обучени пилоти и програма за подготовка на общо 32-ма летци, а МиГ-29 ще остане в експлоатация до пълната готовност на новата техника. „Не виждам смисъл да форсираме извеждането на МиГ-29, докато не сме готови с F-16“, подчерта той.

Запрянов коментира и нуждата от модернизация на радарната система, като посочи, че в момента България използва остарели съветски системи, които постепенно трябва да бъдат заменени с нови 3D радари по европейски програми.

„Имаме система, която работи, но тя трябва да бъде модернизирана“, каза той.

По отношение на дроновете той уточни, че съществуващите системи могат да засичат част от тях, но не всички, особено малки граждански дронове на ниска височина.

Запрянов подчерта, че основният приоритет за новата власт трябва да бъде увеличаването на бюджета за отбрана.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Ф16 в Полша, България и Румъния ще носят ядрени оръжия на САЩ обявиха от Пентагона.

    11:13 02.06.2026

  • 2 Решението е просто

    33 3 Отговор
    Нали вече си купихме схеми за няколко милиарда?!? Сега остава да си купим ламарина, ножици и колелца за табуретки и воала!!!

    Коментиран от #8

    11:15 02.06.2026

  • 3 Овчар

    44 1 Отговор
    Някой вярва ли на тази грешка на природата.?

    Коментиран от #35

    11:15 02.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    8 13 Отговор
    Слава на путен!
    Принуди племето да харчи пари за американски оръжия!

    11:15 02.06.2026

  • 5 Ганю, Ганю,

    29 0 Отговор
    още не можеш да повярваш, че за пореден път яко те изклатиха. А?...

    11:15 02.06.2026

  • 6 Пинокио

    32 1 Отговор
    Запрянов, смени ли капаците на шахтите на летището??? На лъжата краката са къси...

    Коментиран от #43

    11:16 02.06.2026

  • 7 Абе тая пенсия

    33 1 Отговор
    Още ли мърда
    Кво разбира тоя от авиация
    Като цял живот е бил свъзочник
    Смешник

    Коментиран от #25, #26

    11:17 02.06.2026

  • 8 София, имаме проблем!

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Решението е просто":

    Инструкциите са неясни!
    Хвръкнах с табуретката, сега с какво да я приземя?!?

    11:17 02.06.2026

  • 9 Дядка

    19 0 Отговор
    вземай си пенцията и не се прави на много умен.

    11:19 02.06.2026

  • 10 Някой

    24 0 Отговор
    И пари! Много пари! Американците са алчни и никога не им стигат. Ще ни доят докато има България (още 10-на годинки, де).

    11:20 02.06.2026

  • 11 На баба ти хвърчилото

    27 0 Отговор
    Цялото фиаско с тези самолети е най-голямата гавра и подигравка от страна на САЩ с чужда държава. И този запрян памперс още не е в затвора!!!

    11:21 02.06.2026

  • 12 САЩ се изгавриха с нас

    19 0 Отговор
    Към днешна дата по-добре да връзваме една камерка за пощенски гълъб и така да си наглеждаме територията, отколкото да плащаме милиарди за картинки от дъвки Турбо с въображаеми самолетчета, които никога няма да видим.

    11:24 02.06.2026

  • 13 Шайкаджиевия фъфлек умрел

    8 2 Отговор
    Фъфлека Любен Дилов е умрял според Бойко Борисов. Днес е хубав ден за българската икономика! Един шайкаджия крадец по малко.

    11:30 02.06.2026

  • 14 смениха макаровия с глог . сега 8 нови

    6 0 Отговор
    самолета . ще ги използват за учения, шоута , да си патрулират . ако видят някой хеликоптер с брендо или еврото ще пуснат един да го преследва . такива са реалностите . 2 лупинга се учат 2 месеца . а е скъпо . бюджета няма да издържи рецесията .

    11:32 02.06.2026

  • 15 Мда

    16 0 Отговор
    Самолетът не е хладилник, ама ти май разбираш повече от хладилници, некадърнико... И да, трудно е да го подкараш, особено когато те извъртят със стари и счупени машини, но затова пък на завишени цени и със закъсняла доставка... Държат го там единствено защото никой друг не желае да се излага като тоз клоун...

    11:33 02.06.2026

  • 16 АБЕ ТИ

    16 0 Отговор
    ЗАЩО СИ МИСЛИШ,ЧЕ ДА СЕ КУПИ ХЛАДИЛНИК Е МНОГО ЛЕСНО!?
    ПРИ ПЕНСИЯ 330 € И ЦЕНА НА ХЛАДИЛНИК 500 €
    КОЕ МУ Е ЛЕСНОТО...

    11:34 02.06.2026

  • 17 Троянския кон на раша в ЕС е бг

    3 7 Отговор
    Насо Запрянов е един от най успешните руски шпиони в бг,завърши с отличие военната академия на КГБ "будьони" в Санкт Петербург

    Коментиран от #27

    11:34 02.06.2026

  • 18 Кочо

    8 0 Отговор
    Съмнявам се! Украинците докато им дадат западни самолети и след месец вече започват да воюват и загиват с тях! Каква е тази подготовка, че заедно с приключването и да пенсионират обучения летец!? Осем години да ни ги доставят, 15 години, докато някой се осмели да се качи на тях! Уж при американците има изискване за бойната техника да има коефицент на ,,простота"! Тоест, не много умен екипаж да може да борави с нея, без да нанесе поражение на себи си, околните, гражданите и самата техника! А руснаците имат термин - ,,дуракоустойчивост".

    11:34 02.06.2026

  • 19 Чума

    13 0 Отговор
    Запомнете! От няколко петилетки военният и външният ви министър се одобрява отвън! За другите не гарантирам! А МВР си е собственост на родната мафия! Магистратите също.

    11:37 02.06.2026

  • 20 име

    8 0 Отговор
    Първо боко ни купи 8бр кен Еф 16 от 70те за над 140 милиона долара бройката, после киро ни купи още 8 бр за същите пари и някой ден, ако не ни управляват подлоги като боко и киро, може да си купим Ф35 като поляците, за 120 милиона долара бройката.

    Коментиран от #29

    11:43 02.06.2026

  • 21 Механик

    6 0 Отговор
    Колко време ма, мойта? Колко време изисква? Дест години не са ли досатъчно?
    Че то докато вие усвоите ЕФ-16, ЕФ-35 ще се пенсионира, ма!
    Тоя е за кариерата до Ловеч. И не само той.

    11:45 02.06.2026

  • 22 народ заложник на режима

    9 0 Отговор
    Запрянката ще живее с орлите и му трябва много време за да премине към ф16.Имайте търпение и свежа пачка за плащане на кефа му.

    11:49 02.06.2026

  • 23 като купиш хладилник

    3 0 Отговор
    идва с мотора и платката, не като бидоните без платки. Остаряла работа от престарели изменници.

    11:50 02.06.2026

  • 24 Любо

    5 0 Отговор
    Скапан и миризлив гербаджийски боклу!!!!

    Още ли дишаш въздуха ни????

    11:50 02.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 DW смърди

    4 0 Отговор
    Някой следи ли колко станаха дотук разходите за тези велики Ф-16?
    Защото една беше цената в заданието на предварителния конкурс, а съвсем друго се получава - първо самолети, отделно скъпи ремонти на пистата, сега нови ракети, защото в началото ги взеха с по 1 ракета на самолет, а не се знае още какви други разходи ще изскочат.
    Златни ще излязат накрая на Бойко самолетите.
    Ама нали сме в клуба на богатите - няма проблем да плащаме...

    11:54 02.06.2026

  • 29 Всъщност

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Сегашните фъ16 са толкова скъпи за подръжка и летателен/час , че пилотите ни няма да могат да навъртят летателни часове . При Фъ35 всичко е 5-6 пъти по-скъпо . Знаеш че еФ 16 може да кажа само на Граф Игнатиево , нали ? И то след преустройство за 2 милиарда лева . За колко време евентуален враг би повредил летището ? Сааб-ите можеха да кацат навсякъде .

    11:56 02.06.2026

  • 30 провинциалист

    3 0 Отговор
    Купуването на самолет е точно като купуването на хладилник. Ако някой с делегирани права да ти избере хладилник ти вземе пари за 5 хладилника за нещо, което ще ти върши работа като за 1 хладилник, ама трябва да си вдигнеш допълнителна пристройка към къщата на фона на няколко модела хладилници, които не струват всеки от тях колкото 5 хладилника и могат да се ползват веднага, само бой оправя работата.

    11:57 02.06.2026

  • 31 свидетел

    2 0 Отговор
    чакахме 7 години ! колко време !? още 17 ли !??

    Коментиран от #37

    11:57 02.06.2026

  • 32 ретро музей на капитализма

    2 0 Отговор
    Ще бъдат чудесни експонати на както са ни пратили от тях.

    11:59 02.06.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Ей ПО ПЕЙКИ, що не пишете как дядо ви е чакал 10 години за МаЦквич😀❗
    Дали защото при льошия соц. НЕ се чакаше толкова за Москвич🤔❓
    Дали защото при льошия соц. НЕ плащахме цялата сума докато чакахме 🤔❓
    Дали защото сега хем платихме 100% , хем чакаме🤔❗
    А по повод хладилника -
    плащаш и до часове той е в дома ти и вече работи🤔❗

    Коментиран от #41

    12:00 02.06.2026

  • 34 Айде айде

    1 0 Отговор
    Слави Василев не би заменил три F-16 за един хладилник Мраз.

    12:00 02.06.2026

  • 35 Могат да оправят грешката

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Като го разжалват до редник

    12:01 02.06.2026

  • 36 Доктор

    2 0 Отговор
    Сенилна подлога.

    12:01 02.06.2026

  • 37 натовец като рамбо от телевизията

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "свидетел":

    Е много бързате.Още не им е започнало производството.

    12:01 02.06.2026

  • 38 Запрянов

    2 0 Отговор
    Поръчал съм ви и 2 Месершмита и една щука но тях след 3004 година.Понеже са много търсени в нато има много поръчки от колегите по оръжие.

    12:03 02.06.2026

  • 39 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    След като мутрата Борисов си купи индулгенция за престъпленията си с наши пари и за наша сметка, и ни зароби с прескъпи ненужни самолети, назначи този негов смешник Запрянов, който да лъже и да маже и да прикрива далаверите на Борисов с износ на огромни количества оръжие за украинските нацисти и терористи и връщането и прането на милиони комисионни за строителства на комплекси. Заради тези боклуци всички военни складове са празни, а самолети все още нямаме заради, защото великата кравария 10 години не може да произведе 10 самолета.

    12:06 02.06.2026

  • 40 Феникс

    1 0 Отговор
    Викаш няма чипове от пералня ПЕРЛА 05! :)

    12:07 02.06.2026

  • 41 как беше преди промивките на обирджийте

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    за москвич чакаме по 2 години а за ф16 не могат да се дочакат никога.Всеки втори си купуваше нова кола тогава през лошия комунизъм и който искаше имаше .Сега само точите лиги на бананите в магазина и ги заобикаляте.

    12:09 02.06.2026

  • 42 Някой

    3 0 Отговор
    Националният предател Запрянов в затвора! Дето ни вкарва в чужда война в слугинажа си към чужди държави. Прокуратурата да прочете НК, раздел 2 предателство и шпионство, членове 98 (насърчаване към военни действия срещу България - 5-15 години затвор), 103 (нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация - 10-15 години затвор), 105 (обслужване като агент на чужда държава или организация - 5-15 години затвор) и клетвата от конституцията, че ще я спазва и законите и във всичките си действия ще се ръководи от интереса на народа. Е този наруши абсолютно всички посочени! Иран обстрелваше точно бази от където са американските военни и от където ги нападат. Тук лъжат че не участват, а от началото на април през нощта прелитат ли прелитат над София, в ден над 10 един след друг. Военните летят ниско и дори само за шума трябваше да бъдат съдени, че пречат на хората да спят. Поне някоя стотица хиляди около София са ги чули и този ще лъже, че не участвали. Дори визуално съм мяркал такъв.

    Коментиран от #45

    12:09 02.06.2026

  • 43 Генерал Зяпаранов

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пинокио":

    Иска се време и за шахтите. Не е като да купуваш хладилник

    12:11 02.06.2026

  • 44 Мдаа

    2 0 Отговор
    Така е когато пожарникари и техните маркучи вземат решения за покупка на военно самолети изтребители вместо професионални пилоти като президента Радев, който настояваше за много по евтините и функционални самолети Грипен, но тук във факти той беше оплюван всеки път.

    Президентът Радев беше напълно прав и всички го знаехме , но евроатлантическата мутренска мафия направи всичко възможно да заглуши неговият глас и да преодолее ветото му.

    12:14 02.06.2026

  • 45 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    Отделно за Ф-16 ни ограбиха само за първата сделка минимум 1.4 милиарда лева - цена повече (сигурно 600 милиона), 2 самолети по-малко (с оборудването на техни цени над 500 милиона лева), пропусната инвестиция (само за възстановяването и сигурно 200 милиона от данъци) и за поддръжка за живот и на час полет (Грипените най-икономични). Ако имаше техен завод тук, можеше да печелим дори милиарди лева/евро, а не да отчитаме дефицит. Хартиени да бяха Грипените, пак трябваше да ги изберат. А заради цената Ф-16 не отговаряше дори на условията на конкурса и трябваше да са дисквалифицирани. Никога не посмяха да кажат цената с ДДС като другите (някъде 2.1 милиарда лева без ДДС при позволено 1.5 милиарда лева или 1.8 с ДДС). Да не говорим че са супер капризни за писти и имаме една, докато Грипените можели да кацат на магистрала. Освен че са по-бързи, маневрени, невидими на радари, много по-евтини на час полет и поддръжка (ей сега 1 милиард долара за ракети за тях) и така нататък. По добри на далечен полет с ракети за по земята, от които купувахме 0 броя.

    12:16 02.06.2026

  • 46 Плюя

    2 0 Отговор
    На натовския ти мозък!

    12:17 02.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Факти

    0 0 Отговор
    Защо купуваме самолети от САЩ, които се дървят на ЕС и не са надежден партньор? Това е национално предателство. Самолети трябва да купуваме само от ЕС. Нов договор за Ф-16 в никакъв случай!

    12:21 02.06.2026

  • 49 Търновец

    0 0 Отговор
    Според мен гражданин Запрянов разбира повече от хладилници отколкото от самолети - един Грипен Е на симулации прехваща 5 F 16 и има по евтина и проста експлоатация а след около 3 години SAAB се очаква да почне изпитания на 6 то поколение боен самолет. А България вместо да храни Украйна и алчни пришълци да беше купила радари.

    12:22 02.06.2026

  • 50 Малоумник

    1 0 Отговор
    Запрянов е за затвора.

    12:24 02.06.2026

  • 51 Руснак

    0 0 Отговор
    Абе клоун знаеш ли колко време живот му дават на тая щайга във въздуха изправен пред су 57, само 5 минути и то с излитането. Копуваме боклуци които вече никой не иска. Кажи каква е комисионна та която делнахте

    12:27 02.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове