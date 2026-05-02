Парламентарен съюз ПП-ДБ, съставен от две отделни групи депутати - глупотевина или фина политическа игра

Петър ХАРАЛАМПИЕВ
Хм, нека да дам една различна гледна точка: Парламентарен Съюз ПП-ДБ, съставен от 2 отделни парламентарни групи- дали е глупотевина или много фина висока политическа игра с неочаквани възможности?!?
Да видиме во кратце:
1. Ще бъдат 2 отделни групи, но единен Парламентарен съюз- много иновативно и взаимополезно за тех!
2. Ще имат повече време за официална трибуна от име на ПГ, използвайки техники, процедурни хватки иморочее, за да задават повече въпроси и да развиват пропаганда
3. Ще имат 2ма зам. председатели на НС и съответно ще се влияе много повече и по- адекватно в определяне на дневния ред!
4. Ще имат поне 2ма(или дори 3ма!) председатели на комисии, и по-наситено представителство в ръководствата на комисиите, като така може да влияят по-ефективно и по-адекватно в работата им!
5. Ще могат да издигат 2 пъти повече кандидатури за ВСС, регулатори и прочее.
6. Ще дадат възможност на не малко по- десни избиратели, които сега не гласуваха (или са много разколебани) да подкрепят по-десните ДБ, като същевременно да разширяват и сред по-мекия центристки и левоцентристки електорат и сред по-младите(които не са класически политически десно-лево разграничени, а да по-скоро центристи и либерални), които да подкрепят ПП.
Така ще разширяват полека своята електорална база, сред различни групи,но и по-места, дори и в чужбина!
7. Така, още повече другите ще ги налагат и плюят- а знаеме, че така само повече ще сплотяват техния електорат!
8. Не на последно место, ще имат доста повече представители в избирателните комисии!
На прима виста т'ва ми иде на ум.
Мнозина твърди фенове нема много леко да приемат това, но во средно-срочен и дори (ако си играят картите умело!) особено в дългосрочен план, това изглежда много добра политическа, дори изненадваща всички политически субекти и анализатори алтернатива!
Текстът е публикуван във Фейсбук, като е запазен оригиналният словоред
4 Тити на Кака
На този фон ако някой предполага "фина политическа игра" от тези идиоти, то този човек навярно също е идиот...
17:19 02.05.2026
