Запрянов: Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник Преходът към F-16 изисква време

Бившият министър на отбраната Атанас Запрянов с коментар за динамичната международна обстановка. Определи ситуацията като „гръмотевична“ и силно тревожна.

По думите му войната в Украйна остава водещ фактор за нестабилност, а масираните ракетни удари и ескалация от руска страна показват, че перспективата за бърз мир е слаба.

„Това, което виждаме, не е добре - положението е тежко и продължава да се влошава“, заяви Запрянов пред Нова нюз, подчертавайки, че паралелно с конфликта в Украйна се наблюдават и други напрежения - включително в Близкия изток и около Иран.

Запрянов акцентира, че в условията на глобална нестабилност България трябва да се фокусира върху собствената си отбранителна готовност и съюзническите ангажименти в НАТО.

„Цялата картина предполага ние в България да се фокусираме върху това доколко нашата сигурност и отбрана е готова“, посочи той.

Голяма част от разговора беше посветена на временното присъствие на американски военни самолети в България. Запрянов уточни, че те са разположени по съществуваща нота и срокът им е удължен до 30 юни, без промяна в характера на присъствието.

„Няма промяна в статута - става дума за невоенно участие и логистична подкрепа“, каза той, добавяйки, че подобни въпроси са част от „нормална дипломатическа практика“ между съюзници.

По повод свързването на темата с визите за САЩ той коментира: „Това е момент, в който въпросът може да бъде отново поставен, но не трябва да се очакват категорични решения само на тази база“.

Запрянов защити процеса по модернизация на Военновъздушните сили, като подчерта, че преходът към F-16 изисква време, инфраструктура и подготовка. „Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник - има етапи на обучение и внедряване“, заяви той.

По думите му България вече разполага с обучени пилоти и програма за подготовка на общо 32-ма летци, а МиГ-29 ще остане в експлоатация до пълната готовност на новата техника. „Не виждам смисъл да форсираме извеждането на МиГ-29, докато не сме готови с F-16“, подчерта той.

Запрянов коментира и нуждата от модернизация на радарната система, като посочи, че в момента България използва остарели съветски системи, които постепенно трябва да бъдат заменени с нови 3D радари по европейски програми.

„Имаме система, която работи, но тя трябва да бъде модернизирана“, каза той.

По отношение на дроновете той уточни, че съществуващите системи могат да засичат част от тях, но не всички, особено малки граждански дронове на ниска височина.

Запрянов подчерта, че основният приоритет за новата власт трябва да бъде увеличаването на бюджета за отбрана.