Тръмп под натиск: Иран е в по-добра позиция от САЩ?

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Военната обстановка в Близкия изток остава неясна - въпреки формалното примирие между Иран и САЩ. Непрекъснато има нови удари – сред последните са нападението срещу американски военен хеликоптер, срещу индийски танкер, готов да транспортира ирански петрол, както и срещу американски военни бази в региона на Персийския залив и в Йордания. Двете страни се обвиняват взаимно в ескалация на напрежението. Същевременно има риск конфликтът да се разшири в регионален мащаб, тъй като в него са въвлечени косвено и съюзници.

Фундаментален проблем в стратегията на САЩ

Особено критична е ситуацията в Ормузкия проток. Важният търговски маршрут е фактически блокиран, танкерите се струпват, веригите за доставки се забавят, а несигурността тласка енергийните цени нагоре в световен мащаб. В интервю за германската обществена телевизия ZDF военният икономист Маркус Койп, доцент във Военната академия в Цюрих, в която се обучават офицерите от армията на Швейцария, анализира ситуацията.

Според него конфликтът разкрива фундаментален проблем в американската стратегия. Покрай самолетоносачите и модерните оръжейни системи, с които разполагат САЩ, Доналд Тръмп се концентрира най-вече над американското военно превъзходство. Той мисли в тази посока: "Моята армия е по-голяма от вашата (...), така че просто ще ви бомбардирам до основи". Но нещата явно не функционират така, както Тръмп си е представял, казва Койп.

Съгласуването на военните действия с Израел също не протича точно така, както би желал американският президент. "Израел сега се изправя и казва: "Не, ако се наложи, ще продължим сами". Тръмп не се представя като велик върховен главнокомандващ – напротив. Ситуацията му се изплъзва - както във военно, така и в икономическо отношение, смята доцентът от Военната академия в Цюрих.

Според Койп американският президент ще се нуждае скоро от някаква новина за постигнат успех или за сключена сделка. В противен случай Тръмп ще попадне под "наистина жесток натиск" поради недостига на петрол на пазара.

Решаващо значение има преди всичко икономическото измерение, казва военният икономист. Според Международната енергийна агенция (МЕА) поради липсата на доставки на петрол от Ормузкия проток от началото на войната ежедневно се губят 20 милиона барела петрол. Източно-западният нефтопровод на Саудитска Арабия (Petroline) и Кюрдският нефтопровод могат да компенсират само около една трета от това количество, посочва Койп. МАЕ е пуснала на пазара петролни резерви, с които да се преодолее недостигът на доставки, но според експерта те скоро ще се изчерпят.

Ако скоро не бъде сключена сделка

Според военния икономист в момента се разчита на това, че навреме ще бъде сключена сделка. Ако обаче това не се случи, "тогава ще трябва отново да се подготвим за сценарий на силно покачване на цените на петрола, и то в рамките на няколко седмици". Това ще постави Тръмп под натиск във вътрешнополитически план, тъй като и неговите избиратели ще бъдат засегнати от покачването на цените на енергията, което ще доведе и до по-високи цени на стоките в супермаркетите, обяснява Койп.

Когато на 3 ноември се проведат междинните избори, това би бил сценарият, от който Тръмп най-малко се нуждае, казва в тази връзка доцентът от Цюрих.

При лоши резултати на междинните избори Тръмп би могъл да загуби мнозинството си в Конгреса. Койп предполага, че тогава и Републиканската партия ще започне да се дистанцира от своя президент. Същевременно военният икономист вижда структурни предимства за Иран.

"Този [ирански] режим не се налага да се съобразява с неща като популярност или приемане", подчертава Койп. И добавя, че и в икономическо отношение Иран е дееспособен. "Иран определено е в състояние да продължи да изнася своя петрол - например чрез контрабандни канали от специалните кономически зони на Обединените арабски емирства." Иран продължава да продава петрол и на Китай, казва още експертът.

Според Койп оскъдният и скъп петрол ще навреди на Тръмп "много, много повече, отколкото на Иран".

Автор: Мария Илчева (редактор)