След новия курс на София към Киев: Москва доволна, но скептична. В Брюксел изненадани и притеснени

Обявеното решение на новоназначеното българско правителство и министъра на отбраната Димитър Стоянов за прекратяване на безвъзмездните доставки на оръжие за Украйна предизвика широк и поляризиран международен отзвук.
Завоят в досегашната евроатлантическа линия на София се тълкува от световните анализатори като ясен знак за вътрешнополитическа промяна под влиянието на президента Румен Радев.
Руската позиция се характеризира със силно одобрение на политическо и медийно ниво, но е съпътствана от прагматичен скептицизъм зад кулисите относно реалния икономически ефект от решението. Руските държавни медии и издания като вестник „Комерсант“ акцентират върху факта, че София се противопоставя на общата линия на Брюксел. Москва адмирира призивите на българското министерство на отбраната за „сядане на масата за преговори“ и спиране на военната подкрепа, което съвпада с руските дипломатически тези.
В Москва приветстват реториката на новия премиер Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов. Твърденията на София, че „войната няма да се реши на бойното поле“ и че „Украйна има достатъчно оръжия, но и липсват хора“, се приемат от Москва като директно признание за неуспеха на западната стратегия. Призивите на българското правителство за незабавно „сядане на масата за преговори“ се използват от руската пропаганда като доказателство, че в самия ЕС и НАТО вече има умора от войната.
За Кремъл най-ценният елемент от решението на София е политическият сигнал. Руските анализатори подчертават, че България е първата държава по Източния фланг на НАТО, която официално прекратява безвъзмездните пакети. Руските медии акцентират върху това, че София влиза в конфликт с общата линия на Брюксел, което помага на Москва да аргументира тезата си, че европейската подкрепа за Киев се пропуква.
Въпреки официалното задоволство, руските военни експерти и разузнавателни анализатори остават реалисти. В Русия отлично се знае, че индустрията продължава да работи. Решението на Димитър Стоянов засяга само безплатната помощ от складовете на армията. Българският военнопромишлен комплекс (ВПК) продължава да произвежда и продава оръжия на търговска основа чрез посредници.
Което, според руската страна, означава без съмнения, че българските снаряди съветски стандарт ще продължат да достигат до украинския фронт по пазарни механизми.
В руските експертни среди се отбелязва, че докато реториката на служебните и назначените от Радев кабинети е умерена и призовава за дипломация, де факто българските заводи за боеприпаси не са спирали износа за трети страни.
ТАСС отбелязва, че българското правителство не възнамерява да ограничава търговските доставки на оръжие, произведено в България, за Украйна. И подчертава думите на военния министър Стоянов: „България няма да прехвърля оръжия и боеприпаси от армейските си складове за Украйна, но няма и да спре продажбите на българската индустрия. Дали българската индустрия ще продава, ще бъде нейно решение, а не на Министерството на отбраната“.
Водещи украински медии като „Украинска правда“ определиха решението като затвърждаване на проруския курс на новото правителство в София. Официалната позиция на Украйна е, че страната не получава безплатна (безвъзмездна) военна помощ от България, а двустранните отношения в областта на отбраната се развиват изцяло на комерсиална основа.
Изявлението беше направено на брифинг от говорителя на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий. То дойде непосредствено след решението за прекратяване на безвъзмездните доставки на оръжие от наличностите на българската армия.
Към момента Украйна не разчита на дарения от държавните резерви на България. Взаимоотношенията се движат по линия на международно търговско партньорство между украински и български отбранителни компании. Голяма част от българската военна продукция се купува от трети страни партньори (като САЩ, Великобритания, Полша и Чехия) и след това се пренасочва към Киев.
Според Киев това сътрудничество осигурява сериозни възможности за развитие на българския военнопромишлен комплекс. Българските заводи и предприятия получават значителни финансови приходи, поръчки и икономически тласък. В замяна Украйна получава жизненоважно и необходимо за отбраната си оборудване и боеприпаси.
Украинското външно министерство използва повода да подчертае, че Киев никога не е избягвал мирните преговори. Според Тихий Украйна многократно е предлагала разговори, но Москва е страната, която отказва да седне на масата за преговори. Киев изрази официална благодарност към България за възможността да се реализират подобни съвместни търговски проекти и изрази силна надежда, че индустриалното сътрудничество в отбранителния сектор ще продължи да функционира по същия начин и в бъдеще.
Отказът на новото българско правителство да предоставя безвъзмездна военна помощ на Украйна предизвика сериозен политически отзвук и безпокойство в Европейския съюз, макар София да избягва открита конфронтация с Брюксел.
Основна точка на критика е фактът, че България не е уведомила предварително партньорите си в ЕС и НАТО за това решение. Това предизвика въпроси в Брюксел относно предвидимостта на София като съюзник в общата европейска политика за сигурност. Анализатори и европейски издания като Politico посочват, че този ход подкопава общите усилия на ЕС за оказване на силен натиск върху Русия. Въпреки това Брюксел отчита, че новото правителство се въздържа от налагане на вето върху общите европейски пакети от санкции или финансова помощ за Киев. България беше ключов доставчик на боеприпаси от съветски стандарт в ранните етапи на войната.
ЕС изразява опасения, че официалното политическо дистанциране на София може да увеличи натиска над други източноевропейски държави като Полша, Румъния и Чехия. Изявленията на българския министър на отбраната, че ЕС трябва да играе роля в преговорите за мир, се приемат със скептицизъм в Брюксел, тъй като официалната линия на Съюза е, че условията за преговори трябва да се определят изцяло от Украйна.
Коментаторите пишат, че София на практика „отписва победата на бойното поле за Украйна“. В Брюксел има тихо недоволство поради факта, че България не е уведомила съюзниците си в ЕС предварително за този рязък завой. А дипломати напомнят, че резкият завой на София се случва непосредствено след като ЕС одобри нови милиарди финансова подкрепа за отбраната на Киев.
В Алианса решението се разчита като отстъпление от общите ангажименти за колективна сигурност по Източния фланг. Натовските партньори изразяват опасения, че София доброволно се оттегля от ядрото на вземане на решения за общата европейска отбрана и модернизация на въоръженията. Изтъква се, че едностранното решение може да навреди на доверието към България като предвидим съюзник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорапа
13:59 11.06.2026
2 Атина Палада
14:00 11.06.2026
3 Циганин
14:01 11.06.2026
4 Митрофанова и Решетников
Сега трябва да се отплаща!
14:02 11.06.2026
5 Сила
Монолог на Мунчо от класическото българско произведение ( задължително в училищата !)
14:03 11.06.2026
6 стоян георгиев
14:04 11.06.2026
7 Софиянец
Коментиран от #70
14:05 11.06.2026
8 Мутата
Коментиран от #42
14:05 11.06.2026
9 Варненец
Коментиран от #52
14:06 11.06.2026
10 Радев е велик!
Но не иска руски визи, защото нито един бг клепар не иска да ходи във великата матушка!
Коментиран от #12
14:06 11.06.2026
11 Търново
14:07 11.06.2026
12 Хихихии
До коментар #10 от "Радев е велик!":За кво ти е виза за Русия, тя още малко и ще граничи с България! 🇧🇬❤️🇷🇺
14:08 11.06.2026
13 Казуар
Коментиран от #15
14:09 11.06.2026
14 Грозев
14:10 11.06.2026
15 Урсула
До коментар #13 от "Казуар":От европа парите, от о крайне умирането! Нали тъй!
14:12 11.06.2026
16 Стойко
Коментиран от #17, #22, #32, #57, #60
14:12 11.06.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Стойко":Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.
14:13 11.06.2026
18 Кико
14:13 11.06.2026
19 Сатана Z
От БНТ -
България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
14:14 11.06.2026
20 Айляк
При това безплатно.
Е, по-добра военна помощ от тази има ли?
14:14 11.06.2026
21 Крадливия мунчо боташки
Коментиран от #34
14:16 11.06.2026
22 Мишел
До коментар #16 от "Стойко":Аз вярвам на Евростат ,на ЕК ,на фискалния съвет на Република България, на Асен Василев, на вицепремера 2 пъти Николай Василев ,на Индъстри Уотч и всички други икономисти че през април бюджетния дефицит е 3% а след 2 месеца е 7.4%. Между 4 и 8 млрд.са потънали незнайно къде от държавния бюджет в лични сметки от началото на месец май досега за да се стигне сега България да тегли близо 3.8 млрд.евро за пенсии за месец юли ...Теменужка Петкова бивш финансов Министър - Управляващите наследиха 3% дефицит и за месец и половина го превърнаха в 7.4% . Това означава че много милиарди са прехвърлени от държавния бюджет в лични сметки. Те ощетяват не държавата а всички обикновени хора и граждани.
Коментиран от #25
14:16 11.06.2026
23 гост
14:17 11.06.2026
24 Бате Георги
Коментиран от #29
14:20 11.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тома
14:22 11.06.2026
27 Дика
14:22 11.06.2026
28 Хаххаха
Коментиран от #66
14:22 11.06.2026
29 Мдаа
До коментар #24 от "Бате Георги":Време е брюксел да спре кранчето на тия фашизоидни бандеровци!
14:23 11.06.2026
30 Свърши безплатното
14:26 11.06.2026
31 Прави са от Украйна
Официалната позиция на Украйна е, че страната не получава безплатна (безвъзмездна) военна помощ от България, а двустранните отношения в областта на отбраната се развиват изцяло на комерсиална основа.
Коментиран от #64
14:26 11.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТИР
Коментиран от #38
14:29 11.06.2026
34 Прокурор
До коментар #21 от "Крадливия мунчо боташки":Много лъжеш. Ще береш ядове.
Коментиран от #56
14:30 11.06.2026
35 Анджо
14:30 11.06.2026
36 Сталин
До коментар #32 от "Стига":Дидо пеев не плаща защото е коалиция ПБ -НОВО НАЧАЛО - ДПС -НОВО НАЧАЛО. Вчера 119 депутата от ПБ -НОВО НАЧАЛО гласуваха за новия заем на България от 3.8 млрд евро ,12 от тях се въздържаха но ги подкрепи само ДПС -НОВО НАЧАЛО. Коалицията Мунчо - Свиня е бетон.
Коментиран от #54
14:32 11.06.2026
37 Спрете всичко незабаено
14:34 11.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 дядото
14:38 11.06.2026
40 Няма нужда да ме агитирате
14:40 11.06.2026
41 И кво?
Много шум за нищо.
Коментиран от #45, #63
14:40 11.06.2026
42 Тук няма загадка
До коментар #8 от "Мутата":Военната помощ за Украйна е и финансова. Ние също им пращаме пари.
14:40 11.06.2026
43 Атина Палада
14:41 11.06.2026
44 Безплатното свърши
Коментиран от #46, #47
14:42 11.06.2026
45 не е точно за нищо
До коментар #41 от "И кво?":Никой не каза ясно, че войната в Иран показа как услужливите ни политици са обезоръжили армията. От ИТН се чу някакво мрънкане, и толкоз...
14:45 11.06.2026
46 гру гайтанджиева
До коментар #44 от "Безплатното свърши":Руски фейкове.
14:46 11.06.2026
47 Мдаа
До коментар #44 от "Безплатното свърши":Освен гласуваните 90 милиарда евро от ЕС,на срещата на върха на НАТО в Турция ще бъдат гласувани още 70 милиарда.Мдаа.
14:48 11.06.2026
48 Джибрю
Дори руски протежета, като една Сърбия, продават на Украйна..
Е, при бай Румбата явно и това ще бъде закрито. Така де, от "стратегически" съображения..
Коментиран от #55
14:49 11.06.2026
49 Дориана
14:54 11.06.2026
50 ТИР
До коментар #38 от "Анджо":Как определяш кой е агресор ,
по телевизиите не показват разрушения , освен спектакъла с пушещите
(трупове ) в Буча,ще мине време и всичко от 2014 година насам ще се разплита...
14:55 11.06.2026
51 Хи хи
14:56 11.06.2026
52 Да питам,
До коментар #9 от "Варненец":А болшевишка uзмeт да не би да има на фронта, да брани блаmнаma гмeж?
14:58 11.06.2026
53 Жорж
Украйна да си плаща и няма смисъл БГ да е чехъл на Брюксел. И тук живеят мислещи за мира хора.
15:00 11.06.2026
54 Стига си лъгал
До коментар #36 от "Сталин":Ново начало може да има само при наследникът ти, който не ти е син. Прати я пак при "Дидо".
15:04 11.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хи,хи,хи...
До коментар #34 от "Прокурор":Като знаем, що е то българска прокуратура, да не дойдат у Вас??
Коментиран от #59
15:06 11.06.2026
57 Стига
До коментар #16 от "Стойко":си лъгал! Хайде пак докладвай.
15:07 11.06.2026
58 Малий
15:09 11.06.2026
59 Прокурор
До коментар #56 от "Хи,хи,хи...":Аз съм си вкъщи. За себе си се тревожи. Нали знаеш-никой не е анонимен в мрежата.
15:10 11.06.2026
60 Да не забравиш
До коментар #16 от "Стойко":да си коментираш конентарите. Момчето каза, че още не си си заработил хонорарчето. И пак докладвай - това го можеш.
15:14 11.06.2026
61 ПВБ
15:15 11.06.2026
62 123
15:16 11.06.2026
63 провинциалист
До коментар #41 от "И кво?":"По един или друг начин 24/7 българско оръжие пътува за Украйна." - по един начин е със сертификат за краен потребител, ама такова нещо не сме били правили. По друг начин не е законно. "Много шум за нищо." - мда, при капитализмът е така. Може да си пуснеш "Цар на войната" с Ники Кейдж и да си гледаш живота.
15:24 11.06.2026
64 Калоян
До коментар #31 от "Прави са от Украйна":Чел си недочел
Като никога е са получавали безвъзмезна помощ защо Брюкселианците се цупят,че няма да има безвъзмезна помощ?
Значи България трябва да продължава да подарява,за да не си помислят руснаците,че имало умора от конфликта и източният фланг щял да се пропука.Бси логиката.
Освен да продължим да подаряваме.Най-бедната евространа.
Я направи сметка колко е БВП-то на Мъглявия остров и колко милиона са подарили на укрите,после виж нашенското БВП и колко сме подарили,плюс 2,5 млд европейски ангажимент от тази година
Коментиран от #65
15:31 11.06.2026
65 Не сме подарили
До коментар #64 от "Калоян":Нищо всичко ни е платено.И НАТО се възмущава ,защото тук имаме все още стари съветски образци които са им нужни.Анадъмо.И да ти кажа ,до тук 12 милиарда сме взели.Такъв като теб нищо няма да разбере ти и войник не си ходил разбира ти главата
15:58 11.06.2026
66 Анджо
До коментар #28 от "Хаххаха":А ти защитаваш агресора, така ли. И ти си от тия които са само за силния и се радваш когато силния мачка по малкия и го унищожава. Толкова ли проклети хора се раждат в тая държава. Ти си страхлив човек и за това винаги се мушиш при по силният.🥶🤷
Коментиран от #68
15:59 11.06.2026
67 Радефф се показва
15:59 11.06.2026
68 Кремък
До коментар #66 от "Анджо":Заткнись укроп !
16:06 11.06.2026
69 Хахахаха
16:13 11.06.2026
70 Копейкин Костя
До коментар #7 от "Софиянец":И катран ти капе на сърцето, че Паметника на крепостните в София го няма...
16:13 11.06.2026