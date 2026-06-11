Студенти от ТУ впечатлиха Европа с дрон, създаден за броени седмици! Пред ФАКТИ говорят Георги Петров, Йордан Симов и Александър Малинов

На международно състезание в сърцето на Бавария – Мюнхен, отборът на Техническия университет – София доказа, че качеството не зависи от бюджета. Сред пет отбора от Сърбия, Испания, Германия и България нашите студенти се наложиха с нещо, което трудно се купува с пари – инженерна прецизност и хладнокръвие под натиск. С най-скромните средства от всички участници те не само изпълниха задачата в критично кратки срокове, но и се оказаха единственият отбор, чийто дрон кацна по същия начин, по който е излетял. Крайното класиране е трето място, но историята зад него е много по-интересна... Пред ФАКТИ говорят Георги Петров, студент във втори курс, специалност „Авиационна техника и технологии“, Йордан Симов – студент във втори курс, специалност „Авиационна техника и технологии“, и Александър Малинов – студент в трети курс, специалност „Мехатроника“.
(б.р. – на водещата снимка отляво надясно са: Атанас Панделиев, Илия Иванов, Георги Петров, Юлиян Петков, Йордан Симов, Кристиян Гергов, Антонио Петроло и Александър Малинов)
- Г-да Петров, Симов и Малинов, каква беше основната задача пред участниците в Rapid Response Challenge 2026 и кое бе най-голямото предизвикателство?
- Георги Петров: Първата задача беше да изработим дрон, който да отговаря на определени критерии по отношение на големина, тежест и перки. Втората задача, която се състоя в Мюнхен, беше този дрон да премине през две различни трасета, като същевременно носи пратка с определени размери.
- Александър Малинов: Реално, най-трудната задача беше да постигнем баланс между оптимални характеристики и ниска цена, но мисля, че се справихме отлично с това предизвикателство!
- Колко време имахте за подготовка?
- Йордан Симов: Разполагахме с четири месеца, но ние успяхме да се вместим в доста по-кратко време.
- Как бяха подходили конкурентите при създаването на дрона си?
- Г. П.: Шансовете бяха срещу нас, тъй като останалите отбори разполагаха с огромни екипи и бюджети. Нашият дрон е изцяло направен от леснодостъпни материали – говорим за 3D принтирани части, квадратен алуминиев профил (използвахме го за профили на раменете на дрона), G10 пластмаса. А конкурентите използваха предимно поръчкови детайли – компоненти, които не могат да се намерят бързо и лесно.
- Ал. М.: По-късно разбрахме, че екипът на единия от конкурентните отбори се състои от над 70 души, а други разполагаха с бюджет от над 30 000 евро.
- Й.С.: За справка – нашето пътуване до Германия (Мюнхен), бе поето от Техническия университет, а самата направа на дрона като части ни струва около 700 евро. В тази сума е включена и батерията, която също беше закупена от университета. Така, със сравнително скромни ресурси, успяхме да спечелим третото място в надпреварата, което за нас е голям успех.
- Защо организаторите избраха именно сценарий за хуманитарна мисия с дронове и доколко той отразява реални ситуации, с които службите за спешна помощ се сблъскват днес?
- Ал. М.: Трасето беше проектирано така, че от пилота се изискваше да изпълни множество маневри за изключително кратко време, тъй като именно скоростта се оказа ключова при награждаването. Това показва, че организаторите наблягат на способността на дрона да достига до труднодостъпни места за минимален период.
- Кои бяха най-големите технически предизвикателства пред студентските екипи при изпълнението на симулираната мисия?
- Г. П.: Не можем да сведем предизвикателствата до едно или две. Всеки един отбор изпитваше различни трудности в състезанието. Едни имаха затруднения при излитане, други при пренасянето на пратката, трети с цялостната електроника и т.н. Дронът трябваше да стигне до определени GPS координати и сам да влезе в автономен режим. Това означава да стигне, да намери крайната точка и да кацне сам без намеса на пилота.
- Й. С.: В това се провалиха всички отбори, а на нас просто не ни стигна време, за да направим софтуера, който е необходим.
- До каква степен изкуственият интелект и автономните системи вече променят начина, по който се проектират и управляват безпилотните летателни апарати?
- Г. П.: Изкуственият интелект може да свърши голяма част от работата, но със сигурност не цялата. От една страна, той може да генерира софтуера за конкретния дрон. От друга страна, изкуственият интелект не може да поеме физическото проектиране и сглобяване на механичните части. Нещото, с което сме далеч пред него, е креативността, която прилагаме в кризисни ситуации.
- Ал. М.: Когато определен проблем изисква бързо решение, изкуственият интелект действа строго по правилата, но те невинаги и не във всички случаи работят.
- Какви умения придобиват студентите чрез подобни международни състезания и има ли реален интерес от страна на индустрията към младите инженери, които участват в тях?
- Й. С.: Най-важното умение, което придобиват студентите, е работата в екип. Това се оказва нелека задача, защото всеки човек има свои собствени решения, наблюдения и виждания по даден проблем, а възприемането на различните гледни точки невинаги е толкова лесно, колкото звучи. Естествено, всички натрупват и ценен практически опит.
- Г. П.: За много от тях това е първият реален проект, който излиза извън рамките на формулите, предадени им в учебниците, и се превръща в нещо, което може да се докосне физически и да се види в действие извън симулационните програми. Интересът от страна на индустрията е голям, макар и по-насочен към местните конкуренти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Рублать от Кауфланд
Коментиран от #16
09:04 11.06.2026
2 ТУ тууу
09:06 11.06.2026
3 честен ционист
09:06 11.06.2026
4 Пич
Коментиран от #9, #23
09:07 11.06.2026
5 Разбирач
09:08 11.06.2026
6 Мелания
09:09 11.06.2026
7 Последния Софиянец
09:09 11.06.2026
8 В България !
Са Способни На Нещо !
За разлика от Групата на Парламента !
Разполагаща с Целия ресурс !
С който да реконструира тази Държава !
На прав Път !
Но! Да Крадеш !
И Ма„каш Този Народ !
Е По - Значимо !
И Достойно !
Коментиран от #10
09:10 11.06.2026
9 честен ционист
До коментар #4 от "Пич":Тези нищо не изобретяват. Ясно си пише, че само завъртат болтчета и гайки на чаркове от Алиекспреса. Явно са синчета на някой грантоед при Румбата с обществена поръчка за дронове.
Коментиран от #11, #14
09:11 11.06.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "В България !":Този народ се слави само с оцеляването по единично. В това му се измерва индивидулаността.
Коментиран от #13
09:13 11.06.2026
11 Пише "Създаден " !
До коментар #9 от "честен ционист":Не Изобретен !
Не е Трудно !
Но Някой Трябва да го Направи !
Коментиран от #15
09:14 11.06.2026
12 Просто !
Държава !
09:14 11.06.2026
13 Не мислиш ли ?
До коментар #10 от "честен ционист":Че Казвам !
Точно Това ?
09:16 11.06.2026
14 Пич
До коментар #9 от "честен ционист":Възможно е! Но е възможно да е тяхна разаработка, защото един дрон на е нещо сложно! Всъщност, фирмите за детски играчки преди много време разработиха летящи хеликоптерчета, та чак ми е чудно, че на военните им трябваш толкова много време, за да стоплят...
Коментиран от #20
09:16 11.06.2026
15 честен ционист
До коментар #11 от "Пише "Създаден " !":Тези дронове са технология на 20+ години. Това не е никаква иновация, а остаряла военна технология с отпаднала необходимост, пусната за цивилни цели. Бедната ти е фантазията военните, с какви играчки разполагат по настоящем.
Коментиран от #17
09:17 11.06.2026
16 Браво
До коментар #1 от "Румен Рублать от Кауфланд":Днес и ученици от 5 клас могат да сглобят дрон с части от Китай.
09:21 11.06.2026
17 Някой Да Твърди ?
До коментар #15 от "честен ционист":Че Е Иновация ?
09:23 11.06.2026
18 Всъщност
09:24 11.06.2026
19 ООрана държава
09:27 11.06.2026
20 честен ционист
До коментар #14 от "Пич":Дронът не е ядрена физика. Нищо не могат да му доизработят освен да му лепнат някоя лепенка с името на фирмичката си с капитал 100лв. Нито могат да измислят нов тип батерия, която да позволява по-голям нальот, нито пък нов тип по-здрав материал на шасито. DIY дрончетата е хоби за начинаещи. Има умни пацани, които се занимават с далеч по-интересни неща, но затова няма да ти стигне следването в ТУ.
Коментиран от #30, #31
09:28 11.06.2026
21 Летеца
Коментиран от #27
09:31 11.06.2026
22 Факти
Коментиран от #25
09:38 11.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 123
09:49 11.06.2026
25 Факт
До коментар #22 от "Факти":И на края в Констанца или Балчик
09:52 11.06.2026
26 ....
Коментиран от #29
09:56 11.06.2026
27 Бъркаш
До коментар #21 от "Летеца":Годините са 12, не 6 :)
09:59 11.06.2026
28 Респект!
10:02 11.06.2026
29 Браво
До коментар #26 от "....":Браво на смисления коментар, а защото съм говорил и с висши пилоти от онова време - имало е и предприяте (Пловдивско ако не бъркам) - където са правени и професионални - полазвали ли ги да тренират изтрбителите да стрелят по мишени (радиоуправляемите дронове сега както им казват).
10:07 11.06.2026
30 Възрождение
До коментар #20 от "честен ционист":Русодебилите и българският ви мъчи.
10:12 11.06.2026
31 Контра
До коментар #20 от "честен ционист":Дронът не е ядрена физика така е, но трудът заложен в правенето на дрона включва редица симулаци и подбор на материали с техните якостни характеристики, които въобще не са засегнати в статията. Другото което е че изискванията за състезанието са уникални и никъде по форумите не можеш да намериш аналог, който да следваш.
10:38 11.06.2026
32 Общо взето
Единственото геройство е че са го спретнали за без пари спрямо другите.
Пък и има вече измислен дрон който пренася най тежките товари и той е български.
Но пък българина от край време си знае малко тел и клещи и готова работата.
10:40 11.06.2026