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След новия курс на София към Киев: Москва доволна, но скептична. В Брюксел изненадани и притеснени

След новия курс на София към Киев: Москва доволна, но скептична. В Брюксел изненадани и притеснени

11 Юни, 2026 13:13, обновена 11 Юни, 2026 13:59 1 608 70

  • русия-
  • украйна-
  • българия-
  • оръжие-
  • румен радев-
  • димитър стоянов-
  • ес-
  • нато

Официалната позиция на Украйна е, че страната не получава безвъзмездна военна помощ от България

След новия курс на София към Киев: Москва доволна, но скептична. В Брюксел изненадани и притеснени - 1
Снимка: haskovo.net
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Обявеното решение на новоназначеното българско правителство и министъра на отбраната Димитър Стоянов за прекратяване на безвъзмездните доставки на оръжие за Украйна предизвика широк и поляризиран международен отзвук.

Завоят в досегашната евроатлантическа линия на София се тълкува от световните анализатори като ясен знак за вътрешнополитическа промяна под влиянието на президента Румен Радев.

Руската позиция се характеризира със силно одобрение на политическо и медийно ниво, но е съпътствана от прагматичен скептицизъм зад кулисите относно реалния икономически ефект от решението. Руските държавни медии и издания като вестник „Комерсант“ акцентират върху факта, че София се противопоставя на общата линия на Брюксел. Москва адмирира призивите на българското министерство на отбраната за „сядане на масата за преговори“ и спиране на военната подкрепа, което съвпада с руските дипломатически тези.

В Москва приветстват реториката на новия премиер Румен Радев и военния министър Димитър Стоянов. Твърденията на София, че „войната няма да се реши на бойното поле“ и че „Украйна има достатъчно оръжия, но и липсват хора“, се приемат от Москва като директно признание за неуспеха на западната стратегия. Призивите на българското правителство за незабавно „сядане на масата за преговори“ се използват от руската пропаганда като доказателство, че в самия ЕС и НАТО вече има умора от войната.

За Кремъл най-ценният елемент от решението на София е политическият сигнал. Руските анализатори подчертават, че България е първата държава по Източния фланг на НАТО, която официално прекратява безвъзмездните пакети. Руските медии акцентират върху това, че София влиза в конфликт с общата линия на Брюксел, което помага на Москва да аргументира тезата си, че европейската подкрепа за Киев се пропуква.

Въпреки официалното задоволство, руските военни експерти и разузнавателни анализатори остават реалисти. В Русия отлично се знае, че индустрията продължава да работи. Решението на Димитър Стоянов засяга само безплатната помощ от складовете на армията. Българският военнопромишлен комплекс (ВПК) продължава да произвежда и продава оръжия на търговска основа чрез посредници.

Което, според руската страна, означава без съмнения, че българските снаряди съветски стандарт ще продължат да достигат до украинския фронт по пазарни механизми.

В руските експертни среди се отбелязва, че докато реториката на служебните и назначените от Радев кабинети е умерена и призовава за дипломация, де факто българските заводи за боеприпаси не са спирали износа за трети страни.

ТАСС отбелязва, че българското правителство не възнамерява да ограничава търговските доставки на оръжие, произведено в България, за Украйна. И подчертава думите на военния министър Стоянов: „България няма да прехвърля оръжия и боеприпаси от армейските си складове за Украйна, но няма и да спре продажбите на българската индустрия. Дали българската индустрия ще продава, ще бъде нейно решение, а не на Министерството на отбраната“.

Водещи украински медии като „Украинска правда“ определиха решението като затвърждаване на проруския курс на новото правителство в София. Официалната позиция на Украйна е, че страната не получава безплатна (безвъзмездна) военна помощ от България, а двустранните отношения в областта на отбраната се развиват изцяло на комерсиална основа.

Изявлението беше направено на брифинг от говорителя на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий. То дойде непосредствено след решението за прекратяване на безвъзмездните доставки на оръжие от наличностите на българската армия.

Към момента Украйна не разчита на дарения от държавните резерви на България. Взаимоотношенията се движат по линия на международно търговско партньорство между украински и български отбранителни компании. Голяма част от българската военна продукция се купува от трети страни партньори (като САЩ, Великобритания, Полша и Чехия) и след това се пренасочва към Киев.

Според Киев това сътрудничество осигурява сериозни възможности за развитие на българския военнопромишлен комплекс. Българските заводи и предприятия получават значителни финансови приходи, поръчки и икономически тласък. В замяна Украйна получава жизненоважно и необходимо за отбраната си оборудване и боеприпаси.

Украинското външно министерство използва повода да подчертае, че Киев никога не е избягвал мирните преговори. Според Тихий Украйна многократно е предлагала разговори, но Москва е страната, която отказва да седне на масата за преговори. Киев изрази официална благодарност към България за възможността да се реализират подобни съвместни търговски проекти и изрази силна надежда, че индустриалното сътрудничество в отбранителния сектор ще продължи да функционира по същия начин и в бъдеще.

Отказът на новото българско правителство да предоставя безвъзмездна военна помощ на Украйна предизвика сериозен политически отзвук и безпокойство в Европейския съюз, макар София да избягва открита конфронтация с Брюксел.

Основна точка на критика е фактът, че България не е уведомила предварително партньорите си в ЕС и НАТО за това решение. Това предизвика въпроси в Брюксел относно предвидимостта на София като съюзник в общата европейска политика за сигурност. Анализатори и европейски издания като Politico посочват, че този ход подкопава общите усилия на ЕС за оказване на силен натиск върху Русия. Въпреки това Брюксел отчита, че новото правителство се въздържа от налагане на вето върху общите европейски пакети от санкции или финансова помощ за Киев. България беше ключов доставчик на боеприпаси от съветски стандарт в ранните етапи на войната.

ЕС изразява опасения, че официалното политическо дистанциране на София може да увеличи натиска над други източноевропейски държави като Полша, Румъния и Чехия. Изявленията на българския министър на отбраната, че ЕС трябва да играе роля в преговорите за мир, се приемат със скептицизъм в Брюксел, тъй като официалната линия на Съюза е, че условията за преговори трябва да се определят изцяло от Украйна.

Коментаторите пишат, че София на практика „отписва победата на бойното поле за Украйна“. В Брюксел има тихо недоволство поради факта, че България не е уведомила съюзниците си в ЕС предварително за този рязък завой. А дипломати напомнят, че резкият завой на София се случва непосредствено след като ЕС одобри нови милиарди финансова подкрепа за отбраната на Киев.

В Алианса решението се разчита като отстъпление от общите ангажименти за колективна сигурност по Източния фланг. Натовските партньори изразяват опасения, че София доброволно се оттегля от ядрото на вземане на решения за общата европейска отбрана и модернизация на въоръженията. Изтъква се, че едностранното решение може да навреди на доверието към България като предвидим съюзник.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорапа

    33 26 Отговор
    Новият Орбан!

    13:59 11.06.2026

  • 2 Атина Палада

    28 49 Отговор
    Под фуражка мозък не вирее!!!

    14:00 11.06.2026

  • 3 Циганин

    17 28 Отговор
    Убава работа, ама циганска!

    14:01 11.06.2026

  • 4 Митрофанова и Решетников

    26 36 Отговор
    си го избраха!
    Сега трябва да се отплаща!

    14:02 11.06.2026

  • 5 Сила

    18 28 Отговор
    "Русиян , жа ма бий ...."
    Монолог на Мунчо от класическото българско произведение ( задължително в училищата !)

    14:03 11.06.2026

  • 6 стоян георгиев

    44 23 Отговор
    Хихихихи, жълтопаветните дбили газ пикаят! 😂😂😂

    14:04 11.06.2026

  • 7 Софиянец

    51 22 Отговор
    Мед ми капе от сърцето като гледам истерясали евроатлантически подметки!

    Коментиран от #70

    14:05 11.06.2026

  • 8 Мутата

    51 18 Отговор
    Интересно с чий пари Украйна плаща оръжието?

    Коментиран от #42

    14:05 11.06.2026

  • 9 Варненец

    35 18 Отговор
    Как оък един ппдб-ил не заминв за фронта да спасява киифските сърми!

    Коментиран от #52

    14:06 11.06.2026

  • 10 Радев е велик!

    22 26 Отговор
    Постави Ултиматум на американците за визите, иначе ги гони!
    Но не иска руски визи, защото нито един бг клепар не иска да ходи във великата матушка!

    Коментиран от #12

    14:06 11.06.2026

  • 11 Търново

    35 16 Отговор
    Стига подаръци за тия укри! Половината избягаха, какво ще спасяват!

    14:07 11.06.2026

  • 12 Хихихии

    26 15 Отговор

    До коментар #10 от "Радев е велик!":

    За кво ти е виза за Русия, тя още малко и ще граничи с България! 🇧🇬❤️🇷🇺

    14:08 11.06.2026

  • 13 Казуар

    19 25 Отговор
    Прогресивните комунисти русофили искат само да вземат пари от Европа, но да не дават на Украйна. Или както е казал нашият национален герой - пари ми дай, акъл не ми давай.

    Коментиран от #15

    14:09 11.06.2026

  • 14 Грозев

    20 11 Отговор
    Може да подпомоогнем украйне с биологично оръжие! Ще съберем всичкото укро месо от курортите ни и му го пращаме с панделка!

    14:10 11.06.2026

  • 15 Урсула

    26 9 Отговор

    До коментар #13 от "Казуар":

    От европа парите, от о крайне умирането! Нали тъй!

    14:12 11.06.2026

  • 16 Стойко

    19 18 Отговор
    Поради изтеклите снимки и видеа на мунчо кayнов боташа прегърнат с бащата на един от убийците при катастрофата от ромския бандитски клан "калашниците",показване на резултатите от протоколите в 8-хилядния ромски квартал "Ботунец" в който ПБ на мунчо Крадев има над 90% от гласовете ,поради силния обществен гняв че мунчо боташов назначи от квотата на ПБ в ЦИК дама чийто син живее с дъщерята на кayна, поради факта че още на 2-ия месец мунчо Крадев тегли заем почти половината от този който изтегли кабинета "Желязков" за 11 месеца, поради факта че стотици хиляди във всички социални мрежи афишират тежка и фатална саморазправа с мунчо ,съветниците му на същото ниво като кayна го посъветваха да премине към кризисен пиар че уж спира военната помощ на България за Украйна. При положение че нашата страна и военните ни заводи не продават директно на Украинската държава а на западни компании! Единствения ефект ще е международна изолация на България ,спиране на траншове от ЕС и няколко- дневен ефект върху най низшите,най изпадналите на дъното социални прослойки в страната. А когато този ефект на кризисния пиар отмине ,тези бедняци и голтаци с нисък социален и обществен статус се завърнат есента от селата ,и се oзъбят от глад ще са първите които ще излязат да окачат мунчо на уличен стълб.

    Коментиран от #17, #22, #32, #57, #60

    14:12 11.06.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    15 16 Отговор

    До коментар #16 от "Стойко":

    Кризисният мунчов боташов пиар че уж спираме оръжейната помощ за Украйна ще хване дикиш пред най низшите социални слоеве няколко дни. После като разберат истината ,като съвсем започнат да вият от глад,като се теглят нови милиардни заеми ,като мунчо краде като oткачен да плаща на олигарсите си ,като ви вдигат консумативи, ток и вода ,същите тези низши слоеве ще излязат да oкaчат мyнчо на улична лампа.

    14:13 11.06.2026

  • 18 Кико

    22 15 Отговор
    Браво Радев! 100% получаваш 2ри мандат от народа с този ход!

    14:13 11.06.2026

  • 19 Сатана Z

    16 17 Отговор
    България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.
    От БНТ -
    България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
    Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.

    България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

    14:14 11.06.2026

  • 20 Айляк

    17 7 Отговор
    Шчо, бре? Даваме им на бандерите сичкото украинец у България.
    При това безплатно.
    Е, по-добра военна помощ от тази има ли?

    14:14 11.06.2026

  • 21 Крадливия мунчо боташки

    14 14 Отговор
    Kayн? От месец юни 2021 г.до сега тоест 5 години е имал 5 негови служебни правителства. Тогава крадяха и не ревяха за дефицит защото са служебни, но това не му пречеше да подпише договора "Боташ" с което ощети държавата, тоест народа над 6 млрд.лв.. Сега за месец и няколко дни вдигна дефицита 2,5 пъти. Помните ли защо въоръжени прокурори влязоха в президентството месец юли 2020г.? За търговия с власт и влияние на кayнa! Преди това прокуратурата пусна записи от 3 телефонни разговора на мунчо как иска да облагодетелства близки с имоти! Чак тогава мунчо излезе с вдигнат юмрук не за народа а да спасява себе си! Гражданите излязоха не заради него а срещу Гешев и Пеевски,но се оказа че кayнa е крадец 3 пъти над тях!

    Коментиран от #34

    14:16 11.06.2026

  • 22 Мишел

    9 7 Отговор

    До коментар #16 от "Стойко":

    Аз вярвам на Евростат ,на ЕК ,на фискалния съвет на Република България, на Асен Василев, на вицепремера 2 пъти Николай Василев ,на Индъстри Уотч и всички други икономисти че през април бюджетния дефицит е 3% а след 2 месеца е 7.4%. Между 4 и 8 млрд.са потънали незнайно къде от държавния бюджет в лични сметки от началото на месец май досега за да се стигне сега България да тегли близо 3.8 млрд.евро за пенсии за месец юли ...Теменужка Петкова бивш финансов Министър - Управляващите наследиха 3% дефицит и за месец и половина го превърнаха в 7.4% . Това означава че много милиарди са прехвърлени от държавния бюджет в лични сметки. Те ощетяват не държавата а всички обикновени хора и граждани.

    Коментиран от #25

    14:16 11.06.2026

  • 23 гост

    13 11 Отговор
    Досега в историята на България е имало и корупция и кражби ,но толкова крадливо,некадърно и мeрзкo управление е нямало. ЗКПЧ назначен за финансов министър ,корумпирания "пътя на копринката" за началник на кабинета на кayнa мунчо,за месец и 10 дни гепиха милиарди от бюджета и прехвърлиха в лични сметки и вдигнаха дефицита от 3 на 7.4% и ще теглят 3.8 милиарда евро дълг за да платели пенсиите през юли. Оставка крадливи кayни - радев позор - оставка - съд - затвор!

    14:17 11.06.2026

  • 24 Бате Георги

    18 11 Отговор
    Задава се глад май, спре ли кранчето от Брюксел да видиш как бързо ще обърнем палачинката.

    Коментиран от #29

    14:20 11.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тома

    17 7 Отговор
    На бандеровци паметта им е къса като забравиха гюро колко милиона кеш им занесе преди да го махнат

    14:22 11.06.2026

  • 27 Дика

    16 9 Отговор
    Украинците и без това нямат нужда вече от нашите "помощи". И чорапа нещо се прави на К. Нинова, нито един патрон повече...

    14:22 11.06.2026

  • 28 Хаххаха

    14 12 Отговор
    В устата укри! Оправяйте се сами! Ние българите проблем с братска Русия нямаме! Даже напротив, имаме с вас, алчни, крадли, нагли и неблагодарни бандеровци! Чиба от България!

    Коментиран от #66

    14:22 11.06.2026

  • 29 Мдаа

    15 7 Отговор

    До коментар #24 от "Бате Георги":

    Време е брюксел да спре кранчето на тия фашизоидни бандеровци!

    14:23 11.06.2026

  • 30 Свърши безплатното

    9 5 Отговор
    Аман от тия просяци!

    14:26 11.06.2026

  • 31 Прави са от Украйна

    9 7 Отговор
    Всичко е бизнес и България печели между 3 и 4 млрд.годишно. Мунчо Крадев иска да спре тези приходи а същевременно ще удря тежко пенсионери, майки ,работещи в частния сектор -

    Официалната позиция на Украйна е, че страната не получава безплатна (безвъзмездна) военна помощ от България, а двустранните отношения в областта на отбраната се развиват изцяло на комерсиална основа.

    Коментиран от #64

    14:26 11.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТИР

    7 5 Отговор
    Най дразнещо е когато се казва че България е подкрепяла Украйна в конфликта , щеше да е така ако имаше допитване до народа, решения вземани от някой под диктат,зависимост или лична изгода не би трябвало да се преписва на другите....

    Коментиран от #38

    14:29 11.06.2026

  • 34 Прокурор

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Крадливия мунчо боташки":

    Много лъжеш. Ще береш ядове.

    Коментиран от #56

    14:30 11.06.2026

  • 35 Анджо

    8 5 Отговор
    Може да сме дали безвъзмездно оръжие, но то е било застояло по складовете и може да излезне по евтино да го Бг дариш отколкото да го унищожаваш. Правят ни на толкова тъпи, че и те не си вярват дали ние ще повярваме.

    14:30 11.06.2026

  • 36 Сталин

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Стига":

    Дидо пеев не плаща защото е коалиция ПБ -НОВО НАЧАЛО - ДПС -НОВО НАЧАЛО. Вчера 119 депутата от ПБ -НОВО НАЧАЛО гласуваха за новия заем на България от 3.8 млрд евро ,12 от тях се въздържаха но ги подкрепи само ДПС -НОВО НАЧАЛО. Коалицията Мунчо - Свиня е бетон.

    Коментиран от #54

    14:32 11.06.2026

  • 37 Спрете всичко незабаено

    6 4 Отговор
    Капиталистите изкарват кървави пари

    14:34 11.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 дядото

    12 6 Отговор
    доживях да прочета,че българия се опитва да поведе независима и национално отговорна политика.дано,ако не за децата ни,то поне за внуците ни

    14:38 11.06.2026

  • 40 Няма нужда да ме агитирате

    8 7 Отговор
    Вече гласувах за Радев

    14:40 11.06.2026

  • 41 И кво?

    10 1 Отговор
    По един или друг начин 24/7 българско оръжие пътува за Украйна.
    Много шум за нищо.

    Коментиран от #45, #63

    14:40 11.06.2026

  • 42 Тук няма загадка

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Мутата":

    Военната помощ за Украйна е и финансова. Ние също им пращаме пари.

    14:40 11.06.2026

  • 43 Атина Палада

    7 6 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    14:41 11.06.2026

  • 44 Безплатното свърши

    8 5 Отговор
    „Това са нашите пари“: Полша блокира прехвърлянето на 6,6 милиарда евро от Европейския фонд за мир към Украйна, — RMF24

    Коментиран от #46, #47

    14:42 11.06.2026

  • 45 не е точно за нищо

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "И кво?":

    Никой не каза ясно, че войната в Иран показа как услужливите ни политици са обезоръжили армията. От ИТН се чу някакво мрънкане, и толкоз...

    14:45 11.06.2026

  • 46 гру гайтанджиева

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "Безплатното свърши":

    Руски фейкове.

    14:46 11.06.2026

  • 47 Мдаа

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Безплатното свърши":

    Освен гласуваните 90 милиарда евро от ЕС,на срещата на върха на НАТО в Турция ще бъдат гласувани още 70 милиарда.Мдаа.

    14:48 11.06.2026

  • 48 Джибрю

    8 7 Отговор
    България печели 5-6 милиарда долара годишно от продажба на оръжие, поне половината от това идва от Украйна. 4% от БВП, това са официални данни..Половината Подбалкан работят по заводите в момента!
    Дори руски протежета, като една Сърбия, продават на Украйна..
    Е, при бай Румбата явно и това ще бъде закрито. Така де, от "стратегически" съображения..

    Коментиран от #55

    14:49 11.06.2026

  • 49 Дориана

    6 5 Отговор
    Брюксел да си направят изводите. Водят Европа към война и разпад на ЕС.

    14:54 11.06.2026

  • 50 ТИР

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Анджо":

    Как определяш кой е агресор ,
    по телевизиите не показват разрушения , освен спектакъла с пушещите
    (трупове ) в Буча,ще мине време и всичко от 2014 година насам ще се разплита...

    14:55 11.06.2026

  • 51 Хи хи

    5 3 Отговор
    Киииийф нали иска преговори ??!!! Ето че и нашият Генерал е за преговори, значи урките получават квото искат !!

    14:56 11.06.2026

  • 52 Да питам,

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Варненец":

    А болшевишка uзмeт да не би да има на фронта, да брани блаmнаma гмeж?

    14:58 11.06.2026

  • 53 Жорж

    6 7 Отговор
    България взима правилното решение.
    Украйна да си плаща и няма смисъл БГ да е чехъл на Брюксел. И тук живеят мислещи за мира хора.

    15:00 11.06.2026

  • 54 Стига си лъгал

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Ново начало може да има само при наследникът ти, който не ти е син. Прати я пак при "Дидо".

    15:04 11.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хи,хи,хи...

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прокурор":

    Като знаем, що е то българска прокуратура, да не дойдат у Вас??

    Коментиран от #59

    15:06 11.06.2026

  • 57 Стига

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стойко":

    си лъгал! Хайде пак докладвай.

    15:07 11.06.2026

  • 58 Малий

    5 6 Отговор
    Пудела на Митрофанова излага България

    15:09 11.06.2026

  • 59 Прокурор

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Хи,хи,хи...":

    Аз съм си вкъщи. За себе си се тревожи. Нали знаеш-никой не е анонимен в мрежата.

    15:10 11.06.2026

  • 60 Да не забравиш

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стойко":

    да си коментираш конентарите. Момчето каза, че още не си си заработил хонорарчето. И пак докладвай - това го можеш.

    15:14 11.06.2026

  • 61 ПВБ

    2 0 Отговор
    Пунта Рада

    15:15 11.06.2026

  • 62 123

    2 3 Отговор
    След като вече се дистанцираме от позата наведен, вече не сме предвидим съюзник.И какво от това.

    15:16 11.06.2026

  • 63 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "И кво?":

    "По един или друг начин 24/7 българско оръжие пътува за Украйна." - по един начин е със сертификат за краен потребител, ама такова нещо не сме били правили. По друг начин не е законно. "Много шум за нищо." - мда, при капитализмът е така. Може да си пуснеш "Цар на войната" с Ники Кейдж и да си гледаш живота.

    15:24 11.06.2026

  • 64 Калоян

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Прави са от Украйна":

    Чел си недочел
    Като никога е са получавали безвъзмезна помощ защо Брюкселианците се цупят,че няма да има безвъзмезна помощ?
    Значи България трябва да продължава да подарява,за да не си помислят руснаците,че имало умора от конфликта и източният фланг щял да се пропука.Бси логиката.
    Освен да продължим да подаряваме.Най-бедната евространа.
    Я направи сметка колко е БВП-то на Мъглявия остров и колко милиона са подарили на укрите,после виж нашенското БВП и колко сме подарили,плюс 2,5 млд европейски ангажимент от тази година

    Коментиран от #65

    15:31 11.06.2026

  • 65 Не сме подарили

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Калоян":

    Нищо всичко ни е платено.И НАТО се възмущава ,защото тук имаме все още стари съветски образци които са им нужни.Анадъмо.И да ти кажа ,до тук 12 милиарда сме взели.Такъв като теб нищо няма да разбере ти и войник не си ходил разбира ти главата

    15:58 11.06.2026

  • 66 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хаххаха":

    А ти защитаваш агресора, така ли. И ти си от тия които са само за силния и се радваш когато силния мачка по малкия и го унищожава. Толкова ли проклети хора се раждат в тая държава. Ти си страхлив човек и за това винаги се мушиш при по силният.🥶🤷

    Коментиран от #68

    15:59 11.06.2026

  • 67 Радефф се показва

    1 0 Отговор
    Пред Електората

    15:59 11.06.2026

  • 68 Кремък

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Анджо":

    Заткнись укроп !

    16:06 11.06.2026

  • 69 Хахахаха

    0 0 Отговор
    България пак от страната на булката. Уж в ЕС, ама не баш! Накрая като се делят субсидиите, за България средния субсидий!

    16:13 11.06.2026

  • 70 Копейкин Костя

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Софиянец":

    И катран ти капе на сърцето, че Паметника на крепостните в София го няма...

    16:13 11.06.2026