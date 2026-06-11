Новини
Мнения »
Студенти от ТУ впечатлиха Европа с дрон, създаден за броени седмици! Пред ФАКТИ говорят Георги Петров, Йордан Симов и Александър Малинов

Студенти от ТУ впечатлиха Европа с дрон, създаден за броени седмици! Пред ФАКТИ говорят Георги Петров, Йордан Симов и Александър Малинов

11 Юни, 2026 09:03 1 987 32

  • дрон-
  • атанас панделиев-
  • илия иванов-
  • георги петров-
  • юлиян петков-
  • йордан симов-
  • кристиян гергов-
  • антонио петроло-
  • александър малинов-
  • технически университет-
  • мюнхен-
  • състезание

Едни имаха затруднения при излитане, други при пренасянето на пратката, трети с цялостната електроника и т.н, казва Георги Петров

Студенти от ТУ впечатлиха Европа с дрон, създаден за броени седмици! Пред ФАКТИ говорят Георги Петров, Йордан Симов и Александър Малинов - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На международно състезание в сърцето на Бавария – Мюнхен, отборът на Техническия университет – София доказа, че качеството не зависи от бюджета. Сред пет отбора от Сърбия, Испания, Германия и България нашите студенти се наложиха с нещо, което трудно се купува с пари – инженерна прецизност и хладнокръвие под натиск. С най-скромните средства от всички участници те не само изпълниха задачата в критично кратки срокове, но и се оказаха единственият отбор, чийто дрон кацна по същия начин, по който е излетял. Крайното класиране е трето място, но историята зад него е много по-интересна... Пред ФАКТИ говорят Георги Петров, студент във втори курс, специалност „Авиационна техника и технологии“, Йордан Симов – студент във втори курс, специалност „Авиационна техника и технологии“, и Александър Малинов – студент в трети курс, специалност „Мехатроника“.
(б.р. – на водещата снимка отляво надясно са: Атанас Панделиев, Илия Иванов, Георги Петров, Юлиян Петков, Йордан Симов, Кристиян Гергов, Антонио Петроло и Александър Малинов)

- Г-да Петров, Симов и Малинов, каква беше основната задача пред участниците в Rapid Response Challenge 2026 и кое бе най-голямото предизвикателство?
- Георги Петров: Първата задача беше да изработим дрон, който да отговаря на определени критерии по отношение на големина, тежест и перки. Втората задача, която се състоя в Мюнхен, беше този дрон да премине през две различни трасета, като същевременно носи пратка с определени размери.
- Александър Малинов: Реално, най-трудната задача беше да постигнем баланс между оптимални характеристики и ниска цена, но мисля, че се справихме отлично с това предизвикателство!

- Колко време имахте за подготовка?
- Йордан Симов: Разполагахме с четири месеца, но ние успяхме да се вместим в доста по-кратко време.


- Как бяха подходили конкурентите при създаването на дрона си?
- Г. П.: Шансовете бяха срещу нас, тъй като останалите отбори разполагаха с огромни екипи и бюджети. Нашият дрон е изцяло направен от леснодостъпни материали – говорим за 3D принтирани части, квадратен алуминиев профил (използвахме го за профили на раменете на дрона), G10 пластмаса. А конкурентите използваха предимно поръчкови детайли – компоненти, които не могат да се намерят бързо и лесно.
- Ал. М.: По-късно разбрахме, че екипът на единия от конкурентните отбори се състои от над 70 души, а други разполагаха с бюджет от над 30 000 евро.
- Й.С.: За справка – нашето пътуване до Германия (Мюнхен), бе поето от Техническия университет, а самата направа на дрона като части ни струва около 700 евро. В тази сума е включена и батерията, която също беше закупена от университета. Така, със сравнително скромни ресурси, успяхме да спечелим третото място в надпреварата, което за нас е голям успех.

- Защо организаторите избраха именно сценарий за хуманитарна мисия с дронове и доколко той отразява реални ситуации, с които службите за спешна помощ се сблъскват днес?
- Ал. М.: Трасето беше проектирано така, че от пилота се изискваше да изпълни множество маневри за изключително кратко време, тъй като именно скоростта се оказа ключова при награждаването. Това показва, че организаторите наблягат на способността на дрона да достига до труднодостъпни места за минимален период.

- Кои бяха най-големите технически предизвикателства пред студентските екипи при изпълнението на симулираната мисия?
- Г. П.: Не можем да сведем предизвикателствата до едно или две. Всеки един отбор изпитваше различни трудности в състезанието. Едни имаха затруднения при излитане, други при пренасянето на пратката, трети с цялостната електроника и т.н. Дронът трябваше да стигне до определени GPS координати и сам да влезе в автономен режим. Това означава да стигне, да намери крайната точка и да кацне сам без намеса на пилота.
- Й. С.: В това се провалиха всички отбори, а на нас просто не ни стигна време, за да направим софтуера, който е необходим.

- До каква степен изкуственият интелект и автономните системи вече променят начина, по който се проектират и управляват безпилотните летателни апарати?
- Г. П.: Изкуственият интелект може да свърши голяма част от работата, но със сигурност не цялата. От една страна, той може да генерира софтуера за конкретния дрон. От друга страна, изкуственият интелект не може да поеме физическото проектиране и сглобяване на механичните части. Нещото, с което сме далеч пред него, е креативността, която прилагаме в кризисни ситуации.
- Ал. М.: Когато определен проблем изисква бързо решение, изкуственият интелект действа строго по правилата, но те невинаги и не във всички случаи работят.

- Какви умения придобиват студентите чрез подобни международни състезания и има ли реален интерес от страна на индустрията към младите инженери, които участват в тях?
- Й. С.: Най-важното умение, което придобиват студентите, е работата в екип. Това се оказва нелека задача, защото всеки човек има свои собствени решения, наблюдения и виждания по даден проблем, а възприемането на различните гледни точки невинаги е толкова лесно, колкото звучи. Естествено, всички натрупват и ценен практически опит.
- Г. П.: За много от тях това е първият реален проект, който излиза извън рамките на формулите, предадени им в учебниците, и се превръща в нещо, което може да се докосне физически и да се види в действие извън симулационните програми. Интересът от страна на индустрията е голям, макар и по-насочен към местните конкуренти.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Рублать от Кауфланд

    6 12 Отговор
    време е всички украинци да си ходят !

    Коментиран от #16

    09:04 11.06.2026

  • 2 ТУ тууу

    15 5 Отговор
    За сглобяване на дрон от жъмбо, не е необходим екип от инженери.

    09:06 11.06.2026

  • 3 честен ционист

    4 10 Отговор
    Да се запишат в Българската армия като оператори на дрон. Мунчо им е вдигнал заплатите на 5 бона.

    09:06 11.06.2026

  • 4 Пич

    14 5 Отговор
    Дрън дрън дрън.......А всъщност - едни млади наивници с добри намерения ще бъдат вербувани от нечия военна индустрия, за да изобретяват как да се убиват хора...

    Коментиран от #9, #23

    09:07 11.06.2026

  • 5 Разбирач

    10 6 Отговор
    Може ли да достигне до Москва? За един зелен приятел питам

    09:08 11.06.2026

  • 6 Мелания

    3 4 Отговор
    - А дронебач, кога?

    09:09 11.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Младите хора ги учат на насилие и убийства.

    09:09 11.06.2026

  • 8 В България !

    5 2 Отговор
    Само Индивидуалистите !

    Са Способни На Нещо !

    За разлика от Групата на Парламента !

    Разполагаща с Целия ресурс !

    С който да реконструира тази Държава !

    На прав Път !

    Но! Да Крадеш !

    И Ма„каш Този Народ !

    Е По - Значимо !

    И Достойно !

    Коментиран от #10

    09:10 11.06.2026

  • 9 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Тези нищо не изобретяват. Ясно си пише, че само завъртат болтчета и гайки на чаркове от Алиекспреса. Явно са синчета на някой грантоед при Румбата с обществена поръчка за дронове.

    Коментиран от #11, #14

    09:11 11.06.2026

  • 10 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "В България !":

    Този народ се слави само с оцеляването по единично. В това му се измерва индивидулаността.

    Коментиран от #13

    09:13 11.06.2026

  • 11 Пише "Създаден " !

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Не Изобретен !

    Не е Трудно !

    Но Някой Трябва да го Направи !

    Коментиран от #15

    09:14 11.06.2026

  • 12 Просто !

    2 3 Отговор
    Прокълната !

    Държава !

    09:14 11.06.2026

  • 13 Не мислиш ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Че Казвам !

    Точно Това ?

    09:16 11.06.2026

  • 14 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Възможно е! Но е възможно да е тяхна разаработка, защото един дрон на е нещо сложно! Всъщност, фирмите за детски играчки преди много време разработиха летящи хеликоптерчета, та чак ми е чудно, че на военните им трябваш толкова много време, за да стоплят...

    Коментиран от #20

    09:16 11.06.2026

  • 15 честен ционист

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пише "Създаден " !":

    Тези дронове са технология на 20+ години. Това не е никаква иновация, а остаряла военна технология с отпаднала необходимост, пусната за цивилни цели. Бедната ти е фантазията военните, с какви играчки разполагат по настоящем.

    Коментиран от #17

    09:17 11.06.2026

  • 16 Браво

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Рублать от Кауфланд":

    Днес и ученици от 5 клас могат да сглобят дрон с части от Китай.

    09:21 11.06.2026

  • 17 Някой Да Твърди ?

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Че Е Иновация ?

    09:23 11.06.2026

  • 18 Всъщност

    3 1 Отговор
    Натото (англосаксонците , евреите и турците) лъже българските студенти за да им вземе идеите безплатно .

    09:24 11.06.2026

  • 19 ООрана държава

    3 3 Отговор
    Купуваш части онлайн, един поялник и след 30 минути си сглобил малък дрон 300 грама

    09:27 11.06.2026

  • 20 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Дронът не е ядрена физика. Нищо не могат да му доизработят освен да му лепнат някоя лепенка с името на фирмичката си с капитал 100лв. Нито могат да измислят нов тип батерия, която да позволява по-голям нальот, нито пък нов тип по-здрав материал на шасито. DIY дрончетата е хоби за начинаещи. Има умни пацани, които се занимават с далеч по-интересни неща, но затова няма да ти стигне следването в ТУ.

    Коментиран от #30, #31

    09:28 11.06.2026

  • 21 Летеца

    4 1 Отговор
    А от Дронамикс, които ги чакаме 6 години няма ли да почешат бради и да кажат нещо смислено? Последните 5 години, така се разви световната дрон индустрия, че квото и да почешат все тая.

    Коментиран от #27

    09:31 11.06.2026

  • 22 Факти

    2 3 Отговор
    Хайде сега да направят и една малка атомна бомба и да го пращат към Москва.

    Коментиран от #25

    09:38 11.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 123

    3 0 Отговор
    Това няма място като новина и изобщо не е за хвалене.При сегашната елементна база от Китай ,универсални развойни платки и изобилие от библиотеки и фърмуерни кодове в интернет , всеки с елементарна обща култура и познания може да го направи.Ниво пионерски кръжок.

    09:49 11.06.2026

  • 25 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    И на края в Констанца или Балчик

    09:52 11.06.2026

  • 26 ....

    4 0 Отговор
    Навремето имаше клубове по радиомоделизъм, тогава не им викахме дронове, а радиоуправляеми модели (самолети, колички и лодки). Имаше и много състезания за такива модели. Поздравявам екипа инженери, че достигнаха нивото на четврътокласник от пионерски кръжок. И не, не милея за онова гадно време, просто е жалко да се хвалиш с подобни "успехи". Поне да беше дрон подводница. Този е елементарен.

    Коментиран от #29

    09:56 11.06.2026

  • 27 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Летеца":

    Годините са 12, не 6 :)

    09:59 11.06.2026

  • 28 Респект!

    1 1 Отговор
    Сега очаквам екип от студенти от факултететите по физика и химия да открият топлата вода и да е представят на Евровизия с чуждестранен продуцент.

    10:02 11.06.2026

  • 29 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "....":

    Браво на смисления коментар, а защото съм говорил и с висши пилоти от онова време - имало е и предприяте (Пловдивско ако не бъркам) - където са правени и професионални - полазвали ли ги да тренират изтрбителите да стрелят по мишени (радиоуправляемите дронове сега както им казват).

    10:07 11.06.2026

  • 30 Възрождение

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    Русодебилите и българският ви мъчи.

    10:12 11.06.2026

  • 31 Контра

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    Дронът не е ядрена физика така е, но трудът заложен в правенето на дрона включва редица симулаци и подбор на материали с техните якостни характеристики, които въобще не са засегнати в статията. Другото което е че изискванията за състезанието са уникални и никъде по форумите не можеш да намериш аналог, който да следваш.

    10:38 11.06.2026

  • 32 Общо взето

    1 0 Отговор
    да измислиш измисленото не е кой знае какво си мисля аз.
    Единственото геройство е че са го спретнали за без пари спрямо другите.
    Пък и има вече измислен дрон който пренася най тежките товари и той е български.
    Но пък българина от край време си знае малко тел и клещи и готова работата.

    10:40 11.06.2026