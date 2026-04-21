Георги Вулджев: Радев не е Орбан

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хората, които оприличават Румен Радев на Орбан, в съвременната му форма, са много далеч от истината.

Успехът на „Прогресивна България“ се корени в това, че успяха да овладеят точния център на българската политика. Това го постигнаха чрез умно позициониране по три ключови теми.

Това анализира във "Фейсбук" Георги Вулджев.

1. Цените и инфлацията. Тук умното позициониране започна с предложения референдум за отлагане на присъединяването към еврозоната. Основен аргумент на Радев беше, че не сме готови и ще има инфлация.

Точно това се случи и той успешно капитализира в рамките на изборната кампания чрез обиколките по места. Редовно питаше хората за цените, и отговорите, които получаваше бяха красноречиви.

2. Външнополитическото позициониране на България. Радев не е Орбан. Той не се позиционира нито анти-ЕС, нито анти-НАТО. Не се позоционира и про-Русия. Неговото позициониране е просто анти-анти-Русия.

Това е ключът за бараката. Умерено проевропейски, доколкото не е анти-Руски. Старата изпитана формула „винаги с Германия (ЕС), никога срещу Русия“. Толкова очевидно, че не би трябвало да има нужда да се казва.

3. Антикорупция. Като заявки по отношение на борбата с корупцията, олигархията и провеждането на съдебна реформа, ПБ са неразличими от ППДБ. И това е правилното.

Освен това, очевидно, на Радев му липсва петното от това да е бил партньор преди две години с корупцията, която ще бори.

Впрочем, в настоящия контекст, ако ще сравняваме с Унгария, позиционирането на Радев е по-близо до това на Мадяр. Или, може би с ранния, а не късния Орбан.