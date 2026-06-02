Все повече хървати се връщат от Германия

2 Юни, 2026 11:01 1 049 14

  • хърватия-
  • хървати-
  • германия-
  • ес

През 2025 г. от Хърватия в Германия са се преселили 10 346 души, докато 20 504 души са напуснали Германия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия отчита продължаваща тенденция на намаляване на миграцията от Хърватия, като за трета поредна година повече хора са се преселили от Германия в Хърватия, отколкото в обратната посока, показват данни на Федералната статистическа служба на Германия, публикувани във Висбаден и цитирани от хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1, предаде БТА.

През 2025 г. от Хърватия в Германия са се преселили 10 346 души, докато 20 504 души са напуснали Германия и са се установили в Хърватия, показват статистическите данни. Така тенденцията на нетната миграция от Германия към Хърватия се запазва и през миналата година. За последен път през 2022 г. повече хърватски граждани са пристигнали в Германия, отколкото са се върнали в родината си.

Данните показват и значителна промяна спрямо предходното десетилетие. През 2016 г., в разгара на трудовата миграция към Германия след присъединяването на Хърватия към Европейския съюз през 2013 г., броят на пристигналите от Хърватия е надвишавал с около 30 000 души броя на завърналите се в нея.

Същевременно Германия отчита общ спад на имиграцията. През 2025 г. в страната са пристигнали около 1,48 милиона души, което представлява намаление с 13 процента спрямо предходната година. За същия период 1,25 милиона души са напуснали страната.

Според германските власти намаляването на имиграцията се дължи преди всичко на по-малкия брой бежанци и лица, търсещи убежище. През 2024 г. Германия въведе по-строг граничен контрол, а правителството на канцлера Фридрих Мерц постави ограничаването на незаконната миграция сред основните си приоритети.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 6 Отговор
    Всички се натискат за Източния фланг/фронт.

    11:03 02.06.2026

  • 2 ЕВРОто е велико!

    5 2 Отговор
    € парите правят чудеса!

    Коментиран от #12

    11:12 02.06.2026

  • 3 за русия няма Желаещи?!?

    5 12 Отговор
    А във Фашистка руси колко са заминали???

    Коментиран от #10

    11:13 02.06.2026

  • 4 Потресен

    8 0 Отговор
    Ма как така не искате в Германия? То там е толкоз хубаво!

    11:17 02.06.2026

  • 5 Факти

    3 7 Отговор
    Ефектът на еврото. Хърватските заплати вече гонят немските. Скоро и у нас.

    11:18 02.06.2026

  • 6 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    Всички вече се усетиха накъде отива немчугската коо чина. 13 процента им намалял бокклуука, дет им се натриса и "само" милион и полвина им дошъл? Алоууу, даже един разваля пейзажа. Какво остава за милиони. Никой не ще афрИазиатци в Европа. Качвайте ги и ги пращайте обратно в клло акките, отдет са.

    Коментиран от #7

    11:18 02.06.2026

  • 7 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баба Гошка":

    Вместо само да ревете по форумите отидете на save-erupe-act точка com и подпишете петицията. Уж не искате емигранти, а не правите абсолютно нищо повъпроса. Само мрънкате и чакате някой да се погрижи за вас. Това май ви е останало от комунизма, когато бяхте стадо. Овчарите от БКП ви плашиха с вълка на демокрацията, а самите те ви дояха, стрижеха и колиха.

    11:23 02.06.2026

  • 8 афрабски съюз

    10 0 Отговор
    Скоро и бели кореняк англичани и французи ще започнат да мигрират към Столипиново и Факултета, защото там цигaнията е по-малко отколкото в бившата Европа.

    Коментиран от #9

    11:27 02.06.2026

  • 9 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "афрабски съюз":

    На Запад вече се надигат крайно десните. Миграцията приключва. Каквото беше, беше. Да мислиш, че белите ще се оставят черните да ги превземат е много наивно. Всичко е в ръцете на белите. Те решиха да са толерантни и те ще решат вече да не са. В Европа има точно 4-ма тъмни милиардери - 2-ма африканци и 2-ма араби. Има още 5-ма араби, които обаче нямат европейско гражданство. Знаеш ли общо колко милиардери има в Европа? 875! Мислиш, че само с 4 тъмните имат някакъв шанс ли? Събуди се. Тия мигранти могат да бъдат изметени също както бяха пуснати и това започва да се случва. Гневът вече взема превес над толерантността. Гледам черни в тубата се оплакват от брутален расизъм в Испания и Италия и се заканват повече да не стъпят там. Скоро и на север.

    Коментиран от #13

    11:40 02.06.2026

  • 10 Нито една

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "за русия няма Желаещи?!?":

    Ганьовска копейка

    11:42 02.06.2026

  • 11 не забравяйте

    0 2 Отговор
    Не забравяйте, че 90% от българите са също са мигранти. Подписвайки се правите мръсно на сънародниците си. На децата ви, жените ви, роднини. Да не забравяме, че болшевиките ви готвят украинския вариант, ще ви присъдинят към русия. Скоро няма да имате нито дом нито земя. И всички ще ви намрязят, както мразят украинците, защото господаря ви чрез натиска пропаганда ги настройва света срещу украинците, а вече и срещу нас. На запад тече руска пропаганда срещу нас.

    11:47 02.06.2026

  • 12 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕВРОто е велико!":

    Хърватия дръпна напред след влизането в еврозоната.Стандарт висок и хората се връщат.
    Даже и в България се върнаха 18 000 души миналата година.
    Сега копейките ще почнат да плюят по страната си.Забравих тяхната е Проссиюшка

    Коментиран от #14

    11:49 02.06.2026

  • 13 невъзвожно е вече

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Така са се омешали афро-азиатците с местните, че ти е бедна фантазията. Точно тези мелеzи от смесените бракове са най-големите расисти и не искат нито черни, нито бели. в Англия от 20 години това е факт, Франция е с двата крака вътре. Германия не я брой, тя е окупирана територия от 1945г и няма суверенитет никакъв.

    11:49 02.06.2026

  • 14 медийн лъжи

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Усташите дръпнаха, ама на хартия. Повечето са на сезонна работа в туризма, ама там парите са колкото тук за непалците.

    11:52 02.06.2026