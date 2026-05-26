Ултиматум или блъф: играе ли Радев на твърде високо ниво срещу САЩ за „самолети срещу визи?

26 Май, 2026 09:03 2 055 57

Разрешението за американските самолети да са на летище София изтича на 31 май, но липсата на активни удари срещу Иран отслабва българския коз

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ултиматум или блъф! Това ли виждаме в играта на премиера Румен Радев, която е на твърде високо ниво срещу САЩ за „самолети срещу визи? Изказването „самолети срещу визи“, включено в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, може да бъде разглеждано едновременно като дипломатически натиск, вътрешнополитически сигнал и опит за транзакционна сделка със Съединени американски щати в стил, който действително напомня начина, по който Доналд Тръмп често подхожда към международните отношения.

Но дали това е реален „ултиматум“ и дали има шанс да произведе резултат - това са два различни въпроса.

Първо, самата логика на Радев е ясна: България предоставя стратегически актив - възможност американски военни самолети да останат на летище „Васил Левски“ в София, а в замяна иска политически дивидент по една от най-чувствителните теми в българо-американските отношения - визовия режим. Това е класическа схема „услуга срещу услуга“. В този смисъл Радев очевидно се опитва да говори на език, който Тръмп разбира: не ценности, а сделка.

Проблемът е, че асиметрията между двете теми е огромна.

За САЩ достъпът до българска инфраструктура е тактически въпрос, който може да бъде променян според оперативната необходимост. За България отпадането на визите е стратегическа и символна цел с дългогодишно обществено значение.

Това означава, че София поставя на масата актив, който е временен и заменим – „паркирането“ на самолети, срещу искане, което изисква сложна административна и политическа процедура във Вашингтон - отпадане на визов режим.

Тук идва и най-същественият момент: визовият режим не е решение, което американският президент може просто да „подпише“, дори ако иска. Програмата за безвизово пътуване има законови критерии - процент отказани визи, обмен на данни, стандарти за сигурност, административни процедури. Президентът може да ускори политически процеса, но не може еднолично да го наложи по начин, по който например договаря мита или търговски условия. Тоест Радев се опитва да направи сделка с актив, върху който Тръмп има ограничен пряк контрол.

Вторият важен аспект е времето. Ако разрешението за „паркирането“ на американските самолети в София изтича на 31 май, тогава прозорецът е твърде кратък за реална дипломатическа размяна. Именно затова това по-скоро прилича не на истински ултиматум, а на политически сигнал. Истинският ултиматум предполага, че другата страна има както нужда, така и време да реагира под натиск. В момента няма ясни признаци, че САЩ са в такава ситуация.

Тук влиза на дневен ред и въпросът за Иран.

Ако американските операции срещу Иран са деескалирали или са в пауза, стратегическата стойност на самолетите в София рязко намалява. Те бяха използвани основно за въздушно зареждане и логистична подкрепа на операции в Близкия изток – според благодарствените думи на американския държавен секретар Марко Рубио. При липса на активни удари необходимостта от тяхното оставане в България отслабва. А когато едната страна не изпитва спешна нужда, натискът губи сила.

Това прави много вероятен следния сценарий: Вашингтон просто да избегне ескалация, да не влезе в публичен спор с Радев, а тихо да преразпредели или изтегли част от техниката, без да обвързва темата с визите. За САЩ подобен подход би бил по-лесен, отколкото да създават впечатление, че визовата политика се „търгува“ срещу военни бази.

Именно тук е слабата точка на българската позиция. Ако американците приемат връзката „самолети срещу визи“, това би изглеждало като прецедент: съюзник от НАТО поставя условия по оперативно военно сътрудничество срещу вътрешнополитическа облага. Вашингтон традиционно избягва да насърчава подобна логика, защото тя може да бъде повторена и от други партньори.

(б.р. - България не е единствената държава от Европейски съюз, чиито граждани все още имат нужда от визи за Съединени американски щати. По актуални данни на Европейска комисия, гражданите на три държави членки на ЕС все още не са включени в американската Visa Waiver Program: България, Кипър и Румъния. Тоест България не е сама, макар че темата у нас е особено чувствителна политически. Важно е обаче и друго уточнение: през последните години Румъния беше много близо до включване в програмата, а в различни периоди американската администрация е сигнализирала, че Букурещ напредва по техническите критерии. Затова в публичния дебат понякога остава впечатление, че основно България е „извън клуба“. Също така, до скоро в подобна ситуация беше и Хърватия, но тя вече е в американската безвизова програма. Отделно, ЕС официално признава, че няма пълна визова реципрочност със САЩ именно заради България, Кипър и Румъния. Какво прави ЕС, за да защити трите страни… Това е друг интересен въпрос, който по-скоро май е реторичен?)

От друга страна, вътрешнополитически Радев вероятно печели. Темата с визите има широка обществена подкрепа, а представянето му като лидер, който „изисква нещо конкретно от Америка“, се вписва в образа му на по-независим и по-суверенистки настроен държавен глава. Тоест дори без реален резултат, самото поставяне на условие има политическа стойност за българската аудитория.

Що се отнася до Тръмп, има още един нюанс. Да, той харесва сделки. Но харесва сделки, в които отсрещната страна предлага нещо, което САЩ трудно могат да заменят. България има географско значение, но не е незаменим фактор за американската военна логистика. Ако оперативната нужда е намаляла, тогава мотивацията за компромис също намалява.

Затова най-вероятният извод е следният:
Радев не отправя класически ултиматум, а по-скоро политически натиск с ограничен реален лост, както и добър ПР ход.
Ако американските операции около Иран са в затихване (б.р. – Тръмп като президент може да води война в рамките на 60 дни, които в случая с Иран минаха, а следа това трябва Сенатът на САЩ да каже „да“ или „не“ за продължение), Вашингтон вероятно няма да счита въпроса за достатъчно важен, за да влиза в сделка.

Темата с визите почти сигурно няма как да бъде решена в рамките до 31 май, защото механизмът е по-дълъг и институционален.

Най-вероятно САЩ ще избегнат публична конфронтация, а могат просто да намалят или преместят военното присъствие, ако то вече не е критично необходимо.
Политическият ефект от изказването е по-голям в България, отколкото във Вашингтон. В крайна сметка това е ход, който изглежда силен на ниво реторика в България, но може да се окаже слаб като реален инструмент за натиск, особено ако американската страна вече не изпитва непосредствена нужда от базирането на тези самолети в София.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хххххххх

    20 44 Отговор
    Радев играе за Масква, Радев играе за Решетников, това е истината. Да сте го водели да говори твърдо срещу Путин, или Масква, не и няма да го чуете, той е техния човек, но не е човека на българите и България, защото техния интерес е друг .

    Коментиран от #7, #23

    09:07 26.05.2026

  • 2 така е

    16 20 Отговор
    Американските визи са по-важни от бедстващите българи във великотърновско.

    Коментиран от #19, #55

    09:10 26.05.2026

  • 3 Ха ха ха

    34 14 Отговор
    Какви ултиматуми, какви пет лева! Не му се връзвайте повече на тази политическа шушумига. Получихме от същото място още от същото. Защото сме първосигнално и глупави и са ни изчислили много добре.

    09:10 26.05.2026

  • 4 Някой

    18 15 Отговор
    За какво ни е да се стимулира емиграцията? Това не е национален интерес. А американските самолети и всичките им войски да се разкарат от България. Да не ни включват в чужди войни. Държавен служител който обслужва чужда държава и ни вкарва във войни е предател!

    09:10 26.05.2026

  • 5 Някой

    13 8 Отговор
    Може да иска повод с който да разкара американските войски.

    09:11 26.05.2026

  • 6 Ти си

    25 6 Отговор
    Радев е военен и знае как и за какво се пускат димки. Нищп неправи само изпуска топъл въздух !
    А стадото блее и му ръкопляска ......

    09:11 26.05.2026

  • 7 провинциалист

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хххххххх":

    Я, атлантут говори за български интерес, това е събитие. И какъв е интересът на българите и България?

    Коментиран от #13

    09:13 26.05.2026

  • 8 Реалист

    14 4 Отговор
    Пълни глупости говорите оставането на самолетите си е живо надопване(сложи у на мястото на о)

    09:16 26.05.2026

  • 9 Абсурдистан

    13 1 Отговор
    Мамникът няма капацитет за играч в която и да е лига.

    09:17 26.05.2026

  • 10 Не много умен евроатлантик

    21 5 Отговор
    Няма ултиматум. Американския тартор прави каквото си поиска из колонията, без да се съобразява с аборигените.
    А безполезните визи са пак тяхна идея предадена на натовския ни генерал, и са лъскавите маниста за местното индианско население.

    09:17 26.05.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 7 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ ДО СЕГА ................... ЧОРАПА ГО ИГРАЕ НА "БЛЪФ" .................. ЕДИН ЗАКОРАВЯЛ КОМУНОПИТЕК .................... НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ, НИЩО ДРУГО ОСВЕН .................. "ЕДИН ФАЛШИВ ГЕРОЙ" И ШАРЛАТАНИН (БОТАШ) .................. ФАКТ !

    09:18 26.05.2026

  • 12 Сталин

    10 8 Отговор
    За първи път в България за 30 години кошерна демокрация един политик с топки след Волен Сидеров ,досега имахме само скопени Магнити

    Коментиран от #42

    09:19 26.05.2026

  • 13 По точно

    8 15 Отговор

    До коментар #7 от "провинциалист":

    Интересът на българите е терористична Русия да капитулира колкото може по-бързо. Те ни обявиха за вражеска държава.

    Коментиран от #16

    09:21 26.05.2026

  • 14 Докога ?

    9 2 Отговор
    Ще Разсъждаваме !

    По Селски ?

    09:22 26.05.2026

  • 15 дам

    14 5 Отговор
    Тръмп не вярвам да има представа къде е България и още по-малко кой е Радев, пък камо ли да са се чували по телефона :) това са лакърдии за местното племе туземци

    09:23 26.05.2026

  • 16 провинциалист

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "По точно":

    А ти провери ли под леглото за Путин?

    Коментиран от #21, #56

    09:24 26.05.2026

  • 17 ЗА ДА ИГРАЕШ

    13 7 Отговор
    ТРЯБВА ДА ИМАШ АКЪЛ,А У ЗЕЛЕНИЯ ЧОРАП Е ДЕФИЦИТ ГОЛЯМ.ПОМНЯ КАК СЕ ЛИГОТЕШЕ И СЕ НАВЕЖДАШЕ НА ЕДНА АМЕРИКАНСКА ПОСЛАНИЧКА С КЮРДСКО ИМЕ.РЕЗИЛ

    09:24 26.05.2026

  • 18 Виза

    12 5 Отговор
    Немога да разбера тва с Американските визи!
    Защо е тази психоза? Някакво налудничево желание за пътуване в САЩ!
    Откачена работа!

    09:25 26.05.2026

  • 19 Визи ли

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Радев заяви безусловно американските хвърчила да бъдат незабавно разкарани от летището, щото София става легитимна цел на персите. Какви визи сега?

    Коментиран от #24, #25

    09:25 26.05.2026

  • 20 морския

    6 2 Отговор
    ниска топка !

    09:27 26.05.2026

  • 21 По точно

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "провинциалист":

    Той не се крие под легла. Местят го от бункер на бункер като някой арестантин. Не му е лесно на завалията.

    Коментиран от #29

    09:27 26.05.2026

  • 22 Да се снишим ниско!

    11 4 Отговор
    Винаги съгласни, големият бял вожд от Вашингтон знае какво да се прави! Ние , от резервата, ще получим изгодно мъниста, дъвка и WC папир!

    09:29 26.05.2026

  • 23 пешо

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хххххххх":

    taka трябва. тук съм съгласен с Радев. ако искат да ползват...трябва да има полза и за България. за всяко нещо , което някой иска от нас САЩ москва ..пешо, брат му.... няма значение кой е , трябва да се търси сделка за да има изгода и за родината! стига със слугинажа.... и мрънканиците "радев играе за москва....." според теб трябва да даваме и ду....е без да искаме нищо ли ?!

    Айде заминавай се отричай от вяра и род , ако така са те възпитали ..... аз лично мога да живея и без Сащ и без москва...... материали и храна можем да си произведем сами... но трябва да има "МОЛОВЕ...... лъскави стоки и коли .... ух малеее, искам новия айФон , бе този...." аа да.... и джуки да има ..хайлафа да се върти на жълтите павета и малдивите.... айдеее

    09:30 26.05.2026

  • 24 визи визи

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Визи ли":

    Радев заяви, че самолетите могат да останат ако САЩ най-после премахнат туристическите визи за българите. Сигурно тогава не сме цел на Иран?

    Иначе няма нужда да отскокне до Търново да види бедстващите си избиратели.

    09:30 26.05.2026

  • 25 Така е

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Визи ли":

    Радев 9 години руга българските правителства, че не защитават българския интерес и все вкарват България във война. Абсурд е сега да разреши американските самолети да останат.

    Коментиран от #30

    09:34 26.05.2026

  • 26 Селско

    5 6 Отговор
    тарикатче.Шофьорче на самолетче.Без визи друг път.Американците имат собствени цигани.Не им требват и нашите.

    09:34 26.05.2026

  • 27 Еми

    6 6 Отговор
    Поне нещо иска, пък наткапатка вика йес йес йес йес за некой гаржче

    Коментиран от #32

    09:35 26.05.2026

  • 28 Нещастници

    4 5 Отговор
    стискаме му палци, имаме още козове, 4 бази, златни концесии, ЮП, Белене....

    09:39 26.05.2026

  • 29 провинциалист

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "По точно":

    Това може и да е така, може и да не е. Не пречи на всички правоверни атлантути да проверяват за Путин под леглото и в гардероба. Борбата със световната несправедливост да бъдем обявени за вражеска държава (ей така както си стоим) от единствения терорист Русия, трябва да продължава до победен край (или докато свършат украинците, че после сме ние на ред).

    09:39 26.05.2026

  • 30 Много точно

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Така е":

    Да влезеш във война с иранците и то за някакви мижави визи. Все едно кон за кокошка. Абсурд е Радев да разреши това!

    09:39 26.05.2026

  • 31 хихи

    5 0 Отговор
    ама как може да си помислите дори такова нещо!?
    Това е за вътрешна консумация от мисирките, защото народа не е хукнал да ходи в САЩ. Това беше актуално преди 28 години

    09:42 26.05.2026

  • 32 Да знаеш

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Еми":

    Радев няма да предаде приятеля си Путин и да разреши щатски самолети срещу приятелска на Русия държава - Иран.

    09:44 26.05.2026

  • 33 !!!?

    2 2 Отговор
    Самолети срещу визи - Лукойл срещу Трибунал !!!?

    09:48 26.05.2026

  • 34 Фатмака

    4 2 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    09:48 26.05.2026

  • 35 Баба Гошка

    3 3 Отговор
    Махайте ги самолетите. Не щем да им стъпнем у клошшарника и пари да ни дават. Какви коззове, алоууу. Пак ли карти ще играят? Не разбирате ли, че ни втръсна от игрички. Искаме да ги НЯМА!

    09:49 26.05.2026

  • 36 Ти да видиш

    4 4 Отговор
    Точно обратното! Не правете внушения!

    Ултиматомите ги поставят боклуците от САЩ и Европа. Но сега срещнаха отпор.
    Радев се опитва да се измъкне от ултиматомите и да ги разкара!!!!

    09:50 26.05.2026

  • 37 Aлфа Вълкът

    4 2 Отговор
    Вие майтап ли си правите с нас бе?
    До $18млрд ще ни струват двата реактора, ако не стане и повече.
    Между $2,5млрд и $3млрд общо за 16 самолета.
    1,4млрд за БМП (БТР-и).
    Това дето съм го прочел през годините от тук, имали още не зная?
    Демек ние сме си платили визите отдавна, а това че Радев го поставя като въпрос на договорка е лавиране и замазване, че не е поза партер и не може да се противопостави на САЩ, въпреки че той е тяхно назначение.

    09:50 26.05.2026

  • 38 нннн

    4 1 Отговор
    Кон за кокошка.Визи-безвизи срещу участие, макар и непряко, във войната. Ход за заблуждаване на електората.

    09:55 26.05.2026

  • 39 Джамбаза

    2 0 Отговор
    ...но липсата на активни удари срещу Иран отслабва българския коз
    Този Каменов не чете ли Факти?
    Чукча не читател?

    09:56 26.05.2026

  • 40 От чужбина

    1 0 Отговор
    Ами правилно. Генерал Радев защитава българския интерес. Ще размени нещо срещу нещо друго. До сега управляващите само слушаха, изпълняваха и рапортуваха. НЕ защитаваха българския интерес, а само личните си позиции във власта. Така разменяха нещо срещу нищо, или по-точно срещу нещо мноооого по-малко, личното си положение.

    Коментиран от #57

    10:03 26.05.2026

  • 41 Да бе

    3 0 Отговор
    Не че всички сме тръгнали на почивка в САЩ в Маями 🤣

    10:04 26.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 604

    2 1 Отговор
    Найте ли кви визи ще видите...гъазете съ ...то накроя ще ни го вкарат....не се чудете посли ко стана и що висите по диреците!

    10:05 26.05.2026

  • 44 Политкоректен

    2 4 Отговор
    Това вече е мъжка приказка.

    10:07 26.05.2026

  • 45 пътник

    2 1 Отговор
    Андрешковска му работа.Тесногръда политика,но "надула се жабата..."

    10:10 26.05.2026

  • 46 Край

    5 1 Отговор
    Няма нужда от никакви пазарлъци. Самолетите трябва да се разкарат от летището. А ако държат визи за български граждани - трябва да наложим реципрочни ние за американски граждани. Така правят суверенните държави.

    10:12 26.05.2026

  • 47 ООрана държава

    0 2 Отговор
    Ако нема визи ще ви изтакаме керосина от тия консерви

    10:17 26.05.2026

  • 48 От чужбина

    1 2 Отговор
    Подобно поставяне на въпроса визи срещу паркинг за самолети трябваше да бъде поставен от правителството което е разрешило престоя на тези самолети. В действителност това разрешение е дадено без изобщо народа да е информиран. Народа го разбира едва при свършен факт. Същото беше и с приемането на еврото. Никой не е питал народа. Точно за това беше и изказването на Радев още като Президент, че е трябвало да има допитване до народа. Досегашните управляващи явно много, ама много ги беше страх от допитвания, референдуми. Тук е заслугата на Слави, че успя да пробие блокадата им и да предизвика референдум. Резултата обаче го знаете - всички управляващи се съгласиха, но показаха среден пръст.

    10:18 26.05.2026

  • 49 Ултиматумът е невъзможен

    0 2 Отговор
    Няма как при свършен факт да искаш ноещо, противоречащо на правилата на партньорската страна. Използването на българско летище за военни цели е договорено отдавна. Преди се ползваше летище Бургас, но тази пролет пистата беше в ремонт. Затова цистерните са в София. Хем си плащат, хем не пречат.

    САЩ нямат причина да не пускат българи без визи, освен съображенията си за вътрешна сигурност. На интервютата за визи се отсява рисковия контингент. Ако го няма този филтър хиляди наши роми ще "фанат самолето за Америка" и ще създават грижи на американските законоопазващи и прилагащи органи. Те си ни знаят и ние си се знаем. На мен, ако ми е зор, ще си извадя виза за САЩ.

    Не забравяйте, че и Русия е с визи. За неслужебни пътувания се иска и приглашение - покана.

    10:22 26.05.2026

  • 50 Българин

    1 1 Отговор
    Важното е самолетите да са при нас, а за визите, няма особено значение!

    10:23 26.05.2026

  • 51 6135

    2 1 Отговор
    На практика САЩ имат визи за всички страни. Така нареченото безвизово споразумение (Visa Waiver Program), си е чист визов режим: плащаш, кандидатстваш, и могат да ти откажат.

    Радев знае това и го използва това като учтив, дипломатически предлог да каже "Разкарайте си самолетите"?

    10:27 26.05.2026

  • 52 Eдин

    4 0 Отговор
    Пука ми , дали трябва българите да имаме визи за щатите! За кои е проблем ,че трябва да си вадят визи - за мутрите, корумпираните и бягащите от закона!

    10:29 26.05.2026

  • 53 Артилерист

    2 1 Отговор
    Не е редно по този елементарен начин да се съботира казаното от премиера Радев. Визовият проблем със САЩ е отдавнашен, но само Радев го поставя така ребром. Защо примерно Джилязков и Гюро Нейнски не го поставиха, когато американските военни самолети се настаниха по нашите летища. Ако тогава проблема с визите беше поставен щеше да има много по-значима стойност, защото това не е просто кацане на едни самолети, а военна авиация, която ползва България като тилова база или втори ешелон, в какво, ами във война! Това може да се извърта с различни квалификации, но нй-достоверната е подпомагане на воюващ, което "подпомагане" си е пряко участие. А на такъв предан съюзник е редно да му се уредят поне визите, нали?

    10:29 26.05.2026

  • 54 Цървул

    1 1 Отговор
    На Тръмп изобщо не му дреме за някакви си буболечки .

    10:34 26.05.2026

  • 55 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "така е":

    Най-големите страни в Европа отказаха на Тръмп да му помагат срещу Иран, сега Радев иска да ни вкара във война с иранците.

    10:35 26.05.2026

  • 56 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "провинциалист":

    Ако, копейки! Ще излезете ли на протест пред Министерски съвет, ако Радев ни вкара във война с Иран?

    10:37 26.05.2026

  • 57 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "От чужбина":

    И какъв е българският интерес - да ни вкара Радев във война срещу Иран. И то за някакви визи, които щели да отпаднат след 15-20 години.

    10:42 26.05.2026