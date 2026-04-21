Георги Вулджев: Радев не е Орбан

21 Април, 2026 16:01 2 481 60

Той не се позиционира нито анти-ЕС, нито анти-НАТО. Не се позиционира и про-Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хората, които оприличават Румен Радев на Орбан, в съвременната му форма, са много далеч от истината.
Успехът на „Прогресивна България“ се корени в това, че успяха да овладеят точния център на българската политика. Това го постигнаха чрез умно позициониране по три ключови теми.

Това анализира във "Фейсбук" Георги Вулджев.

1. Цените и инфлацията. Тук умното позициониране започна с предложения референдум за отлагане на присъединяването към еврозоната. Основен аргумент на Радев беше, че не сме готови и ще има инфлация.
Точно това се случи и той успешно капитализира в рамките на изборната кампания чрез обиколките по места. Редовно питаше хората за цените, и отговорите, които получаваше бяха красноречиви.

2. Външнополитическото позициониране на България. Радев не е Орбан. Той не се позиционира нито анти-ЕС, нито анти-НАТО. Не се позоционира и про-Русия. Неговото позициониране е просто анти-анти-Русия.
Това е ключът за бараката. Умерено проевропейски, доколкото не е анти-Руски. Старата изпитана формула „винаги с Германия (ЕС), никога срещу Русия“. Толкова очевидно, че не би трябвало да има нужда да се казва.

3. Антикорупция. Като заявки по отношение на борбата с корупцията, олигархията и провеждането на съдебна реформа, ПБ са неразличими от ППДБ. И това е правилното.

Освен това, очевидно, на Радев му липсва петното от това да е бил партньор преди две години с корупцията, която ще бори.
Впрочем, в настоящия контекст, ако ще сравняваме с Унгария, позиционирането на Радев е по-близо до това на Мадяр. Или, може би с ранния, а не късния Орбан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    23 23 Отговор
    Да, точно така някои партии като ППДБ и ГЕРБ / СДС говориха с политическа цел и плашеха умишлено народа знаейки отлично, че Румен Радев никога няма да извади България от ЕС и НАТО. Това беше целенасочено политическо говорене в стил атака, но се провалиха.

    Коментиран от #19, #24, #57

    16:07 21.04.2026

  • 2 Пепи

    27 23 Отговор
    Да,България спечели,най после можем да се поздравим за това,че се обединихме и избрахме правилния път на прогрес.Да кажем едно просто Адио на тези който ни доведоха до просяшка тояга,и да ги изпратим където им е мястото.

    Коментиран от #27

    16:07 21.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 27 Отговор
    Чакаме Референдум за българският лев.

    Коментиран от #11, #17, #21, #35, #43

    16:11 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ни риба ,

    30 17 Отговор
    ни рак ! Според интереса , но сърцето му бие за Русия .

    16:11 21.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НИЯ

    13 27 Отговор
    Браво българи най после прогледнахте и правилно решихте.Гордея се с избора Ви

    16:13 21.04.2026

  • 9 хаха

    22 8 Отговор
    "Държавата взе нов дълг, общият от началото на годината вече е €1,2 млрд."

    Да не ревете после, че Чорапа ви бил вдигнал данъците само! Вижте се само какви безполезници сте.

    16:13 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Валутният борд

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ма ще бъде с много нули и на кило🤣🤣

    16:15 21.04.2026

  • 12 Мда, не е

    15 4 Отговор
    Може да е по-зле, даже

    16:15 21.04.2026

  • 13 Нарцис като всички

    21 3 Отговор
    Радев няма как да е Орбан, има само много бледа прилика с Орбан.
    ТАСС цитира изявление на Р.Радев, че военна помощ за Украйна не е необходима.

    Коментиран от #18

    16:16 21.04.2026

  • 14 Нина

    13 22 Отговор
    Българският народ бил жив и мисли.Бях загубила надежда ,но сега вече се радвам от това,че се събудихме от дълбок сън ,и казахме не на ненормалното мислене.

    16:16 21.04.2026

  • 15 Като гледам

    22 10 Отговор
    какви министри мисли да сложи, пак ви излъгаха не очаквайте някакви чудеса

    16:16 21.04.2026

  • 16 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    8 8 Отговор
    Кое е това Гюмне!?

    16:17 21.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 провинциалист

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Нарцис като всички":

    "ТАСС цитира изявление на Р.Радев, че военна помощ за Украйна не е необходима." - да не би да е цитирал изявлението, че конфликтът в Украйна няма военно решение? Или другото изявление, че България не може да си позволи да отделя средства?

    16:20 21.04.2026

  • 19 Десо Радева,

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Ще има възможност да покаже..
    Наблюдаваме

    16:21 21.04.2026

  • 20 1488

    21 9 Отговор
    Радев не е Орбан
    народа ще е Обран

    от Радев

    16:23 21.04.2026

  • 21 Дориана

    22 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Вече няма нужда от Референдум и това се знае дори и от кучетата. България вече е в Еврозоната с парична еденица ЕВРО.

    Коментиран от #30

    16:23 21.04.2026

  • 22 МИТРОФАНА

    17 11 Отговор
    ПЛАН " РЕШЕТНИКОВ " СРАБОТАЛ !!! ДЕРЗАЙТЕ !!!

    16:23 21.04.2026

  • 23 кой мy дpeмe

    19 13 Отговор
    румен е никой

    16:23 21.04.2026

  • 24 различно мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Провалена е само политиката на ръководството на БСП(БКП), по отношение на липсата на партията в парламента за първи път от 1944г.
    Частично постигнати цели и дори неуспехи в предизборна борба е претенциозно да се обявява за провал.

    16:25 21.04.2026

  • 25 Никой

    27 14 Отговор
    Няма партия " Прогресивна България ", до оня ден я нямаше, нямаше офиси . Имаше само самоволно напуснал президент облагодетелстван от държавен ресурс 9 години . Заблудените гласуваха лично и само заради зеления чорап - поредния спасител . Не ги интересуваше партия, нито партийна програма , камо ли листи . С най скъпата предизборна кампания от " дарители " и много обикаляне и обещания . Както казваше Толупа " И магаре да предложа, ще го изберат ".

    16:25 21.04.2026

  • 26 Екстра я

    23 16 Отговор
    Мунчо ще се пробва да срича в Европа неговите глупотевини срещу Украйна, никой няма да го брои за човек, хората ще си подкрепят Киев и ние ще останем в девета глуха. Или си мислите, че като се изтъпани нашия да съска, че не трябва да се налагат санкции на Русия и всички ще плеснат с ръце, ще се прегърнат и ще ги отменят?

    Коментиран от #58, #59

    16:25 21.04.2026

  • 27 гост

    17 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи":

    Бъдещето ще покаже доколко е избратн правилният път, така че не бързай с поздравите. Колкото до просешката тояга , в момента сме много много далече от ситуацията през периода 1990-1997 години

    Коментиран от #54

    16:25 21.04.2026

  • 28 Никой

    22 9 Отговор
    " Полезните идиоти " гласуваха за зеления чорап . Прочетете определението .

    16:30 21.04.2026

  • 29 сара

    16 8 Отговор
    Нека уважаемият автор на статията ми обясни края на предизборната кампания на радев и огромното платно с Путин. Анти-анти-русия не е прегръдка с путин.

    Коментиран от #31, #36

    16:32 21.04.2026

  • 30 еврото

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    "Вече няма нужда от Референдум и това се знае дори и от кучетата"
    Е, щом и ти знаеш и си разбрал/а :) , (без да намесваме най-добрия приятел на човека) .

    16:34 21.04.2026

  • 31 провинциалист

    9 8 Отговор

    До коментар #29 от "сара":

    "Анти-анти-русия не е прегръдка с путин." - това всеки може да ти го обясни. Не всички са разпенени расисти като петроханските палавници.

    Коментиран от #32

    16:38 21.04.2026

  • 32 сара

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "провинциалист":

    Верно си провинциалист...

    16:38 21.04.2026

  • 33 !!!?

    17 9 Отговор
    Радев не е Орбан !!!
    Той е проект на КГБ генерала Решетников с мисия - създаване на предпоставки за възникване на центробежни сили, които водят към парализа или дори разпад на Европейския съюз !!!?

    Коментиран от #44

    16:41 21.04.2026

  • 34 Файърфлай

    8 12 Отговор
    То хубаво с Германия,аз съм за,само,че Германия е Окупирана държава.Мислите ли,че на обикновения германец много му харесва днешната управа на ЕС.Категорично НЕ ( лични впечатления ) !

    Коментиран от #38, #39

    16:44 21.04.2026

  • 35 !!!?

    14 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Чакаш от умрял писмо...и арменския поп ще ти каже, че със и без референдум Еврото е българската разплащателна единица !
    Копейкин да си измисли нова опорка, ако не иска да отпадне от Парламента следващия път...!

    16:46 21.04.2026

  • 36 Хмм

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "сара":

    не е прегръдка, а ръкостискане като на Тръмп с Путин, при това снимката е от 2019 година, преди войната с украйна, а Тръмп се ръкува през 2025, след като са дали около 300 млрд. долара на украйна, по думите на Ди Ванс

    16:47 21.04.2026

  • 37 Хихата

    10 7 Отговор
    Всъщност дори Възраждане нямаха намерение да вадят България от ЕС и НАТО. Тяхното говорене имаше за цел да демонстрира, че България не би трябвало да се съгласява с всичо налагано и зорлем от тези съюзи. Досегашните управляващи козируваха на всички дивотии, идващи от ЕС и НАТО, понеже на българите се внушаваше, че това е едиствено правилния път и няма друга алтернатива. Възраждане показва, че има. Радев в това отношение е доста мъглив и обтекаем, няма "топки" като Орбан, примерно, да отстоява трърдо българските интереси. Така ми се струва, дано греша, ама надали!

    Коментиран от #56

    16:47 21.04.2026

  • 38 Хмм

    4 7 Отговор

    До коментар #34 от "Файърфлай":

    това е казано от немецът Борис Трети пред немски журналисти, какво друго да каже, по-вжна е втората част - никога против Русия - изразът "винаги със..." предполага васалитет

    16:49 21.04.2026

  • 39 ДълЕ?

    10 5 Отговор

    До коментар #34 от "Файърфлай":

    на обикновения руснак дЪлЕ му харесва управлението на Рассия в момента, пък се чудя аз..

    Коментиран от #41

    16:52 21.04.2026

  • 40 Хмм

    7 8 Отговор
    винаги с вечно губещата Германия, само това не!

    16:55 21.04.2026

  • 41 Файърфлай

    7 6 Отговор

    До коментар #39 от "ДълЕ?":

    Управлението на Русия си е проблем на руснаците.А вчера ЯСНО се видя,че това управление на ЕС се харесва на 250 000 българи.Толкоз ! Върти го, сучи го, толкова.Глас народен- другите мълчат.Това е демокрацията.

    17:00 21.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Чакай

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не спирай да чакаш

    Няма да дочакаш .

    17:02 21.04.2026

  • 44 Файърфлай

    3 9 Отговор

    До коментар #33 от "!!!?":

    Тогава логично е да се приеме,че и Урсула и Кая са проекта на Решетников "Разпад на ЕС".Логично е нали.

    Коментиран от #45

    17:13 21.04.2026

  • 45 !!!?

    8 4 Отговор

    До коментар #44 от "Файърфлай":

    Ако е така, значи ти си избрал Урсула като си гласувал за Румен Кеша...!

    Коментиран от #46

    17:25 21.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ъхъ!!!

    6 3 Отговор
    Еми не е, я! Орбан е Кремълски блюдолизец, но няма такъв позор като Боташ!

    17:41 21.04.2026

  • 48 Вулджев ли!

    6 0 Отговор
    Браво, още един путинист!

    Коментиран от #49

    17:41 21.04.2026

  • 49 Даниел Немитов

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Вулджев ли!":

    Че то, около Фатмака са все такива - путинисти.

    17:45 21.04.2026

  • 50 Дядо дръмпир-Истината

    9 3 Отговор
    Това не са хората ,а това е мнението на ЕС!Сега ще цитирам точно:Жалко ,тъкмо изгонихме "Руският кон" Орбан и се появи на негово място РАДЕВ!Това е от немската преса!Цитат,но вие ще видите истинското лице на ,Путин чрез Радев!

    17:45 21.04.2026

  • 51 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Ти да видиш?Жоро ВУЛВАТА се изока в посока на ген.Радев.,което за сетен път доказва, че на България спешно и трябва закон за чуждестранните агенти и тяхното финансиране като тоя жълтокопитен индивид с перверзна фамилия

    17:55 21.04.2026

  • 52 Тити

    0 0 Отговор
    Само времето ще покаже.

    18:00 21.04.2026

  • 53 Пламен

    5 1 Отговор
    Бойку за трети път мете плаца пред Мунчо .

    Още първия път му сложи неизбираемата Цецка Цачева за опонент .
    После за кандидат-президент Боко предложи една мижитурка .
    Сега услуживо си подаде оставката за да може тоя да се намести на новата служба .

    А балъците си мислят че гласуват и са ,,победили" . :)

    18:02 21.04.2026

  • 54 Какво да кажа

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Цял ден по телевизията говорят колко сме зле и НАТЯГАТ положението.Колко му е,такива като Пепи да започнат да повтарят.Още не са осъзнали,че Борисов вече няма да им е виновен.Междудругото,вчера ,в един от супермаркетите,никой не купуваше скъпи домати,които даже не са вкусни,защото не са узрявали на слънце.

    18:04 21.04.2026

  • 55 глупости

    8 2 Отговор
    Просто успя да излъже лековерните, че е краен русофил и ще ни приюти в лоното на Москва. Затова бяха и снимките с Путин. Не бил се опетнил с корупция? А 10 години пликове и топли връзки с масони и олигарси какво е? Честито на гласувалите, създадохте си нов Борисов - алчен, мегаломан, заблудил избирателите си с единствената цел да забогатее колкото може повече.

    18:04 21.04.2026

  • 56 Скоро ще разберем

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хихата":

    Ако гласува за милиарди заеми за златни тоалетни в Украйна,значи е против Русия.Няма да му е лесно да балансира.

    18:10 21.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Много си

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Екстра я":

    Лекомислен

    19:41 21.04.2026

  • 59 Горбаджия платен

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Екстра я":

    Си ти. Сигурнл си таксиджия та знаеш толко много

    19:43 21.04.2026

  • 60 Веселяка

    2 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участват 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, шматки мизерни 🤣

    22:20 21.04.2026