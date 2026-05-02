Парламентарен съюз ПП-ДБ, съставен от две отделни групи депутати - глупотевина или фина политическа игра

2 Май, 2026 16:53, обновена 2 Май, 2026 17:06 717 7

Една различна гледна точка

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Петър ХАРАЛАМПИЕВ

Хм, нека да дам една различна гледна точка: Парламентарен Съюз ПП-ДБ, съставен от 2 отделни парламентарни групи- дали е глупотевина или много фина висока политическа игра с неочаквани възможности?!?

Да видиме во кратце:

1. Ще бъдат 2 отделни групи, но единен Парламентарен съюз- много иновативно и взаимополезно за тех!

2. Ще имат повече време за официална трибуна от име на ПГ, използвайки техники, процедурни хватки иморочее, за да задават повече въпроси и да развиват пропаганда

3. Ще имат 2ма зам. председатели на НС и съответно ще се влияе много повече и по- адекватно в определяне на дневния ред!

4. Ще имат поне 2ма(или дори 3ма!) председатели на комисии, и по-наситено представителство в ръководствата на комисиите, като така може да влияят по-ефективно и по-адекватно в работата им!

5. Ще могат да издигат 2 пъти повече кандидатури за ВСС, регулатори и прочее.

6. Ще дадат възможност на не малко по- десни избиратели, които сега не гласуваха (или са много разколебани) да подкрепят по-десните ДБ, като същевременно да разширяват и сред по-мекия центристки и левоцентристки електорат и сред по-младите(които не са класически политически десно-лево разграничени, а да по-скоро центристи и либерални), които да подкрепят ПП.

Така ще разширяват полека своята електорална база, сред различни групи,но и по-места, дори и в чужбина!

7. Така, още повече другите ще ги налагат и плюят- а знаеме, че така само повече ще сплотяват техния електорат!

8. Не на последно место, ще имат доста повече представители в избирателните комисии!

На прима виста т'ва ми иде на ум.

Мнозина твърди фенове нема много леко да приемат това, но во средно-срочен и дори (ако си играят картите умело!) особено в дългосрочен план, това изглежда много добра политическа, дори изненадваща всички политически субекти и анализатори алтернатива!

Текстът е публикуван във Фейсбук, като е запазен оригиналният словоред


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Парламентарна

    6 5 Отговор
    Перверзия.

    17:10 02.05.2026

  • 2 Лоренцо Лама Петроханас

    2 4 Отговор
    Глупост, разбира се, голямо его, нарцисоидност.Чака ги пълен разпад и изчезване.

    17:17 02.05.2026

  • 3 SDEЧЕВ

    4 4 Отговор
    С две думи Шарлатани сър.

    17:18 02.05.2026

  • 4 Тити на Кака

    3 2 Отговор
    С всяко едно свое ДЕЙСТВИЕ в реала, дечицата на ДС/АБПФК от ППДС показват само едно - че са на равнището на своите прадеди, комунистите от високия етаж на БКП. Т.е. - тотални глупаци/неможачи. Пълен практически провал, цялата енергия е вкарана в свирката на празните обещания!
    На този фон ако някой предполага "фина политическа игра" от тези идиоти, то този човек навярно също е идиот...

    17:19 02.05.2026

  • 5 Дориана

    2 2 Отговор
    Точно ДБ водеха недалновидна политика, която пречеше на ПП . Това разделение трябваше отдавна да се случи. Точно техните депутати поискаха да има сглобка с Борисов и Пеевски и точно те водени от Надежда Йорданова правеха консултации с тях. Точно те са виновни и отговорни за Домовата книга, която доведе до опорочаване на Конституцията и обслужваше интересите на Борисов и Пеевски. Пак точно те са виновни за провала при ротацията, защото Денков поиска две министерства включително и Външното. Сега нека да бъдат в позиция на свободно падане , защото се провалиха. По- добре сами да бъдат при провала си отколкото да завличат и ПП.

    17:24 02.05.2026

  • 6 Лев Толстой

    3 1 Отговор
    ДБ са тумор, до каквото и да се докоснат му изсмукват жизнените сили. Но е вярно също така че тумора без приемник е обречен да стои извън НС. Дори ГЕРБ не ги иска.

    17:37 02.05.2026

  • 7 Пълни Педроханци

    1 0 Отговор
    Са схемаджии и нищо повече. Да се явят сами и на изборите?

    17:49 02.05.2026