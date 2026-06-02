Все повече хървати се връщат от Германия

Германия отчита продължаваща тенденция на намаляване на миграцията от Хърватия, като за трета поредна година повече хора са се преселили от Германия в Хърватия, отколкото в обратната посока, показват данни на Федералната статистическа служба на Германия, публикувани във Висбаден и цитирани от хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1, предаде БТА.
През 2025 г. от Хърватия в Германия са се преселили 10 346 души, докато 20 504 души са напуснали Германия и са се установили в Хърватия, показват статистическите данни. Така тенденцията на нетната миграция от Германия към Хърватия се запазва и през миналата година. За последен път през 2022 г. повече хърватски граждани са пристигнали в Германия, отколкото са се върнали в родината си.
Данните показват и значителна промяна спрямо предходното десетилетие. През 2016 г., в разгара на трудовата миграция към Германия след присъединяването на Хърватия към Европейския съюз през 2013 г., броят на пристигналите от Хърватия е надвишавал с около 30 000 души броя на завърналите се в нея.
Същевременно Германия отчита общ спад на имиграцията. През 2025 г. в страната са пристигнали около 1,48 милиона души, което представлява намаление с 13 процента спрямо предходната година. За същия период 1,25 милиона души са напуснали страната.
Според германските власти намаляването на имиграцията се дължи преди всичко на по-малкия брой бежанци и лица, търсещи убежище. През 2024 г. Германия въведе по-строг граничен контрол, а правителството на канцлера Фридрих Мерц постави ограничаването на незаконната миграция сред основните си приоритети.
7 Факти
До коментар #6 от "Баба Гошка":Вместо само да ревете по форумите отидете на save-erupe-act точка com и подпишете петицията. Уж не искате емигранти, а не правите абсолютно нищо повъпроса. Само мрънкате и чакате някой да се погрижи за вас. Това май ви е останало от комунизма, когато бяхте стадо. Овчарите от БКП ви плашиха с вълка на демокрацията, а самите те ви дояха, стрижеха и колиха.
11:23 02.06.2026
9 Факти
До коментар #8 от "афрабски съюз":На Запад вече се надигат крайно десните. Миграцията приключва.
12 Така е
До коментар #2 от "ЕВРОто е велико!":Хърватия дръпна напред след влизането в еврозоната.Стандарт висок и хората се връщат.
Даже и в България се върнаха 18 000 души миналата година.
Сега копейките ще почнат да плюят по страната си.Забравих тяхната е Проссиюшка
13 невъзвожно е вече
До коментар #9 от "Факти":Така са се омешали афро-азиатците с местните, че ти е бедна фантазията. Точно тези мелеzи от смесените бракове са най-големите расисти и не искат нито черни, нито бели. в Англия от 20 години това е факт, Франция е с двата крака вътре. Германия не я брой, тя е окупирана територия от 1945г и няма суверенитет никакъв.
14 медийн лъжи
До коментар #12 от "Така е":Усташите дръпнаха, ама на хартия. Повечето са на сезонна работа в туризма, ама там парите са колкото тук за непалците.
