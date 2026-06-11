След новия курс на София към Киев: Москва доволна, но скептична. В Брюксел изненадани и притеснени

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Обявеното решение на новоназначеното българско правителство и министъра на отбраната Димитър Стоянов за прекратяване на безвъзмездните доставки на оръжие за Украйна предизвика широк и поляризиран международен отзвук.

Завоят в досегашната евроатлантическа линия на София се тълкува от световните анализатори като ясен знак за вътрешнополитическа промяна под влиянието на президента Румен Радев.

Руската позиция се характеризира със силно одобрение на политическо и медийно ниво, но е съпътствана от прагматичен скептицизъм зад кулисите относно реалния икономически ефект от решението. Руските държавни медии и издания като вестник „Комерсант“ акцентират върху факта, че София се противопоставя на общата линия на Брюксел. Москва адмирира призивите на българското министерство на отбраната за „сядане на масата за преговори“ и спиране на военната подкрепа, което съвпада с руските дипломатически тези.

В Москва приветстват реториката на новия премиер Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов. Твърденията на София, че „войната няма да се реши на бойното поле“ и че „Украйна има достатъчно оръжия, но и липсват хора“, се приемат от Москва като директно признание за неуспеха на западната стратегия. Призивите на българското правителство за незабавно „сядане на масата за преговори“ се използват от руската пропаганда като доказателство, че в самия ЕС и НАТО вече има умора от войната.

За Кремъл най-ценният елемент от решението на София е политическият сигнал. Руските анализатори подчертават, че България е първата държава по Източния фланг на НАТО, която официално прекратява безвъзмездните пакети. Руските медии акцентират върху това, че София влиза в конфликт с общата линия на Брюксел, което помага на Москва да аргументира тезата си, че европейската подкрепа за Киев се пропуква.

Въпреки официалното задоволство, руските военни експерти и разузнавателни анализатори остават реалисти. В Русия отлично се знае, че индустрията продължава да работи. Решението на Димитър Стоянов засяга само безплатната помощ от складовете на армията. Българският военнопромишлен комплекс (ВПК) продължава да произвежда и продава оръжия на търговска основа чрез посредници.

Което, според руската страна, означава без съмнения, че българските снаряди съветски стандарт ще продължат да достигат до украинския фронт по пазарни механизми.

В руските експертни среди се отбелязва, че докато реториката на служебните и назначените от Радев кабинети е умерена и призовава за дипломация, де факто българските заводи за боеприпаси не са спирали износа за трети страни.

ТАСС отбелязва, че българското правителство не възнамерява да ограничава търговските доставки на оръжие, произведено в България, за Украйна. И подчертава думите на военния министър Стоянов: „България няма да прехвърля оръжия и боеприпаси от армейските си складове за Украйна, но няма и да спре продажбите на българската индустрия. Дали българската индустрия ще продава, ще бъде нейно решение, а не на Министерството на отбраната“.

Водещи украински медии като „Украинска правда“ определиха решението като затвърждаване на проруския курс на новото правителство в София. Официалната позиция на Украйна е, че страната не получава безплатна (безвъзмездна) военна помощ от България, а двустранните отношения в областта на отбраната се развиват изцяло на комерсиална основа.

Изявлението беше направено на брифинг от говорителя на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий. То дойде непосредствено след решението за прекратяване на безвъзмездните доставки на оръжие от наличностите на българската армия.

Към момента Украйна не разчита на дарения от държавните резерви на България. Взаимоотношенията се движат по линия на международно търговско партньорство между украински и български отбранителни компании. Голяма част от българската военна продукция се купува от трети страни партньори (като САЩ, Великобритания, Полша и Чехия) и след това се пренасочва към Киев.

Според Киев това сътрудничество осигурява сериозни възможности за развитие на българския военнопромишлен комплекс. Българските заводи и предприятия получават значителни финансови приходи, поръчки и икономически тласък. В замяна Украйна получава жизненоважно и необходимо за отбраната си оборудване и боеприпаси.

Украинското външно министерство използва повода да подчертае, че Киев никога не е избягвал мирните преговори. Според Тихий Украйна многократно е предлагала разговори, но Москва е страната, която отказва да седне на масата за преговори. Киев изрази официална благодарност към България за възможността да се реализират подобни съвместни търговски проекти и изрази силна надежда, че индустриалното сътрудничество в отбранителния сектор ще продължи да функционира по същия начин и в бъдеще.

Отказът на новото българско правителство да предоставя безвъзмездна военна помощ на Украйна предизвика сериозен политически отзвук и безпокойство в Европейския съюз, макар София да избягва открита конфронтация с Брюксел.

Основна точка на критика е фактът, че България не е уведомила предварително партньорите си в ЕС и НАТО за това решение. Това предизвика въпроси в Брюксел относно предвидимостта на София като съюзник в общата европейска политика за сигурност. Анализатори и европейски издания като Politico посочват, че този ход подкопава общите усилия на ЕС за оказване на силен натиск върху Русия. Въпреки това Брюксел отчита, че новото правителство се въздържа от налагане на вето върху общите европейски пакети от санкции или финансова помощ за Киев. България беше ключов доставчик на боеприпаси от съветски стандарт в ранните етапи на войната.

ЕС изразява опасения, че официалното политическо дистанциране на София може да увеличи натиска над други източноевропейски държави като Полша, Румъния и Чехия. Изявленията на българския министър на отбраната, че ЕС трябва да играе роля в преговорите за мир, се приемат със скептицизъм в Брюксел, тъй като официалната линия на Съюза е, че условията за преговори трябва да се определят изцяло от Украйна.

Коментаторите пишат, че София на практика „отписва победата на бойното поле за Украйна“. В Брюксел има тихо недоволство поради факта, че България не е уведомила съюзниците си в ЕС предварително за този рязък завой. А дипломати напомнят, че резкият завой на София се случва непосредствено след като ЕС одобри нови милиарди финансова подкрепа за отбраната на Киев.

В Алианса решението се разчита като отстъпление от общите ангажименти за колективна сигурност по Източния фланг. Натовските партньори изразяват опасения, че София доброволно се оттегля от ядрото на вземане на решения за общата европейска отбрана и модернизация на въоръженията. Изтъква се, че едностранното решение може да навреди на доверието към България като предвидим съюзник.